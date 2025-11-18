Мои заказы

Кругобайкальская железная дорога (КБЖД) за один день

Кругобайкальская железная дорога
Один день — идеальный формат, чтобы отдохнуть, узнать историю и сделать крутые фото в самых живописных местах Байкала.

Нас ждёт увлекательное путешествие по Кругобайкальской железной дороге: 38 тоннелей, галереи, виадуки и живописные виды. Вы увидите Ангасольский виадук, легендарную «Итальянскую стенку» и тоннель №12. В Слюдянке сможете осмотреть мраморный вокзал и посетить музей. Гарантируем массу впечатлений от инженерных шедевров и красоты Байкала!
Кругобайкальская железная дорога (КБЖД) за один день
Кругобайкальская железная дорога (КБЖД) за один день
Кругобайкальская железная дорога (КБЖД) за один день

Описание экскурсии

Маршрут: Иркутск → Листвянка → порт Байкал → КБЖД → Слюдянка → Иркутск Что вас ждёт:

Иркутск 🚍 Выезд на автобусе от центра города. Переезд до Листвянки. ⛴ Переправа на корабле в порт Байкал, где начнётся железнодорожное путешествие. Успеете погулять по живописной местности и сделать фото у старинного паровоза.

— Путешествие по Кругобайкальской железной дороге 🚆 На пути вас ждут:

38 тоннелей и 19 галерей • Римский виадук (мост Ангасольский длиной 74 м) • Самый длинный тоннель №12 — 778 м.
  • Итальянская стенка — визитная карточка КБЖД • Место стыковки Транссибирской магистрали • Вечная стоянка ретро-поезда • Интерактивный музей в Слюдянке • Нейтринная обсерватория (экскурсия во время движения) 📸 Остановки в самых живописных местах для фото и прогулок!
  • Слюдянка 🛤 Долгая стоянка — можно осмотреть уникальный вокзал, полностью выложенный из белого и розового мрамора. Есть музей, кафе и сувениры. 🚆 Затем возвращение в Иркутск на том же поезде (без остановок). Важная информация: Легендарный маршрут вдоль берега Байкала с захватывающими видами, тоннелями и инженерными чудесами!

Экскурсия проходит только в выходные дни: суббота, воскресенье

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 38 тоннелей и 19 галерей
  • Римский виадук (мост Ангасольский длиной 74 м)
  • Самый длинный тоннель №12 - 778 м
  • Итальянская стенка
  • Место стыковки Транссибирской магистрали
  • Вечная стоянка ретро-поезда
  • Интерактивный музей в Слюдянке
  • Нейтринная обсерватория (экскурсия во время движения)
Что включено
  • Проезд на туристическом поезде
  • Остановки на КБЖД
  • Сопровождение гида
  • Автобус Иркутск-Листвянка / Слюдянка-Иркутск
  • Переправа на корабле
Что не входит в цену
  • Питание
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7, гостиница «Ангара»
Завершение: Ул. Сухэ-Батора, 7, гостиница «Ангара»
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проходит только в выходные дни: суббота, воскресенье
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Легендарный маршрут вдоль берега Байкала с захватывающими видами
  • Тоннелями и инженерными чудесами
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Байкала

Похожие экскурсии из Байкала

КБЖД - инженерно-архитектурное чудо света
Пешая
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
КБЖД - инженерно-архитектурное чудо света
Начало: Сообщите гиду о комфортном месте для встречи
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 600 ₽ за всё до 6 чел.
Сибирская сказка на южном побережье озера Байкал
На автобусе
SUP-прогулки
13 часов
3 отзыва
Водная прогулка
Сибирская сказка на южном побережье озера Байкал
Начало: У вашей гостиницы
Расписание: Проводится в любой день с 8 утра. Круглогодично
Завтра в 08:00
24 ноя в 08:00
22 500 ₽ за всё до 4 чел.
Дорога за море - Байкальский тракт и Листвянка
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 17 чел.
Дорога за море - Байкальский тракт и Листвянка
Начало: Иркутск / Листвянка и другие адреса
Расписание: Любой день по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 ₽ за всё до 17 чел.
У нас ещё много экскурсий на Байкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Байкале