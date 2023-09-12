Пешие экскурсии-прогулки на Байкале с экскурсоводом

Найдено 6 экскурсий в категории «Пешеходные» на Байкале, цены от 3 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Иркутск и Байкал за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Эксклюзивный тур: Иркутск и Байкал - культура и природа в одном путешествии
Погрузитесь в уникальный мир Сибири: от деревянного зодчества Иркутска до берегов величественного Байкала
Начало: У вашего отеля в Иркутске
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Каменный пляж: пешая прогулка по берегу Байкала
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
10 отзывов
Групповая экскурсия в Байкале: Каменный пляж и национальная бурятская юрта
Хотите познакомиться с уникальным колоритом и природой Байкала? Прогулка от мыса Любви до «Черепахи» подарит незабываемые впечатления и вкус национальных блюд
Начало: Турка, Горячинск
Расписание: с 1 мая по 30 октября
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
3 000 за человека
Королевство мрамора: поездка в Бугульдейку
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
Королевство мрамора: поездка в Бугульдейку
Начало: Любое удобное туристам место в Иркутске
Расписание: Любой день
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 25 000 за всё до 3 чел.
Аршан - красота Тункинской долины
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
15 часов
Увлекательная поездка в Аршан через Тункинскую долину
Индивидуальная экскурсия по живописной Тункинской долине. Посетите Аршан, водопады, минеральные источники и буддийский дацан. Удобный трансфер из Иркутска
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1800016 200 за всё до 4 чел.
Треккинг по Большой Байкальской тропе
🚶 Пешая
🚤 На катере
Индивидуальная
10 часов
Треккинг по Большой Байкальской тропе: погружение в природу Байкала
Откройте для себя неповторимую красоту Байкала, пройдя по экологически чистой тропе. Чай на берегу озера и возможность увидеть нерпу вас ждут
Начало: Иркутск
Сегодня в 15:00
10 июня в 09:00
16 000 за всё до 7 чел.
КБЖД - инженерно-архитектурное чудо света
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
КБЖД - инженерно-архитектурное чудо света
Историческая прогулка по КБЖД вдоль Байкала. Пеший маршрут, уникальные достопримечательности и незабываемые виды ждут вас
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 12 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    12 сентября 2023
    «Закат на Ольхоне» - вечерняя прогулка
    Мы увидели и Мыс Бурхан, и Шаманку, и еще много чего интересного. Узнали ленточки каких цветов что означают и как их правильно завязывать на столбах. Узнали о самом Хужире, его жителях. Гид Даниил профессионал своего дела.
  • О
    Олег
    25 августа 2023
    Каменный пляж: пешая прогулка по берегу Байкала
    Красивое живописное место, не все про него знают, людей мало, можно посидеть в тихой обстановке и понаслаждаться Байкалом.
  • А
    Анна
    13 августа 2023
    «Закат на Ольхоне» - вечерняя прогулка
    Гид Елизавета приветлива и грамотна! Экскурсия понравилась и заинтриговала!
  • В
    Валентина
    11 августа 2023
    Каменный пляж: пешая прогулка по берегу Байкала
    Очень красивое место. Каменный пляж-это сказочное место, и сильное по энергетике. 100% перезагрузка это точно.
  • О
    Оксана
    10 августа 2023
    Каменный пляж: пешая прогулка по берегу Байкала
    Пешая прогулка по берегу в сопровождении гида, традиции Бурят, настоящая юрта, все было замечательно
  • Д
    Диану
    26 июля 2023
    «Закат на Ольхоне» - вечерняя прогулка
    Понравилось. Проводил Данил, не много волновался. В целом прошло отлично, хотелось бы больше этнических аспектов услышать.
  • Е
    Евгений
    11 июля 2022
    Иркутск и Байкал за один день
    Добрый день, Владислав! Еще раз хотим поблагодарить за поездку и индивидуальный подход. Мы действительно многое увидели и впечатлены полученными воспоминаниями!
  • Т
    Татьяна
    27 июня 2022
    Иркутск и Байкал за один день
    Познавательная, отлично спланированная экскурсия, в которой были учтены все наши пожелания! Удачи Владиславу в будущем!
  • А
    Анна
    29 августа 2021
    Иркутск и Байкал за один день
    Поездка замечательная!! Владислав очень интересно рассказывал, не перегружал нас цифрами, ответил на все наши дополнительные вопросы, не торопил нас. Это был супер-день!
  • А
    Алексей
    16 сентября 2020
    Байкальский костер. Треккинг и обзорные экскурсии
    Спасибо всем за организацию тура, все ясно, информативно и оперативно! Удачи Вам!

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Пешеходные»

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  5. Треккинг по Большой Байкальской тропе
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  2. Набережная
  3. Хребет Хамар-Дабан
  4. Мыс Кобылья голова
  5. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Байкалу в июне 2024
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