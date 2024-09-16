Семейные развлекательные экскурсии Байкала

Найдено 3 экскурсии в категории «Можно с детьми» на Байкале, цены от 5 500 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Туркинская резиденция Деда Мороза - мир зимних забав
5 отзывов
10 часов
Групповая
до 20 чел.
Туркинская резиденция Деда Мороза - мир зимних забав
Начало: По договоренности
Расписание: с 20 декабря по 12 января
20 дек в 10:00
21 дек в 10:00
5 500 за человека
КБЖД - инженерно-архитектурное чудо света
Пешая
5 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
КБЖД - инженерно-архитектурное чудо света
Историческая прогулка по КБЖД вдоль Байкала. Пеший маршрут, уникальные достопримечательности и незабываемые виды ждут вас
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
17 окт в 09:00
от 14 000 за всё до 4 чел.
К чудесам Байкала - в бухту Песчаную на хивусе
3 отзыва
7 часов
Групповая
до 18 чел.
К чудесам Байкала - в бухту Песчаную на хивусе
Начало: Р.П. Листвянка, ул. Горького 4а (напротив школы)
Расписание: Ежедневно с 10:00
Завтра в 09:00
17 окт в 09:00
10 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    16 сентября 2024
    КБЖД - инженерно-архитектурное чудо света
    Добрый день. Вчера были на экскурсии КБЖД инженерно архитектурное чудо света с экскурсоводом Дарьей. Мы, шесть пенсионеров из Челябинска, благодарны Даше за замечательно, познавательно проведенную экскурсию. Даша супер.
  • О
    Ольга
    30 июля 2024
    КБЖД - инженерно-архитектурное чудо света
    Экскурсию проводил гид Евгений - приятный человек и интересный рассказчик. Мы были с супругом и дочерью 11 лет Комфортный трансфер от Иркутска
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    до Листвянки. интересный маршрут от порта Байкал до первого тоннеля (галереи) на кбжд сопровождался постоянными рассказами, поэтому был совсем не утомителен Бонусом было чаепитие из трав на берегу Байкала, чай сварил Евгений, взяв с собой горелку и все необходимое Однозначно рекомендую!

  • Л
    Лилия
    20 июля 2024
    КБЖД - инженерно-архитектурное чудо света
    Экскурсию провел Артем. Мы ему очень благодарны! Пили травяной чай и кофе из самовара на берегу Байкала. Погода выдалась великолепная.
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    Все запланированные места посетили. На катере пересекли по водной глади Байкал. По отвесной скале поднялись на самый вверх. Здесь уникальная природа и исторические достопримечательности – единственный сохранившийся маяк 1901 года, белый камень – уникальный выход геологических пород белого мрамора, церковь Преображения Господня – внутри деревянной церкви находится резной иконостас и др. Вниз до КБЖД спустились по деревянной лесенке в 320 ступеней. Далее мы шли примерно 5 км по шпалам КБЖД или по каменистой тропе вдоль железной дороги до Галереи № 1, которая является памятником инженерного искусства. Интересно, познавательно. Данную экскурсию рекомендую!

  • А
    Анна
    18 февраля 2024
    К чудесам Байкала - в бухту Песчаную на хивусе
    Отличная экскурсия, отдельное спасибо гиду Кристине, рассказала много интересных историй, помогла вызвать такси. Погода была потрясающая, посмотрели разные виды льда. Экскурсией предусмотрен обед (гарнир,мяско,салат,чай кофе и кекс), взятая с собой закуска не понадобилась. Выпили воду из Байкала, сделали много фотографий.
  • К
    Ксения
    25 марта 2023
    На коньках по Байкалу: тур из Улан-Удэ
    Великолепный гид,заряжающая энергий своих мест экскурсия! Спасибо огромной за незабываемые впечатления!
  • Е
    Елена
    21 марта 2023
    К чудесам Байкала - в бухту Песчаную на хивусе
    Обалденно! Экскурсия и наш экскурсовод гид Юлия просто супер! Нет слов! Огромное ей спасибо, такой объём интересной информации, но не загружает, и в то же время всё так легко,и понятно, и запоминаемо! Эмоции через край!
  • К
    Камиль
    16 февраля 2023
    К чудесам Байкала - в бухту Песчаную на хивусе
    - Увидели всё, что было в описании экскурсии. В полной мере и даже больше. Я впервые бурил лёд:-) - Кристина -
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    лучший гид! Она на своём месте. Водители хивуса тоже молодцы, всё сделали чётко! - Обед на улице - можно добавить больше сидячих мест. Была одна лавочка, и далеко не все смогли кушать сидя. Кто как мог - стоя, сидя на льду, облакатясь на хивус - это неудобно. Сам обед был неплохой. Спасибо!

  • А
    Алексей
    16 сентября 2020
    Байкальский костер. Треккинг и обзорные экскурсии
    Спасибо всем за организацию тура, все ясно, информативно и оперативно! Удачи Вам!
  • А
    Анна
    1 августа 2018
    Байкальский костер. Треккинг и обзорные экскурсии
    Поход превзошёл все ожидания. Впечатлил Чёртов мост, пещеры, Скриппер. Байкал прекрасен! Обязательно съездим в эти края еще и зимой.
  • С
    Семья Лебедевых
    18 июня 2017
    Байкальский костер. Треккинг и обзорные экскурсии
    Хотим всей семьей выразить Вам огромную благодарность за организацию нашего отдыха. Программа получилась насыщенной и одновременно не утомительной, что было
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    не маловажно, учитывая нашего младшего члена семьи (он даже сейчас под впечатлением и рассказывает о своей поездке в детском саду) Желаем Вам дальнейшего успешного развития, будем рекомендовать вас нашим знакомым, при планировании отдыха на Байкале.

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Можно с детьми»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Байкале
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Туркинская резиденция Деда Мороза - мир зимних забав
  2. КБЖД - инженерно-архитектурное чудо света
  3. К чудесам Байкала - в бухту Песчаную на хивусе
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  1. Малое Море
  2. Тункинская долина
  3. Набережная
  4. Хребет Хамар-Дабан
  5. Мыс Саган-Хушун
  6. Мыс Хобой
  7. Тажеранские степи
  8. Мыс Кобылья голова
Сколько стоит экскурсия по Байкалу в октябре 2024
Сейчас на Байкале в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 экскурсии от 5 500 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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