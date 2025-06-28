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Покататься на джипах в Бахчисарае

Найдено 3 экскурсии в категории «Джиппинг» в Бахчисарае, цены от 6500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Джип-тур по столице Крымского ханства
Джиппинг
3.5 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Джип-тур по столице Крымского ханства: Чуфут-Кале и скальный монастырь
Насладитесь джип-туром по столице Крымского ханства и откройте для себя удивительные исторические места Бахчисарая
Начало: Г. Бахчисарай, парковка парка миниатюр
«Джип-тур по столице Крымского ханства — это уникальная возможность познакомиться с историей и культурой Крыма»
Расписание: 9:00,13:00
Завтра в 09:00
17 июл в 09:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Бахчисарай как на ладони: джип-тур
Джиппинг
4 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Бахчисарай как на ладони: джип-тур
Начало: Бахчисарай
«Это вряд ли окажется возможным без помощи индивидуального гида с подготовленным для внедорожных поездок транспортом»
Расписание: Ежедневно в 9:00 и 13:30
Завтра в 09:00
17 июл в 09:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Джип тур по знаковым местам Бахчисарая
Джиппинг
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Джип тур по знаковым местам Бахчисарая
Откройте для себя Бахчисарай с новой стороны: пещерные города, Ханский дворец и монастырь в скалах. Захватывающие виды и истории на джипе
Начало: Бахчисарай ул. Симферопольская 7А
Завтра в 08:00
17 июл в 08:00
6500 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    28 июня 2025
    Джип-тур по столице Крымского ханства
    Андрею спасибо! Познавательная экскурсия! Прекрасная машина для такого крутого бездорожья. Красивые локации. В конце пешая прогулка по Чуфут кале. Есть возможность пофотографировать себя и пейзажи. Рекомендую
  • М
    Максим
    25 июня 2025
    Джип-тур по столице Крымского ханства
    Отличная экскурсия! Великолепный джип-тур по окрестностям Бахчисарая! Вся семья просто в восторге! Андрей настоящий профессионал своего дела. Провез и показал
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    много красивых мест, увлекательно и познавательно рассказывал об истории этих мест! Еще раз выражаем огромное спасибо и однозначно рекомендуем отправиться в джип-тур вместе с Андреем!

  • Р
    Роман
    21 июля 2023
    Бахчисарай как на ладони: джип-тур
    Понравилось все. Гид/водитель прекрасно владел исторической темой, показал красивые места/локации с разных ракурсов. Вместе выбрали маршрут менее трудоёмкий в жару,
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    бонусом попали в Свято-Успенский монастырь. Удивительно как за несколько часов можно было столько увидеть. Машина удобная. Не попали в Ханский дворец (закрыт на реконструкцию), так что вернемся.

  • О
    Ольга
    22 сентября 2022
    Бахчисарай как на ладони: джип-тур
    В сентябре путешествовали по Крыму. Экскурсия по окрестностям Бахчисарая стала одним из ярких впечатлений от Крыма. Виды с высоты птичьего
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    полёта с разных гор и сторон на Бахчисарай превзошли ожидания. Экскурсию проводил Сергей. История этого края и легенды были познавательны и интересно рассказаны. Спасибо большое Сергею за экскурсию! Рекомендую всем отдыхающим и путешественникам.

  • K
    Kristina
    19 июля 2022
    Бахчисарай как на ладони: джип-тур
    Это была отличная экскурсия!!!! Незабываемые впечатления на джипе в горах, потрясающие виды, очень интересный рассказ Сергея! Хочу отметить, что Сергей -
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    обладатель захватывающих фактов из истории Бахчисарая, было очень интересно. а также, учитывая то, что это все-таки была поездка в горы и для бояк высоты и экстрима будет оказан персонализированный подход))) Ну а кто хочет поэкстремальнее - уверена, Сергей сделает для этого все возможное)). В общем, я очень рекоммендую это путешествие. Вы прекрасно проведете время, зарядитесь горным воздухом, насладитель очумелыми пейзажами, соберете потрясный фото и видео репортаж и уж точно не пожалеете о проведенном времени! Спасибо, Сергей и удачи вам в вашем деле!

Ответы на вопросы от путешественников по Бахчисараю в категории «Джиппинг»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Джип-тур по столице Крымского ханства
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  3. Джип тур по знаковым местам Бахчисарая
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5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
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  2. Чуфут-Кале
  3. Ай-Петри
  4. Пещерный город Эски-Кермен
  5. Тепе-Кермен
Сколько стоит экскурсия по Бахчисараю в июле 2025
Сейчас в Бахчисарае в категории "Джиппинг" можно забронировать 3 экскурсии от 6500 до 8000. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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