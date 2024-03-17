Приглашаем вас в увлекательное путешествие по зимнему Байкалу, которое начнется с посещения буддийского храма, где вы сможете ознакомиться с восточными традициями и архитектурой. Ваше путешествие продолжится по живописному Голоустенскому шоссе, где вы встретите величественные зимние пейзажи и уютные сибирские деревни. Особенный момент экскурсии - катание на маламутах, этих дружелюбных северных собаках, которое подарит вам незабываемые впечатления. После теплого чаепития мы приглашаем вас на лед озера Байкал, где вы увидите знаменитые пузырьки метанового льда и сможете сделать уникальные фотографии. На обед мы предложим вам отведать традиционные бурятские буузы, сибирские салаты и настоящий таежный чай. Эта экскурсия - прекрасная возможность погрузиться в атмосферу Байкала и насладиться его зимней красотой всего за один день

Описание

Что вас ожидает:По дороге в Иркутск мы посетим буддийский храм, где у вас будет возможность познакомиться с местными традициями, увидеть красивые здания в восточном стиле, совершить почетную круговую прогулку, во время которой, согласно верованиям, очищается разум и происходит настройка на благоприятные события в жизни. Дорога к Байкалу проходит по живописному Голоустенскому шоссе, в окружении деревьев, удивительных зимних пейзажей и мимо сибирских деревень. По пути мы сделаем остановку, чтобы покататься на маламутах - больших пушистых и добрейших собаках, а также согреться блинным чаем в зимовье. После чаепития мы отправимся на лед озера Байкал, чтобы полюбоваться знаменитыми пузырьками метанового льда, расскажем вам больше обо всех видах байкальского льда, а также у вас будет возможность сделать тысячи красивых снимков зимней байкальской природы. Здесь также можно покататься на коньках на самом большом в мире природном катке. На обед вы отведаете бурятские буузы, сибирские салаты и вкусный таежный чай.