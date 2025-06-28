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обладатель захватывающих фактов из истории Бахчисарая, было очень интересно. а также, учитывая то, что это все-таки была поездка в горы и для бояк высоты и экстрима будет оказан персонализированный подход))) Ну а кто хочет поэкстремальнее - уверена, Сергей сделает для этого все возможное)). В общем, я очень рекоммендую это путешествие. Вы прекрасно проведете время, зарядитесь горным воздухом, насладитель очумелыми пейзажами, соберете потрясный фото и видео репортаж и уж точно не пожалеете о проведенном времени! Спасибо, Сергей и удачи вам в вашем деле!