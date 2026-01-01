Любители активного отдыха смогут покорить снежные трассы на горнолыжном
Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой удобную одежду и обувь, наличные деньги.
Программа тура по дням
Выезд из Астрахани
Выезжаем из Астрахани в 20:00. Сделаем остановку в Элисте (23:00), Ипатово (2:00) и Черкесске (5:00).
Прибытие в Архыз, ферма альпак и катание на горнолыжном курорте
Прибудем в посёлок Архыз и разместимся в гостинице по расчётному часу с 14:00. Вы сможете позавтракать, а затем отправимся к альпакам. Ферма расположена в живописной долине среди леса, ещё здесь живут ламы, кролики, курочки и бараны. Проведём время на свежем воздухе, понаблюдаем за животными и сделаем красивые фотографии.
Далее поедем в посёлок Романтик, дорога займёт около 10–15 минут. Поднимемся в горы на канатной дороге: подъёмники доставят нас на высоту 2800 метров. В ясную погоду откроются потрясающие панорамы Кавказских гор!
На курорте Архыз желающих ждут разнообразные трассы — от простых детских до профессиональных «чёрных». Склоны ежедневно выравнивают ратраки, поэтому катание будет максимально комфортным. Детям тоже найдётся занятие: можно промчаться с горы на санках и тюбингах.
Вечером вернёмся в посёлок и заселимся в гостиницу. Вы сможете продолжить катание на мини-трассе «Лара» или просто отдохнуть — посидим в беседке на территории гостиницы, достанем напитки и насладимся тишиной и свежестью горного воздуха.
Софийская поляна и активности по желанию
Отправимся на экскурсию к одному из самых живописных уголков Архыза. Утром поедем на Софийскую поляну (трансфер за доплату). Здесь для желающих будет организована поездка на внедорожниках к знаменитому водопаду Белый. Зимой он особенно впечатляет: ледяные потоки создают причудливые формы, а сверкающие кристаллы льда отражают солнечный свет.
После экскурсии сможем выбрать активность по настроению. Любителей скорости ждёт катание на снегоходах или квадроциклах. Для тех, кто предпочитает спокойный ритм, будет предложена конная прогулка по Софийской поляне. Во время поездки откроются величественные виды на вершины.
Желающие продолжить день на склонах смогут отправиться на катание в посёлок Романтик. Организуем трансфер туда утром и обратно вечером.
Шоанинский храм и дорога домой
После завтрака выедем из гостиницы с вещами и отправимся на экскурсию к Шоанинскому храму, возвышающемуся на самом краю скалы. Снизу путь кажется недоступным, однако грунтовая дорога постепенно приведёт к подножию горы. Небольшой подъём — и перед нами предстанет древняя святыня.
На обратном пути сделаем остановку в термальном комплексе «Долина Гейзеров» (за дополнительную плату). Несколько бассейнов с температурой воды от +38° до +45° питаются природными источниками, воду которых не подогревают искусственно. Она богата кремниевой кислотой, способствующей заживлению и омоложению, а также содержит йод, бром, цинк, калий, кальций и натрий. Купание в этих источниках поможет расслабиться после насыщенных дней и восстановить силы.
После отдыха продолжим путь домой.
Возвращение в Астрахань
Прибудем в Астрахань примерно в 7:00.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|12 500 ₽
|23 февраля и 8 марта
|14 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
- Билеты до Астрахани и обратно
- Питание
- Подъём на фуникулёрах - 2200 ₽ - взрослые 1300 ₽ - детский
- Ферма альпак - 1200 ₽
- Экскурсия на внедорожниках - 2000 ₽
- Тебердинский заповедник - 200 ₽
- Конная прогулка - от 1000 ₽
- Термальные источники - 600 ₽ - взрослые 400 ₽ - детский (5-14 лет)
- Трансфер до Софийской поляны - 600 ₽
- Катание на снегоходе, квадроцикле - от 3000 ₽
- Стоимость туров на 23 февраля и 8 марта - 14 500 ₽