Затем Вы отправитесь в экологический тур по Астраханскому краю: в дельту реки Волга и на заповедную территорию Богдинско-Баскунчакского заповедника.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по городу Астрахани
Прибытие в Астрахань. Групповой трансфер в отель.
13:00 Комплексный обед в кафе города.
После обеда экскурсионная программа начинается со старейшего из региональных музеев России.
В экспозициях Краеведческого музея отражена история, природа, культура и самобытность Астраханского края. Астрахань издавна славится своими рыбными ресурсами, о разнообразии которых рассказывает выставочный зал «Рыбы каспийского бассейна».
Кроме того, Вы сможете посетить самую уникальную и таинственную экспозицию музея — «Золото сарматов», в коллекции которой представлены артефакты, аналогов которым нет ни в одном каталоге мира.
Программа пребывания продолжается с обзорной экскурсии по городу Астрахани.
Экскурсионная прогулка включает посещение самых живописных мест города Астрахани: Центральной Набережной реки Волга, а также главных улиц города, на которых расположены старинные купеческие особняки, большинство из которых прекрасно сохранились до наших дней, осмотр территории одного из крупнейших театров Европы — Астраханского театра оперы и балета.
Кроме того, в рамках обзорной экскурсии у Вас будет возможность окунуться в историю древнего многонационального торгового города, посетив иранское и армянское подворье.
Жемчужиной данной экскурсии, безусловно, является посещение Астраханского кремля, одного из 12 сохранившихся кремлей России.
18:00-19:00 Трансфер в гостиницу.
После заселения у Вас будет возможность самостоятельно прогуляться по городу, либо совершить водную прогулку:
- по Волге на трамвайчике (поездка займет чуть больше часа, стоимость от 650 руб. /чел.);
- по городским каналам на тримаране (водная экскурсия длится 1 час, стоимость от 500 руб. /чел., доступно по предварительной записи).
Дельта Волги (период цветения лотоса - июль и август)
Завтрак в гостинице.
08:30-09:00 Начинается невероятное путешествие в дельту реки Волга, в ходе которого во всей красе предстанут степные ландшафты Астраханской области и крупнейшая дельта Европы.
По прибытии на базу отдыха, расположенную в раскатной части дельты, начинается водная экскурсия, на которой у Вас будет возможность поближе познакомиться с природой Астраханского края, увидеть живописные пейзажи, а также обитателей Волжской дельты (только птиц насчитывается более 300 видов, более 100 из которых занесены в Красные книги различных уровней!).
Самые внимательные смогут увидеть орлана белохвоста, посчитать количество разновидностей цапель и загадать желание на плещущуюся рыбу.
В июле и августе на каспийских раскатах начинается период цветения лотосов и именно в этот момент дельта превращается в один из самых уникальных уголков мира, ведь такой акватории покрытия лотосами больше нет нигде, а лотосовые поля достигают 5000 гектаров!
После возвращения на базу отдыха Вас ждет комплексный обед с элементами традиционной астраханской кухни. В свободное время на территории базы отдыха всем желающим доступны бассейн и зона отдыха.
17:00 Прибытие в Астрахань. Свободное время
Богдинско-Баскунчакский заповедник
07:00-08:00 Ранний завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Вещи, которые Вам не понадобятся в поездке, можно оставить в камере хранения отеля.
08:00 Начало увлекательной поездки на заповедную территорию Богдинско-Баскунчакского заповедника с посещением Священной горы Большое Богдо и «астраханского Мертвого моря» — озера Баскунчак.
Дорога до заповедника занимает 4,5-5,5 часов, однако благодаря интересной путевой информации от гида время летит незаметно.
Гора Большое Богдо является ландшафтным чудом и самой высокой точкой Прикаспийской низменности. Вы сможете сфотографироваться на фоне марсианских пейзажей, услышать мелодии поющих скал и зарядиться энергией от буддистского места силы.
Комплексный обед в кафе поселка.
Следующей остановкой является соленое озеро Баскунчак. Кроме того, что озеро является «всероссийской солонкой», его воды, грязи и рапа обладают целебными свойствами, так что купание в озере не только доставит массу удовольствия, но и принесет пользу для организма.
Трансфер к местам купания организуется за дополнительную плату (средние и дальние выломы — от 500 руб. /чел.).
Обязательно возьмите с собой купальные принадлежности, головной убор, воду и резиновую обувь (тапочки, сланцы и т. п.) для того, чтобы можно было ходить по озеру и купаться.
Порядок осмотра определяется гидом на месте.
Важно! В условиях плохой погоды (дожди) трансфер к горе Большое Богдо обеспечивается на автобусах ПАЗ и оплачивается на месте в размере от 300 руб. /чел.
По окончании экскурсионной программы комплексный ужин в кафе поселка.
19:00 Трансфер в гостиницу пос. Н. Баскунчак.
Размещение в номерах.
Свободное время.
Родниковая балка, Сарай-Бату
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
09:00 Выезд на экскурсию на заповедные территории, в ходе которой у Вас будет уникальная возможность посетить родниковую балку, где берет свое начало озеро Баскунчак.
Знакомство с природой Богдинско-Баскунчакского заповедника продолжается с посещения родниковой балки, по которой множество соленых родников несут свои воды в озеро Баскунчак.
Здесь на поверхность выходят соленасыщенные сильносульфидные грязи, что позволяет принять грязевые ванны и искупаться в рапе, не используя для этих целей сами природные родники.
Также рядом есть беседке, где можно будет укрыться от Астраханского солнца и душевые кабинки, в которых будет возможно смыть рапу и целебную грязь.
Комплексный обед в кафе поселка.
На обратной дороге заезжаем в комплекс «Сарай-Бату».
В этом путешествии Вы посетите место, где некогда находился один из самых прогрессивных городов своего времени Сарай-Бату. Сейчас здесь располагается село Селитренное, в окрестностях которого ежегодно проводятся археологические раскопки руин города, получившие название Селитренное городище.
Именно здесь найдены древние артефакты, раскрывающие тайны быта великого золотоордынского племени. По дороге Вам представится возможность своими глазами увидеть место археологических раскопок «Селитренное городище» и памятный знак.
Экскурсионная программа продолжается в музейном комплексе Сарай-Бату, который представляет собой декорации, построенные для съемок художественного фильма «Орда».
Здесь Вы сможете прогуляться по узким улочкам, осмотреть жилые дома и другие строения, воссозданные по технологиям IV века, а также своими глазами увидеть средневековую систему водопровода.
Неподалеку от декорации располагается площадка с песочными скульптурами «Мечты Барханов» и исторический музей «Юрта хана» для самостоятельного посещения.
За дополнительную плату желающие могут покататься на верблюде, сфотографироваться в исторических костюмах и пострелять из лука, а также можно совершить полет на двухместном легкомоторном самолете над декорацией.
Возвращение в Астрахань. Размещение в гостинице. Свободное время.
Астраханский биосферный заповедник, отъезд
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
09:00 Отправление в Астраханский биосферный заповедник.
Дорога до заповедника занимает 1,5-2 часа с учетом паромной переправы, однако благодаря интересной путевой информации от гида время летит незаметно.
Астраханский биосферный заповедник один из уникальных уголков природы, где сохранились нетронутые человеком места обитания редких животных, птиц и растений.
Это настоящий рай для ученых, орнитологов и просто любителей природы, тишины и гармонии. Ну и, конечно же, заповедник — это самая большая акватория распространения лотосов на нашей планете.
После приезда в заповедник Вы отправляетесь на экскурсию по экологической тропе «Обретенная дельта», продолжительной которой составляет 2 часа: 1 час на лодках и 1 час пешеходная по тропе.
Маршрут проходит через два участка тропы по деревянным помостам и завершается на двухъярусной смотровой площадке, расположенной около живописных зарослей лотосов.
Во время прогулки по экотропе Вас сопровождает гид, который расскажет об уникальной флоре и фауне Волжской дельты и обратит внимание на ее особых обитателей.
Во время экскурсионного обслуживания предусмотрен комплексный обед на территории заповедника.
15:30-16:00 Прибытие в Астрахань.
Организованные трансферы в аэропорт и на ж/д вокзал.
Гости, отказавшиеся от организованных трансферов, после экскурсии возвращаются в отель проживания и далее самостоятельно добираются до аэропорта и на ж/д вокзал.
Время в пути указано ориентировочное, зависит от работы и загруженности паромов.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице (в Астрахани – 3 ночи, в пос. Баскунчак – 1 ночь).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница/Размещение
|2-местное
|1-местное
|Доп. место
|«Волга-Волга» 3*
|38 500
|44 000
|38 000
|«Янтарь» 3*
|40 500
|47 000
|39 500
|«Космос» 4*
|42 800
|48 400
|41 000
Стоимость дополнительных суток, руб:
|Гостиница/Размещение
|2-местное
|1-местное
|Доп. место
|«Волга-Волга» 3*
|1 200
|1 900
|1 200
|«Космос» 4*
|2 100
|3 250
|1 800
|«Янтарь» 3*
|2 300
|3 600
|2 000
Варианты проживания
Гостиница «Волга-Волга» 3
Гостиничный комплекс "Волга-Волга" расположен в историческом городе Астрахани, в дельте Волги. К услугам гостей сауна, бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан.
Номера комплекса оформлены в изысканном стиле. В них в вашем распоряжении кондиционер, телевизор, телефон и холодильник. В собственных ванных комнатах предоставляется фен.
В ресторане комплекса "Волга-Волга" подают блюда европейской кухни.
Гостиница «Космос» 4
Этот отель расположен в центре города Астрахани, рядом с главным железнодорожным вокзалом и автобусным вокзалом. Гостям предлагают современные номера с телевизорами с плоским экраном и звуконепроницаемыми окнами. Обустроена бесплатная парковка. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Номера отеля «Космос Астрахань» оформлены в светлых тонах. В распоряжении гостей кондиционер и рабочий стол. В каждом номере предоставляются туалетно-косметические принадлежности, фен и бесплатная бутылка минеральной воды.
Гостиница «Янтарь» 3
Этот отель расположен в центре города Астрахань, в 15 минутах езды от железнодорожного вокзала Астрахани и аэропорта Нариманово. К услугам гостей сауна, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi в вестибюле.
Номера отеля "Янтарь" обставлены просто и комфортабельно. В вашем распоряжении телевизор, электрический чайник, холодильник, микроволновая печь и тапочки.
Гостиница «Алмаз» в ПОС.Н. Баскунчак
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице выбранной категории (в Астрахани 3 ночи, в пос. Баскунчак - 1 ночь)
- Экскурсионное обслуживание по программе (Астраханский кремль, Краеведческий музей (2 экспозиции), Богдинско-Баскунчакский заповедник, , родниковая балка, Сарай-Бату)
- Транспортное обслуживание по программе
- Питание по программе (завтраки и обеды, ужин)
- Входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Астрахань и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Встреча накануне тура по запросу
- Раннее заселение в гостиницу
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Чек лист вещей для экскурсий:
Обзорная экскурсия по городу
Лотосовые поля
Сарай-Бату
Гора Богдо и озеро Баскунчак
Астраханский биосферный заповедник
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая погода в Астрахани?
Климат резко континентальный с ярко выраженной сезонностью. Лето здесь наступает рано (уже в мае можно загорать и даже искупаться) и длится до конца сентября. Астрахань – один их самых солнечных регионов России, количество солнечных дней в году в среднем составляет более 200 дней!
Поэтому, планируя поездку в Астраханскую область, следует не забыть приобрести головные уборы и средства защиты от солнечных ожогов. Обращаем Ваше внимание, что в конце мая – середины июня в Астраханской области активируется мошка – это мелкие надоедливые мушки, доставляющие неудобство своей назойливостью и укусами. Однако не стоит категорично отказываться от отдыха в Астрахани в этот период, защититься от нее прекрасно помогают масло ванили, гвоздики и арабские масляные духи SOFT, которые продаются практические во всех аптеках и магазинах города.
Какие особенности региона?
Астраханская область расположена в уникальном уголке природы: месте, где Волга впадает в Каспийское море. Искупаться в море не получится, т. к. береговая линия на территории Астраханской области отсутствует, зато можно вдоволь наплаваться в теплых водах великой русской реки Волги. Кроме того, это край с богатой историей, пестрым мультинациональным колоритом и разнообразной гастрономией.
В кафе и ресторанах города можно насладиться блюдами местной кухни (обращаем внимание: распитие принесенных спиртных напитков во всех кафе и ресторанах категорически запрещается).
Время +1 МСК. В регионе отсутствует оператор мобильной связи TELE2!
Во отелях можно воспользоваться услугой подключения к wifi бесплатно.
Городской общественный транспорт функционирует с 6.00 до 19.00-20.00 по местному времени. В остальное время можно воспользоваться услугами такси, в регионе работают сервисы Яндекс и Uber, средняя стоимость поездки по городу составляет 150-350 рублей.
Астраханские сувениры.
Самые распространенные сувениры из Астрахани – это, конечно же, рыбные деликатесы и икра. Приобрести рыбную продукцию на любой вкус и кошелек можно на рыбном рынке. Обращаем Ваше внимание, то для вывоза черной икры и ценных пород рыб (осетровые) необходимо иметь при себе чек, подтверждающий покупку (в случае отсутствия чека, продукцию имеют право конфисковать).
Там же продаются и привычные тематические магниты, тарелки и поделки на Астраханскую тематику. Рядом с рыбным рынком располагается гастроном Михайловский, где можно приобрести готовые блюда местной кухни. Также неподалеку располагается магазин «Аквариум», в котором можно купить рыбные снеки, консервы и другие гастрономические специалитеты региона.
Главные достопримечательности и активности.
Астраханский кремль.
Центральный вход в кремль располагается по адресу ул. В. Тредиаковского, 2/14. Вход в кремль свободный, время работы с 7.00 до 21.00.
С мая по сентябрь на территории кремля функционируют выставки.
Театры.
В городе Астрахани функционируют 4 театра: драматический, кукольный, юного зрителя и оперы и балета. Билеты на постановки астраханских театров можно приобрести на сайте www.kassir.ru.
Безусловно жемчужиной театральной жизни города является Астраханский театр оперы и балета, который помимо ярких постановок поражает красотой и масштабами, уникальными интерьерами, выполненными по индивидуальным эскизам, и первым в Астрахани механизмом трансформации зрительного зала.
Прогулки по водным артериям Астрахани являются одним из самых востребованных развлечений гостей города.
С мая по сентябрь можно прокатиться по Волге вокруг о. Городской на речном трамвайчике.
Режим работы и актуальную стоимость билетов можно уточнить по тел. 8(8512)29-79-11.
Кроме того на Центральной Набережной всем желающим предлагаются прогулки на небольших тримаранах и катерах.
Период цветения лотосов ежегодно привлекает туристов в Астраханскую область.
Дельта реки Волги является единственным местом в мире, где располагаются гектары лотосовых полей.
Первые лотосы зацветают уже в середине июля, однако массовое цветение наблюдается в августе и начале сентября.
Во сколько начинается тур и как происходит встреча?
Трансфер входит в стоимость программы, для тех туристов, кто прибывает в день начала программы, а именно рейсами:
Встреча на ж/д вокзале возле памятника В. И. Ленину.
Прибытие поезда № 110 из Санкт-Петербурга 07:22 трансфер в гостиницу.
Встреча в аэропорту – на выходе из зала прилета возле сувенирного киоска.
Прибытие рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга до 12:00 (по местному времени).
Возможно, ранее заселение (до расчетного часа) за доп. плату.
Встреча накануне по запросу (за доп. плату).
Время сбора на обзорную экскурсию, для гостей, прибывающих накануне начала тура:
- 12:20 – от отеля Космос, Виктория Палас;
- 12:40 – от гостиницы Волга-Волга;
- 13:00 – от отеля Азимут.
Время указано ориентировочное, возможны корректировки.
Как происходит рассадка в автобус?
Рассадка происходит с начала автобуса и далее, в зависимости от даты бронирования.
Менеджер перед посадкой автобус сообщает всем туристам их места, свободной рассадки нет.
Если туристы хотят пересесть, поменяться с другими туристами – это решается в автобусе.
Есть ли скидка для детей?
Скидка на детей рассчитывается по запросу, так как зависит от выбора гостиницы, размещения и возраста ребенка.