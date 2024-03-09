1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Знакомство с озером Байкал за 1 день: уникальная экскурсия
Один день на Байкале: сказочные пейзажи, истории о шаманах и местные легенды. Индивидуальная экскурсия для вас и ваших близких
Начало: Ваш отель в Иркутске
«Однодневный тур в Листвянку — это лучший вариант знакомства с Байкалом за один день»
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
от 12 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Знакомство с Байкалом - путешествие в Листвянку
Начало: Центральная часть города Иркутска
«Программа • Встреча в удобном для туристов месте в Иркутске, знакомство»
Расписание: В любой день и время по договоренности
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 13 750₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Листвянка - знакомство с Байкалом: индивидуальная экскурсия
Путешествие к озеру Байкал начинается с Листвянки! Увидите исток Ангары, музей Тальцы и попробуете бурятскую кухню в юрте
Начало: Трансфер из аэропорта, ж/д вокзала, отеля
«Листвянка — отличное начало для знакомства с озером Байкал»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей9 марта 2024Благодарим нашего водителя и экскурсовода Виталину за многоплановую, увлекательную экскурсию. За этот день мы посетили этнодеревню Тальцы, посетили музей Байкала
- ИИрина11 февраля 2024Супер, все понравилось, вариативность, грамотность гида, комфорт машины
- ННаталия21 января 2024Я очень рада что моё самое первое знакомство с Байкалом произошло именно под чутким руководством Ксении!!))🌠👍👍👍 рассказы Ксении об Иркутске
- ККирилл23 октября 2023Виталина прекрасный гид, и очень хороший человек! День проведенный в её компании не забываемый, это тот человек который любит и
- ССветлана2 октября 2023Провели замечательный день в компании классного и эрудированного гида. Узнали много нового и интересного об уникальных местах Байкала. Путешествие проходило на комфортабельном автомобиле. Приедем зимой и продолжим исследовать загадочные места Иркутского края вместе с Иваном.
- ССветлана29 августа 2023Увидели все запланированное, и даже намного больше! Все успели вовремя. Экскурсовод Иван вежлив, компетентен, внимателен, располагает к себе. Замечательная экскурсия, спасибо!
- ЕЕлена13 июля 2023Впечатление от экскурсии исключительно положительное! Очень приятный гид, который ответит на все возможные вопросы и посоветует что и как лучше.
- ММария6 февраля 2023Добрый день. Экскурсия в Листвянку, очень понравилась. Нас поразили бесконечные красоты природы. Так же мы покатались на хивусе и поднимались в горы по канатной дороге. Гид Иван много рассказывал о Байкале.
- ААлексей16 сентября 2020Байкальский костер. Треккинг и обзорные экскурсииСпасибо всем за организацию тура, все ясно, информативно и оперативно! Удачи Вам!
- ААнна1 августа 2018Байкальский костер. Треккинг и обзорные экскурсииПоход превзошёл все ожидания. Впечатлил Чёртов мост, пещеры, Скриппер. Байкал прекрасен! Обязательно съездим в эти края еще и зимой.
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Обзорные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики на Байкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть на Байкале
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Байкалу в июне 2024
Сейчас на Байкале в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 12 000 до 13 750. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Изучение достопримечательностей города Байкала нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Байкале много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024