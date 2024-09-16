10 часов
Групповая
до 20 чел.
Туркинская резиденция Деда Мороза - мир зимних забав
Начало: По договоренности
Расписание: с 20 декабря по 12 января
20 дек в 10:00
21 дек в 10:00
5 500₽ за человека
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
КБЖД - инженерно-архитектурное чудо света
Историческая прогулка по КБЖД вдоль Байкала. Пеший маршрут, уникальные достопримечательности и незабываемые виды ждут вас
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
17 окт в 09:00
от 14 000₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Групповая
до 18 чел.
К чудесам Байкала - в бухту Песчаную на хивусе
Начало: Р.П. Листвянка, ул. Горького 4а (напротив школы)
Расписание: Ежедневно с 10:00
Завтра в 09:00
17 окт в 09:00
10 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна16 сентября 2024Добрый день. Вчера были на экскурсии КБЖД инженерно архитектурное чудо света с экскурсоводом Дарьей. Мы, шесть пенсионеров из Челябинска, благодарны Даше за замечательно, познавательно проведенную экскурсию. Даша супер.
- ООльга30 июля 2024Экскурсию проводил гид Евгений - приятный человек и интересный рассказчик. Мы были с супругом и дочерью 11 лет Комфортный трансфер от Иркутска
- ЛЛилия20 июля 2024Экскурсию провел Артем. Мы ему очень благодарны! Пили травяной чай и кофе из самовара на берегу Байкала. Погода выдалась великолепная.
- ААнна18 февраля 2024Отличная экскурсия, отдельное спасибо гиду Кристине, рассказала много интересных историй, помогла вызвать такси. Погода была потрясающая, посмотрели разные виды льда. Экскурсией предусмотрен обед (гарнир,мяско,салат,чай кофе и кекс), взятая с собой закуска не понадобилась. Выпили воду из Байкала, сделали много фотографий.
- ККсения25 марта 2023На коньках по Байкалу: тур из Улан-УдэВеликолепный гид,заряжающая энергий своих мест экскурсия! Спасибо огромной за незабываемые впечатления!
- ЕЕлена21 марта 2023Обалденно! Экскурсия и наш экскурсовод гид Юлия просто супер! Нет слов! Огромное ей спасибо, такой объём интересной информации, но не загружает, и в то же время всё так легко,и понятно, и запоминаемо! Эмоции через край!
- ККамиль16 февраля 2023- Увидели всё, что было в описании экскурсии. В полной мере и даже больше. Я впервые бурил лёд:-) - Кристина -
- ААлексей16 сентября 2020Байкальский костер. Треккинг и обзорные экскурсииСпасибо всем за организацию тура, все ясно, информативно и оперативно! Удачи Вам!
- ААнна1 августа 2018Байкальский костер. Треккинг и обзорные экскурсииПоход превзошёл все ожидания. Впечатлил Чёртов мост, пещеры, Скриппер. Байкал прекрасен! Обязательно съездим в эти края еще и зимой.
- ССемья Лебедевых18 июня 2017Байкальский костер. Треккинг и обзорные экскурсииХотим всей семьей выразить Вам огромную благодарность за организацию нашего отдыха. Программа получилась насыщенной и одновременно не утомительной, что было
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Можно с детьми»
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