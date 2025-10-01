Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Бахчисарай — кладезь необычных достопримечательностей, скрытых в объятиях потрясающей южной природы.



Вы проедете с ветерком по скалистым тропам, исследуете древний пещерный город Чуфут-Кале, увидите Ханский дворец и раскроете историю скального монастыря. Подниметесь на 5 обзорных площадок и насладитесь захватывающими дух панорамами. 5 2 оценки

Алексей Ваш гид в Бахчисарае Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 4 часа Размер группы 1-6 человек На чём проводится Джиппинг 8000 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Что вас ожидает Пейзажи, которые запомнятся на всю жизнь Вы посетите пещерный город Чуфут-Кале, основанный в 6 веке н. э. Увидите Ханский дворец и высеченный в скале Свято-Успенский монастырь. Подниметесь к Бахчисарайским сфинксам, с которых откроется отличный вид на историческую часть города. А также рассмотрите ландшафт крымских гор и самые высокие вершины полуострова. Занимательные факты Бахчисарай славится не только потрясающей природой, но и богатой историей. Вы узнаете, когда и кем он был создан, как стал столицей Крымского ханства и кто населял его на протяжении столетий. А также: в каких условиях возникали пещерные города, как жили в них люди и какие легенды с ними связаны. Я не буду перегружать вас информацией, расскажу действительно интересные факты и сделаю все, чтобы путешествие прошло легко и комфортно! Важная информация: Пещерный город Чуфут-Кале, Ханский дворец, скальный монастырь и потрясающие виды за 1 день.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Пещерный город Чуфут-Кале

Ханский дворец

Скальный монастырь

А так же смотровые площадки с потрясающими видами Что включено Подготовленный внедорожник с шестью пассажирскими местами Что не входит в цену Входной билет в Чуфут-Кале: взрослый - 300 рублей, пенсионный (при наличии пенсионного удостоверения) - 150 рублей, дети до 16 лет - бесплатно Место начала и завершения? Бахчисарай ул. Симферопольская 7А Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Важная информация Пещерный город Чуфут-Кале

Ханский дворец

Скальный монастырь и потрясающие виды за 1 день