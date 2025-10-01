Бахчисарай — кладезь необычных достопримечательностей, скрытых в объятиях потрясающей южной природы.
Вы проедете с ветерком по скалистым тропам, исследуете древний пещерный город Чуфут-Кале, увидите Ханский дворец и раскроете историю скального монастыря. Подниметесь на 5 обзорных площадок и насладитесь захватывающими дух панорамами.
Вы проедете с ветерком по скалистым тропам, исследуете древний пещерный город Чуфут-Кале, увидите Ханский дворец и раскроете историю скального монастыря. Подниметесь на 5 обзорных площадок и насладитесь захватывающими дух панорамами.
Описание экскурсииЧто вас ожидает Пейзажи, которые запомнятся на всю жизнь Вы посетите пещерный город Чуфут-Кале, основанный в 6 веке н. э. Увидите Ханский дворец и высеченный в скале Свято-Успенский монастырь. Подниметесь к Бахчисарайским сфинксам, с которых откроется отличный вид на историческую часть города. А также рассмотрите ландшафт крымских гор и самые высокие вершины полуострова. Занимательные факты Бахчисарай славится не только потрясающей природой, но и богатой историей. Вы узнаете, когда и кем он был создан, как стал столицей Крымского ханства и кто населял его на протяжении столетий. А также: в каких условиях возникали пещерные города, как жили в них люди и какие легенды с ними связаны. Я не буду перегружать вас информацией, расскажу действительно интересные факты и сделаю все, чтобы путешествие прошло легко и комфортно! Важная информация: Пещерный город Чуфут-Кале, Ханский дворец, скальный монастырь и потрясающие виды за 1 день.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пещерный город Чуфут-Кале
- Ханский дворец
- Скальный монастырь
- А так же смотровые площадки с потрясающими видами
Что включено
- Подготовленный внедорожник с шестью пассажирскими местами
Что не входит в цену
- Входной билет в Чуфут-Кале: взрослый - 300 рублей, пенсионный (при наличии пенсионного удостоверения) - 150 рублей, дети до 16 лет - бесплатно
Место начала и завершения?
Бахчисарай ул. Симферопольская 7А
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Пещерный город Чуфут-Кале
- Ханский дворец
- Скальный монастырь и потрясающие виды за 1 день
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
1 окт 2025
О
Ольга
30 авг 2025
Входит в следующие категории Бахчисарая
Похожие экскурсии из Бахчисарая
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Джип-тур по столице Крымского ханства
Погрузитесь в историю Крыма на джип-туре по Бахчисараю. Посетите Чуфут-Кале и скальный монастырь, наслаждаясь видами и культурой региона
Начало: Г. Бахчисарай, парковка парка миниатюр
Расписание: 9:00,13:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7999.20 ₽
8888 ₽ за всё до 6 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Восточные сказки Бахчисарая
Начало: Г. Бахчисарай, ул. Речная, д. 133
1 мая в 08:30
2 мая в 08:30
6000 ₽
7500 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Бахчисарай как на ладони: джип-тур
Начало: Бахчисарай
Расписание: Ежедневно в 9:00 и 13:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7999.20 ₽
8888 ₽ за всё до 4 чел.