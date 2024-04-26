Одинокий Тополь — победитель конкурса Дерево года России в 2019 г.

Этот тополь у калмыков-буддистов считается священным деревом. Его окружают восемь буддийских ступ. Ежегодно здесь совершают большой молебен монахи из Центрального хурула. Здесь установлена одна из 10-ти в мире Ступ Калачакры - Ступа Калачакры Зеленой Тары, единственная в России и в Европе. Согласно легенде, этот тополь посадил в начале XX века буддийский монах.

Семена он привёз из Тибета, куда совершил паломничество. Монах сложил семена тополя в дорожный посох и закопал на самой высокой точке холма в бескрайней степи, недалеко от источников с лечебной водой. В степях Калмыкии трудно найти тенистые места. Одинокий тополь превратился в исполинское дерево с раскидистыми ветвями, отбрасывающими густую тень. Все, кто совершал долгие переходы, останавливались здесь передохнуть, читали мантры, обращались к тополю с просьбами. И желания исполнялись. Так «Одинокий тополь» стал почитаться в Калмыкии как святыня.

Хурул Сякюсн-Сюме.

Это место священно для калмыков, поскольку восстановление буддийской веры в республике после советской эпохи забвения началось именно отсюда. Сякюсн-сюме (калм. Сәкүсн-сүм) — буддийский храм в Республике Калмыкия. Хурул расположен в шести километрах от столицы Калмыкии, недалеко от поселка Аршан. Официальное же название этого культового сооружения — «Геден Шеддуп Чойкорлинг», что по-тибетски буквально означает «Святая обитель теории и практики школы Гелуг», а в вольном переводе – «Святая обитель просвещенных монахов».

Это название даровал Его Святейшество Далай-лама XIV заранее, еще до строительства храма, в 1992 году. Это место в 1992 году было освящено самим Далай-ламой XIV во время его второго визита в Калмыкию, а спустя четыре года на этом месте был возведен хурул «Сякюсн-Сюме». В 2004 году Далай-лама посетил Калмыкию и Элисту в третий раз, с целью проведения церемонии «раднэ», после которой хурул по праву становился настоящей обителью божеств. Можно увидеть, где живут монахи, рядом расположен небольшой домик, в котором Далай лама ХIV даровал Учения буддистам Калмыкии и России.

Национальный музей Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова (1 час).

Национальный музей республики Калмыкия имени Н. Н. Пальмова — главный краеведческий музей калмыцкого народа. Он находится в Элисте, столице республики, и представляет экспозиции, посвященные природе Калмыкии, разным периодам истории, этнографии, верованиям, а также выдающимся людям республики, словом, всему тому, что и составляет Калмыкию. Названный в честь одного из основателей калмыцкого краеведения, историка Николая Николаевича Пальмова, музей является одновременно и важной туристической достопримечательностью, и гордостью жителей края.

Музей был создан 25 марта 1921 года при архивно-музейной секции отдела образования. Экспозиция была основана на коллекциях, собранных учеными-историками Николаем Николаевичем Пальмовым и Павлом Сергеевичем Рыковым. Возглавил объединенную секцию Николай Пальмов. В конце года музей и архив были разделены, и Николай Николаевич остался управлять архивом.

Для широкого посетителя музей открылся только в 1931 году. В то время он занимал два небольших здания на улице Сусеева.

Во время Великой Отечественной войны жителям Калмыкии пришлось пережить два серьезных испытания: депортацию калмыков в 1943 году из собственной республики и оккупацию Элисты немцами, вследствие которой музей и вся экспозиция были уничтожены. Дело в том, что когда Калмыкия оказалась в оккупации, по мнению руководства страны, в республике был силен коллаборационизм среди населения (осознанное сотрудничество с врагом). Было принято решение депортировать калмыков после освобождения территории республики в качестве «наказания» для всего калмыцкого народа. Что и было осуществлено в 1943 году. Такой же участи подверглись, например, чеченцы и ингуши. Однако многие историки сходятся во мнении, что уровень коллаборационизма среди калмыков был не выше, чем в среднем по стране.

Калмыкам было разрешено вернуться из депортации лишь в конце 50х годов. Вскоре после этого 1 января 1960 года состоялось второе открытие музея.

Сейчас национальный музей Калмыкии занимает новое здание на улице Джангара.

Хошеутовский хурул в с. Речное.

Хошеутовский, или Большой Тюменевский, хурул — единственный из дореволюционных буддийских храмов Калмыкии, частично сохранившийся до наших дней. Он является старейшим буддийским храмом в Европе.

Хурул расположен в селе Речное, которое находится теперь в Астраханской области, т. к. территории двух районов бывшей автономной Калмыкии после насильственной депортации калмыков в восточные районы СССР (1943–1957) не были включены в восстановленную республику, а остались в Астраханской области. Основателем хурула был князь Серебджаб Тюмень — герой Отечественной войны 1812 года, выдающийся военачальник, возглавлявший Второй Астраханский калмыцкий полк, владелец Хошеутовского улуса. Авторами проекта были его брат Батур-Убуши Тюмень (воин, историк и литератор) и буддийский монах Гаван Джимбе.

Летом 1814 года братья побывали в Петербурге, где участвовали в торжествах по случаю победы над Наполеоном. Вдохновленные величием города, особенно Казанского собора, ставшего памятником русской воинской славы, они решили увековечить память о победе в родных степях. Считается, что так родилась идея строительства каменного храма. В 20-е годы XX столетия Хошеутовский хурул был закрыт. В 30-е годы XX столетия хурул использовался в качестве клуба, в 50-е годы он использовался как зернохранилище.

После восстановления Калмыцкой АССР в 1957 году территория, на которой находился Хошеутовский хурул, отошла к Астраханской области. В 60-е годы большая часть хурула была разобрана для строительства коровника. Позднее оставшаяся часть хурула была заброшена, и он постепенно стал разрушаться.

Старинные фотографии, хранящиеся в музеях и архивах, свидетельствуют, что Хошеутовский хурул представлял собой величественный ансамбль, состоявший из центральной трехнефной башни (сюмэ) и двух галерей, отходивших от нее полукругом и заканчивавшихся двумя малыми башнями (цаца), а также нескольких хозяйственных построек и брусчатой ограды на кирпичных столбах. Трехнефная главная башня — единственное, что сохранилось от хурула сейчас.

Культурно-исторический комплекс «Сарай-бату», «Дворец Богохранимый».

В первой половине XIII века по велению хана Бату (Батыя), внука Чингисхана, здесь появилась кочевая ставка. Постепенно небольшое поселение превратилось в столицу Золотой Орды, крупный торговый и политический центр: в период максимального расцвета в нем проживало 75 000 человек (для сравнения: население Лондона тогда составляло около 50 000, а Парижа — 25 000–30 000 человек). Однако город отличался не только размерами, но и был благоустроенным. Здесь уже в Средние века действовали водопровод и канализация, существовала целая система общественных бесплатных бань и туалетов. Первое дошедшее до нас упоминание о Сарай-Бату датируется 1254 годом, когда его посетил Гильом де Рубрук, посол французского короля Людовика IX.

В середине XIV столетия в Золотой Орде начинается междоусобица, ослабевает государство и, соответственно, его столица. Новые беды обрушились на Сарай-Бату, когда Тамерлан, пройдя в 1395 году по Нижней Волге, разрушил практически все золотоордынские города. И хотя сам город избежал гибели, жить в нем становилось все труднее, а потому население постепенно стало покидать Сарай-ал-Махрусу.

К XV веку жизнь здесь практически замерла. А в XVI веке началось возведение Астраханского кремля — было решено использовать квадратный кирпич (плинфу), который применялся при строительстве золотоордынских построек. В итоге значительная часть города была разобрана.

В 1710 году здесь по указу Петра I построили завод по добыче и переработке селитры, которая требовалась для изготовления пороха. Когда же к концу XVII века запасы селитры иссякли и завод закрыли, поселение, сформировавшееся вокруг него, осталось — здесь жили бывшие заводские рабочие и беглые крестьяне. На картах оно с тех пор значилось как село Селитренное.

Экскурсия по природному заповеднику «Богдинско-Баскунчакский» (2,5-3 часа).

Гора Большое Богдо. Самая высокая точка Прикаспийской низменности. Она появилась из-под земли, как будто бы из ниоткуда, и представляет собой огромный соляной купол, перекрытый древними глинами, песчаниками и известняками. Возраст некоторых отложений превышает 200 миллионов лет. Это единственная в мире гора, высота которой, благодаря соляному куполу, неуклонно увеличивается.

Гора Большое Богдо – неповторимое творение природы не только на Прикаспийской низменности, но и на всей Русской равнине. Она донесла до нас в окаменевшем состоянии остатки мезозойской эры. В обрывах горы находится морской триас с окаменелыми останками животных, живших 200-250 млн. лет назад. Под горой раскинулся пещерный лабиринт – уникальные карстовые пещеры. Удивительно то, что гора возвышается на почти идеально плоской равнине – засушливой, покрытой полынно-солянковой полупустынной растительностью. Необычен и цвет горы, он меняется в зависимости от сезона и времени суток.

Гора Большое Богдо — особое, сакральное место для калмыцкого народа. По преданию гора Богдо образовалась из священного камня, который принесли калмыки-пилигримы с далеких гор Тянь-Шаня. Гору охраняет от непрошеного вторжения Белый дух озера Баскунчак, который очень не любит, когда к нему приходят праздные люди, и прогоняет их сердитым бормотанием. Даже при умеренном движении воздуха ночью здесь слышится неясный гул, действительно напоминающий бормотание. При сильном ветре, резонируя в пустотах, бормотание перерастает в пронзительный вой и прерывистый свист.

Озеро Баскунчак.

Когда-то составляло часть огромного древнего моря, в которое входили Аральское, Черное, Азовское моря. Это древнее море заливало своими водами территорию современного Казахстана и Туркмении, доходило почти до Тянь-Шаньских гор, простиралось на запад до Средне-Дунайской низменности и на север до нынешней Саратовской области. Баскунчак – не озеро, а сплошной пласт соли, имеющий куполообразную форму и уходящий своим основанием в недра земли. Озеро же – всего лишь небольшая «ссадина» на вершине этой соляной горы.

Очертания «ссадины» напоминают ромб с закругленными углами. Длинная ось этого ромба простирается с юго-востока на северо-запад на 19 км, короткая – направлена с запада на восток и имеет 9 км. Длина краёв «ссадина» на огромном теле соляного монолита, весящего сотни миллиардов тонн, упрятанного руками природы под мощным слоем осадочных горных пород. Дно озера – сплошная соль. На побережье озера имеются залежи лечебных глин. В июне-августе на озеро приезжают туристы, которые купаются в рапе и принимают грязевые ванны. Лечебный воздух с высоким содержанием брома и фитонцидов, сульфидная иловая грязь, аналогичная по действию и составу грязи Мертвого моря, хлоридно-натриевая рапа, содержащая комплекс макро- и микроэлементов, способствуют быстрому выздоровлению.

Мамаев курган во время боев за город упоминался, как высота «102,0». Обладание над этой высотой приводило к господству над центральной частью города, поэтому она стала главной высотой России. Три дня с 13 по 15 сентября были критическими для защитников Сталинграда: немецким войскам удалось захватить большую часть города, включая Мамаев курган. В последние часы наступил перелом. Совершенно неожиданно для гитлеровцев стал контрудар новой 13-й гвардейской стрелковой дивизии генерала А. И. Родимцева из резерва ставки. После переправы через Волгу она сходу атаковала врага и 16 сентября отбила Мамаев курган. Благодаря таким контратакам советских войск, массовому героизму и борьбе за каждый дом дальнейшее продвижение фашистов было остановлено.

Открытие крупнейшего военного мемориала в СССР состоялось 15 октября 1967 года, когда город уже назывался Волгоградом. Дважды в год мемориальный комплекс становится местом паломничества российских и зарубежных туристов. Здесь отмечаются два дня Победы – 2 февраля и 9 мая.

Скульптура «Родина-Мать зовёт» символизирует призыв Родины – подняться всему народу для достижения победы в Великой Отечественной Войне. Родина-Мать повернулась лицом на восток, в её правой руке меч. Массивная скульптура стоит на основании свободно, как шахматная фигура на доске. Вместе с «подставкой» Родина-Мать весит 8 000 тонн. Туловище и руки 52-метровой железобетонной скульптуры удерживают в статичном положении более 100 стальных тросов, помещенных внутри. Меч длиной 32 метра и весом 14,6 тонн представляет собой каркас из нержавеющей стали, обшитый стальными листами.

Зал воинской Славы. В центре зала находится 5-метровая скульптура руки, держащей факел с огнём Вечной славы. Смена караула происходит каждый час.

Пандус вдоль стены по спирали поднимает к выходу, который находится на одном уровне с площадью Скорби. Здесь стоит скульптура матери, скорбящей по убитому сыну. Его лицо закрыто знаменем.

Скульптура «Ни шагу назад!» встречает посетителей мемориального комплекса. Она установлена в середине круглого бассейна. На бетонном массиве скульптуры выцарапаны призывы военных лет «Ни шагу назад!», «Стоять насмерть!».

Площадь героев – это шесть скульптурных композиций, изображающих простых защитников Сталинграда – солдат, моряков, санитарок.