Один день — идеальный формат, чтобы отдохнуть, узнать историю и сделать крутые фото в самых живописных местах Байкала.
Нас ждёт увлекательное путешествие по Кругобайкальской железной дороге: 38 тоннелей, галереи, виадуки и живописные виды. Вы увидите Ангасольский виадук, легендарную «Итальянскую стенку» и тоннель №12. В Слюдянке сможете осмотреть мраморный вокзал и посетить музей. Гарантируем массу впечатлений от инженерных шедевров и красоты Байкала!
Описание экскурсии
Маршрут: Иркутск → Листвянка → порт Байкал → КБЖД → Слюдянка → Иркутск Что вас ждёт:Иркутск 🚍 Выезд на автобусе от центра города. Переезд до Листвянки. ⛴ Переправа на корабле в порт Байкал, где начнётся железнодорожное путешествие. Успеете погулять по живописной местности и сделать фото у старинного паровоза.
— Путешествие по Кругобайкальской железной дороге 🚆 На пути вас ждут:
38 тоннелей и 19 галерей • Римский виадук (мост Ангасольский длиной 74 м) • Самый длинный тоннель №12 — 778 м.
- Итальянская стенка — визитная карточка КБЖД • Место стыковки Транссибирской магистрали • Вечная стоянка ретро-поезда • Интерактивный музей в Слюдянке • Нейтринная обсерватория (экскурсия во время движения) 📸 Остановки в самых живописных местах для фото и прогулок!
- Слюдянка 🛤 Долгая стоянка — можно осмотреть уникальный вокзал, полностью выложенный из белого и розового мрамора. Есть музей, кафе и сувениры. 🚆 Затем возвращение в Иркутск на том же поезде (без остановок). Важная информация: Легендарный маршрут вдоль берега Байкала с захватывающими видами, тоннелями и инженерными чудесами!
Экскурсия проходит только в выходные дни: суббота, воскресенье
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд на туристическом поезде
- Остановки на КБЖД
- Сопровождение гида
- Автобус Иркутск-Листвянка / Слюдянка-Иркутск
- Переправа на корабле
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7, гостиница «Ангара»
Завершение: Ул. Сухэ-Батора, 7, гостиница «Ангара»
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проходит только в выходные дни: суббота, воскресенье
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Легендарный маршрут вдоль берега Байкала с захватывающими видами
- Тоннелями и инженерными чудесами
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Байкала
