Мои заказы

Индивидуальная экскурсия «Зимняя сказка Байкала»

Приглашаем вас в комфортное экспресс-путешествие по зимнему Байкалу! В зимнее время озеро Байкал по-своему прекрасен и загадочен.

В феврале и марте вас ждут высокие бирюзовые торосы, нагромождения ледяных глыб, наплески и сосульки на скалах и берегах, загадочные и необыкновенно красивые паутины трещин прозрачного льда, по которому вы сможете походить или прокатиться на коньках.
Индивидуальная экскурсия «Зимняя сказка Байкала»
Индивидуальная экскурсия «Зимняя сказка Байкала»
Индивидуальная экскурсия «Зимняя сказка Байкала»
Ближайшие даты:
2
окт3
окт4
окт5
окт6
окт7
окт8
окт
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Зимнее озеро После того как водная поверхность покрывается льдом, открывается еще больше возможностей увидеть всю красоту Байкальской природы. Байкал замерзает постепенно: окончательно покрывается льдом только в конце января и стоит до конца марта. В декабре и январе на Байкале подходящее время для прогулок на свежем воздухе, чтобы насладиться потрясающими пейзажами заснеженной тайги и понаблюдать за тем, как озеро постепенно сковывается в лёд. Высокие волны «строят» скульптуры из наплесков, а снежные хлопья окутывают бахромой деревья и дома. Байкальский лед — легендарная особенность этого озера-моря. Из года в год лёд разный, но всегда неповторимо красивый. Если февральский ветер хорошо выдувает снег с поверхности льда, тем самым отшлифовав его до прозрачности, то даже можно рассмотреть камни на дне. Стоя на прозрачном и чистом, как стекло, льду, вы получите непередаваемые и захватывающие эмоции от ощущения, будто паря над водой! Важная информация:• Одежда должна быть теплая и непродуваемая. Подойдёт одежда для альпинизма, треккинга или лыжный костюм. Она удобна тем, что за счет мембран и материала дышит, хорошо вентилируется, при этом отлично держит тепло;
  • Потребуются шарф, теплые непродуваемые варежки или перчатки;
  • Наденьте теплую непромокаемую обувь с нескользящей подошвой;
  • Не забудьте очки от солнца.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Заснеженную береговую линию Восточного побережья озера Байкал
  • Ледяные фигуры и пещеры, созданные руками самой природы
  • Исследуете знаменитую локацию в зимнем обличии: скала «Черепаха»
  • Посетите набережную туристско-рекреационной зоны «Турка» и обрамленный ледяными наплесками маяк
  • Прогуляетесь по территории одного из старейших курортов Восточной Сибири «Горячинск», где находится выход оздоровительного термального горячего источника
Что включено
  • Автотранспорт
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Дополнительно оплачивается транспортный сбор: 2000 руб. с группы.
  • Перекус или обед в придорожном кафе по маршруту экскурсии
  • При желании можно подняться на маяк, чтобы посмотреть на озеро с высоты птичьего полёта (300 руб. с человека)
  • При желании (февраль, март) можно прокатиться на судне с воздушной подушкой «Хивус» (1500 руб. с человека за 30 мин.)
  • При желании можно прокатиться на снегоходе по лесной тропе (500 руб. с человека за 15 мин.)
  • Посещение термального бассейна под открытым небом (480 руб. с человека)
  • При желании можно прокатиться на собачьей упряжке (1500 руб. с человека)
Где начинаем и завершаем?
Начало: По согласованию с гидом. В пределах центра города
Завершение: Центральная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Байкала

Похожие экскурсии из Байкала

Озеро Байкал в шаговой доступности
8 часов
34 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Озеро Байкал в шаговой доступности
Уникальная возможность посетить Байкал за 6 часов! Погрузитесь в атмосферу Листвянки и узнайте о местных традициях
Начало: Иркутск. Место по согласованию
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 08:00
3 окт в 08:00
13 500 ₽ за всё до 6 чел.
Большое Голоустное на берегу озера Байкал - вдохновение прекрасным
8 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Большое Голоустное на Байкале
Посетите Большое Голоустное на Байкале и насладитесь тишиной и природной красотой. Уникальные пейзажи и чистый воздух ждут вас
Начало: Заберу Вас у отеля в Иркутске и верну обратно
Завтра в 09:00
3 окт в 09:00
15 900 ₽ за всё до 6 чел.
Знакомство с озером Байкал за 1 день
7 часов
39 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с озером Байкал за 1 день
Проведите незабываемый день на Байкале: Листвянка, музей, виды с Черского. Всё это в индивидуальной экскурсии только для вас
Начало: Ваш отель в Иркутске
Расписание: По договоренности
3 окт в 09:00
4 окт в 09:00
14 000 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий на Байкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Байкале