1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
День у «славного моря» - Байкал в поселке Листвянка: культура и природа
Погрузитесь в мир древнего Байкала: от шаман-камня до камня Черского. Вас ждут незабываемые впечатления и живописные виды
Начало: Заберу Вас у отеля в Иркутске
«Вы узнаете про ветра, климат, гидрологию озера»
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 12 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Популярное предложение
Красоты Малого моря и Ольхона: уникальная поездка в мини-группе
Погрузитесь в мир природных чудес Байкала. Откройте для себя песчаные пляжи, скалы и бухты в компании опытного гида
Начало: Иркутск ул. Сухэ-Батора 7
«Харгойский перевал — одну из самых высоких точек Ольхона, покорив которую, вы ощутите природную мощь и оцените масштабы Байкала»
Расписание: Пн, вт,ср, чт, пт, сб, вс с 7.00 до 19.30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
10 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Знакомство с озером Байкал за 1 день: уникальная экскурсия
Один день на Байкале: сказочные пейзажи, истории о шаманах и местные легенды. Индивидуальная экскурсия для вас и ваших близких
Начало: Ваш отель в Иркутске
«Сказочные пейзажи, истории о шаманах, местные легенды — все это Байкал»
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
от 12 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Познавательный день на Байкале: от Листвянки до шаманских легенд
Откройте для себя волшебство Байкала в компании знающего гида. Путешествие из Иркутска в Листвянку обещает стать незабываемым
Начало: Место Вашего проживания в Иркутске (центр города)
«Что вас ждёт во время экскурсии на Байкал • прогулка летом по берегу Байкала, зимой по льду озера с видом на противоположный берег Байкала, хребет Хамар-Дабан (это уже Дальний Восток)»
Расписание: В любой день и время (круглый год) в 10:00
20 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия «Загадки острова Ольхон»: погружение в мир природы и шаманизма
Путешествие на остров Ольхон откроет вам величие Байкала, тайны шаманизма и красоту необъятных степей
Начало: В отеле или аэропорту Иркутска
«И познакомимся с самым крупным поселением острова — поселком Хужиром, где полюбуемся умиротворяющим пейзажем Байкала с высоты птичьего полета»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 33 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Озеро Байкал в шаговой доступности: уникальное путешествие
Проведите незабываемые 6 часов, исследуя красоты Байкала и его окрестностей в компании опытного гида и друзей
Начало: Иркутск. Место по согласованию
«За 6 часов мы доберемся из Иркутска до берега озера Байкал, прогуляемся по поселку Листвянка и вернемся обратно»
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 13 800₽ за всё до 2 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Аршан и Саянские горы: экскурсия из Иркутска с полным пакетом услуг
Приглашаем вас на незабываемое путешествие к подножию Саянских гор. Вас ждут горные реки, водопады и термальные источники
Начало: Ул. Ленина
«Горные реки и водопады, минеральные источники и буддийский храм, монгольский рынок и купание в термальных источниках — все это будет на нашем пути»
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
от 2200020 900₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальный тур: Байкал и термальный источник Энхалука
Откройте для себя тайны Байкала и исцеляющую силу термальных источников Энхалука в уникальном индивидуальном путешествии
Начало: По согласованию с гидом. В пределах центра города
«Красота и целительная сила природы у источников «Загза» зарядят вас энергией на весь год»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
6 часов
Байкальский край земли: захватывающий тур на север острова Ольхон
Вас ждет незабываемое путешествие по легендарным местам Байкала с комфортным трансфером и байкальской ухой на обед
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
«Мы дойдем до смотровой площадки Харанцы и рассмотрим вдалеке острова Лев и Крокодил, насладимся красотой природы и побываем на мысах Сааган-Хушун и Хобой»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 300₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Листвянка: уникальное путешествие на берегу Байкала за один день
Погрузитесь в мир байкальских тайн и красот. Экскурсия в Листвянку откроет перед вами величие самого глубокого озера мира
Начало: По договоренности
«панорамная смотровая, с которой открываются прекрасные виды на исток Ангары и само озеро»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
14 часов
Танцующая богиня Янжима и озеро Байкал: сакральное путешествие в Бурятии
Погрузитесь в мир древних традиций и культуры, посетив священную богиню Янжима и величественное озеро Байкал в однодневной экскурсии
Начало: Центральная площадь
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
24 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Треккинг по Большой Байкальской тропе: погружение в природу Байкала
Откройте для себя неповторимую красоту Байкала, пройдя по экологически чистой тропе. Чай на берегу озера и возможность увидеть нерпу вас ждут
Начало: Иркутск
«Вдали от шумных посёлков, в окружении красивой байкальской природы, попробуете на вкус чистой байкальской воды, а может даже искупаетесь в Байкале, послушаете как кричат чайки, кружась над скалами и подышите вкусным воздухом соснового леса»
Сегодня в 15:00
10 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВадим10 мая 2024Экскурсия очень понравилась.
- ААлександра3 апреля 2024Василий, спасибо большое за экскурсию!! Были приятно удивлены, на сколько ярка природа этих мест и удивительна история этих мест. Особенно с таким экскурсоводом.
- ААлександр25 марта 2024Экскурсия была организована классно и познавательно, на хорошем профессиональном уровне. Во время поездки на машине к озеру Байкал,нашим экскурсоводом Евгением
- ММарина24 марта 2024Здравствуйте! Мы никогда не были на Байкале и вот с мужем выбраои через Спутник поездку на Красоты Малого моря и
- ВВячеслав20 марта 2024Большое Голоустное на берегу озера Байкал - вдохновение прекраснымВсе супер. Гид Алексей очень душевный человек и хороший фотограф.
- ВВиктория19 марта 2024На внедорожнике по южной части Ольхона к острову ОгойОчень интересная экскурсия. Нам показали пузырьки. Накормили вкусной ухой, и дали вдоволь накататься на чистом красивом льду.
- ММария11 марта 2024По льду Байкала на вездеходе - едем на ОльхонВсе понравилось. Организация понравилась! Байкал понравился! Обед шикарный! Уха великолепна! Песни прекрасны! Буду рекомендовать
- ННаталья8 марта 2024На внедорожнике по южной части Ольхона к острову ОгойОчень понравилась экскурсия. Ее нам проводил местный житель Хужира – Анатолий. Увидели много красоты, нашли чистейший лёд и лёд с
- ННаталья8 марта 2024Экскурсия понравилась, ее нам проводил Валерий. Всё было отлично!
- ЕЕлена7 марта 2024Большое Голоустное на берегу озера Байкал - вдохновение прекраснымВот и сбылась моя мечта. Я увидела голубой лед Байкала. Чудесная поездка, спасибо за комфорт и потрясающие рассказы об Иркутске и Байкале гиду Алине.
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Природа и пейзажи»
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