Описание экскурсии

Что вас ожидает:По дороге из Иркутска мы заедем, чтобы сфотографироваться, на ледокол «Ангара» — старейший из сохранившихся в мире. Я расскажу вам о его непростой судьбе. Из Листвянки на пароме через исток Ангары мы отправимся в посёлок Порт Байкал. Здесь сохранилась атмосфера рыбацкой деревни: это нетронутые туристами места, где нет сувениров, ресторанов и элитных гостиниц. Мы посетим музей КБЖД, увидим паровоз серии Л «Лебедянка», старинный маяк и камень желаний. По шпалам дойдём до галереи, где вы увидите уникальную кладку возрастом более 120 лет, и я расскажу вам о способах её строительства. При желании можно искупаться в Байкале и выпить чаю с сибирскими травами. Я расскажу вам об истории строительства КБЖД и, конечно, всё о великом озере Байкал и его эндемиках. С удовольствием сделаю для вас множество фотографий! Наша прогулка — это идеальное сочетание КБЖД и озера Байкал! Для тех, кому такой маршрут покажется сложным, часть пешего пути может быть сокращена. В этом случае мы вернёмся в Листвянку на катере (стоимость нужно уточнить дополнительно). Посещение музея КБЖД можно заменить посещением Байкальского музея, чтобы посмотреть на нерп (продолжительность посещения — 30 минут). Важная информация: Пожалуйста, не забудьте удобную обувь, черные очки, перекус и надеть непродуваемую куртку.