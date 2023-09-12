1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный тур: Иркутск и Байкал - культура и природа в одном путешествии
Погрузитесь в уникальный мир Сибири: от деревянного зодчества Иркутска до берегов величественного Байкала
Начало: У вашего отеля в Иркутске
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия в Байкале: Каменный пляж и национальная бурятская юрта
Хотите познакомиться с уникальным колоритом и природой Байкала? Прогулка от мыса Любви до «Черепахи» подарит незабываемые впечатления и вкус национальных блюд
Начало: Турка, Горячинск
Расписание: с 1 мая по 30 октября
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Королевство мрамора: поездка в Бугульдейку
Начало: Любое удобное туристам место в Иркутске
Расписание: Любой день
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 25 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
15 часов
Увлекательная поездка в Аршан через Тункинскую долину
Индивидуальная экскурсия по живописной Тункинской долине. Посетите Аршан, водопады, минеральные источники и буддийский дацан. Удобный трансфер из Иркутска
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1800016 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Треккинг по Большой Байкальской тропе: погружение в природу Байкала
Откройте для себя неповторимую красоту Байкала, пройдя по экологически чистой тропе. Чай на берегу озера и возможность увидеть нерпу вас ждут
Начало: Иркутск
Сегодня в 15:00
10 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
КБЖД - инженерно-архитектурное чудо света
Историческая прогулка по КБЖД вдоль Байкала. Пеший маршрут, уникальные достопримечательности и незабываемые виды ждут вас
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 12 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения12 сентября 2023«Закат на Ольхоне» - вечерняя прогулкаМы увидели и Мыс Бурхан, и Шаманку, и еще много чего интересного. Узнали ленточки каких цветов что означают и как их правильно завязывать на столбах. Узнали о самом Хужире, его жителях. Гид Даниил профессионал своего дела.
- ООлег25 августа 2023Красивое живописное место, не все про него знают, людей мало, можно посидеть в тихой обстановке и понаслаждаться Байкалом.
- ААнна13 августа 2023«Закат на Ольхоне» - вечерняя прогулкаГид Елизавета приветлива и грамотна! Экскурсия понравилась и заинтриговала!
- ВВалентина11 августа 2023Очень красивое место. Каменный пляж-это сказочное место, и сильное по энергетике. 100% перезагрузка это точно.
- ООксана10 августа 2023Пешая прогулка по берегу в сопровождении гида, традиции Бурят, настоящая юрта, все было замечательно
- ДДиану26 июля 2023«Закат на Ольхоне» - вечерняя прогулкаПонравилось. Проводил Данил, не много волновался. В целом прошло отлично, хотелось бы больше этнических аспектов услышать.
- ЕЕвгений11 июля 2022Добрый день, Владислав! Еще раз хотим поблагодарить за поездку и индивидуальный подход. Мы действительно многое увидели и впечатлены полученными воспоминаниями!
- ТТатьяна27 июня 2022Познавательная, отлично спланированная экскурсия, в которой были учтены все наши пожелания! Удачи Владиславу в будущем!
- ААнна29 августа 2021Поездка замечательная!! Владислав очень интересно рассказывал, не перегружал нас цифрами, ответил на все наши дополнительные вопросы, не торопил нас. Это был супер-день!
- ААлексей16 сентября 2020Байкальский костер. Треккинг и обзорные экскурсииСпасибо всем за организацию тура, все ясно, информативно и оперативно! Удачи Вам!
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Пешеходные»
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