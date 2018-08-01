Утром гид встретит вашу группу в аэропорту города Иркутск.
В 10:00 после встречи и небольшого отдыха трансфер на Байкал – в пос. Большое Голоустное.
Время в пути около 2,5 часов.
Большое Голоустное – поселок на западном берегу озера Байкал, основанный в 17 веке.
Его история связана с водным торговым путем между Россией и Китаем.
Суда из Иркутска добирались до дельты реки Идин-Гол по Ангаре и Байкалу, и уже отсюда пересекали Байкал, чтобы попасть в дельту реки Селенга.
Свое название поселок получил из-за «голых» безлесных берегов реки Идин-Гол, и такое же название дали и реке, и мысу.
Сейчас Большое Голоустное – небольшой поселок (около 600 человек) с достаточно развитыми туристическим услугами – есть гостиницы и турбазы, магазины, работают сотовые сети.
Во время дороги вы поближе познакомитесь с гидом, пройдете инструктаж по технике безопасности, узнаете о мерах предосторожности в лесу, распределите некоторые обязанности по биваку.
Сегодня вам предстоит пройти около 15 километров.
Тропа все время идет вдоль берега Байкала, то поднимаясь вверх по скалам, то спускаясь к самой воде.
Уже в первый день вы сделаете не одну сотню панорамных красивых фотографий озера.
Ночевка будет организована в палаточном лагере на мысе малый Кадильный.
После установки кемпинга вас ждет пешая экскурсия в глубь долины на осмотр двух интересных пещер.
По возвращении ужин и вечерний костер с песнями под гитару.
На ужине мастер-класс по приготовлению омуля на рожнах.
Питание включено: ужин.
Этот день будет самым насыщенным как в плане впечатлений, так и по расстоянию.
Мы пройдём через Чёртов мост (тропа в скале над Байкалом), покорим гору Скриппер (гора в виде трезубца) и пройдём около 23 километров туристической тропы.
Тропа, идущая вдоль берега Байкала, к западу от мыса Соболев встречает препятствие – Чаячий утес.
Здесь тропа проложена по узким полкам утеса.
В одном месте переброшены небольшие мостки – они-то и называются Чертовым мостом.
Популярный на Байкале утес Скриппер – это один из мощных выходов конгломератов на побережье с живописными формами выветривания.
На утесе есть пещера, в которой были найдены следы пребывания древнего человека.
Ночевка в пади Чёрная с прекрасным видом на Байкал в вашем кемпинге «тысяча звезд».
Питание включено: завтрак, обед и ужин. Полевая кухня.
Сегодня вас ждет легкий и красивый день!
От Больших Котов мы направляемся в Листвянку на водной "комете".
В Листвянке вас будет ждать вкуснейший омуль на ужин и размещение в комфортабельной гостинице, где можно принять душ и хорошенько отдохнуть.
Поселок Листвянка – визитная карточка Байкала.
Поселение стоит у истока реки Ангары – единственной реки, вытекающей из Байкала.
Сегодня – это небольшое уютное местечко, где есть много интересного для любознательного туриста.
Различные музеи, памятники природы, картинные галереи, солнечная обсерватория, а также облагороженные и безопасные туристические тропы для легких прогулок.
Питание включено: завтрак, обед полевая кухня. Ужин в кафе Листвянки.
Сегодня вас ждет насыщенный экскурсионный день.
Утром вы посетите уникальный музей Байкала.
Лимнологический музей – это 3 этажа интересных аквариумов, макетов, интерактивных экранов, и залы с животными.
В конце экскурсии вас ждет виртуальное погружение на дно Байкала в батискафе!
После музея группа отправится на смотровую площадку «камень Черского».
Площадка находится на вершине Приморского хребта, и туда всех доставит кресельный подъемник.
С самой вершины гор открывается чудесный вид на озеро Байкал, на противоположный берег и хребет Хамар-Дабан, а главное – с этой смотровой вы увидите самый широкий исток реки в Мире.
Немногие люди могут этим похвастать!
Собрав вещи и пообедав, вы дружно отправитесь в музей под открытым небом «Тальцы».
Музей находится на берегу реки Ангара, в 25 км от Листвянки по дороге в Иркутск.
Музей «Тальцы» – уникальное собрание памятников истории, архитектуры и этнографии XVII–XX вв.
Музейный комплекс под открытым небом знакомит гостей с материальной и духовной культурой народов Прибайкалья.
В музее воссозданы четыре историко-культурные зоны: русская, бурятская, эвенкийская и тофаларская.
Вы увидите, например, как устроена крестьянская изба, узнаете, кто такие кутята, как приходили свататься, почему раньше были семьи по 18 человек и почему рыбалка – это было только женское занятие.
Экскурсоводы так интересно подают информацию, что просто некогда скучать!
А еще в музее есть русские качели, горки, ходули, мешки с сеном для слепого боя – и всем этим можно играть и развлекаться вволю.
Радостно играют тут и дети, и взрослые!
После экскурсии – отправление дальше в Иркутск.
Размещение в гостинице города.
Вечером возможно организовать экскурсию по городу (оплачивается дополнительно).
Питание включено: завтрак. Обед и ужин оплачиваются дополнительно.
Завтрак.
Трансфер в аэропорт к нужному рейсу.
Вылет.
Питание включено: завтрак.
1. Рюкзак станковый, чемодан или сумка.
2. Небольшая сумочка на бёдра или через плечо, или небольшой рюкзочок для документов, денег, телефона и фотокамеры.
3. Ветрозащитная и непромокаемая куртка с капюшоном.
4. Плотные и легкие спортивные брюки, дополнительно — шорты.
5. Флисовая кофта
6. Удобные ботинки, легкие кроссовки и сандалии
7. Тонкая флисовая шапочка (для вечерних прогулок у воды), а также бандана или кепка от солнца
8. Купальные принадлежности (реки, озера, океан, горячие источники, бани)
9. Предметы личной гигиены.
10. Очки солнцезащитные
11. Личная аптечка. Как правило, у гида группы есть с собой аптечка для оказания первой медицинской помощи. Тут речь идет о личной аптечке. Возьмите лекарства, которые Вы принимаете регулярно или которые могут экстренно понадобиться в зависимости от особенностей Вашего организма. Также нужно взять с собой дополнительную пачку лекарств, без которых Вам не обойтись, и могут быть сложности с покупкой этого лекарства в обычной сельской аптеке)
12. Фотоаппарат и дополнительные карты памяти, а также зарядные устройства для фото-видео техники, для телефона.
13. Крем от загара с максимальной защитой, крем для кожи лица и гигиеническая помада
В экскурсионных турах обычно все ночевки проходят в гостиницах или на тур. Базах, где есть все необходимое для комфортного сна и пребывания.
Помните, что в самых красивых уголках Байкала как правило нет развитой инфраструктуры. Позаботьтесь заранее о наличных деньгах, медикаментах, счете Вашего телефона (если не решите его отключить для полноты ощущений), дополнительных картах памяти.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В программу тура включена страховка при укусе клеща (проверка клещей в Иркутске, первая мед. помощь).
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.