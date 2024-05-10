Познавательные экскурсии на природе на Байкале

Найдено 12 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» на Байкале, цены от 3 300 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
День у «славного моря» - Байкал в поселке Листвянка
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
47 отзывов
День у «славного моря» - Байкал в поселке Листвянка: культура и природа
Погрузитесь в мир древнего Байкала: от шаман-камня до камня Черского. Вас ждут незабываемые впечатления и живописные виды
Начало: Заберу Вас у отеля в Иркутске
«Вы узнаете про ветра, климат, гидрологию озера»
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 12 700 за человека
Красоты Малого моря и Ольхона - поездка в мини-группе
Мини-группа
12 часов
55 отзывов
Популярное предложение
Красоты Малого моря и Ольхона: уникальная поездка в мини-группе
Погрузитесь в мир природных чудес Байкала. Откройте для себя песчаные пляжи, скалы и бухты в компании опытного гида
Начало: Иркутск ул. Сухэ-Батора 7
«Харгойский перевал — одну из самых высоких точек Ольхона, покорив которую, вы ощутите природную мощь и оцените масштабы Байкала»
Расписание: Пн, вт,ср, чт, пт, сб, вс с 7.00 до 19.30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
10 000 за человека
Знакомство с озером Байкал за 1 день
Индивидуальная
7 часов
25 отзывов
Знакомство с озером Байкал за 1 день: уникальная экскурсия
Один день на Байкале: сказочные пейзажи, истории о шаманах и местные легенды. Индивидуальная экскурсия для вас и ваших близких
Начало: Ваш отель в Иркутске
«Сказочные пейзажи, истории о шаманах, местные легенды — все это Байкал»
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
от 12 990 за всё до 3 чел.
Познавательный день на Байкале
Индивидуальная
8 часов
15 отзывов
Познавательный день на Байкале: от Листвянки до шаманских легенд
Откройте для себя волшебство Байкала в компании знающего гида. Путешествие из Иркутска в Листвянку обещает стать незабываемым
Начало: Место Вашего проживания в Иркутске (центр города)
«Что вас ждёт во время экскурсии на Байкал • прогулка летом по берегу Байкала, зимой по льду озера с видом на противоположный берег Байкала, хребет Хамар-Дабан (это уже Дальний Восток)»
Расписание: В любой день и время (круглый год) в 10:00
20 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Авторский тур «Загадки острова Ольхон»
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Экскурсия «Загадки острова Ольхон»: погружение в мир природы и шаманизма
Путешествие на остров Ольхон откроет вам величие Байкала, тайны шаманизма и красоту необъятных степей
Начало: В отеле или аэропорту Иркутска
«И познакомимся с самым крупным поселением острова — поселком Хужиром, где полюбуемся умиротворяющим пейзажем Байкала с высоты птичьего полета»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 33 000 за всё до 2 чел.
Озеро Байкал в шаговой доступности
Индивидуальная
7 часов
31 отзыв
Озеро Байкал в шаговой доступности: уникальное путешествие
Проведите незабываемые 6 часов, исследуя красоты Байкала и его окрестностей в компании опытного гида и друзей
Начало: Иркутск. Место по согласованию
«За 6 часов мы доберемся из Иркутска до берега озера Байкал, прогуляемся по поселку Листвянка и вернемся обратно»
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 13 800 за всё до 2 чел.
Идеальный Аршан - Саянские горы (Все включено)
скидка
5%
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Путешествие в Аршан и Саянские горы: экскурсия из Иркутска с полным пакетом услуг
Приглашаем вас на незабываемое путешествие к подножию Саянских гор. Вас ждут горные реки, водопады и термальные источники
Начало: Ул. Ленина
«Горные реки и водопады, минеральные источники и буддийский храм, монгольский рынок и купание в термальных источниках — все это будет на нашем пути»
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
от 2200020 900 за всё до 2 чел.
Поездка к Байкалу и горячий источник в Энхалуке
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Индивидуальный тур: Байкал и термальный источник Энхалука
Откройте для себя тайны Байкала и исцеляющую силу термальных источников Энхалука в уникальном индивидуальном путешествии
Начало: По согласованию с гидом. В пределах центра города
«Красота и целительная сила природы у источников «Загза» зарядят вас энергией на весь год»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.
Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
🛣 Джиппинг
Мини-группа
6 часов
52 отзыва
Байкальский край земли: захватывающий тур на север острова Ольхон
Вас ждет незабываемое путешествие по легендарным местам Байкала с комфортным трансфером и байкальской ухой на обед
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
«Мы дойдем до смотровой площадки Харанцы и рассмотрим вдалеке острова Лев и Крокодил, насладимся красотой природы и побываем на мысах Сааган-Хушун и Хобой»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 300 за человека
Листвянка - один день на берегу самого большого озера планеты
Индивидуальная
7 часов
Листвянка: уникальное путешествие на берегу Байкала за один день
Погрузитесь в мир байкальских тайн и красот. Экскурсия в Листвянку откроет перед вами величие самого глубокого озера мира
Начало: По договоренности
«панорамная смотровая, с которой открываются прекрасные виды на исток Ангары и само озеро»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
10 500 за всё до 4 чел.
Танцующая богиня - к лику Янжимы с посещением озера Байкал
Индивидуальная
14 часов
Танцующая богиня Янжима и озеро Байкал: сакральное путешествие в Бурятии
Погрузитесь в мир древних традиций и культуры, посетив священную богиню Янжима и величественное озеро Байкал в однодневной экскурсии
Начало: Центральная площадь
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
24 800 за всё до 4 чел.
Треккинг по Большой Байкальской тропе
🚶 Пешая
🚤 На катере
Индивидуальная
10 часов
Треккинг по Большой Байкальской тропе: погружение в природу Байкала
Откройте для себя неповторимую красоту Байкала, пройдя по экологически чистой тропе. Чай на берегу озера и возможность увидеть нерпу вас ждут
Начало: Иркутск
«Вдали от шумных посёлков, в окружении красивой байкальской природы, попробуете на вкус чистой байкальской воды, а может даже искупаетесь в Байкале, послушаете как кричат чайки, кружась над скалами и подышите вкусным воздухом соснового леса»
Сегодня в 15:00
10 июня в 09:00
16 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вадим
    10 мая 2024
    День у «славного моря» - Байкал в поселке Листвянка
    Экскурсия очень понравилась.
  • А
    Александра
    3 апреля 2024
    Авторский тур «Загадки острова Ольхон»
    Василий, спасибо большое за экскурсию!! Были приятно удивлены, на сколько ярка природа этих мест и удивительна история этих мест. Особенно с таким экскурсоводом.
  • А
    Александр
    25 марта 2024
    Красоты Малого моря и Ольхона - поездка в мини-группе
    Экскурсия была организована классно и познавательно, на хорошем профессиональном уровне. Во время поездки на машине к озеру Байкал,нашим экскурсоводом Евгением
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    была дана развёрнутая и познавательная информация о народах живущих и живших в далёкие времена в акватории озера, об истории возникновения озера, об интересных легендах, о фауне данного места. По приезде на Байкал мы пересели на хивус и продолжили осмотр непосредственнно самого озера, останавливаясь в интересных локациях и местах с особой непередаваемой красотой и энергетикой. Рекомендую к обязательному посещению, получите непередаваемые эмоции. Спасибо большое!!!

  • М
    Марина
    24 марта 2024
    Красоты Малого моря и Ольхона - поездка в мини-группе
    Здравствуйте! Мы никогда не были на Байкале и вот с мужем выбраои через Спутник поездку на Красоты Малого моря и
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    Ольхон и не пожалели. Хоть и ездили на 1 день и как назло шёл снег,но поездка нам очень понравилась. Во-первых,группа была из 7 человек и наш гид Евгений очень хорошо нам рассказывал историю про Иркутск и про Байкал. А поездка на хивусе запомнится на всю жизнь. Спасибо Евгению за маленькое путешествие на Байкал!

  • В
    Вячеслав
    20 марта 2024
    Большое Голоустное на берегу озера Байкал - вдохновение прекрасным
    Все супер. Гид Алексей очень душевный человек и хороший фотограф.
  • В
    Виктория
    19 марта 2024
    На внедорожнике по южной части Ольхона к острову Огой
    Очень интересная экскурсия. Нам показали пузырьки. Накормили вкусной ухой, и дали вдоволь накататься на чистом красивом льду.
  • М
    Мария
    11 марта 2024
    По льду Байкала на вездеходе - едем на Ольхон
    Все понравилось. Организация понравилась! Байкал понравился! Обед шикарный! Уха великолепна! Песни прекрасны! Буду рекомендовать
  • Н
    Наталья
    8 марта 2024
    На внедорожнике по южной части Ольхона к острову Огой
    Очень понравилась экскурсия. Ее нам проводил местный житель Хужира – Анатолий. Увидели много красоты, нашли чистейший лёд и лёд с
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    пузырьками откопали. Уха вкусная. Анатолий очень интересно рассказывал и смешно шутил, атмосфера была приятная. Советую экскурсию. Из минусов - один туалет за всю 6-часовую экскурсию.

  • Н
    Наталья
    8 марта 2024
    Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
    Экскурсия понравилась, ее нам проводил Валерий. Всё было отлично!
  • Е
    Елена
    7 марта 2024
    Большое Голоустное на берегу озера Байкал - вдохновение прекрасным
    Вот и сбылась моя мечта. Я увидела голубой лед Байкала. Чудесная поездка, спасибо за комфорт и потрясающие рассказы об Иркутске и Байкале гиду Алине.

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Природа и пейзажи»

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  1. День у «славного моря» - Байкал в поселке Листвянка
  2. Красоты Малого моря и Ольхона - поездка в мини-группе
  3. Знакомство с озером Байкал за 1 день
  4. Познавательный день на Байкале
  5. Авторский тур «Загадки острова Ольхон»
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  5. Тункинская долина
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