Автобусный тур в Архыз с горнолыжным отдыхом и активностями на выбор (выезд из Астрахани)

Полюбоваться милыми альпака, увидеть Шоанинский храм и отдохнуть в окружении гор
Приглашаем в короткое, но захватывающее путешествие в Архыз. Здесь вас ждут не только головокружительные пейзажи, но и множество активностей на любой вкус.

Любители активного отдыха смогут покорить снежные трассы на горнолыжном
курорте — найдутся маршруты как для детей и новичков, так и для опытных райдеров.

Мы побываем на ферме альпак, полюбуемся красотами на Софийской поляне, где желающие смогут прокатиться на снегоходах или квадроциклах или просто погулять.

А ещё предложим вам поездку в термальный комплекс, где вода богата кремниевой кислотой, способствующей заживлению и омоложению. Старт и финиш тура — в Астрахани.

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой удобную одежду и обувь, наличные деньги.

Программа тура по дням

1 день

Выезд из Астрахани

Выезжаем из Астрахани в 20:00. Сделаем остановку в Элисте (23:00), Ипатово (2:00) и Черкесске (5:00).

2 день

Прибытие в Архыз, ферма альпак и катание на горнолыжном курорте

Прибудем в посёлок Архыз и разместимся в гостинице по расчётному часу с 14:00. Вы сможете позавтракать, а затем отправимся к альпакам. Ферма расположена в живописной долине среди леса, ещё здесь живут ламы, кролики, курочки и бараны. Проведём время на свежем воздухе, понаблюдаем за животными и сделаем красивые фотографии.

Далее поедем в посёлок Романтик, дорога займёт около 10–15 минут. Поднимемся в горы на канатной дороге: подъёмники доставят нас на высоту 2800 метров. В ясную погоду откроются потрясающие панорамы Кавказских гор!

На курорте Архыз желающих ждут разнообразные трассы — от простых детских до профессиональных «чёрных». Склоны ежедневно выравнивают ратраки, поэтому катание будет максимально комфортным. Детям тоже найдётся занятие: можно промчаться с горы на санках и тюбингах.

Вечером вернёмся в посёлок и заселимся в гостиницу. Вы сможете продолжить катание на мини-трассе «Лара» или просто отдохнуть — посидим в беседке на территории гостиницы, достанем напитки и насладимся тишиной и свежестью горного воздуха.

3 день

Софийская поляна и активности по желанию

Отправимся на экскурсию к одному из самых живописных уголков Архыза. Утром поедем на Софийскую поляну (трансфер за доплату). Здесь для желающих будет организована поездка на внедорожниках к знаменитому водопаду Белый. Зимой он особенно впечатляет: ледяные потоки создают причудливые формы, а сверкающие кристаллы льда отражают солнечный свет.

После экскурсии сможем выбрать активность по настроению. Любителей скорости ждёт катание на снегоходах или квадроциклах. Для тех, кто предпочитает спокойный ритм, будет предложена конная прогулка по Софийской поляне. Во время поездки откроются величественные виды на вершины.

Желающие продолжить день на склонах смогут отправиться на катание в посёлок Романтик. Организуем трансфер туда утром и обратно вечером.

4 день

Шоанинский храм и дорога домой

После завтрака выедем из гостиницы с вещами и отправимся на экскурсию к Шоанинскому храму, возвышающемуся на самом краю скалы. Снизу путь кажется недоступным, однако грунтовая дорога постепенно приведёт к подножию горы. Небольшой подъём — и перед нами предстанет древняя святыня.

На обратном пути сделаем остановку в термальном комплексе «Долина Гейзеров» (за дополнительную плату). Несколько бассейнов с температурой воды от +38° до +45° питаются природными источниками, воду которых не подогревают искусственно. Она богата кремниевой кислотой, способствующей заживлению и омоложению, а также содержит йод, бром, цинк, калий, кальций и натрий. Купание в этих источниках поможет расслабиться после насыщенных дней и восстановить силы.

После отдыха продолжим путь домой.

5 день

Возвращение в Астрахань

Прибудем в Астрахань примерно в 7:00.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет12 500 ₽
23 февраля и 8 марта14 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
  • Билеты до Астрахани и обратно
  • Питание
  • Подъём на фуникулёрах - 2200 ₽ - взрослые 1300 ₽ - детский
  • Ферма альпак - 1200 ₽
  • Экскурсия на внедорожниках - 2000 ₽
  • Тебердинский заповедник - 200 ₽
  • Конная прогулка - от 1000 ₽
  • Термальные источники - 600 ₽ - взрослые 400 ₽ - детский (5-14 лет)
  • Трансфер до Софийской поляны - 600 ₽
  • Катание на снегоходе, квадроцикле - от 3000 ₽
  • Стоимость туров на 23 февраля и 8 марта - 14 500 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Астрахань, площадь Вокзальная, 20, 20:00
Завершение: Астрахань, площадь Вокзальная, 20, 7:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — Организатор в Астрахани
Мы — бюро путешествий — работаем с 2011, являемся туроператором по внутреннему туризму, имеем богатый опыт и ассортимент авторских туров по России с выездом из Астрахани. Также занимаемся организацией индивидуальных, сборных и групповых туров в Астрахани.

Тур входит в следующие категории Астрахани

