Индивидуальная
до 6 чел.
Джип-тур по столице Крымского ханства: Чуфут-Кале и скальный монастырь
Насладитесь джип-туром по столице Крымского ханства и откройте для себя удивительные исторические места Бахчисарая
Начало: Г. Бахчисарай, парковка парка миниатюр
«Джип-тур по столице Крымского ханства — это уникальная возможность познакомиться с историей и культурой Крыма»
Расписание: 9:00,13:00
Завтра в 09:00
17 июл в 09:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Бахчисарай как на ладони: джип-тур
Начало: Бахчисарай
«Это вряд ли окажется возможным без помощи индивидуального гида с подготовленным для внедорожных поездок транспортом»
Расписание: Ежедневно в 9:00 и 13:30
Завтра в 09:00
17 июл в 09:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Джип тур по знаковым местам Бахчисарая
Откройте для себя Бахчисарай с новой стороны: пещерные города, Ханский дворец и монастырь в скалах. Захватывающие виды и истории на джипе
Начало: Бахчисарай ул. Симферопольская 7А
Завтра в 08:00
17 июл в 08:00
6500 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей28 июня 2025Андрею спасибо! Познавательная экскурсия! Прекрасная машина для такого крутого бездорожья. Красивые локации. В конце пешая прогулка по Чуфут кале. Есть возможность пофотографировать себя и пейзажи. Рекомендую
- ММаксим25 июня 2025Отличная экскурсия! Великолепный джип-тур по окрестностям Бахчисарая! Вся семья просто в восторге! Андрей настоящий профессионал своего дела. Провез и показал
- РРоман21 июля 2023Бахчисарай как на ладони: джип-турПонравилось все. Гид/водитель прекрасно владел исторической темой, показал красивые места/локации с разных ракурсов. Вместе выбрали маршрут менее трудоёмкий в жару,
- ООльга22 сентября 2022Бахчисарай как на ладони: джип-турВ сентябре путешествовали по Крыму. Экскурсия по окрестностям Бахчисарая стала одним из ярких впечатлений от Крыма. Виды с высоты птичьего
- KKristina19 июля 2022Бахчисарай как на ладони: джип-турЭто была отличная экскурсия!!!! Незабываемые впечатления на джипе в горах, потрясающие виды, очень интересный рассказ Сергея! Хочу отметить, что Сергей -
Ответы на вопросы от путешественников по Бахчисараю в категории «Джиппинг»
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