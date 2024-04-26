6 городов по Югу России
Приглашаем вас посетить сразу шесть городов: Краснодар, Майкоп, Ставрополь, Элиста, Астрахань и Волгоград.
В этом насыщенном туре вас ждут невероятно красивые предгорья и горы Адыгеи, насыщенные экскурсии по храмам и памятникам солнечной Калмыкии, уникальная флора и фауна заповедников «Черные земли» и «Богдинско-Баскунчакский», столица Золотой Орды и многое другое.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Краснодар. Экскурсия по городу и гончарная мастерская
08:30-09:00 Встреча туристов в аэропорту г. Краснодар (входит в стоимость).
09:30 Завтрак в кафе города (оплата самостоятельно на месте по меню).
10:00 Посещение гончарной мастерской ведущего керамиста Краснодарского края — Ивана Безбородова.
Экскурсия и мастер-класс по желанию (за доп. плату).
12:00-12:30 Церемониал «Час славы Кубани» на площади им А. С. Пушкина.
13:00 Обед в ресторане «Диканька» (оплата самостоятельно на месте по меню).
14:00 Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е. Д. Фелицына.
Музей Фелицына является одним из первых, открытых на территории Северного Кавказа, и относится к важнейшим федеральным объектам. Сегодня музейные фонды насчитывают более 400 тысяч единиц хранения, среди них — крупнейшие и уникальнейшие собрания половецких изваяний, греческих амфор, ювелирных украшений и пр.
15:00 Обзорная экскурсия по Краснодару: «Знакомьтесь, город Краснодар» (1,5 часа).
Расположенный на правом берегу р. Кубань, всего в 150 км от обоих морей — Черного и Азовского — Краснодар сейчас является столицей Кубани, крупным административным центром Юга России и по факту — «воротами Кавказа».
Пешеходная часть:
- войсковой собор во имя святого благоверного князя Александра Невского;
- сквер «Екатерининский», памятник «Императрице Екатерине II»;
- площадь им. А. С. Пушкина;
- Художественный музей им. Ф. А. Коваленко;
- ул. Красная, угол ул. Красной и Мира;
- городская интерактивная скульптура «Собачкина столица»;
- конный памятник «Казакам — основателям земли Кубанской»;
- сквер им. Г. К. Жукова.
Автобусная часть экскурсии:
- ул. Красная, обелиск «200-летию Кубанского казачьего войска»;
- «Театральная площадь»;
- памятник «Святой великомученицы Екатерине»;
- «Триумфальная Александровская арка»;
- кинотеатр «Аврора»;
- ул. Северная, Кубанская набережная;
- «Многофункциональный рекреационно-ландшафтный комплекс на территории, прилегающей к ул. Восточно-Кругликовской в городе Краснодаре»;
- стадион ФК «Краснодар».
- памятник Екатерине Второй.
18:00 Городской парк «Краснодар» (парк Галицкого), прогулка.
Парк Галицкого — современный и относительно новый парк в Краснодаре, который был открыт в 2017 году.
Площадь парка составляет чуть больше 22 гектаров, однако эта не очень большая площадь достаточно равномерно распределена — здесь хватит места для огромного числа посетителей.
Заселение в отель г. Краснодара.
Свободный вечер.
По желанию за доп. плату: посещение дегустационного мероприятия винного клуба «Шато Тамань» г. Краснодар.
Ужин (самостоятельная оплата и выбор кафе).
Переезд в Адыгею. Экскурсию по Майкопу и музей-мастерская
Завтрак в отеле.
09:00 Уезжаем в Адыгею (130 км, 2 часа).
Адыгея как Ватикан — государство в государстве. Республика находится в сердце Краснодарского края. Кубань ассоциируется с морями и полями, а вот её внутренний сосед удивит высокими горами, бурными реками и, конечно же, сырами.
11:00 Посещение Национального музея Республики Адыгея.
Национальный музей Республики Адыгея основан в 1925 г. в Краснодаре по инициативе Общества изучения Адыгейской автономной области.
Сегодня музей располагает уникальными коллекциями и фондами, насчитывающими более 300 тысяч предметов: скульптура, графика, изобразительное искусство XIX–XXI вв., декоративно-прикладное искусство и искусство стран Востока, естественно-научные, историко-бытовые и этнографические коллекции, мемориальные комплексы, предметы из драгоценных металлов и камней и т. д.
12:30 Обед в кафе аутентичной адыгской кухни «Адыгэ анэ» (оплата самостоятельно по меню).
Адыгейская кухня разнообразная, сытная и вкусная. Как и везде на Кавказе, здесь любят мясо.
Вершина кулинарии народа — адыгейский сыр. Он созревает в корзинке, бывает копченым, свежим и сушеным. Рекомендуем покупать сыр на майкопском рынке, где и попробовать дадут, и предложат экзотические варианты, например, адыгейскую косичку с травами.
14:00 Обзорная экскурсия по Майкопу (1 час).
Майкоп — один из южных городов России, столица республики Адыгея. Это небольшой город с численностью населения не больше двухсот тысяч человек, но тут заложена богатая история края, которая хранит южные традиции России.
Вы увидите мемориальные комплексы и старые советские памятники, красивую Соборную мечеть Майкопа с нежно-голубыми куполами, которую построил настоящий шейх из Арабских Эмиратов.
Также на обзорной экскурсии по городу вы сможете увидеть Национальный музей Майкопа, и археологический памятник Ошад, или, по-другому, Майкопский курган.
15:30 Посещение Музея-мастерской златокузнеца Аси Еутых.
Золотая кладовая — уникальный музей изделий единственной на Кавказе женщины-златокузнеца. Здесь выставлены поистине драгоценные и уникальные вещи!
Именно здесь можно увидеть реплики древних драгоценных находок из кургана "Ошад". Здесь хранятся копии подарков иорданской принцессе, директору Эрмитажа Пиотровскому, Патриарху Русской православной церкви и Владимиру Путину.
17:00 Заселение в отель г. Майкопа.
По желанию посещение майкопского рынка.
Свободное время, можно прогуляться по «Центральному городскому парку культуры и отдыха им. Максима Горького».
Ужин самостоятельный.
Плато Лаго-Наки
08:00 Завтрак в отеле. Выселение.
09:00 Выезд в п. Каменномостский (39 км).
10:00 Экскурсионная программа на плато Лаго-Наки (4 часа).
Карстовое плато Лаго-Наки по праву считается одним из самых живописных мест в горах Западного Кавказа. Внешне обширное горное плато похоже на приподнятую на большую высоту всхолмленную равнину, покрытую каменными россыпями и альпийскими лугами.
14:00 Обед в горах — кафе “Даур” (оплата самостоятельно на месте по меню).
15:00 Продолжение экскурсии по плато Лаго-Наки.
17:00 Выезд в г. Ставрополь (300 км, 4 часа).
21:00 Заселение в гостиницу г. Ставрополя.
Ужин самостоятельный.
Ставрополь, переезд в Калмыкию
Завтрак в отеле.
09:00 Обзорная экскурсия по Ставрополю (1 час).
Город православных святынь, густых парков и непровинциальной элегантности. Ставрополю (с 1935 по 1943 гг. Ворошиловску) всего 240 лет, но в силу своего расположения в самом сердце мятежного Северного Кавказа он связан со многими известными личностями и событиями военной истории России.
10:30 Ставропольский государственный историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве.
Ставропольский государственный музей-заповедник расположен в историческом центре города Ставрополя в здании бывших торговых рядов, построенных в 1873 году по проекту архитектора П. К. Никифорова. Датой основания музея считается 24 февраля 1905 г., когда он был учрежден губернским статистическим комитетом как музей Северного Кавказа краеведческого профиля.
12:00 Обед в Ставрополе в кафе «Изба» (оплачивается самостоятельно на месте).
13:30 Выезд в г. Элиста (260 км, 3 часа).
16:30 Заселение в гостиницу г. Элисты.
19:00 Ужин в кафе «Калмыцкая кухня №1», благопожелания от солистов фольклорного ансамбля «Зултурган» (входит в стоимость)
Заповедник "Черные Земли". Озеро Маныч-Гудило, памятник "Одинокий Тополь", хурул и центр восточной медицины
Завтрак в отеле.
08:00 Выезд на озеро Маныч-Гудило заповедника «Черные Земли» (100 км, 1,5 часа).
09:30 Экскурсия «Птицы озера Маныч-Гудило» в заповеднике «Черные Земли» (2 часа).
Озеро Маныч-Гудило (Большой Маныч) — уникальное соленое озеро в Калмыкии, Ставропольском крае и Ростовской области, одна из территорий заповедника «Черные земли», в долине Западного Маныча среди солончаков, холмов и курганов, раскинулось ожерелье небольших соленых озер: Лопуховатое, Круглое, Грузское и др.
Осенью они пересыхают и, сверкая на солнце серебром соли, создают картину фантастического пейзажа.
Экологическая экскурсия «Птицы озера Маныч-Гудило» (11 км, 3,5 ч).
Способ передвижения посетителей по маршруту — автомобильно-пеший (в основном на автомобиле).
Максимальное количество туристов — 20 человек в группе.
12:00 Обед в кафе с. Приютное (входит в стоимость).
13:00 Выезд на природный памятник «Одинокий Тополь» — место силы (80 км, 1 час).
14:00 Одинокий Тополь — победитель конкурса “Дерево года России” в 2019 г.
Этот тополь у калмыков-буддистов считается священным деревом. Его окружают восемь буддийских ступ.
Ежегодно здесь совершают большой молебен монахи из Центрального хурула.
Здесь установлена одна из 10-ти в мире Ступ Калачакры — Ступа Калачакры Зеленой Тары, единственная в России и в Европе.
15:00 Выезд в Элисту (20 км).
15:40 Хурул Сякюсн-Сюме.
Хурул расположен в шести километрах от столицы Калмыкии, недалеко от поселка Аршан.
В 2004 году Далай-лама посетил Калмыкию и Элисту в третий раз, с целью проведения церемонии «раднэ», после которой хурул по праву становился настоящей обителью божеств.
17:00 Посещение Центра восточной медицины «МАНЛА» — калмыцкий массаж головы (включено в стоимость).
Доп. услуги: окуривание полынными сигарами, иглоукалывание, соляная комната и т. д. приобретаются самостоятельно, за доп. плату.
Ужин (самостоятельная оплата и выбор кафе).
Утренняя йога, экскурсия по Элисте, этнохотон
07:00 Утренняя йога в йога-центре «Shanti Gym» (1 час).
Познакомимся с основными упражнениями.
Йога — это очень древняя практика для поиска целостности в занятиях и в жизни. Она состоит из асан (упражнений), дыхательных техник и медитаций (пассивных и активных), поэтому развивает человека всесторонне — через тело, ум и эмоции.
08:00 Завтрак в отеле.
10:00 Национальный музей Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова (1 час).
Национальный музей республики Калмыкия имени Н. Н. Пальмова — главный краеведческий музей калмыцкого народа..
11:30 Обзорная экскурсия по городу Элиста (1 час).
Буддийская культура повлияла на национальный городской колорит: яркие улицы и центр города, статуи Будды, колокольчики и барабаны кюрде, многочисленные памятники, рассыпанные по всему городу… Побывав здесь, Вы поймете, что удивительное - рядом.
Во время обзорной экскурсии по Элисте мы посетим удивительно красивый буддистский храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Здесь царит особая атмосфера спокойствия и умиротворения.
Мы заглянем внутрь, полюбуемся на 9-метровую позолоченную статую Будды, прекрасные росписи стен и внутреннее убранство храма.
А также нас ждет экскурсия по Музею истории буддизма, где собраны мистические и религиозные экспонаты. Мы прогуляемся по территории храмового комплекса, покрутим молитвенные барабаны и посмотрим на статуи буддистских учителей — у них можно попросить мудрости!
13:00 «Золотая обитель Будды Шакьямуни» открыт в 2005 году в Калмыкии, и за это время храм стал одним из самых притягательных мест для паломников и туристов. Главный семиуровневый храм Калмыкии видно практически из любой точки столицы республики.
Прежде чем зайти в храм, необходимо обойти его по часовой стрелке — по большому и малому кругу, очищая себя от грехов и негативных мыслей.
С доброжелательными помыслами нужно прокрутить все молитвенные барабаны — кюрде, в которых заложены несколько миллионов мантр (молитв), и выразить почтение расположенным вокруг храма 17 пандитам — бронзовым скульптурам величайших ученых древнего буддийского университета Наланда, действовавшего в V–VII веках в Индии.
14:30 Обед в кафе «Калмыцкая кухня №1» (оплачивается самостоятельно).
15:30 Выезд в этнохотон «Церен».
Торжественная встреча гостей по калмыцким обычаям с протяжной песней и всадниками «Праздник в калмыцком хотоне».
Экскурсия по юртам:
Музей калмыцкого казачества, ханская юрта площадью 120 кв. м., юрта ойрат-монголов.
В этнохотоне «Церен» Вы сможете:
- сделать фотосессию в национальных костюмах, есть аутентичные фотозоны;
- подняться на смотровую казачью вышку, покачаться на монгольских качелях;
- продегустировать кумыс, национальный кисломолочный продукт — чигян, араку — молочную водку, калмыцкий молочный чай, борцоки.
17:30 Посещение сувенирных лавок, магазина «Тодо» (трикотаж от молодого калмыцкого дизайнера), посещение ювелирного магазина «Kalmykia Jewelry»: украшения из серебра и бижутерия в национальном стиле.
Мастер-классы под запрос (услуга бронируется заранее, при бронировании тура): по войлоковалянию и по изготовлению куколок-оберегов.
19:00 Ужин в мясном ресторане “Гурман”, дегустация стейка из верблюжатины, можно выбрать любые другие блюда по желанию (оплата самостоятельно).
Маршрут "Тропа Сайгака" и "Страна Бумба"
07:30 Завтрак в отеле. Выселение из отеля.
08:30 Выезжаем в п. Адык (150 км, 2 часа).
09:30 Экскурсия по заповеднику Черные земли — маршрут «Тропа Сайгака» (3 часа).
Сайгак, или сайга — парнокопытное млекопитающее относящиеся к антилопам, единственная из антилоп обитающая на территории Европы.
Экологическая экскурсия по территории охранной зоны государственного природного биосферного заповедника «Черные земли» — «Тропою сайгака» (12 км, 4 часа, не более 20 человек в группе).
Способ передвижения посетителей по маршруту — автомобильно-пеший (в основном на автомобиле).
Катание на верблюдах, мастер-класс игры на домбре, разгадывание калмыцкой головоломки «Няярн Шинж», символическое метание аркана.
12:30 Маршрут «Страна Бумба» (3 часа).
Экскурсия по Розовому озеру: маршрут проходит по берегам соленых Меклетинских озер, в воде которых обитает микроскопический рачок Artemia Salina, окрашивающий воду в розовый цвет и принимающий участие в образовании лечебной грязи, которая применяется в лечении кожных заболеваний и в производстве косметических средств.
Экскурсия по «Поющим барханам». В древние времена на песках были стоянки различных кочевых народов.
На песчаных барханах можно встретить различных животных: ящериц, змей, экзотических птиц. Факультативно можно получить возможность стрельбы из калмыцкого лука.
Экскурсия на горящий источник — артезианская скважина, которую можно поджечь просто спичкой.
16:00 Обед в п. Адык.
Прием в кибиточном стане, фотосессия в калмыцких костюмах, мастер-класс игры на домбре, калмыцкая головоломка «Няярин шинж».
18:00 Трансфер в г. Астрахань (200 км, 3 часа).
21:00 Позднее заселение в отель.
Астрахань. Обзорная экскурсия по городу и музеи
09:00 Завтрак в отеле.
10:00 Обзорная экскурсия по Астрахани (2 часа).
Практически вся центральная часть города сохранила свою застройку с XIX века, что делает обзорную экскурсию по Астрахани особенно увлекательной, подобной путешествию на машине времени.
Вы посетите такие старые районы Астрахани как Белый город, Коса, Селения, Стрелка, Эллинг и другие.
Главное украшение города и неизменный объект посещения туристов — уникальный архитектурный ансамбль, памятник военно-инженерного искусства второй половины XVI века — Астраханский кремль.
Вас ждут красивые центральные улицы города и прогулка по Белому городу.
Это старейший район русской Астрахани с Кремлем, который без преувеличения можно назвать музеем под открытым небом, вы прогуляетесь по Площади Ленина, увидите Лебединое озеро, триумфальную арку и аллею славы героев земли Астраханской.
Полюбуетесь величественным памятником императору Петру I, пройдетесь по Петровской набережной с видом на Волгу и увидите старинные дома на одной из старейших Астраханских улиц.
12.00 Обед в рыбном ресторане «Щука» (самостоятельная оплата).
13.00 Экспозиция “Золото Сарматов” (1 час) в областном краеведческом музее, это самая уникальная коллекция региона.
Вблизи села Никольское под Астраханью в гробнице сарматского правителя обнаружили множество предметов из золота. Захоронение и золотой клад датируются отрезком времени с IV столетия до нашей эры по IV столетие от Рождества Христова.
Было найдено снаряжение, конская сбруя в золотых украшениях, ритуальный предмет в виде верблюжьей головы, бляшки для палантина, ременные пряжки и кинжал. Точный перечень всех сокровищ пока отсутствует, так как раскопки еще идут.
14:00 Дом-музей Велимира Хлебникова.
Дом-музей поэта Велимира Хлебникова расположен в бывшей астраханской квартире его родителей на бывшей Большой Демидовской улице.
Велимир Хлебников — одна из ключевых фигур русского авангарда и уникальное явление в русской культуре. Поэт, мыслитель, математик, орнитолог, он во многом опередил свое время.
Единственный дом, хранящий следы присутствия поэта-странника, скитальца духа. Здесь живут его ручка из веточки вербы, чернильница, галстук, подаренный Маяковским.
15.00 Астрахань купеческая, завершаем экскурсию в старинном купеческом доме Г. В. Тетюшинова (1 час).
Астрахань — старинный купеческий город, где еще сохранились и купеческие особняки, и торговые подворья заморских купцов.
Во время экскурсии Вы узнаете о знаменитых купеческих династиях, известных не только в Астрахани, прогуляетесь по самой старой улице города, где увидите персидское, армянское и индийское торговые подворья, проедете по бывшей Большой Демидовской улице, где сохранилось Демидовское торговое подворье.
Также вы сможете посетить церковь Казанской Божьей матери и рыбный рынок.
Музейно-культурный центр «Дом купца Тетюшинова» расположился в резном деревянном тереме.
Дом, построенный в 70-х годах XIX века, являлся летней резиденцией купца первой гильдии Григория Васильевича Тетюшинова. Чудом сохранившийся до наших дней, дом был отреставрирован к 450-летнему юбилею Астрахани и сейчас приглашает всех желающих окунуться в атмосферу купеческой Астрахани XIX века.
Свободный вечер, ужин самостоятельно.
Столица Золотой орды, гора Богдо и озеро Баскунчак
08:00 Завтрак в отеле, выселение с вещами.
08:30 Выезд в Хошеутовский хурул в с. Речное (87 км, 1,2 часа).
Хошеутовский, или Большой Тюменевский, хурул — единственный из дореволюционных буддийских храмов Калмыкии, частично сохранившийся до наших дней. Он является старейшим буддийским храмом в Европе.
09:00 Буддийская святыня Хошеутовский хурул.
10.00 Переезд в с. Селитреное, комплекс Сарай-Бату (38 км, 0,5 часа).
11.00 Культурно-исторический комплекс «Сарай-бату», «Дворец Богохранимый».
В первой половине XIII века по велению хана Бату (Батыя), внука Чингисхана, здесь появилась кочевая ставка. Постепенно небольшое поселение превратилось в столицу Золотой Орды, крупный торговый и политический центр.
13:00 Обед в Сарай-Бату (входит в стоимость).
Можно покататься на верблюдах (оплата на месте).
14:00 Выезжаем на гору Богдо (120 км, 1,5 часа).
15:30 Экскурсия по природному заповеднику «Богдинско-Баскунчакский» (2,5-3 часа).
Гора Большое Богдо. Самая высокая точка Прикаспийской низменности. Она появилась из-под земли, как будто бы из ниоткуда, и представляет собой огромный соляной купол, перекрытый древними глинами, песчаниками и известняками.
Это особое, сакральное место для калмыцкого народа. По преданию гора Богдо образовалась из священного камня, который принесли калмыки-пилигримы с далеких гор Тянь-Шаня.
17:00 Озеро Баскунчак.
Когда-то составляло часть огромного древнего моря, в которое входили Аральское, Черное, Азовское моря.
Дно озера — сплошная соль. На побережье озера имеются залежи лечебных глин. В июне-августе на озеро приезжают туристы, которые купаются в рапе и принимают грязевые ванны.
Лечебный воздух с высоким содержанием брома и фитонцидов, сульфидная иловая грязь, аналогичная по действию и составу грязи Мертвого моря, хлоридно-натриевая рапа, содержащая комплекс макро- и микроэлементов, способствуют быстрому выздоровлению.
По желанию купание в озере и прием соляных грязей Баскунчака.
19:00 Выезд в г. Ахтубинск на ночевку (52 км).
Заселение в отель.
Ужин в кафе отеля «Джулия» (оплата самостоятельно).
Волгоград. Завершение программы
08:00 Завтрак в отеле, выселение.
08:30 Выезжаем в г. Волгоград (150 км, 1,5 часа).
10:30 Обзорная экскурсия по г. Волгоград.
Мамаев курган во время боев за город упоминался, как высота «102,0». Обладание над этой высотой приводило к господству над центральной частью города, поэтому она стала главной высотой России. Три дня с 13 по 15 сентября были критическими для защитников Сталинграда: немецким войскам удалось захватить большую часть города, включая Мамаев курган.
В последние часы наступил перелом. Совершенно неожиданно для гитлеровцев стал контрудар новой 13-й гвардейской стрелковой дивизии генерала А. И. Родимцева из резерва ставки. После переправы через Волгу она сходу атаковала врага и 16 сентября отбила Мамаев курган.
Благодаря таким контратакам советских войск, массовому героизму и борьбе за каждый дом дальнейшее продвижение фашистов было остановлено.
12.00 Аллея Героев, Центральная набережная.
Центральная набережная — это участок набережной имени 62-й Армии в районе речного вокзала с парадной лестницей.
В верхней части лестницы стоят пропилеи, которые кроме архитектурного, несут смысловое значение: во время Сталинградской битвы именно здесь была основная переправа через Волгу. А на месте ротонды действовала зенитная батарея, которая прикрывала переправу.
Фонтан «Искусство» — это главное украшение набережной. На гранитном пьедестале установлена бронзовая фигура, изображающая трех девушек, исполняющих народный танец (по мотивам танцевального коллектива «Березка»). Фонтан окружен гранитными скамейками для отдыха и цветочными клумбами.
От Центральной набережной к центру города ведет широкий бульвар. Он появился в ходе послевоенного восстановления города и получил имя «Аллея Героев». Аллея героев призвана увековечить подвиг людей, героически защищавших город в дни Сталинградской битвы.
Архитектурный ансамбль Аллеи Героев являет собой яркий пример монументальной архитектуры, так называемого «Сталинского ампира».
14:00 Обед в кафе города Волгоград (оплата самостоятельно).
Свободное время.
18:00 Трансфер в аэропорт. Конец программы.
Проживание
Тур предусматривает двухместное размещение в гостиницах по пути следования:
- Краснодар – 1 ночь – отель «Екатерининский» 3*;
- Майкоп – 1 ночь – отель «Portal»;
- Ставрополь – 1 ночь – бизнес-отель «Континент» 4*;
- Элиста – 3 ночи – гостиница «Элиста»;
- Астрахань – 2 ночи – отель «Азимут» 3*;
- Ахтубинск – 1 ночь – отель «Джулия».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб:
|Размер группы
|Стоимость
|2 человека (индивидуальный тур)
|220 365
|4 человека (индивидуальный тур)
|137 000
|6 человек (групповой тур)
|109 850
|8 человек (групповой тур)
|96 200
|10 человек (групповой тур)
|88 710
|12 человек (групповой тур)
|82 950
|14 человек (групповой тур)
|78 800
Варианты проживания
Отель «Екатерининский» 3* в г. Краснодар
Гостиница располагается в озелененной парковой зоне города и в непосредственной близости от аэропорта.
Здесь 167 номеров, которые оборудованы новой и современной сантехникой. Всем молодоженам представляются свадебные апартаменты.
Есть ресторан, в котором желающие могут насладится вкусной едой и приятно провести время.
В шаговой доступности торговые центры, собор Александра Невского, концертный зал Кубанского казачьего хора, парк имени Горького - все это находится в шаговой близости.
Отель «Portal» в г. Майкоп
«Портал» – комфортабельный отель, расположенный в центре города Майкоп и отвечающий всем требованиям современной гостиничной индустрии. К услугам постояльцев отеля круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi и прачечная.
Отель предлагает гостям проживание в уютных номерах категорий стандарт и люкс с продуманным стильным интерьером и множеством удобств, среди которых собственная ванная комната, телевизор, удобные кровати с ортопедическими матрасами, а также система климат-контроля, позволяющая подобрать оптимальную температуру. Ванная комната укомплектована феном, белоснежными полотенцами, современной душевой и большим зеркалом. В дополнение бесплатно предоставляются халаты, туалетно-косметические принадлежности и тапочки.
Для удобства гостей предусмотрена доставка еды и напитков в номера. На территории отеля располагается бар и ресторан, в котором вы можете отведать кулинарные шедевры, приготовленные профессиональными поварами.
Сотрудники экскурсионного бюро отеля помогут вам организовать досуг и подскажут как добраться до главных достопримечательностей города, среди которых мечеть, подаренная городу арабским шейхом, городской парк культуры, который славится самым большим в Европе открытым бассейном, живописной набережной и местами для прогулок.
Отель находится в 90 км от аэропорта Краснодара.
Бизнес-отель «Континент» 4* в г. Ставрополь
Этот гостиничный комплекс расположен в культурном и административном районе в центре Ставрополя, напротив торгового комплекса «ЦУМ» и в 5 минутах езды от Центрального железнодорожного вокзала Ставрополя. В числе удобств бесплатный Wi-Fi.
В номерах предоставляются принадлежности для чая/кофе. Все номера 4-звездочного отеля «Континент» оснащены холодильником и телевизором с кабельными каналами. В распоряжении гостей ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
К услугам гостей отеля «Континент» караоке и боулинг. При отеле открыт ресторан Molinari с летней террасой и панорамным видом на город, где можно заказать блюда европейской, японской и китайской кухни.
Отель «Элиста» 3* в г. Элиста
Отель «Элиста» расположен в Элисте, в 600 м от центра Элисты. К услугам гостей бар, частная парковка и терраса. При отеле работает ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Доступен бесплатный Wi-Fi.
Во всех номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, письменный стол, холодильник, чайник, а также душ и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В некоторых номерах установлен сейф. В распоряжении гостей собственная ванная комната и шкаф в каждом номере. Все номера отеля «Элиста» укомплектованы полотенцами и постельным бельем. В номерах нет фена, но его можно попросить на стойке регистрации.
Ежедневно сервируется континентальный завтрак.
Отель «Азимут» 3* в г. Астрахань
Отель Azimut Astrakhan расположен на берегу Волги. К услугам гостей комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi и спутниковым телевидением. Прогулка до исторического центра Астрахани занимает всего 5 минут.
Во всех номерах отеля Astrakhan Azimut установлен холодильник и обустроена собственная ванная комната. Из некоторых номеров открывается вид на Волгу и Астраханский кремль.
Каждое утро в ресторане отеля Azimut сервируют завтрак «шведский стол» с блюдами местной и интернациональной кухни. В числе удобств летняя терраса с открытым кинозалом, где сервируют закуски и ужин.
Мотель «Джулия» в г. Ахтубинск
Гостиница «Джулия» располагается в Астраханской области в городе Ахтубинск.
Представлено 17 комфортных номера со всеми условиями для комфортного проживания или ночлега, включая собственный санузел в каждой комнате.
В гостинице работает ресторан, где готовят вкусные русские блюда.
Город славится авиационными предприятиями, здесь проходят авиашоу, показы новой техники. Неподалеку находится городской парк культуры и отдыха, Часовня Собора Архистратига Михаила. Расстояние до жд вокзала — 1,2 км, до аэропорта — 145,5 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиницах по маршруту следования
- Трансфер на все дни тура
- Питание, указанное в программе
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты
- Услуги гида
- Страховка
- Сопровождение группы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно из г. Волгоград
- Питание, не указанное в программе или указанное за доп. плату
- Катание на верблюдах
- Мастер-классы по войлоковалянию и по изготовлению куколок-оберегов (бронируются заранее)
- Мастер-класс в гоначарной мастерской
- Дополнительные услуги в центре восточной медицины
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Какие правила пребывания на территории заповедника?
Требования к режиму пребывания на маршруте соответствуют общим требованиям соблюдения техники безопасности на природных территориях и на ООПТ:
- Строго придерживаться указанного маршрута;
- Не засорять маршрут, весь мусор выносить с тропы;
- Не собирать цветы;
- Не повреждать аншлаги;
- Не разводить костры и не оставаться на ночлег в непредусмотренных для этого местах.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие достопримечательности мы посетим в Краснодарском и Ставропольском краях и Республике Адыгея?
Гончарная мастерская ведущего керамиста Краснодарского края — Ивана Безбородова.
«Керамика, это легко и просто, для всех, для тебя. К жизни отношусь с иронией и юмором. Немного философ, еще больше поэт, всегда художник. Творчество есть во всем и во всех. Это как любовь». Иван Безбородов.
Иван занимается керамикой уже 25 лет. И столько же пользуется своей посудой. Говорит, что хорошая керамическая посуда живет десятилетия
Иван Безбородов - керамист со стажем. Он живет и занимается своим любимым делом в Краснодаре, но, как говорит он сам, готов выехать в любую точку земного шара: поработать гончаром, свистульки полепить, поучить и поучиться.
Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е. Д. Фелицына.
Музей Фелицына является одним из первых, открытых на территории Северного Кавказа, и относится к важнейшим федеральным объектам. Историко-археологический комплекс, расположенный на территории Краснодарского края, с 1990 г. носит имя своего основателя — Евгения Дмитриевича Фелицына (1848—1903 гг.), которого современники называли не иначе как «живой летописью и энциклопедией Кавказа». Благодаря его стараниям была собрана первая коллекция из 276 археологических и 42 этнографических экспонатов.
Сегодня музейные фонды насчитывают более 400 тысяч единиц хранения, среди них — крупнейшие и уникальнейшие собрания половецких изваяний, греческих амфор, ювелирных украшений и пр. .
Обзорная экскурсия по Краснодару: «Знакомьтесь, город Краснодар» (1,5 часа).
Чуть больше 200 лет назад это был даже не город, а небольшая военная крепость. И называлась она Екатеринодар — в честь царицы Екатерины II, пожаловавшей в дар казакам всю территорию, между р. Кубань и Азовским морем. Подарок в виде столь обширных и плодородных земель был поистине царским. Но Екатерина была женщиной умной и дальновидной, поэтому, подписывая щедрой рукой Жалованную грамоту, одним подарком «убивала двух зайцев»: в первую очередь, свое всегда защищать сподручнее, чем казенное. Потому и обороняли казаки, принадлежащий им городок и обширные кубанские земли до последнего вздоха, а за южно-российские границы Екатерина могла быть спокойна; во-вторых, полученная в дар земля превратила вечно недовольных и доставляющих российской Короне массу неприятностей казаков, в замечательно послушный и искренне благодарный народ. Осев на жирных кубанских землях, обзаведясь хозяйством и семьями, вольное братство подостыло и успокоилось — смуты можно было не бояться.
Парк Галицкого — современный и относительно новый парк в Краснодаре, который был открыт в 2017 году. Построен парк силами мецената Сергея Галицкого спустя год после стадиона «Краснодар». По словам посетителей, в парке созданы идеальные условия для отдыха как с ребенком, так и в компании друзей. Парк Галицкого был построен по уникальному и современному проекту немецкой архитектурной компании. Именно поэтому в данном парке продуманы как детали инфраструктуры, так и элементы благоустройства. Также парк Галицкого отличается интересным и необычным для России дизайном.
Посещение Национального музея Республики Адыгея.
Национальный музей Республики Адыгея основан в 1925 г. в Краснодаре по инициативе Общества изучения Адыгейской автономной области. Правление общества, образованного в 1924 г., работало над всесторонним исследованием, изучением Адыгейской области в культурно-бытовом, хозяйственно-экономическом отношении. По ходатайству общества заведующим областным музеем стал И. А. Наврузов, профиль учреждения был определен как историко-этнографический.
В 1938 г. Адыгейский историко-этнографический музей переехал из Краснодара в Майкоп, где был объединен с Майкопским районным краеведческим музеем природы — одним из старейших на Северном Кавказе (основан в 1909 г.). В результате реорганизации был образован Адыгейский краеведческий музей. В 1993 г. постановлением правительства Республики Адыгея Адыгейский областной краеведческий музей преобразован в Национальный музей Республики Адыгея.
Сегодня музей располагает уникальными коллекциями и фондами, насчитывающими более 300 тысяч предметов: скульптура, графика, изобразительное искусство XIX–XXI вв., декоративно-прикладное искусство и искусство стран Востока, естественно-научные, историко-бытовые и этнографические коллекции, мемориальные комплексы, предметы из драгоценных металлов и камней и т. д. Республиканский музей, являясь хранителем культурных ценностей, осуществляет научно-исследовательскую работу: в музее действуют 9 научных отделов, есть собственная библиотека и архив.
Посещение Музея-мастерской златокузнеца Аси Еутых.
Золотая кладовая — уникальный музей изделий единственной на Кавказе женщины-златокузнеца. Здесь выставлены поистине драгоценные и уникальные вещи!
В 2023 году в городе Майкопе открылся долгожданный проект самой известной на Кавказе женщины-ювелира Аси Еутых - Золотая кладовая.
Красивое белоснежное здание в три этажа уже можно назвать новой достопримечательностью города и местом, где однозначно интересно. Именно здесь можно увидеть реплики древних драгоценных находок из кургана "Ошад". Здесь хранятся копии подарков иорданской принцессе, директору Эрмитажа Пиотровскому, Патриарху Русской православной церкви и Владимиру Путину.
Удивляет то, что вообще на Кавказе женщина и оружие никак не сочетаются, но Ася создала кинжал специально для женщины и приспособила его к сае - традиционному адыгскому наряду. Так она отдала дань легенде о женщинах-воинах (амазонках), которая бытует в наших краях.
Экскурсионная программа на плато Лаго-Наки.
Карстовое плато Лаго-Наки по праву считается одним из самых живописных мест в горах Западного Кавказа. Внешне обширное горное плато похоже на приподнятую на большую высоту всхолмленную равнину, покрытую каменными россыпями и альпийскими лугами.
Большая часть туристических маршрутов Адыгеи берет начало в поселке Каменномостский, также известном как Хаджох. Жителям этого поселка повезло родиться в местности, известной уникальными природными объектами, среди которых выделяются водопады Руфабго, гора Фишт, плато Лагонаки, Сахрайские водопады. Однако настоящим символом Хаджоха стало другое чудо природы – Хаджохская теснина, которая является частью Большого Хаджохского каньона.
Главная достопримечательность станицы Даховской, что находится в республике Адыгея, – Гранитный каньон, одна из самых впечатляющих памяток в долине реки Белой. Здесь можно прочувствовать всю мощь бурного горного потока и величие неприступных скал.
Ставропольский государственный историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве.
Ставропольский государственный музей-заповедник расположен в историческом центре города Ставрополя в здании бывших торговых рядов, построенных в 1873 году по проекту архитектора П. К. Никифорова. Датой основания музея считается 24 февраля 1905 г., когда он был учрежден губернским статистическим комитетом как музей Северного Кавказа краеведческого профиля. Региональный статус определялся исторической ролью губернии на Юге России – долгое время Ставрополье было центром Северного Кавказа. В 1970 г. музею было присвоено имя одного из основателей – Г. К. Праве, а с учетом уточненной истории музея (1993 г.) ему присвоили потом и имя Г. Н. Прозрителева. В 1984−1986 гг. двухэтажное здание музея было надстроено. С 1 января 2012 года музей приобрел статус государственного бюджетного учреждения культуры Ставропольского края. На 1 января 2018 года основной фонд музея насчитывает более 258 680 единиц, научно-вспомогательный – 62 796 единиц хранения.
Какие достопримечательности мы посетим в Республике Калмыкия, Астраханской и Волгоградской областях?
Одинокий Тополь — победитель конкурса Дерево года России в 2019 г.
Этот тополь у калмыков-буддистов считается священным деревом. Его окружают восемь буддийских ступ. Ежегодно здесь совершают большой молебен монахи из Центрального хурула. Здесь установлена одна из 10-ти в мире Ступ Калачакры - Ступа Калачакры Зеленой Тары, единственная в России и в Европе. Согласно легенде, этот тополь посадил в начале XX века буддийский монах.
Семена он привёз из Тибета, куда совершил паломничество. Монах сложил семена тополя в дорожный посох и закопал на самой высокой точке холма в бескрайней степи, недалеко от источников с лечебной водой. В степях Калмыкии трудно найти тенистые места. Одинокий тополь превратился в исполинское дерево с раскидистыми ветвями, отбрасывающими густую тень. Все, кто совершал долгие переходы, останавливались здесь передохнуть, читали мантры, обращались к тополю с просьбами. И желания исполнялись. Так «Одинокий тополь» стал почитаться в Калмыкии как святыня.
Хурул Сякюсн-Сюме.
Это место священно для калмыков, поскольку восстановление буддийской веры в республике после советской эпохи забвения началось именно отсюда. Сякюсн-сюме (калм. Сәкүсн-сүм) — буддийский храм в Республике Калмыкия. Хурул расположен в шести километрах от столицы Калмыкии, недалеко от поселка Аршан. Официальное же название этого культового сооружения — «Геден Шеддуп Чойкорлинг», что по-тибетски буквально означает «Святая обитель теории и практики школы Гелуг», а в вольном переводе – «Святая обитель просвещенных монахов».
Это название даровал Его Святейшество Далай-лама XIV заранее, еще до строительства храма, в 1992 году. Это место в 1992 году было освящено самим Далай-ламой XIV во время его второго визита в Калмыкию, а спустя четыре года на этом месте был возведен хурул «Сякюсн-Сюме». В 2004 году Далай-лама посетил Калмыкию и Элисту в третий раз, с целью проведения церемонии «раднэ», после которой хурул по праву становился настоящей обителью божеств. Можно увидеть, где живут монахи, рядом расположен небольшой домик, в котором Далай лама ХIV даровал Учения буддистам Калмыкии и России.
Национальный музей Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова (1 час).
Национальный музей республики Калмыкия имени Н. Н. Пальмова — главный краеведческий музей калмыцкого народа. Он находится в Элисте, столице республики, и представляет экспозиции, посвященные природе Калмыкии, разным периодам истории, этнографии, верованиям, а также выдающимся людям республики, словом, всему тому, что и составляет Калмыкию. Названный в честь одного из основателей калмыцкого краеведения, историка Николая Николаевича Пальмова, музей является одновременно и важной туристической достопримечательностью, и гордостью жителей края.
Музей был создан 25 марта 1921 года при архивно-музейной секции отдела образования. Экспозиция была основана на коллекциях, собранных учеными-историками Николаем Николаевичем Пальмовым и Павлом Сергеевичем Рыковым. Возглавил объединенную секцию Николай Пальмов. В конце года музей и архив были разделены, и Николай Николаевич остался управлять архивом.
Для широкого посетителя музей открылся только в 1931 году. В то время он занимал два небольших здания на улице Сусеева.
Во время Великой Отечественной войны жителям Калмыкии пришлось пережить два серьезных испытания: депортацию калмыков в 1943 году из собственной республики и оккупацию Элисты немцами, вследствие которой музей и вся экспозиция были уничтожены. Дело в том, что когда Калмыкия оказалась в оккупации, по мнению руководства страны, в республике был силен коллаборационизм среди населения (осознанное сотрудничество с врагом). Было принято решение депортировать калмыков после освобождения территории республики в качестве «наказания» для всего калмыцкого народа. Что и было осуществлено в 1943 году. Такой же участи подверглись, например, чеченцы и ингуши. Однако многие историки сходятся во мнении, что уровень коллаборационизма среди калмыков был не выше, чем в среднем по стране.
Калмыкам было разрешено вернуться из депортации лишь в конце 50х годов. Вскоре после этого 1 января 1960 года состоялось второе открытие музея.
Сейчас национальный музей Калмыкии занимает новое здание на улице Джангара.
Хошеутовский хурул в с. Речное.
Хошеутовский, или Большой Тюменевский, хурул — единственный из дореволюционных буддийских храмов Калмыкии, частично сохранившийся до наших дней. Он является старейшим буддийским храмом в Европе.
Хурул расположен в селе Речное, которое находится теперь в Астраханской области, т. к. территории двух районов бывшей автономной Калмыкии после насильственной депортации калмыков в восточные районы СССР (1943–1957) не были включены в восстановленную республику, а остались в Астраханской области. Основателем хурула был князь Серебджаб Тюмень — герой Отечественной войны 1812 года, выдающийся военачальник, возглавлявший Второй Астраханский калмыцкий полк, владелец Хошеутовского улуса. Авторами проекта были его брат Батур-Убуши Тюмень (воин, историк и литератор) и буддийский монах Гаван Джимбе.
Летом 1814 года братья побывали в Петербурге, где участвовали в торжествах по случаю победы над Наполеоном. Вдохновленные величием города, особенно Казанского собора, ставшего памятником русской воинской славы, они решили увековечить память о победе в родных степях. Считается, что так родилась идея строительства каменного храма. В 20-е годы XX столетия Хошеутовский хурул был закрыт. В 30-е годы XX столетия хурул использовался в качестве клуба, в 50-е годы он использовался как зернохранилище.
После восстановления Калмыцкой АССР в 1957 году территория, на которой находился Хошеутовский хурул, отошла к Астраханской области. В 60-е годы большая часть хурула была разобрана для строительства коровника. Позднее оставшаяся часть хурула была заброшена, и он постепенно стал разрушаться.
Старинные фотографии, хранящиеся в музеях и архивах, свидетельствуют, что Хошеутовский хурул представлял собой величественный ансамбль, состоявший из центральной трехнефной башни (сюмэ) и двух галерей, отходивших от нее полукругом и заканчивавшихся двумя малыми башнями (цаца), а также нескольких хозяйственных построек и брусчатой ограды на кирпичных столбах. Трехнефная главная башня — единственное, что сохранилось от хурула сейчас.
Культурно-исторический комплекс «Сарай-бату», «Дворец Богохранимый».
В первой половине XIII века по велению хана Бату (Батыя), внука Чингисхана, здесь появилась кочевая ставка. Постепенно небольшое поселение превратилось в столицу Золотой Орды, крупный торговый и политический центр: в период максимального расцвета в нем проживало 75 000 человек (для сравнения: население Лондона тогда составляло около 50 000, а Парижа — 25 000–30 000 человек). Однако город отличался не только размерами, но и был благоустроенным. Здесь уже в Средние века действовали водопровод и канализация, существовала целая система общественных бесплатных бань и туалетов. Первое дошедшее до нас упоминание о Сарай-Бату датируется 1254 годом, когда его посетил Гильом де Рубрук, посол французского короля Людовика IX.
В середине XIV столетия в Золотой Орде начинается междоусобица, ослабевает государство и, соответственно, его столица. Новые беды обрушились на Сарай-Бату, когда Тамерлан, пройдя в 1395 году по Нижней Волге, разрушил практически все золотоордынские города. И хотя сам город избежал гибели, жить в нем становилось все труднее, а потому население постепенно стало покидать Сарай-ал-Махрусу.
К XV веку жизнь здесь практически замерла. А в XVI веке началось возведение Астраханского кремля — было решено использовать квадратный кирпич (плинфу), который применялся при строительстве золотоордынских построек. В итоге значительная часть города была разобрана.
В 1710 году здесь по указу Петра I построили завод по добыче и переработке селитры, которая требовалась для изготовления пороха. Когда же к концу XVII века запасы селитры иссякли и завод закрыли, поселение, сформировавшееся вокруг него, осталось — здесь жили бывшие заводские рабочие и беглые крестьяне. На картах оно с тех пор значилось как село Селитренное.
Экскурсия по природному заповеднику «Богдинско-Баскунчакский» (2,5-3 часа).
Гора Большое Богдо. Самая высокая точка Прикаспийской низменности. Она появилась из-под земли, как будто бы из ниоткуда, и представляет собой огромный соляной купол, перекрытый древними глинами, песчаниками и известняками. Возраст некоторых отложений превышает 200 миллионов лет. Это единственная в мире гора, высота которой, благодаря соляному куполу, неуклонно увеличивается.
Гора Большое Богдо – неповторимое творение природы не только на Прикаспийской низменности, но и на всей Русской равнине. Она донесла до нас в окаменевшем состоянии остатки мезозойской эры. В обрывах горы находится морской триас с окаменелыми останками животных, живших 200-250 млн. лет назад. Под горой раскинулся пещерный лабиринт – уникальные карстовые пещеры. Удивительно то, что гора возвышается на почти идеально плоской равнине – засушливой, покрытой полынно-солянковой полупустынной растительностью. Необычен и цвет горы, он меняется в зависимости от сезона и времени суток.
Гора Большое Богдо — особое, сакральное место для калмыцкого народа. По преданию гора Богдо образовалась из священного камня, который принесли калмыки-пилигримы с далеких гор Тянь-Шаня. Гору охраняет от непрошеного вторжения Белый дух озера Баскунчак, который очень не любит, когда к нему приходят праздные люди, и прогоняет их сердитым бормотанием. Даже при умеренном движении воздуха ночью здесь слышится неясный гул, действительно напоминающий бормотание. При сильном ветре, резонируя в пустотах, бормотание перерастает в пронзительный вой и прерывистый свист.
Озеро Баскунчак.
Когда-то составляло часть огромного древнего моря, в которое входили Аральское, Черное, Азовское моря. Это древнее море заливало своими водами территорию современного Казахстана и Туркмении, доходило почти до Тянь-Шаньских гор, простиралось на запад до Средне-Дунайской низменности и на север до нынешней Саратовской области. Баскунчак – не озеро, а сплошной пласт соли, имеющий куполообразную форму и уходящий своим основанием в недра земли. Озеро же – всего лишь небольшая «ссадина» на вершине этой соляной горы.
Очертания «ссадины» напоминают ромб с закругленными углами. Длинная ось этого ромба простирается с юго-востока на северо-запад на 19 км, короткая – направлена с запада на восток и имеет 9 км. Длина краёв «ссадина» на огромном теле соляного монолита, весящего сотни миллиардов тонн, упрятанного руками природы под мощным слоем осадочных горных пород. Дно озера – сплошная соль. На побережье озера имеются залежи лечебных глин. В июне-августе на озеро приезжают туристы, которые купаются в рапе и принимают грязевые ванны. Лечебный воздух с высоким содержанием брома и фитонцидов, сульфидная иловая грязь, аналогичная по действию и составу грязи Мертвого моря, хлоридно-натриевая рапа, содержащая комплекс макро- и микроэлементов, способствуют быстрому выздоровлению.
Мамаев курган во время боев за город упоминался, как высота «102,0». Обладание над этой высотой приводило к господству над центральной частью города, поэтому она стала главной высотой России. Три дня с 13 по 15 сентября были критическими для защитников Сталинграда: немецким войскам удалось захватить большую часть города, включая Мамаев курган. В последние часы наступил перелом. Совершенно неожиданно для гитлеровцев стал контрудар новой 13-й гвардейской стрелковой дивизии генерала А. И. Родимцева из резерва ставки. После переправы через Волгу она сходу атаковала врага и 16 сентября отбила Мамаев курган. Благодаря таким контратакам советских войск, массовому героизму и борьбе за каждый дом дальнейшее продвижение фашистов было остановлено.
Открытие крупнейшего военного мемориала в СССР состоялось 15 октября 1967 года, когда город уже назывался Волгоградом. Дважды в год мемориальный комплекс становится местом паломничества российских и зарубежных туристов. Здесь отмечаются два дня Победы – 2 февраля и 9 мая.
Скульптура «Родина-Мать зовёт» символизирует призыв Родины – подняться всему народу для достижения победы в Великой Отечественной Войне. Родина-Мать повернулась лицом на восток, в её правой руке меч. Массивная скульптура стоит на основании свободно, как шахматная фигура на доске. Вместе с «подставкой» Родина-Мать весит 8 000 тонн. Туловище и руки 52-метровой железобетонной скульптуры удерживают в статичном положении более 100 стальных тросов, помещенных внутри. Меч длиной 32 метра и весом 14,6 тонн представляет собой каркас из нержавеющей стали, обшитый стальными листами.
Зал воинской Славы. В центре зала находится 5-метровая скульптура руки, держащей факел с огнём Вечной славы. Смена караула происходит каждый час.
Пандус вдоль стены по спирали поднимает к выходу, который находится на одном уровне с площадью Скорби. Здесь стоит скульптура матери, скорбящей по убитому сыну. Его лицо закрыто знаменем.
Скульптура «Ни шагу назад!» встречает посетителей мемориального комплекса. Она установлена в середине круглого бассейна. На бетонном массиве скульптуры выцарапаны призывы военных лет «Ни шагу назад!», «Стоять насмерть!».
Площадь героев – это шесть скульптурных композиций, изображающих простых защитников Сталинграда – солдат, моряков, санитарок.
Что мы можем изготовить на дополнительных мастер-классах?
Мастер-класс по войлоковалянию предлагает незабываемое приключение, которое даст возможность глубоко понять и ощутить традиционную культуру и жизнь калмыков. Войлок является неотъемлемой составляющей жизни кочевников, играя важную роль в строительстве домов и других предметов. В ходе мастер-класса участники получат информацию о различных методах использования войлока в жизни кочевников, такие как создание домов (юрт)-ишкя гер, постелей, доспехов для коней и т. д. Также, участники смогут самостоятельно испытать свои силы в войлоковалянии и создать небольшие сувениры из войлока. Мастер-класс позволит участникам овладеть мастерством создания настоящих предметов искусства, погрузиться в традиции и этнические ценности.
Мастер-класс по изготовлению куколок-оберегов.
Куклы-обереги принято считать достоянием прошлого. Но на самом деле эти особые рукодельные амулеты могут послужить нам и сегодня. Во времена язычества они были обязательным атрибутом каждого дома. Кукол делали на праздники, важные события и по другим особым причинам, защищали, исцеляться от болезней, укреплять семью. До наших дней дошло множество традиций, связанных с изготовлением этих оберегов и их использованием. Вооружившись этими знаниями, вы сможете применить их в собственной жизни, изменив ее к лучшему.
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Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!