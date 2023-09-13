1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Познавательный день на Байкале: от Листвянки до шаманских легенд
Откройте для себя волшебство Байкала в компании знающего гида. Путешествие из Иркутска в Листвянку обещает стать незабываемым
Начало: Место Вашего проживания в Иркутске (центр города)
Расписание: В любой день и время (круглый год) в 10:00
9 июля в 10:00
12 июля в 10:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
К берегам Байкала: однодневное путешествие к Малому морю
Приглашаем вас на незабываемое путешествие к Малому морю Байкала, где природа и история сочетаются в уникальной гармонии
Начало: Иркутск, центр города, правый берег Ангары
Расписание: Любой день
4 июля в 09:00
6 июля в 09:00
от 30 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальный тур: Байкал и термальный источник Энхалука
Откройте для себя тайны Байкала и исцеляющую силу термальных источников Энхалука в уникальном индивидуальном путешествии
Начало: По согласованию с гидом. В пределах центра города
Расписание: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана13 сентября 2023Нетронутый Байкал: джип-тур в древней Тажеранской степиВиды впечатляют, чем-то похожи на горный Алтай. Посетили даже некоторые секретные локации, где людей не было вообще. Единственное хотелось бы присутствие профессионального гида
- ННаталья1 сентября 2023Экскурсия, проведенная Натальей - комфортное и очень познавательное путешествие! Она - специалист своего дела. Нам было очень интересно, Наталья знает
- ЕЕлена22 июля 2023Сибирская Швейцария: однодневный тур в БурятиюНесмотря на то, что у нас была замена экскурсовода, поездка была на 100%. Наш экскурсовод, Тамара - профессионал своего дела.
- ММария18 апреля 2023Нетронутый Байкал: джип-тур в древней Тажеранской степиХотели поехать на Ольхон, но не сложилось, выбрали джип-тур по Тажеранской степи и ни разу об этом не пожалели. Спасибо
- ККсения25 марта 2023На коньках по Байкалу: тур из Улан-УдэВеликолепный гид,заряжающая энергий своих мест экскурсия! Спасибо огромной за незабываемые впечатления!
- ННаталья24 февраля 2023За здоровьем на Байкал - в село ГорячинскНезабываемые впечатления! Спасибо гиду Татьяне!
- ООльга24 января 2023Сибирская Швейцария: однодневный тур в БурятиюВсё что было заявлено в программе тура выполнено. Замечательный гид Сергей знаток своего дела и просто фокусник. У минерального источника
- ИИванов5 мая 2022Сибирская Швейцария: однодневный тур в БурятиюОчень понравилась экскурсия. Было очень интересно. Побывали во многих местах Аршана. Больше всего запомнился поход на водопад. По дороге делали много остановок в очень интересных местах.
- ННадежда14 октября 2021Интересная поездка по живописнейшим местам, за один день увидели совершенно разную природу и, конечно, Байкал. Целый день пролетел на одном дыхании!!
- ВВладислав10 октября 2021Нетронутый Байкал: джип-тур в древней Тажеранской степиОчень интересная экскурсия. И в первую очередь благодаря гиду и водителю Сергею. В ходе поездки увидите потрясающие виды на Байкал, бухты,
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Из центра»
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