1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по тайным тропам Большого Каньона Крыма
Отправляйтесь на прогулку по самому живописному каньону Крыма. Увидим Тисовую рощу, Голубое озеро, Ванну Молодости и Коровий грот. Подходит для детей
Начало: По договоренности
«Большой Каньон также называют «Местом Силы», поэтому здесь здорово помедитировать и ощутить единение с природой»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
6 часов
Горная лаванда в Крыму: фото, полеты и горные озера
Погрузитесь в мир ароматов на плантациях лаванды, насладитесь полетами и купанием в горных озерах Бахчисарая
Начало: По договоренности
«Также при желании можно полетать на самолётах сверхлёгкой авиации или искупаться в горных озерах»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
8 часов
Закат на Ай-Петри: романтическое путешествие с видами на Ялту
Подарите себе и вашему значимому другому вечер, наполненный красотой и романтикой, на вершине Ай-Петри с бокалом шампанского
Начало: По договоренности
«По дороге остановимся у Черепашьего прудика, заедем к водопаду Учан-Су, прогуляемся к Серебряной беседке»
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
23 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия в Зеленогорье: Арпатские водопады и Зеленое озеро - полное погружение
Погрузитесь в удивительный мир природы Крыма с экскурсией в Зеленогорье, где вас ждут Арпатские водопады и Зеленое озеро
Начало: По договоренности
«Что вас ждет Урочище Панагия в Зеленогорье, Арпатские водопады и озеро Зеленое — очень красивая природная и историческая достопримечательность, затерянная в горах восточного Крыма, на половине пути от Алушты к Судаку»
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Круговой трекинг к вершине южной Демерджи
Пеший маршрут в окрестностях Алушты, который под силу каждому. Три привала, потрясающие виды и возможность сократить маршрут при необходимости
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Большой Каньон. Экстрим: Полное прохождение каньона и восхождение на гору Бойко
Пройдите весь Большой Каньон в Бахчисарае, включая гору Бойко и Ай-Петри. Величественные виды, родники, лес и экстремальные участки ждут вас
Начало: Село Соколиное, Бахчисарайского района
«По пути будет множество видовых площадок для фотосессии, родники, многовековой лес, ванны всевозможных форм отшлифованные тысячелетиями водяными потоками и ветрами, сухие и мокрые водопадики»
Расписание: Каждый день 9:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Популярное предложение
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Насладитесь джип-туром по столице Крымского ханства и откройте для себя удивительные исторические места Бахчисарая
Начало: Г. Бахчисарай, парковка парка миниатюр
«Бахчисарайские свинки — смотровая площадка, с которой открывается живописный вид на долину»
Расписание: 9:00,13:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман21 июля 2023Бахчисарай как на ладони: джип-турПонравилось все. Гид/водитель прекрасно владел исторической темой, показал красивые места/локации с разных ракурсов. Вместе выбрали маршрут менее трудоёмкий в жару,
- ООльга22 сентября 2022Бахчисарай как на ладони: джип-турВ сентябре путешествовали по Крыму. Экскурсия по окрестностям Бахчисарая стала одним из ярких впечатлений от Крыма. Виды с высоты птичьего
- ННаталья9 августа 2022Добрый день. Хотела поблагодарить Надежду, отличный гид, подобрала маршрут для нашей компании, дети были в восторге. Огромное спасибо.
- KKristina19 июля 2022Бахчисарай как на ладони: джип-турЭто была отличная экскурсия!!!! Незабываемые впечатления на джипе в горах, потрясающие виды, очень интересный рассказ Сергея! Хочу отметить, что Сергей -
- ААнна24 августа 2021" Наш проводник (к чертям феминитивы) по горам,в течение 3-х дней,Надя. (сразу оговорюсь,что другие девушки в роли гидов на горах,
Ответы на вопросы от путешественников по Бахчисараю в категории «Природа и пейзажи»
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