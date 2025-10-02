Приглашаем вас в комфортное экспресс-путешествие по зимнему Байкалу! В зимнее время озеро Байкал по-своему прекрасен и загадочен.
В феврале и марте вас ждут высокие бирюзовые торосы, нагромождения ледяных глыб, наплески и сосульки на скалах и берегах, загадочные и необыкновенно красивые паутины трещин прозрачного льда, по которому вы сможете походить или прокатиться на коньках.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииЗимнее озеро После того как водная поверхность покрывается льдом, открывается еще больше возможностей увидеть всю красоту Байкальской природы. Байкал замерзает постепенно: окончательно покрывается льдом только в конце января и стоит до конца марта. В декабре и январе на Байкале подходящее время для прогулок на свежем воздухе, чтобы насладиться потрясающими пейзажами заснеженной тайги и понаблюдать за тем, как озеро постепенно сковывается в лёд. Высокие волны «строят» скульптуры из наплесков, а снежные хлопья окутывают бахромой деревья и дома. Байкальский лед — легендарная особенность этого озера-моря. Из года в год лёд разный, но всегда неповторимо красивый. Если февральский ветер хорошо выдувает снег с поверхности льда, тем самым отшлифовав его до прозрачности, то даже можно рассмотреть камни на дне. Стоя на прозрачном и чистом, как стекло, льду, вы получите непередаваемые и захватывающие эмоции от ощущения, будто паря над водой! Важная информация:• Одежда должна быть теплая и непродуваемая. Подойдёт одежда для альпинизма, треккинга или лыжный костюм. Она удобна тем, что за счет мембран и материала дышит, хорошо вентилируется, при этом отлично держит тепло;
- Потребуются шарф, теплые непродуваемые варежки или перчатки;
- Наденьте теплую непромокаемую обувь с нескользящей подошвой;
- Не забудьте очки от солнца.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Заснеженную береговую линию Восточного побережья озера Байкал
- Ледяные фигуры и пещеры, созданные руками самой природы
- Исследуете знаменитую локацию в зимнем обличии: скала «Черепаха»
- Посетите набережную туристско-рекреационной зоны «Турка» и обрамленный ледяными наплесками маяк
- Прогуляетесь по территории одного из старейших курортов Восточной Сибири «Горячинск», где находится выход оздоровительного термального горячего источника
Что включено
- Автотранспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Дополнительно оплачивается транспортный сбор: 2000 руб. с группы.
- Перекус или обед в придорожном кафе по маршруту экскурсии
- При желании можно подняться на маяк, чтобы посмотреть на озеро с высоты птичьего полёта (300 руб. с человека)
- При желании (февраль, март) можно прокатиться на судне с воздушной подушкой «Хивус» (1500 руб. с человека за 30 мин.)
- При желании можно прокатиться на снегоходе по лесной тропе (500 руб. с человека за 15 мин.)
- Посещение термального бассейна под открытым небом (480 руб. с человека)
- При желании можно прокатиться на собачьей упряжке (1500 руб. с человека)
Где начинаем и завершаем?
Начало: По согласованию с гидом. В пределах центра города
Завершение: Центральная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
