Вы исследуете заповедные реки на лодках, понаблюдаете за редкими видами птиц, дикими мустангами, сделаете фото в тюльпановых полях Калмыкии.
А также Вас ждут ночевки в палатках, чтобы с первым весенним воздухом напитаться энергией расцветающего Юга! Свежее, бодрящее, активное на переезды, но в то же время созерцательное путешествие!
Программа тура по дням
Встреча в Астрахани. Переезд в заповедник
Всем, кто приедет раньше встречаемся гуляем по городу, обедаем.
Обед в кафе (оплачивается самостоятельно).
14:00 Встреча группы.
14:00 – 16:00 Дорога из Астрахани на Дамчикский участок заповедника.
16:00 – 17:00 Прибытие и размещение в Методическом доме и Орнитолога.
17:00 – 18:00 Ознакомительная экскурсия по кордону заповедника, посещение станции комплексного фонового мониторинга, обозрение со смотровой вышки островов и водотоков местности, наблюдение за птицами.
19:00 Ужин.
Прогулки на лодках. Наблюдение за птицами
8:00 Завтрак.
9:00 – 12:00 – 3-часовая экскурсия на лодке по протокам до тропы (пешая прогулка по тропе (проходим 4 острова), смотровая лотосовая площадка, наблюдение за птицами.
Сопровождение гида.
Возвращение на кордон.
13:00 Обед.
16:00 – 18:00 – 2-часовая экскурсия на лодке по протокам Дельты, наблюдение за птицами.
Сопровождение гида.
Возвращение на кордон.
19:00 Ужин.
Где Волга с Каспием встречается
8:00 Завтрак.
9:00 – 12:00 – 3-часовая экскурсия на лодке – выезд на взморье (авандельта) «Где Волга с Каспием встречается», с посещением смотровой вышки (наблюдение за птицами с высоты птичьего полета, обозрение со смотровой вышки островов и водотоков местности, наблюдение за птицами – лебеди, цапли, бакланы, орланы-белохвосты).
Возвращение на кордон.
13:00 Обед.
14:00 Выезд в Калмыкию к заповеднику Черные земли.
Ужин.
Ночевка в палатках.
Экологический маршрут «Тропою сайгака»
Завтрак.
Выезд на экологический маршрут «Тропою сайгака», проходящий по территории заповедника и его охранной зоны.
Реликтовых животных можно встретить во все временные периоды, наблюдать за которыми можно со специальных смотровых площадок, сливающихся со степным ландшафтом.
На маршруте встречаются практически все представители фауны заповедника: корсак, лисица, заяц-русак, степной кот, волк и различные грызуны.
Обед (сухой паек).
Посещение Горящего источника.
Вода в нем насыщена метаном.
Посещение «Меклетинских розовых озер».
Озеро обладает красноватым или розовым цветом из-за присутствия микроорганизмов — водорослей и архей, которые производят разноцветные органические пигменты.
Выделяет каротин — пигмент, окрашивающий воду в красно- оранжевый цвет.
Далее маршрут пролегает по степным биотопам, вдоль пересыхающих соленых водоемов, на которых можно увидеть редкие виды птиц: стрепетов, степных орлов, курганников, журавлей-красавок.
Выезд в город.
Ужин в кафе по пути самостоятельно.
Ночевка в гостинице.
Прогулка по Элисте
Завтрак.
Прогулка по Элисте с посещением самых интересных мест.
Обед в кафе самостоятельно.
Переезд на озеро Маныч-Гудило.
Ночевка в палатках на берегу озера.
Ужин.
Озеро Маныч-Гудило. Дикие калмыкские тюльпаны
В Калмыкии апрель — это время тюльпанов.
Земля набирает силу, оживает, наполняется новыми красками и звуками.
В это время калмыцкая степь становится необыкновенно красивой.
Мы начнём наше путешествие на берегу озера Маныч-Гудило, откуда на лодке доберёмся до загадочного острова Пятисотка всего за 8-10 минут!
После высадки на острове пеший маршрут проходит по тропе вдоль обширных полей цветущих тюльпанов различных цветовых вариаций.
В отличие от материковых тюльпанов, где в подавляющем количестве преобладают красные цветы, на острове встречаются тюльпаны различной окраски: желтой, белой, оранжевой, розовой и даже разноцветные.
Согласно народной молве, самые крупные и красивые тюльпаны Геснера расположены на заповедном острове озера Маныч-Гудило.
И этому есть разумное объяснение: на необитаемом острове земля рыхлая и «пышная», в отличие от утрамбованной скотом земли по берегу озера, а постоянная влажность, что царит на острове, благоприятствует бурному росту цветов.
Здесь они растут как «на дрожжах», достигая размеров культурных сортов.
Остров Водный. Ирисовые поля
Завтрак в палаточном лагере.
Собираем лагерь.
Доезжаем до точки переправы.
Переправляемся на остров Водный в сопровождении инспектора заповедника.
Экскурсия по острову, наблюдение за мустангами.
Выезд с острова, готовим обед.
Заезжаем на ирисовые поля.
Выезжаем в сторону Ростова-на-Дону.
Ночевка в палатках на берегу водоема по пути.
Ужин.
Отъезд
Завтрак.
Дорога до Ростова-на- Дону.
Обед в кафе по пути самостоятельно.
21:11 Отъезд домой на поезде. (16 часов. 20 апреля в 13:30 прибытие)
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- 1 ночь в гостинице в Элисте (2-х местные номера с удобствами);
- 2 ночи на кордоне заповедника Дельта Волги в домах. Комнаты 2-4 местные;
- 4 ночевки в палатке.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, указанное в программе
- Аренда палаток
- Газового оборудования, котлов, шатра
- 3-х разовое питание на кордоне заповедника
- Питание в походных условиях (готовим по дежурству при помощи инструктора)
- Транспорт по прописанному маршруту от Астрахани до Ростова-на-Дону
- Страховка
- Все сборы заповедников и сопровождение инспекторами заповедника
- Посещение смотровых вышек, экотроп
- Экскурсии на лодках (или тримаранах) в дельте Волги
- Переправы на лодке на озере Маныч на остров Водный и остров Пятисотка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Астрахани и обратно из Ростова-на-Дону
- Питание в кафе по пути
- Проживание до и после тура
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.