1 день

Волгоград

Прибытие в Волгоград.

09:00 Встреча группы на привокзальной площади у фонтана с табличкой «Наследники великой степи. Волгоград — Астрахань — Элиста».

Экскурсионная программа «Город герой Волгоград» с посещением памятника-ансамбля «Мамаев Курган» и музея панорамы «Сталинградская битва».

Вы познакомитесь с захватывающей историей Царицына — Сталинграда-Волгограда: узнаете о его необычном основании на речном острове, о промышленности и торговле купеческого Царицына, о Сталинградской битве — коренном переломе во Второй мировой войне, побываете у Дома сержанта Якова Павлова — одного из бастионов солдатской славы; на площади им. В. И. Ленина; у руин мельницы Гергарда.

Вам расскажут о современном Волгограде, «танцующем мосте», знаменитом скоростном трамвае, о памятнике духовному покровителю Волгограда и, конечно, о самой высокой статуе России — «Родина-Мать».

Посещение музея-панорамы «Сталинградской битвы».

Музей-панорама состоит из 8 экспозиционных залов, 4 диорам, триумфального, предпанорамного и панорамного залов, кинозала, военноисторической библиотеки. Комплекс сооружен на историческом месте высадки в сентябре 1942 г. 13-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора А. И. Родимцева.

С помощью AR-технологии, которая позволяет "оживить" экспозицию музея-панорамы, сделать её более динамичной и наполненной, благодаря дополненной реальности, погрузимся в исторические события.

Окончание экскурсионной программы.

Обед комплексный.

Трансфер в отель.

Размещение в гостинице выбранной категории (две ночи).

Свободное время.

По желанию в свободное время за доп. плату можно: