Утром гид встретит вашу группу в аэропорту города Иркутск.

В 10:00 после встречи и небольшого отдыха трансфер на Байкал – в пос. Большое Голоустное.

Время в пути около 2,5 часов.

Большое Голоустное – поселок на западном берегу озера Байкал, основанный в 17 веке.

Его история связана с водным торговым путем между Россией и Китаем.

Суда из Иркутска добирались до дельты реки Идин-Гол по Ангаре и Байкалу, и уже отсюда пересекали Байкал, чтобы попасть в дельту реки Селенга.

Свое название поселок получил из-за «голых» безлесных берегов реки Идин-Гол, и такое же название дали и реке, и мысу.

Сейчас Большое Голоустное – небольшой поселок (около 600 человек) с достаточно развитыми туристическим услугами – есть гостиницы и турбазы, магазины, работают сотовые сети.

Во время дороги вы поближе познакомитесь с гидом, пройдете инструктаж по технике безопасности, узнаете о мерах предосторожности в лесу, распределите некоторые обязанности по биваку.

Сегодня вам предстоит пройти около 15 километров.

Тропа все время идет вдоль берега Байкала, то поднимаясь вверх по скалам, то спускаясь к самой воде.

Уже в первый день вы сделаете не одну сотню панорамных красивых фотографий озера.

Ночевка будет организована в палаточном лагере на мысе малый Кадильный.

После установки кемпинга вас ждет пешая экскурсия в глубь долины на осмотр двух интересных пещер.

По возвращении ужин и вечерний костер с песнями под гитару.

На ужине мастер-класс по приготовлению омуля на рожнах.

Питание включено: ужин.