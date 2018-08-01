Байкальский костер. Треккинг и обзорные экскурсии

Проведите лето активно на Байкале. Пройдите километры вдоль самого красивого

5
3 отзыва

Проведите лето активно на Байкале. Пройдите километры вдоль самого красивого и глубокого озера. Вы увидите пещеры, скалы, памятники природы. Вас ждут экскурсии, мастер-классы и динамичный отдых, который запомнится надолго.

Байкальский костер. Треккинг и обзорные экскурсии
Байкальский костер. Треккинг и обзорные экскурсии
Байкальский костер. Треккинг и обзорные экскурсии
Байкальский костер. Треккинг и обзорные экскурсии
Байкальский костер. Треккинг и обзорные экскурсии
Байкальский костер. Треккинг и обзорные экскурсии
Байкальский костер. Треккинг и обзорные экскурсии
Байкальский костер. Треккинг и обзорные экскурсии
Байкальский костер. Треккинг и обзорные экскурсии
Байкальский костер. Треккинг и обзорные экскурсии
Байкальский костер. Треккинг и обзорные экскурсии
Байкальский костер. Треккинг и обзорные экскурсии
Байкальский костер. Треккинг и обзорные экскурсии
Байкальский костер. Треккинг и обзорные экскурсии
Байкальский костер. Треккинг и обзорные экскурсии
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Описание

Программа тура по дням

1 день
Большое Голоустное. Тропа вдоль берега Байкала

Утром гид встретит вашу группу в аэропорту города Иркутск.

В 10:00 после встречи и небольшого отдыха трансфер на Байкал – в пос. Большое Голоустное.

Время в пути около 2,5 часов.

Большое Голоустное – поселок на западном берегу озера Байкал, основанный в 17 веке.

Его история связана с водным торговым путем между Россией и Китаем.

Суда из Иркутска добирались до дельты реки Идин-Гол по Ангаре и Байкалу, и уже отсюда пересекали Байкал, чтобы попасть в дельту реки Селенга.

Свое название поселок получил из-за «голых» безлесных берегов реки Идин-Гол, и такое же название дали и реке, и мысу.

Сейчас Большое Голоустное – небольшой поселок (около 600 человек) с достаточно развитыми туристическим услугами – есть гостиницы и турбазы, магазины, работают сотовые сети.

Во время дороги вы поближе познакомитесь с гидом, пройдете инструктаж по технике безопасности, узнаете о мерах предосторожности в лесу, распределите некоторые обязанности по биваку.

Сегодня вам предстоит пройти около 15 километров.

Тропа все время идет вдоль берега Байкала, то поднимаясь вверх по скалам, то спускаясь к самой воде.

Уже в первый день вы сделаете не одну сотню панорамных красивых фотографий озера.

Ночевка будет организована в палаточном лагере на мысе малый Кадильный.

После установки кемпинга вас ждет пешая экскурсия в глубь долины на осмотр двух интересных пещер.

По возвращении ужин и вечерний костер с песнями под гитару.

На ужине мастер-класс по приготовлению омуля на рожнах.

Питание включено: ужин.

2 день
Чёртов мост (тропа в скале над Байкалом) – Скриппер

Этот день будет самым насыщенным как в плане впечатлений, так и по расстоянию.

Мы пройдём через Чёртов мост (тропа в скале над Байкалом), покорим гору Скриппер (гора в виде трезубца) и пройдём около 23 километров туристической тропы.

Тропа, идущая вдоль берега Байкала, к западу от мыса Соболев встречает препятствие – Чаячий утес.

Здесь тропа проложена по узким полкам утеса.

В одном месте переброшены небольшие мостки – они-то и называются Чертовым мостом.

Популярный на Байкале утес Скриппер – это один из мощных выходов конгломератов на побережье с живописными формами выветривания.

На утесе есть пещера, в которой были найдены следы пребывания древнего человека.

Ночевка в пади Чёрная с прекрасным видом на Байкал в вашем кемпинге «тысяча звезд».

Питание включено: завтрак, обед и ужин. Полевая кухня.

3 день
Поселок Листвянка – визитная карточка Байкала

Сегодня вас ждет легкий и красивый день!

От Больших Котов мы направляемся в Листвянку на водной "комете".

В Листвянке вас будет ждать вкуснейший омуль на ужин и размещение в комфортабельной гостинице, где можно принять душ и хорошенько отдохнуть.

Поселок Листвянка – визитная карточка Байкала.

Поселение стоит у истока реки Ангары – единственной реки, вытекающей из Байкала.

Сегодня – это небольшое уютное местечко, где есть много интересного для любознательного туриста.

Различные музеи, памятники природы, картинные галереи, солнечная обсерватория, а также облагороженные и безопасные туристические тропы для легких прогулок.

Питание включено: завтрак, обед полевая кухня. Ужин в кафе Листвянки.

4 день
Музей «Тальцы». Лимнологический музей

Сегодня вас ждет насыщенный экскурсионный день.

Утром вы посетите уникальный музей Байкала.

Лимнологический музей – это 3 этажа интересных аквариумов, макетов, интерактивных экранов, и залы с животными.

В конце экскурсии вас ждет виртуальное погружение на дно Байкала в батискафе!

После музея группа отправится на смотровую площадку «камень Черского».

Площадка находится на вершине Приморского хребта, и туда всех доставит кресельный подъемник.

С самой вершины гор открывается чудесный вид на озеро Байкал, на противоположный берег и хребет Хамар-Дабан, а главное – с этой смотровой вы увидите самый широкий исток реки в Мире.

Немногие люди могут этим похвастать!

Собрав вещи и пообедав, вы дружно отправитесь в музей под открытым небом «Тальцы».

Музей находится на берегу реки Ангара, в 25 км от Листвянки по дороге в Иркутск.

Музей «Тальцы» – уникальное собрание памятников истории, архитектуры и этнографии XVII–XX вв.

Музейный комплекс под открытым небом знакомит гостей с материальной и духовной культурой народов Прибайкалья.

В музее воссозданы четыре историко-культурные зоны: русская, бурятская, эвенкийская и тофаларская.

Вы увидите, например, как устроена крестьянская изба, узнаете, кто такие кутята, как приходили свататься, почему раньше были семьи по 18 человек и почему рыбалка – это было только женское занятие.

Экскурсоводы так интересно подают информацию, что просто некогда скучать!

А еще в музее есть русские качели, горки, ходули, мешки с сеном для слепого боя – и всем этим можно играть и развлекаться вволю.

Радостно играют тут и дети, и взрослые!

После экскурсии – отправление дальше в Иркутск.

Размещение в гостинице города.

Вечером возможно организовать экскурсию по городу (оплачивается дополнительно).

Питание включено: завтрак. Обед и ужин оплачиваются дополнительно.

5 день
Обратная дорога

Завтрак.

Трансфер в аэропорт к нужному рейсу.

Вылет.

Питание включено: завтрак.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча и проводы в г. Иркутске
  • Проживание 2 ночи в палаточном лагере (2- и 3-местные палатки), 1 ночь в пос. Листвянка (благоустроенный номер Стандарт) и 1 ночь в Иркутске (2-местный номер Стандарт)
  • Питание по программе
  • Мастер-класс по приготовлению омуля на рожнах
  • Трансферы по программе на комфортабельном автомобиле
  • Аренда общего бивуачного снаряжения (палатки, костровое оборудование)
  • Страховка при укусе клеща (проверка клещей в Иркутске, первая мед. помощь)
  • Сопровождение гидом-экскурсоводом все дни тура
  • Экскурсия в архитектурно-этнографический музей «Тальцы»
  • Экскурсия в Байкальский Лимнологический музей, включая виртуальное погружение на дно Байкала
  • Экскурсия на кресельном подъемнике на смотровую площадку «Камень Черского»
  • Рекреационные сборы национального парка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Аренда спальных мешков, ковриков, другого снаряжения
  • Экскурсия на КБЖД на день
  • Экскурсия по Иркутску
  • Активности, питание, не прописанные в программе
  • Улучшенное размещение
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Рюкзак станковый, чемодан или сумка.
2. Небольшая сумочка на бёдра или через плечо, или небольшой рюкзочок для документов, денег, телефона и фотокамеры.
3. Ветрозащитная и непромокаемая куртка с капюшоном.
4. Плотные и легкие спортивные брюки, дополнительно — шорты.
5. Флисовая кофта
6. Удобные ботинки, легкие кроссовки и сандалии
7. Тонкая флисовая шапочка (для вечерних прогулок у воды), а также бандана или кепка от солнца
8. Купальные принадлежности (реки, озера, океан, горячие источники, бани)
9. Предметы личной гигиены.
10. Очки солнцезащитные
11. Личная аптечка. Как правило, у гида группы есть с собой аптечка для оказания первой медицинской помощи. Тут речь идет о личной аптечке. Возьмите лекарства, которые Вы принимаете регулярно или которые могут экстренно понадобиться в зависимости от особенностей Вашего организма. Также нужно взять с собой дополнительную пачку лекарств, без которых Вам не обойтись, и могут быть сложности с покупкой этого лекарства в обычной сельской аптеке)
12. Фотоаппарат и дополнительные карты памяти, а также зарядные устройства для фото-видео техники, для телефона.
13. Крем от загара с максимальной защитой, крем для кожи лица и гигиеническая помада

В экскурсионных турах обычно все ночевки проходят в гостиницах или на тур. Базах, где есть все необходимое для комфортного сна и пребывания.
Помните, что в самых красивых уголках Байкала как правило нет развитой инфраструктуры. Позаботьтесь заранее о наличных деньгах, медикаментах, счете Вашего телефона (если не решите его отключить для полноты ощущений), дополнительных картах памяти.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В программу тура включена страховка при укусе клеща (проверка клещей в Иркутске, первая мед. помощь).
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
1 авг 2018
Поход превзошёл все ожидания.
Впечатлил Чёртов мост, пещеры, Скриппер.
Байкал прекрасен!
Обязательно съездим в эти края еще и зимой.
А
16 сен 2020
Спасибо всем за организацию тура, все ясно, информативно и оперативно! Удачи Вам!
С
18 июня 2017
Хотим всей семьей выразить Вам огромную благодарность за организацию нашего отдыха. Программа получилась насыщенной и одновременно не утомительной, что было не маловажно, учитывая нашего младшего члена семьи (он даже сейчас под впечатлением и рассказывает о своей поездке в детском саду) Желаем Вам дальнейшего успешного развития, будем рекомендовать вас нашим знакомым, при планировании отдыха на Байкале.

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