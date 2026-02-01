Экспресс-тур в Астрахань: цветущие маковые поля, озеро Баскунчак и песчаный бархан Большой брат
Проплыть по Волге, побывать в столице Золотой Орды и отведать астраханской рыбки
Начало: Аэропорт Астрахани, 11:40
10 апр в 11:40
24 апр в 11:40
38 500 ₽ за человека
Автобусный тур в Домбай из Астрахани: Мусса-Ачитара и экскурсии на выбор
Побывать на высоте 3200 метров, надышаться горным воздухом и посетить Тебердинский заповедник
Начало: Астрахань, площадь Вокзальная, 20, 20:00
26 фев в 20:00
12 мар в 20:00
12 500 ₽ за человека
Автобусный тур в Архыз с горнолыжным отдыхом и активностями на выбор (выезд из Астрахани)
Побывать на Софийской поляне, увидеть Шоанинский храм и отдохнуть в окружении вершин
Начало: Астрахань, площадь Вокзальная, 20, 20:00
20 фев в 20:00
26 фев в 20:00
12 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «С детьми»
Самые популярные туры этой рубрики в Астрахани
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Астрахани в феврале 2026
Сейчас в Астрахани в категории "С детьми" можно забронировать 3 тура от 12 500 до 38 500.
Забронируйте тур в Астрахани на 2026 год по теме «С детьми», цены от 12500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель