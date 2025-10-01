Мои заказы

Джип тур по знаковым местам Бахчисарая

Бахчисарай — кладезь необычных достопримечательностей, скрытых в объятиях потрясающей южной природы.

Вы проедете с ветерком по скалистым тропам, исследуете древний пещерный город Чуфут-Кале, увидите Ханский дворец и раскроете историю скального монастыря. Подниметесь на 5 обзорных площадок и насладитесь захватывающими дух панорамами.
Описание экскурсии

Что вас ожидает Пейзажи, которые запомнятся на всю жизнь Вы посетите пещерный город Чуфут-Кале, основанный в 6 веке н. э. Увидите Ханский дворец и высеченный в скале Свято-Успенский монастырь. Подниметесь к Бахчисарайским сфинксам, с которых откроется отличный вид на историческую часть города. А также рассмотрите ландшафт крымских гор и самые высокие вершины полуострова. Занимательные факты Бахчисарай славится не только потрясающей природой, но и богатой историей. Вы узнаете, когда и кем он был создан, как стал столицей Крымского ханства и кто населял его на протяжении столетий. А также: в каких условиях возникали пещерные города, как жили в них люди и какие легенды с ними связаны. Я не буду перегружать вас информацией, расскажу действительно интересные факты и сделаю все, чтобы путешествие прошло легко и комфортно! Важная информация: Пещерный город Чуфут-Кале, Ханский дворец, скальный монастырь и потрясающие виды за 1 день.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пещерный город Чуфут-Кале
  • Ханский дворец
  • Скальный монастырь
  • А так же смотровые площадки с потрясающими видами
Что включено
  • Подготовленный внедорожник с шестью пассажирскими местами
Что не входит в цену
  • Входной билет в Чуфут-Кале: взрослый - 300 рублей, пенсионный (при наличии пенсионного удостоверения) - 150 рублей, дети до 16 лет - бесплатно
Место начала и завершения?
Бахчисарай ул. Симферопольская 7А
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Алексей
1 окт 2025
Ольга
30 авг 2025

