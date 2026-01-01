Прибудем в посёлок Архыз и разместимся в гостинице по расчётному часу с 14:00. Вы сможете позавтракать, а затем отправимся к альпакам. Ферма расположена в живописной долине среди леса, ещё здесь живут ламы, кролики, курочки и бараны. Проведём время на свежем воздухе, понаблюдаем за животными и сделаем красивые фотографии.

Далее поедем в посёлок Романтик, дорога займёт около 10–15 минут. Поднимемся в горы на канатной дороге: подъёмники доставят нас на высоту 2800 метров. В ясную погоду откроются потрясающие панорамы Кавказских гор!

На курорте Архыз желающих ждут разнообразные трассы — от простых детских до профессиональных «чёрных». Склоны ежедневно выравнивают ратраки, поэтому катание будет максимально комфортным. Детям тоже найдётся занятие: можно промчаться с горы на санках и тюбингах.

Вечером вернёмся в посёлок и заселимся в гостиницу. Вы сможете продолжить катание на мини-трассе «Лара» или просто отдохнуть — посидим в беседке на территории гостиницы, достанем напитки и насладимся тишиной и свежестью горного воздуха.