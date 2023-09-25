Вам расскажут о современном Волгограде, “танцующем мосте”, знаменитом скоростном трамвае, о памятнике духовному покровителю Волгограда и, конечно, о самой высокой статуе России –"Родина-Мать".
Затем Вы увидите живописные достопримечательности Астраханской области: великолепную архитектуру столицы региона, соленое озеро Баскунчак, Сарай-Бату и лотосовые поля в дельте Волги. В завершение тура Вы отправитесь в аутентичную Элисту.
Калмыкия удивит Вас бескрайними степными просторами, буддийскими храмами, гостеприимным народом и национальной кухней.
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Программа тура по дням
Волгоград
Прибытие в Волгоград.
09:00 Встреча группы на привокзальной площади у фонтана с табличкой «Наследники великой степи. Волгоград — Астрахань — Элиста».
Экскурсионная программа «Город герой Волгоград» с посещением памятника-ансамбля «Мамаев Курган» и музея панорамы «Сталинградская битва».
Вы познакомитесь с захватывающей историей Царицына — Сталинграда-Волгограда: узнаете о его необычном основании на речном острове, о промышленности и торговле купеческого Царицына, о Сталинградской битве — коренном переломе во Второй мировой войне, побываете у Дома сержанта Якова Павлова — одного из бастионов солдатской славы; на площади им. В. И. Ленина; у руин мельницы Гергарда.
Вам расскажут о современном Волгограде, «танцующем мосте», знаменитом скоростном трамвае, о памятнике духовному покровителю Волгограда и, конечно, о самой высокой статуе России — «Родина-Мать».
Посещение музея-панорамы «Сталинградской битвы».
Музей-панорама состоит из 8 экспозиционных залов, 4 диорам, триумфального, предпанорамного и панорамного залов, кинозала, военноисторической библиотеки. Комплекс сооружен на историческом месте высадки в сентябре 1942 г. 13-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора А. И. Родимцева.
С помощью AR-технологии, которая позволяет "оживить" экспозицию музея-панорамы, сделать её более динамичной и наполненной, благодаря дополненной реальности, погрузимся в исторические события.
Окончание экскурсионной программы.
Обед комплексный.
Трансфер в отель.
Размещение в гостинице выбранной категории (две ночи).
Свободное время.
По желанию в свободное время за доп. плату можно:
- часовая прогулка на кораблике по р. Волга — от 1000 руб. /взр.;
- ужин в отеле — от 800 руб. /чел.
Музей-заповедник «Старая Сарепта»
07:00-08:30 Завтрак в гостинице.
Сбор группы в холле отеля.
Отправление на экскурсию «Легенды и были старого Царицына» в южные районы города Волгограда. Город настолько богат вековыми событиями, легендами, традициями и поверьями связанных с ним.
Наш экскурсовод расскажет: о происхождении названия реки Царицы, «Дома с привидениями», о жизни Царицынских купцов и меценатов, о истории «Царицын и Петр I», о жизни Царицына во времена правления Екатерины II.
На территории музея-заповедника «Старая Сарепта» узнаете о европейцах-колонистах на территории нашего города. Музей уникален для России и Европы, в мире мало сохранилось подобных архитектурных комплексов бывшей гернгутской колонии основанной в 1765 году.
В состав музея-заповедника входят: площадь Свободы, немецкая кирха, дом пастора, дом немецкого колониста и дом Гольдбаха, в котором размещается выставка немецких ремесел Сарепты 18-19 веков.
На Красноармейской набережной наш раскроет Вам тайну строительства судоходного «Волго-Донского канала имени В. И. Ленина» — крупнейшего гидротехнического сооружения у памятника В. И. Ленину высотой 57 метров.
Окончание экскурсионной программы.
Обед комплексный.
Свободное время.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
По желанию в свободное время за доп. плату можно:
- пешеходная экскурсия «По следам Царицынских купцов и виноделов» — от 1000 руб. /чел. (обязательно бронируется заранее и состоится при группе от 10 человек, оплачивается на месте):
- во время экскурсии Вы узнаете об истории основания города Царицын, как города-крепости;
- о визитах трех императоров Петра I, Александра II и Александра III;
- о развитии купеческого сословия на Нижней Волге;
- прогуляетесь по Вознесенской площади, отгадаете загадки купца Шлыкова, окунетесь в злачные окрестности «Кавказ»;
- на смотровой площадке «Первой пожарной части города Царицына» с высоты птичьего полета полюбуетесь на панораму Современного и Старого города.
После экскурсии в свободное время можно зайти в питейное заведение в центре города и продегустировать местное вино (за доп. плату по факту на месте).
- посещение Мемориально-исторического музея — от 350 руб. /взр.;
- посещение музея Изобразительных искусств им. Машкова — от 300 руб. /взр.;
- посещение Волгоградского Планетария — от 450 руб. /взр.;
- часовая прогулка на кораблике по р. Волга — от 1000 руб. /взр.;
- ужин в отеле — от 800 руб.
Озеро Баскунчак и Сарай-Бату
07:00-07:30 Ранний завтрак в отеле (или ланч-боксы в дорогу).
Освобождение номеров.
Сбор группы и отправление на экскурсию в Богдинско-Баскунчакский заповедник, Сарай-Бату и Астрахань.
При выезде из Волгограда не забудьте перевести часы. Разница во времени в Астрахани +1 час к МСК.
Прогулка-экскурсия, купание в соленом озере Баскунчак.
К северо-востоку от Волго-Ахтубинской поймы располагается г. Большое Богдо и соленое озеро Баскунчак.
Эти уникальные природные объекты входят в состав Богдинско-Баскунчакского заповедника. Посещение одного из красивейших и необычных озер мира — соленое оз. Баскунчак, которое славится своей солью, грязью и водами «мертвого моря».
Внимание! Купание в озере без резиновых тапочек невозможно! Все дно озера покрыто острыми кристаллами соли!
Возьмите с собой купальные принадлежности, полотенце, резиновые тапочки, головной убор. На берегу озера нет проката шезлонгов и зонтиков.
На стоянке автобуса возможно ополоснуться после купания в душевых кабинках (доп. плата — по 100 руб. /чел.). От места парковки до озера идти пешком около 1 км.
За доп. плату: местные жители предлагают свои услуги по трансферу к местам купания к новым выломам, где возможно искупаться — от 500 руб. /чел. (аренда УАЗика — от 3000 руб. /машина).
Отправление в Сарай-Бату. Путевая информация от гида.
Обед комплексный по пути в Сарай-Бату.
В 140 км выше Астрахани раскинулось в степи село Селитренное (Харабалинский район Астраханской области).
Глядя на широкую пустынную степь, окружающую село, невозможно поверить, что здесь когда-то находилась одна из столиц мира, один из крупнейших центров цивилизации.
Но, тем не менее, именно здесь, на возвышенностях и буграх современного села, и осела когда-то та самая Золотая Орда.
Посещение реконструкции города Сарай-Бату.
История средневекового города Сарай-Бату началась в далеком 1250 году: именно тогда чингизид Бату основал этот город, как стоянку кочевников. Но впоследствии Сарай-Бату разросся и превратился в столицу Золотой Орды.
Осмотр декораций, катание на верблюдах.
Свободное время. Покупка сувениров.
Отправление в Астрахань.
21:30-22:00 Прибытие в г. Астрахань.
Размещение в гостинице (четыре ночи).
По желанию за доп. плату: ужин в отеле/или кафе города — от 800 руб.
Астрахань
Завтрак в гостинице.
Программа пребывания начинается с обзорной экскурсии по городу Астрахани.
Экскурсионная прогулка включает посещение самых живописных мест города Астрахани: Центральной Набережной реки Волга, а также главных улиц города, на которых расположены старинные купеческие особняки, большинство из которых прекрасно сохранились до наших дней, осмотр территории одного из крупнейших театров Европы — Астраханского театра оперы и балета.
Кроме того, в рамках обзорной экскурсии у Вас будет возможность окунуться в историю древнего многонационального торгового города, посетив иранское и армянское подворье.
Жемчужиной данной экскурсии, безусловно, является посещение Астраханского кремля, одного из 12 сохранившихся кремлей России.
Во время экскурсионного обслуживания предусмотрен комплексный обед в кафе города
После обеда экскурсионная программа начинается со старейшего из региональных музеев России.
В экспозициях Краеведческого музея отражена история, природа, культура и самобытность Астраханского края. История места, где сегодня располагается Астрахань, насчитывает более 300 тыс. лет назад, о чем и рассказывает экспозиция выставочного зала «Живое прошлое земли».
Кроме того, Вы сможете посетить самую уникальную и таинственную экспозицию музея — «Золото сарматов», в коллекции которой представлены артефакты, аналогов которым нет ни в одном каталоге мира.
Окончание экскурсионной программы в центре города. Свободное время.
По желанию за доп. плату:
- экскурсия на пивоварню с дегустацией пива и речная прогулка на речном трамвайчике (2 часа). Стоимость взрослый — 2500 рублей, дети — 2000 рублей (экскурсия состоится при группе от 10 чел).
Во время экскурсии Вас проведут по пивоварне, расскажут, как готовят пиво и предложат дегустацию двух вида пива (светлое и темное).
В продолжение экскурсии Вы совершите прогулку на речном теплоходе по р. Волга с рыбными деликатесами и бокалом понравившегося Вам пива. Детям в качестве напитка предлагается натуральный сок.
Ужин в отеле — от 800 руб.
Осетровая ферма - лотосовые поля
Завтрак в гостинице.
Гастрономическое путешествие с посещения осетровой фермы, дорога до которой занимает 40-50 минут под увлекательный рассказ гида. Экскурсия проходит на одном из крупнейших предприятий по выращиванию рыб осетровых пород в Астраханской области.
Вы познакомитесь с различными видами осетровых, а также процессом их воспроизводства. Особым гастрономическим впечатлением данной программы станет вкусный рыбный обед в ресторане с изысканными блюдами: уха из стерляди, стейк из осетра с домашней картошкой, овощная нарезка, чай или компот.
Для гурманов за дополнительную плату есть возможность попробовать свежайшую черную икру. На осетровой ферме можно не только попробовать астраханские деликатесы, но и приобрести гастрономические сувениры собственного производства: балыки, черную икру, вяленую воблу, щучью икру, рыбные консервы, пресервы, свежую рыбу и многое другое.
На территории фермы оборудовано место для купания и в свободное время для всех желающих будет возможность искупаться.
Далее Вы отправляетесь на базу отдыха, дорога до причала которой составляет 45 мин. -1 час.
По прибытии на базу отдыха, расположенную в раскатной части дельты, начинается водная экскурсия, на которой у Вас будет возможность поближе познакомиться с природой Астраханского края, увидеть живописные пейзажи, а также обитателей Волжской дельты (только птиц насчитывается более 300 видов, более 100 из которых занесены в Красные книги различных уровней!).
Самые внимательные смогут увидеть орлана белохвоста, посчитать количество разновидностей цапель и загадать желание на плещущуюся рыбу.
В июле и августе на каспийских раскатах начинается период цветения лотосов и именно в этот момент дельта превращается в один из самых уникальных уголков мира, ведь такой акватории покрытия лотосами больше нет нигде, а лотосовые поля достигают 5000 гектаров!
Для желающих, по возможности, организуется купание на одном из островов в раскатной части Дельты.
В свободное время на территории базы отдыха для всех желающих доступны бассейн и зона отдыха, а также возможность порыбачить с мостиков и поймать заветный трофей.
За доп. плату можно заказать ужин или купить перекус в ресторане базы отдыха.
20:30-21:00 Прибытие в Астрахань. Трансфер в гостиницу.
По желанию за доп. плату: ужин в отеле от 800 руб.
Элиста - степная жемчужина
06:30-07:00 Ранний завтрак в гостинице.
07:00 Вы отправляетесь на экскурсию в столицу буддизма в России — аутентичную Элисту, столицу Республики Калмыкия. Дорога до Элисты занимает 3-4 часа, однако благодаря интересной путевой информации от гида время летит незаметно.
Удивительное начнется уже в дороге: бескрайние степные просторы, по которым пролегал Великий Шелковый путь и ходили караваны кочевников, умиротворяют и помогают настроиться на созидательный лад, так свойственный буддизму.
Именно такой настрой позволит в полной мере насладиться объектами обзорной экскурсии по городу: самым большим в Европе буддийским храмом «Золотая Обитель Будды Шакьямуни», пагодой «Семь дней», фонтаном «Дракон и мальчик», парком «Дружба», а также пройти сквозь «Алтын Босх» — Золотые Ворота, по поверью очищающие душу и помыслы.
Также по программе предусмотрен осмотр памятника «Исход и Возвращение».
Особоевпечатление оставит посещение частного Музея кочевых народов, расположенного на территории Шахматного городка, где можно более подробно узнать о традициях народов Калмыкии, сфотографироваться в национальном костюме и пострелять из лука.
Перед отправлением в обратную дорогу предусмотрено посещение местных магазинчиков, где можно приобрести продукты в дорогу, а также памятные сувениры.
Во время экскурсионного обслуживания предусмотрен национальный обед в кафе города Элиста.
21:00-22:00 Прибытие в Астрахань.
По желанию за доп. плату: ужин в отеле от 800 руб.
Отъезд
Завтрак в гостинице.
До 12:00 Освобождение номеров. Свободное время.
12:00 Организованный групповой трансфер на ж/д вокзал и аэропорт.
По желанию за доп. плату:
Для тех, кто уезжает после 17:00 (конец июля, август, начало сентября):
- отправляемся на экскурсию на Астраханскую бахчу (в дороге 1 час, путевая информация от гида) — 3000 руб. /взр., дети — 2800 руб. /дети до 16 лет.
Внимание! Экскурсия бронируется заранее и состоится при группе от 10 человек. Оплачивается на месте.
Экскурсия на арбузную бахчу с дегустацией разных сортов арбузов. Приятным сюрпризом для каждого гостя станут вкусные подарки, которые можно увезти с собой — арбуз и дыня!
Такого разнообразия Вы не увидите нигде!
Уникальные экземпляры, некоторые из которых находятся еще на этапе разработки! Если Вы любите арбузы и дыни, так же сильно, как и мы или любите познавать мир во всех его проявлениях, тогда Вам сюда.
На экскурсии Вы узнаете, как растут арбузы, дыни, тыквы, кабачки, секреты ухода за посевами, какие окраски мякоти вывели наши селекционеры и как они получаются. Что полезнее дыня или арбуз, тыква или морковь?
В финале экскурсии Вас ожидает вкуснейшая и неповторимая дегустация арбузов и дынь. Перед Вами предстанут различные сорта арбузов с экзотическими окрасками мякоти (розовые, желтые, оранжевые), но и конечно, традиционный красный арбуз!
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Волгоград и в г. Астрахань.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница/Размещение
|2-местное
|1-местное
|Другие варианты
|Доп. место
|“Эстель” + “Янтарь” 3*
|56550
|65800
|61550 (2-местный, повышенный комфорт)
|51550
|“Южный” 3*+ “Космос” 4*
|57650
|67650
|58850 (2-местная студия, 3-местный)
|53250 (в студии)
|“Южный” 3* + “Азимут” 3*
|59855
|73750
|60965 (2-местная студия, 3-местный)
|54350 (в студии)
|“Хемптон” + “Космос” 4*
|59250
|72650
|59855 (семейный номер)
|53250 (в сем. номере)
|“Хемптон” + “Виктория Палас” 4*
|70550
|94500
|71500 (семейный номер)
|51550 (в сем. номере)
|“Волгоград” + “Астраханская” 5*
|57600
|75900
|–
|–
Стоимость дополнительных суток, руб:
|Гостиница/Размещение
|2-местное
|1-местное
|Другие варианты
|Доп. место
|“Южный” 3* (Волгоград)
|2400
|3500
|2800 (студия)
|1400 (в студии)
|“Эстель” 3* (Волгоград)
|2000
|3200
|2200 (комфорт)
|1600 (в номере комфорт)
|“Хемптон” 4* (Волгоград)
|3000
|5200
|–
|1400
|“Волгоград” 5* (Волгоград)
|4000
|6700
|–
|–
|“Азимут” 3* (Астрахань)
|2700
|4700
|–
|2200
|“Янтарь” 3* (Астрахань)
|2100
|3250
|–
|1800
|“Космос” 4* (Астрахань)
|2300
|3600
|–
|2000
|“Виктория Палас” 4* (Астрахань)
|4350
|7500
|–
|1700
|“Астраханская” 5* (Астрахань)
|4700
|7000
|–
|–
Варианты проживания
«Космос» 4
Этот отель расположен в центре города Астрахани, рядом с главным железнодорожным вокзалом и автобусным вокзалом. Гостям предлагают современные номера с телевизорами с плоским экраном и звуконепроницаемыми окнами. Обустроена бесплатная парковка. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Номера отеля «Космос Астрахань» оформлены в светлых тонах. В распоряжении гостей кондиционер и рабочий стол. В каждом номере предоставляются туалетно-косметические принадлежности, фен и бесплатная бутылка минеральной воды.
«Азимут» 3
Отель Azimut Astrakhan расположен на берегу Волги. К услугам гостей комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi и спутниковым телевидением. Прогулка до исторического центра Астрахани занимает всего 5 минут.
Во всех номерах отеля Astrakhan Azimut установлен холодильник и обустроена собственная ванная комната. Из некоторых номеров открывается вид на Волгу и Астраханский кремль.
Каждое утро в ресторане отеля Azimut сервируют завтрак «шведский стол» с блюдами местной и интернациональной кухни. В уютном лобби SMART Living подают кофе и чай. Вкусные закуски можно приобрести на стойке Grab&Go.
«Виктория Палас» 4
Этот отель с бесплатным Wi-Fi, крытым бассейном и номерами с мини-баром находится в 10 минутах ходьбы от Астраханского кремля и в 300 метрах от берега реки Волги.
Все номера отеля «Виктория Палас» оформлены в элегантном стиле. На полу постелено ковровое покрытие. Ванные комнаты укомплектованы халатами и тапочками.
В ресторане «Европейский» подают блюда европейской и русской кухни. Также при отеле работает летнее кафе на открытом воздухе. В 4 барах, включая пиано-бар и бар «Аква» у бассейна, гостям предложат коктейли и напитки.
На территории отеля «Виктория Палас» обустроены сауна, массажный кабинет и плавательный бассейн с водопадом.
«Янтарь» 3
Этот отель расположен в центре города Астрахань, в 15 минутах езды от железнодорожного вокзала Астрахани и аэропорта Нариманово. К услугам гостей сауна, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi в вестибюле.
Номера отеля "Янтарь" обставлены просто и комфортабельно. В вашем распоряжении телевизор, электрический чайник, холодильник, микроволновая печь и тапочки
«Астраханская» 5
Гостиница «Астраханская» с бесплатным Wi-Fi расположена в центре Астрахани, в 3 минутах ходьбы от набережной Волги. К услугам гостей спа-центр с массажным кабинетом, хаммамом, фитнес-центром и бассейном.
Все номера оборудованы телевизором с плоским экраном, а в некоторых из них также обустроен гостиный уголок. Кроме того, в каждом номере имеется собственная ванная комната с биде, ванной, халатами, тапочками и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
«Южный» 3
Этот современный многоэтажный отель расположен в историческом центре Волгограда. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi, оформленные в классическом стиле.
В числе удобств каждого номера отеля «Южный» — кондиционер, телевизор, холодильник и электрический чайник. В собственной ванной комнате имеются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен. Из некоторых номеров открывается вид на Волгу.
Гостиничный комплекс состоит из апарт-отеля в отдельном здании, бара, ресторана и магазина деликатесов. Многофункциональный лофт оборудован для проведения банкетов и конференций.
Железнодорожный вокзал находится в 5 минутах езды от отеля «Южный», а аэропорт Гумрак — в 30 минутах езды. Поблизости останавливается общественный транспорт.
«Эстель» 3
Отель «Эстель» расположен в Волгограде, в 3,6 км от речного порта и в 10 км от монумента «Родина-мать». К услугам гостей — круглосуточная стойка регистрации, ресторан, доставка еды и напитков в номер, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. В отеле можно забронировать семейные номера.
В номерах отеля есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера отеля Estel оснащены кондиционером и сейфом.
Для гостей сервируется континентальный завтрак или завтрак по меню.
«Хемптон» 4
Отель «Hampton by Hilton Профсоюзная» располагается в 2 км от центра Волгограда. Для проживающих предоставляется несколько дополнительных услуг - фитнес-центр, небольшая библиотека, парковка. Везде работает бесплатный Wi-Fi.
Современный номерной фонд выдержан в едином стиле и представлен несколькими категориями. В каждой комнате есть эргономичные кровати с белоснежным постельным бельем, а также необходимый комплект мебели и техники. Для хранения личных вещей можно воспользоваться сейфом. Выдаются махровые полотенца и гигиенические принадлежности.
Каждое утро подают сытные завтраки в формате "шведский стол", где можно насладиться горячими блюдами. Также работает лобби, где можно заказать напитки и свежую выпечку.
Для проведения деловых мероприятий отель предлагает конференц-центр «Volga Hall». Пространство разделено на три секции разной вместимости. Можно воспользоваться мультимедийным оборудованием.
В пешей доступности находится остановка скоростного трамвая и Ворошиловский торговый центр. До Мамаева Кургана можно доехать за 20 минут.
«Волгоград» 5
Отель «Волгоград» расположен в самом центре города Волгограда, в 5 минутах ходьбы от станции метро «Комсомольская». К услугам гостей фитнес-центр и бизнес-центр. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В круглосуточном ресторане отеля подают блюда европейской и русской кухни.
В комфортабельных номерах в числе удобств кондиционер, телевизор с плоским экраном и мини-бар. К услугам гостей собственная ванная комната с душем или ванной, а также с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны. До музея-заповедника «Сталинградская битва» — 1,5 км. До Мамаева кургана 5 остановок метро. Обустроена бесплатная парковка.
Расстояние до железнодорожного вокзала Волгоград I составляет 850 метров. До аэропорта Гумрак — 19 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле 3*, 4*, 5* (2-местные номера с удобствами, доп. место)
- Питание по программе (6 завтраков и 6 обедов)
- Транспортное обслуживание по программе
- Услуги гида-экскурсовода
- Экскурсионное обслуживание (Краеведческий музей - экспозиции "Золото сарматов", "Живое прошлое Земли", музей "Память", музей "Старая Сарепта", Астраханский Кремль, хурул "Золотая обитель Будды Шакъямуни", Музей кочевых народов, комплекс Сарай-Бату, осетровая ферма)
- Услуги базы отдыха (трансфер на базу и обратно, прогулка в дельту Волги)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Астрахань и обратно
- Питание, не указанное в программе (ужины в отеле от 800 руб.)
- Доп. сутки проживания в отеле г. Волгоград и г. Астрахань (до/после тура)
- Дополнительные услуги и развлечения: часовая прогулка на кораблике по р. Волга в Волгограде - от 1000 руб. /взр. экскурсия «По следам Царицынских купцов и виноделов» (бронируется заранее, оплачивается на месте) - от 1000 руб. /взр. посещение частной пивоварни с дегустацией пива и приятной прогулкой на речном трамвайчике (бронируется заранее, оплачивается на месте) - 2500 руб. /взр, 2000 - руб. /дети до 18 лет, детям предлагается натуральный сокэкскурсия на арбузную бахчу с дегустацией разных сортов арбузов (бронируется заранее, оплачивается на месте) - 3000 руб. /взр., 2800 руб. /дети до 16 лет
- Часовая прогулка на кораблике по р. Волга в Волгограде - от 1000 руб. /взр
- Экскурсия «По следам Царицынских купцов и виноделов» (бронируется заранее, оплачивается на месте) - от 1000 руб. /взр
- Посещение частной пивоварни с дегустацией пива и приятной прогулкой на речном трамвайчике (бронируется заранее, оплачивается на месте) - 2500 руб. /взр, 2000 - руб. /дети до 18 лет, детям предлагается натуральный сок
- Экскурсия на арбузную бахчу с дегустацией разных сортов арбузов (бронируется заранее, оплачивается на месте) - 3000 руб. /взр., 2800 руб. /дети до 16 лет
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Чек лист вещей для экскурсий:
Обзорная экскурсия по городу
Лотосовые поля
Сарай Бату
гора Богдо и озеро Баскунчак
Астраханская бахча
|Элиста
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая погода в Астрахани?
Климат резко континентальный с ярко выраженной сезонностью. Лето здесь наступает рано (уже в мае можно загорать и даже искупаться) и длится до конца сентября. Астрахань – один их самых солнечных регионов России, количество солнечных дней в году в среднем составляет более 200 дней!
Поэтому, планируя поездку в Астраханскую область, следует не забыть приобрести головные уборы и средства защиты от солнечных ожогов. Обращаем Ваше внимание, что в конце мая – середины июня в Астраханской области активируется мошка – это мелкие надоедливые мушки, доставляющие неудобство своей назойливостью и укусами. Однако не стоит категорично отказываться от отдыха в Астрахани в этот период, защититься от нее прекрасно помогают масло ванили, гвоздики и арабские масляные духи SOFT, которые продаются практические во всех аптеках и магазинах города.
Какие особенности региона?
Астраханская область расположена в уникальном уголке природы: месте, где Волга впадает в Каспийское море. Искупаться в море не получится, т. к. береговая линия на территории Астраханской области отсутствует, зато можно вдоволь наплаваться в теплых водах великой русской реки Волги. Кроме того, это край с богатой историей, пестрым мультинациональным колоритом и разнообразной гастрономией.
В кафе и ресторанах города можно насладиться блюдами местной кухни (обращаем внимание: распитие принесенных спиртных напитков во всех кафе и ресторанах категорически запрещается).
Время +1 МСК. В регионе отсутствует оператор мобильной связи TELE2!
Во отелях можно воспользоваться услугой подключения к wifi бесплатно.
Городской общественный транспорт функционирует с 6.00 до 19.00-20.00 по местному времени. В остальное время можно воспользоваться услугами такси, в регионе работают сервисы Яндекс и Uber, средняя стоимость поездки по городу составляет 150-350 рублей.
Астраханские сувениры.
Самые распространенные сувениры из Астрахани – это, конечно же, рыбные деликатесы и икра. Приобрести рыбную продукцию на любой вкус и кошелек можно на рыбном рынке. Обращаем Ваше внимание, то для вывоза черной икры и ценных пород рыб (осетровые) необходимо иметь при себе чек, подтверждающий покупку (в случае отсутствия чека, продукцию имеют право конфисковать).
Там же продаются и привычные тематические магниты, тарелки и поделки на Астраханскую тематику. Рядом с рыбным рынком располагается гастроном Михайловский, где можно приобрести готовые блюда местной кухни. Также неподалеку располагается магазин «Аквариум», в котором можно купить рыбные снеки, консервы и другие гастрономические специалитеты региона.
Главные достопримечательности и активности.
Астраханский кремль.
Центральный вход в кремль располагается по адресу ул. В. Тредиаковского, 2/14. Вход в кремль свободный, время работы с 7.00 до 21.00.
С мая по сентябрь на территории кремля функционируют выставки.
Театры.
В городе Астрахани функционируют 4 театра: драматический, кукольный, юного зрителя и оперы и балета. Билеты на постановки астраханских театров можно приобрести на сайте www.kassir.ru.
Безусловно жемчужиной театральной жизни города является Астраханский театр оперы и балета, который помимо ярких постановок поражает красотой и масштабами, уникальными интерьерами, выполненными по индивидуальным эскизам, и первым в Астрахани механизмом трансформации зрительного зала.
Прогулки по водным артериям Астрахани являются одним из самых востребованных развлечений гостей города.
С мая по сентябрь можно прокатиться по Волге вокруг о. Городской на речном трамвайчике.
Режим работы и актуальную стоимость билетов можно уточнить по тел. 8(8512)29-79-11.
Кроме того на Центральной Набережной всем желающим предлагаются прогулки на небольших тримаранах и катерах.
Период цветения лотосов ежегодно привлекает туристов в Астраханскую область.
Дельта реки Волги является единственным местом в мире, где располагаются гектары лотосовых полей.
Первые лотосы зацветают уже в середине июля, однако массовое цветение наблюдается в августе и начале сентября.
На чем будем передвигаться?
Трансферы аэропорт-отель/ ж/д вокзал-отель организованы на легковом автомобиле/минивэне/микроавтобусе, в зависимости от комплектации группы.
Транспорт для экскурсионной группы до 18 человек – микроавтобус (Мерседес);
От 19 человек – автобус на 30/35 мест;
От 28 человек – автобус 50 мест (Ютонг);
Рассадка происходит с начала автобуса и далее, в зависимости от даты бронирования.
В случае, если у туристов возникает вопрос почему они сидят в середине автобуса, а не в начале, мы показываем даты бронирования других заявок.
Менеджер перед посадкой автобус сообщает всем туристам их места, свободной рассадки нет.
Если туристы хотят пересесть, поменяться с другими туристами – это решается в
Есть ли скидка для детей?
Скидка на детей рассчитывается по запросу, так как зависит от выбора гостиницы, размещения и возраста ребенка.