от 12 700 ₽ за человека

Расписание: В любой день и в любое время по договоренности

Начало: Заберу Вас у отеля в Иркутске

Погрузитесь в мир древнего Байкала: от шаман-камня до камня Черского. Вас ждут незабываемые впечатления и живописные виды

Расписание: Пн, вт,ср, чт, пт, сб, вс с 7.00 до 19.30

Погрузитесь в мир природных чудес Байкала. Откройте для себя песчаные пляжи, скалы и бухты в компании опытного гида

за всё до 3 чел.

от 12 990 ₽ за всё до 3 чел.

Начало: Ваш отель в Иркутске

Один день на Байкале: сказочные пейзажи, истории о шаманах и местные легенды. Индивидуальная экскурсия для вас и ваших близких

Индивидуальная

8 часов 15 отзывов

Познавательный день на Байкале: от Листвянки до шаманских легенд Откройте для себя волшебство Байкала в компании знающего гида. Путешествие из Иркутска в Листвянку обещает стать незабываемым Начало: Место Вашего проживания в Иркутске (центр города) «Что вас ждёт во время экскурсии на Байкал • прогулка летом по берегу Байкала, зимой по льду озера с видом на противоположный берег Байкала, хребет Хамар-Дабан (это уже Дальний Восток)»

Расписание: В любой день и время (круглый год) в 10:00