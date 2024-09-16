Т Татьяна КБЖД - инженерно-архитектурное чудо света Добрый день. Вчера были на экскурсии КБЖД инженерно архитектурное чудо света с экскурсоводом Дарьей. Мы, шесть пенсионеров из Челябинска, благодарны Даше за замечательно, познавательно проведенную экскурсию. Даша супер.

О Ольга КБЖД - инженерно-архитектурное чудо света читать дальше до Листвянки. интересный маршрут от порта Байкал до первого тоннеля (галереи) на кбжд сопровождался постоянными рассказами, поэтому был совсем не утомителен Бонусом было чаепитие из трав на берегу Байкала, чай сварил Евгений, взяв с собой горелку и все необходимое Однозначно рекомендую! Экскурсию проводил гид Евгений - приятный человек и интересный рассказчик. Мы были с супругом и дочерью 11 лет Комфортный трансфер от Иркутска

Л Лилия КБЖД - инженерно-архитектурное чудо света читать дальше Все запланированные места посетили. На катере пересекли по водной глади Байкал. По отвесной скале поднялись на самый вверх. Здесь уникальная природа и исторические достопримечательности – единственный сохранившийся маяк 1901 года, белый камень – уникальный выход геологических пород белого мрамора, церковь Преображения Господня – внутри деревянной церкви находится резной иконостас и др. Вниз до КБЖД спустились по деревянной лесенке в 320 ступеней. Далее мы шли примерно 5 км по шпалам КБЖД или по каменистой тропе вдоль железной дороги до Галереи № 1, которая является памятником инженерного искусства. Интересно, познавательно. Данную экскурсию рекомендую! Экскурсию провел Артем. Мы ему очень благодарны! Пили травяной чай и кофе из самовара на берегу Байкала. Погода выдалась великолепная.

А Анна К чудесам Байкала - в бухту Песчаную на хивусе Отличная экскурсия, отдельное спасибо гиду Кристине, рассказала много интересных историй, помогла вызвать такси. Погода была потрясающая, посмотрели разные виды льда. Экскурсией предусмотрен обед (гарнир,мяско,салат,чай кофе и кекс), взятая с собой закуска не понадобилась. Выпили воду из Байкала, сделали много фотографий.

К Ксения На коньках по Байкалу: тур из Улан-Удэ Великолепный гид,заряжающая энергий своих мест экскурсия! Спасибо огромной за незабываемые впечатления!

Е Елена К чудесам Байкала - в бухту Песчаную на хивусе Обалденно! Экскурсия и наш экскурсовод гид Юлия просто супер! Нет слов! Огромное ей спасибо, такой объём интересной информации, но не загружает, и в то же время всё так легко,и понятно, и запоминаемо! Эмоции через край!

К Камиль К чудесам Байкала - в бухту Песчаную на хивусе читать дальше лучший гид! Она на своём месте. Водители хивуса тоже молодцы, всё сделали чётко! - Обед на улице - можно добавить больше сидячих мест. Была одна лавочка, и далеко не все смогли кушать сидя. Кто как мог - стоя, сидя на льду, облакатясь на хивус - это неудобно. Сам обед был неплохой. Спасибо! - Увидели всё, что было в описании экскурсии. В полной мере и даже больше. Я впервые бурил лёд:-) - Кристина -

А Алексей Байкальский костер. Треккинг и обзорные экскурсии Спасибо всем за организацию тура, все ясно, информативно и оперативно! Удачи Вам!

А Анна Байкальский костер. Треккинг и обзорные экскурсии Поход превзошёл все ожидания. Впечатлил Чёртов мост, пещеры, Скриппер. Байкал прекрасен! Обязательно съездим в эти края еще и зимой.