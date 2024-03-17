Исследуйте уникальные узоры зимнего Байкала, насладитесь национальной кухней и катанием на собачьих упряжках
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по зимнему Байкалу, которое начнется с посещения буддийского храма, где вы сможете ознакомиться с восточными традициями и архитектурой.
Ваше путешествие продолжится по живописному Голоустенскому шоссе, где вы встретите величественные зимние пейзажи и уютные сибирские деревни.
Особенный момент экскурсии - катание на маламутах, этих дружелюбных северных собаках, которое подарит вам незабываемые впечатления.
После теплого чаепития мы приглашаем вас на лед озера Байкал, где вы увидите знаменитые пузырьки метанового льда и сможете сделать уникальные фотографии.
На обед мы предложим вам отведать традиционные бурятские буузы, сибирские салаты и настоящий таежный чай.
Эта экскурсия - прекрасная возможность погрузиться в атмосферу Байкала и насладиться его зимней красотой всего за один день
Ваше путешествие продолжится по живописному Голоустенскому шоссе, где вы встретите величественные зимние пейзажи и уютные сибирские деревни.
Особенный момент экскурсии - катание на маламутах, этих дружелюбных северных собаках, которое подарит вам незабываемые впечатления.
После теплого чаепития мы приглашаем вас на лед озера Байкал, где вы увидите знаменитые пузырьки метанового льда и сможете сделать уникальные фотографии.
На обед мы предложим вам отведать традиционные бурятские буузы, сибирские салаты и настоящий таежный чай.
Эта экскурсия - прекрасная возможность погрузиться в атмосферу Байкала и насладиться его зимней красотой всего за один день
Ближайшие даты:
17
мар
мар
18
мар
мар
19
мар
мар
20
мар
мар
21
мар
мар
22
мар
мар
23
мар
мар
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Большое Голоустное
- Сухое озеро
- Мужской и Женский камни
- Малое Голоустное
- Лед Байкала
Описание
Что вас ожидает:По дороге в Иркутск мы посетим буддийский храм, где у вас будет возможность познакомиться с местными традициями, увидеть красивые здания в восточном стиле, совершить почетную круговую прогулку, во время которой, согласно верованиям, очищается разум и происходит настройка на благоприятные события в жизни. Дорога к Байкалу проходит по живописному Голоустенскому шоссе, в окружении деревьев, удивительных зимних пейзажей и мимо сибирских деревень. По пути мы сделаем остановку, чтобы покататься на маламутах - больших пушистых и добрейших собаках, а также согреться блинным чаем в зимовье. После чаепития мы отправимся на лед озера Байкал, чтобы полюбоваться знаменитыми пузырьками метанового льда, расскажем вам больше обо всех видах байкальского льда, а также у вас будет возможность сделать тысячи красивых снимков зимней байкальской природы. Здесь также можно покататься на коньках на самом большом в мире природном катке. На обед вы отведаете бурятские буузы, сибирские салаты и вкусный таежный чай.
Каждый день, в 9:00
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт или отельЗавершение: Иркутск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день, в 9:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Байкала
Похожие туры из Байкала
Индивидуальная
7 часов
Знакомство с озером Байкал за 1 день
Откройте для себя величие Байкала: исторические места, шаманские легенды и уникальную природу в уютной атмосфере мини-группы
Ваш отель в Иркутске
Завтра
18 мар
19 мар
20 мар
от 12 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Озеро Байкал в шаговой доступности: уникальное путешествие
Проведите незабываемые 6 часов, исследуя красоты Байкала и его окрестностей в компании опытного гида и друзей
Иркутск. Место по согласованию
Завтра
18 мар
19 мар
20 мар
от 13 800₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Большое Голоустное на берегу озера Байкал - вдохновение прекрасным
Приглашаем на уникальное путешествие к западному берегу Байкала, где вас ждут захватывающие пейзажи и незабываемые впечатления
Заберу Вас у отеля в Иркутске и верну обратно
18 мар
19 мар
20 мар
21 мар
от 15 000₽ за всё до 3 чел.