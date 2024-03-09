Обзорные и познавательные экскурсии Байкала

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» на Байкале, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с озером Байкал за 1 день
Индивидуальная
7 часов
25 отзывов
Знакомство с озером Байкал за 1 день: уникальная экскурсия
Один день на Байкале: сказочные пейзажи, истории о шаманах и местные легенды. Индивидуальная экскурсия для вас и ваших близких
Начало: Ваш отель в Иркутске
«Однодневный тур в Листвянку — это лучший вариант знакомства с Байкалом за один день»
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
от 12 990 за всё до 3 чел.
Знакомство с Байкалом - путешествие в Листвянку
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Знакомство с Байкалом - путешествие в Листвянку
Начало: Центральная часть города Иркутска
«Программа • Встреча в удобном для туристов месте в Иркутске, знакомство»
Расписание: В любой день и время по договоренности
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 13 750 за всё до 3 чел.
Листвянка - знакомство с Байкалом
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Листвянка - знакомство с Байкалом: индивидуальная экскурсия
Путешествие к озеру Байкал начинается с Листвянки! Увидите исток Ангары, музей Тальцы и попробуете бурятскую кухню в юрте
Начало: Трансфер из аэропорта, ж/д вокзала, отеля
«Листвянка — отличное начало для знакомства с озером Байкал»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
12 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    9 марта 2024
    Листвянка - знакомство с Байкалом
    Благодарим нашего водителя и экскурсовода Виталину за многоплановую, увлекательную экскурсию. За этот день мы посетили этнодеревню Тальцы, посетили музей Байкала
    читать дальше

    в Листвянке, поднялись на подъемнике на смотровую площадку камня Черского, посетили красивую деревянную Свято-Никольскую церковь. И, конечно же, не прошли мимо рыбного рынка, где Виталина порекомендовала продавца, у которого мы купили вкуснейшего омуля горячего копчения, а также омуля холодного копчения и вяленого. Вяленого и холодного копчения омуля продавцы вакуумировали, чтобы мы смогли поделиться вкусом Байкала со своими родными и близкими. Заявленная программа была выполнена полностью. Рекомендуем.

  • И
    Ирина
    11 февраля 2024
    Знакомство с озером Байкал за 1 день
    Супер, все понравилось, вариативность, грамотность гида, комфорт машины
  • Н
    Наталия
    21 января 2024
    Знакомство с озером Байкал за 1 день
    Я очень рада что моё самое первое знакомство с Байкалом произошло именно под чутким руководством Ксении!!))🌠👍👍👍 рассказы Ксении об Иркутске
    читать дальше

    помогли мне по-другому взглянуть на город. Я волновалась перед своей, старой первой в жизни поездкой на Байкал, но Ксения чутко и уверенно провела меня по интересным достопримечательностям, с удовольствием обо всем подробно рассказала🤩👍 Особенный кайф - Ксения помогла исполнить мечту, провела к ровной площадке на ледяной глади озера, где мы с удовольствием покатались на коньках! (я брала свои). Так же с пониманием и участливо поснимала📸 Я жалею только об одном - что не забронировала себе экскурсию раньше, на начало путешествия 😮‍💨 приеду в следующий раз, исправлюсь!))

  • К
    Кирилл
    23 октября 2023
    Листвянка - знакомство с Байкалом
    Виталина прекрасный гид, и очень хороший человек! День проведенный в её компании не забываемый, это тот человек который любит и
    читать дальше

    знает свой край, человек который может передать все яркие краски любого места в своем краю. Советую всем в гиды выбирать Виталину

  • С
    Светлана
    2 октября 2023
    Знакомство с Байкалом - путешествие в Листвянку
    Провели замечательный день в компании классного и эрудированного гида. Узнали много нового и интересного об уникальных местах Байкала. Путешествие проходило на комфортабельном автомобиле. Приедем зимой и продолжим исследовать загадочные места Иркутского края вместе с Иваном.
  • С
    Светлана
    29 августа 2023
    Знакомство с Байкалом - путешествие в Листвянку
    Увидели все запланированное, и даже намного больше! Все успели вовремя. Экскурсовод Иван вежлив, компетентен, внимателен, располагает к себе. Замечательная экскурсия, спасибо!
  • Е
    Елена
    13 июля 2023
    Листвянка - знакомство с Байкалом
    Впечатление от экскурсии исключительно положительное! Очень приятный гид, который ответит на все возможные вопросы и посоветует что и как лучше.
    читать дальше

    Экскурсия подходит для первого знакомства с Байкалом и оставляет неизгладимое первое впечатление, особенно вид сверху. Также стоит отметить, что экскурсовод очень эрудирован и познакомит вас с местным калоритом, для полного погружения в местный уклад. Времени хватает на все: от покупок до прогулок. Советую

  • М
    Мария
    6 февраля 2023
    Знакомство с Байкалом - путешествие в Листвянку
    Добрый день. Экскурсия в Листвянку, очень понравилась. Нас поразили бесконечные красоты природы. Так же мы покатались на хивусе и поднимались в горы по канатной дороге. Гид Иван много рассказывал о Байкале.
  • А
    Алексей
    16 сентября 2020
    Байкальский костер. Треккинг и обзорные экскурсии
    Спасибо всем за организацию тура, все ясно, информативно и оперативно! Удачи Вам!
  • А
    Анна
    1 августа 2018
    Байкальский костер. Треккинг и обзорные экскурсии
    Поход превзошёл все ожидания. Впечатлил Чёртов мост, пещеры, Скриппер. Байкал прекрасен! Обязательно съездим в эти края еще и зимой.

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Байкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомство с озером Байкал за 1 день
  2. Знакомство с Байкалом - путешествие в Листвянку
  3. Листвянка - знакомство с Байкалом
Какие места ещё посмотреть на Байкале
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Малое Море
  2. Набережная
  3. Хребет Хамар-Дабан
  4. Мыс Кобылья голова
  5. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Байкалу в июне 2024
Сейчас на Байкале в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 12 000 до 13 750. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Изучение достопримечательностей города Байкала нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Байкале много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам