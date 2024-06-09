Историческая экскурсия по КБЖД вдоль Байкала - это возможность увидеть старейший ледокол «Ангара», посетить музей КБЖД и насладиться атмосферой рыбацкой деревни в Порт Байкале.
Прогулка по шпалам к галерее с уникальной
Прогулка по шпалам к галерее с уникальной
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальная природа Байкала
- 🚂 Исторические объекты КБЖД
- 📸 Возможность сделать множество фотографий
- 🏞️ Атмосфера рыбацкой деревни
- 🧳 Индивидуальный подход и гибкость маршрута
Что можно увидеть
- Ледокол «Ангара»
- Музей КБЖД
- Паровоз серии Л «Лебедянка»
- Старинный маяк
- Камень желаний
- Галерея с уникальной кладкой
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что вас ожидает:
- Ледокол Ангара
- Исток Ангары
- Озеро Байкал
- Порт Байкал
- Паравоз Лебедянка
- Кладбище кораблей
- Старинный маяк
- Камень Желаний
- Искусственные сооружения конца 19 начала 20 века
Описание экскурсии
Что вас ожидает:По дороге из Иркутска мы заедем, чтобы сфотографироваться, на ледокол «Ангара» — старейший из сохранившихся в мире. Я расскажу вам о его непростой судьбе. Из Листвянки на пароме через исток Ангары мы отправимся в посёлок Порт Байкал. Здесь сохранилась атмосфера рыбацкой деревни: это нетронутые туристами места, где нет сувениров, ресторанов и элитных гостиниц. Мы посетим музей КБЖД, увидим паровоз серии Л «Лебедянка», старинный маяк и камень желаний. По шпалам дойдём до галереи, где вы увидите уникальную кладку возрастом более 120 лет, и я расскажу вам о способах её строительства. При желании можно искупаться в Байкале и выпить чаю с сибирскими травами. Я расскажу вам об истории строительства КБЖД и, конечно, всё о великом озере Байкал и его эндемиках. С удовольствием сделаю для вас множество фотографий! Наша прогулка — это идеальное сочетание КБЖД и озера Байкал! Для тех, кому такой маршрут покажется сложным, часть пешего пути может быть сокращена. В этом случае мы вернёмся в Листвянку на катере (стоимость нужно уточнить дополнительно). Посещение музея КБЖД можно заменить посещением Байкальского музея, чтобы посмотреть на нерп (продолжительность посещения — 30 минут). Важная информация: Пожалуйста, не забудьте удобную обувь, черные очки, перекус и надеть непродуваемую куртку.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ледокол Ангара
- Исток Ангары
- Озеро Байкал
- Порт Байкал
- Паравоз Лебедянка
- Кладбище кораблей
- Старинный маяк
- Камень Желаний
- Искусственные сооружения конца 19 начала 20 века
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Благодарю за выбор экскурсии! Пожалуйста не забудьте удобную обувь
- Черные очки
- Перекус и одеть не продуваемую куртку
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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