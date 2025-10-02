34 отзыва

Индивидуальная до 6 чел.

Озеро Байкал в шаговой доступности Уникальная возможность посетить Байкал за 6 часов! Погрузитесь в атмосферу Листвянки и узнайте о местных традициях Начало: Иркутск. Место по согласованию

Расписание: В любой день и в любое время по договоренности