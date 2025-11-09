6 день

Озеро Маныч-Гудило. Дикие калмыкские тюльпаны

В Калмыкии апрель — это время тюльпанов.

Земля набирает силу, оживает, наполняется новыми красками и звуками.

В это время калмыцкая степь становится необыкновенно красивой.

Мы начнём наше путешествие на берегу озера Маныч-Гудило, откуда на лодке доберёмся до загадочного острова Пятисотка всего за 8-10 минут!

После высадки на острове пеший маршрут проходит по тропе вдоль обширных полей цветущих тюльпанов различных цветовых вариаций.

В отличие от материковых тюльпанов, где в подавляющем количестве преобладают красные цветы, на острове встречаются тюльпаны различной окраски: желтой, белой, оранжевой, розовой и даже разноцветные.

Согласно народной молве, самые крупные и красивые тюльпаны Геснера расположены на заповедном острове озера Маныч-Гудило.

И этому есть разумное объяснение: на необитаемом острове земля рыхлая и «пышная», в отличие от утрамбованной скотом земли по берегу озера, а постоянная влажность, что царит на острове, благоприятствует бурному росту цветов.

Здесь они растут как «на дрожжах», достигая размеров культурных сортов.

