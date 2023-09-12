Е Евгения «Закат на Ольхоне» - вечерняя прогулка Мы увидели и Мыс Бурхан, и Шаманку, и еще много чего интересного. Узнали ленточки каких цветов что означают и как их правильно завязывать на столбах. Узнали о самом Хужире, его жителях. Гид Даниил профессионал своего дела.

О Олег Каменный пляж: пешая прогулка по берегу Байкала Красивое живописное место, не все про него знают, людей мало, можно посидеть в тихой обстановке и понаслаждаться Байкалом.

А Анна «Закат на Ольхоне» - вечерняя прогулка Гид Елизавета приветлива и грамотна! Экскурсия понравилась и заинтриговала!

В Валентина Каменный пляж: пешая прогулка по берегу Байкала Очень красивое место. Каменный пляж-это сказочное место, и сильное по энергетике. 100% перезагрузка это точно.

О Оксана Каменный пляж: пешая прогулка по берегу Байкала Пешая прогулка по берегу в сопровождении гида, традиции Бурят, настоящая юрта, все было замечательно

Д Диану «Закат на Ольхоне» - вечерняя прогулка Понравилось. Проводил Данил, не много волновался. В целом прошло отлично, хотелось бы больше этнических аспектов услышать.

Е Евгений Иркутск и Байкал за один день Добрый день, Владислав! Еще раз хотим поблагодарить за поездку и индивидуальный подход. Мы действительно многое увидели и впечатлены полученными воспоминаниями!

Т Татьяна Иркутск и Байкал за один день Познавательная, отлично спланированная экскурсия, в которой были учтены все наши пожелания! Удачи Владиславу в будущем!

А Анна Иркутск и Байкал за один день Поездка замечательная!! Владислав очень интересно рассказывал, не перегружал нас цифрами, ответил на все наши дополнительные вопросы, не торопил нас. Это был супер-день!