Экскурсии из центра Байкала

Найдено 3 экскурсии в категории «Из центра» на Байкале, цены от 11 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Познавательный день на Байкале
Индивидуальная
8 часов
15 отзывов
Познавательный день на Байкале: от Листвянки до шаманских легенд
Откройте для себя волшебство Байкала в компании знающего гида. Путешествие из Иркутска в Листвянку обещает стать незабываемым
Начало: Место Вашего проживания в Иркутске (центр города)
Расписание: В любой день и время (круглый год) в 10:00
9 июля в 10:00
12 июля в 10:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Дикий Байкал в Ольхонском районе. Тажеранские степи
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
К берегам Байкала: однодневное путешествие к Малому морю
Приглашаем вас на незабываемое путешествие к Малому морю Байкала, где природа и история сочетаются в уникальной гармонии
Начало: Иркутск, центр города, правый берег Ангары
Расписание: Любой день
4 июля в 09:00
6 июля в 09:00
от 30 000 за человека
Поездка к Байкалу и горячий источник в Энхалуке
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Индивидуальный тур: Байкал и термальный источник Энхалука
Откройте для себя тайны Байкала и исцеляющую силу термальных источников Энхалука в уникальном индивидуальном путешествии
Начало: По согласованию с гидом. В пределах центра города
Расписание: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    13 сентября 2023
    Нетронутый Байкал: джип-тур в древней Тажеранской степи
    Виды впечатляют, чем-то похожи на горный Алтай. Посетили даже некоторые секретные локации, где людей не было вообще. Единственное хотелось бы присутствие профессионального гида
  • Н
    Наталья
    1 сентября 2023
    Познавательный день на Байкале
    Экскурсия, проведенная Натальей - комфортное и очень познавательное путешествие! Она - специалист своего дела. Нам было очень интересно, Наталья знает
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    колоссальное количество фактов, легенд и сказаний. И это не было просто повествованием. Это практически всегда был диалог. Отвечая на наши вопросы, Наталья умело вплетала свои знания. Не спеша, она давала нам право выбора локаций, объясняя нюансы. Мы рекомендуем Наталью, как отличного эксперта своего дела!

  • Е
    Елена
    22 июля 2023
    Сибирская Швейцария: однодневный тур в Бурятию
    Несмотря на то, что у нас была замена экскурсовода, поездка была на 100%. Наш экскурсовод, Тамара - профессионал своего дела.
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    Очень хорошо знает свое дело, интересная подача информации. Познакомились с религией Бурятии, посетили несколько Дацанов, попили очень вкусную и полезную водичку в Аршане. Взобрались по тропе здоровья к водопаду, построили свой ОПО. В общем друзья, советую, хоть раз в жизни но съездить на Байкал. Это удивительное место, живое, одухотворяющее, лечебное, приключенческое.

  • М
    Мария
    18 апреля 2023
    Нетронутый Байкал: джип-тур в древней Тажеранской степи
    Хотели поехать на Ольхон, но не сложилось, выбрали джип-тур по Тажеранской степи и ни разу об этом не пожалели. Спасибо
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    огромное нашему замечательному гиду Владимиру, который провез нас по труднодоступным уголкам Тажеранской степи, показал её красоту, рассказал о бурятских традициях и дал возможность почувствовать величие льда Байкала. Очень удобный джип, несмотря на то, что экскурсия длится целый день, мы этого не почувствовали, настолько много было ярких впечатлений!

  • К
    Ксения
    25 марта 2023
    На коньках по Байкалу: тур из Улан-Удэ
    Великолепный гид,заряжающая энергий своих мест экскурсия! Спасибо огромной за незабываемые впечатления!
  • Н
    Наталья
    24 февраля 2023
    За здоровьем на Байкал - в село Горячинск
    Незабываемые впечатления! Спасибо гиду Татьяне!
  • О
    Ольга
    24 января 2023
    Сибирская Швейцария: однодневный тур в Бурятию
    Всё что было заявлено в программе тура выполнено. Замечательный гид Сергей знаток своего дела и просто фокусник. У минерального источника
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    всем предложил разовые стаканчики (вода действительно оказалась очень вкусной, напоминает Нарзан, и несмотря на мороз теплой). По дороге к водопаду вынул из кармана семечки и показал "дрессированных" поползней. Всем, конечно, захотелось тоже захотелось их покормить. Ну и конечно много рассказывал об истории и современности Иркутска, Байкала, Аршана.

  • И
    Иванов
    5 мая 2022
    Сибирская Швейцария: однодневный тур в Бурятию
    Очень понравилась экскурсия. Было очень интересно. Побывали во многих местах Аршана. Больше всего запомнился поход на водопад. По дороге делали много остановок в очень интересных местах.
  • Н
    Надежда
    14 октября 2021
    Дикий Байкал в Ольхонском районе. Тажеранские степи
    Интересная поездка по живописнейшим местам, за один день увидели совершенно разную природу и, конечно, Байкал. Целый день пролетел на одном дыхании!!
  • В
    Владислав
    10 октября 2021
    Нетронутый Байкал: джип-тур в древней Тажеранской степи
    Очень интересная экскурсия. И в первую очередь благодаря гиду и водителю Сергею. В ходе поездки увидите потрясающие виды на Байкал, бухты,
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    в которые самостоятельно не попасть, если не знаешь как. Вобщем очень рекомендую. Кстати, сравнивая цены с другими туропеператорами, здесь она самая низкая, что никак не сказывается на качестве.

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Из центра»

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  6. Мыс Хобой
  7. Мыс Кобылья голова
Сколько стоит экскурсия по Байкалу в июле 2024
Сейчас на Байкале в категории "Из центра" можно забронировать 3 экскурсии от 11 000 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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