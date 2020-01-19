Сибирская сказка на южном побережье озера Байкал

Мы прокатимся по самой красивой дороге у Байкала, вы услышите истории о освоении озера, увидите единственный

Индивидуально
для 4 чел.
Мы прокатимся по самой красивой дороге у Байкала, вы услышите истории о освоении озера, увидите единственный в России вокзал из белого мрамора, посмотрите на Байкал с высоты птичьего полёта и прогуляетесь по таёжному лесу в окружении могучих гор и сказочных озёр.
Сибирская сказка на южном побережье озера Байкал
Сибирская сказка на южном побережье озера Байкал
Сибирская сказка на южном побережье озера Байкал
Сибирская сказка на южном побережье озера Байкал
Сибирская сказка на южном побережье озера Байкал
Сибирская сказка на южном побережье озера Байкал
Сибирская сказка на южном побережье озера Байкал
Сибирская сказка на южном побережье озера Байкал
Сибирская сказка на южном побережье озера Байкал
Сибирская сказка на южном побережье озера Байкал
Сибирская сказка на южном побережье озера Байкал
Сибирская сказка на южном побережье озера Байкал

Что вы можете увидеть 🤩

  • Смотровая площадка в п. Култук
  • Рыбный рынок в п. Култук
  • Железнодорожный вокзал в Слюдянке, интерактивный музей
  • Смотровая площадка «Гора Соболиная» в г. Байкальске
  • Экопарк «Озера на Снежной»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Об экскурсии

Ранним утром, по красивой, горной дороге мы отправимся к южному берегу Байкала. По пути вы услышите истории и легенды о славном сибирском море, узнаете о этапах его освоения.
В Култуке, на рыбном рынке, вы сможете отведать байкальскую рыбку горячего, холодного копчения. Узнаете что такое сагудай и попробуете знаменитый сибирский чай, который, как считают местные жители, продлевает жизнь.
Далее наш путь будет лежать в Слюдянку. Это небольшой городок на берегу Байкала. Всемирно известен он стал из-за железнодорожного вокзала, который был построен из чистого белого и розового нешлифованного мрамора во время строительства Кругобайкальской железной дороги и является памятником архитектуры.
На вокзале мы заглянем в небольшой интерактивный музей, а потом отправимся здороваться с озером, кидать монетку на счастье и загадывать желание.
Далее наш путь будет лежать к сказочному месту, к Тёплым озёрам на реке Снежная. По пути мы сделаем остановку в Байкальске и с высоты 900 метров над уровнем моря полюбуемся прекрасными панорамными видами озера Байкал.
Затем, примерно через час пути, нас ждёт прогулка по лесным тропинкам и отдых в окружении Сибирских гор, леса и озёр.

Лесная сказка Хамар-Дабана

Во глубине таёжного леса, средь могучих сосен, ёлок и пихт, у подножья гор «Шапка Мономаха» и «Верблюд» спрятались три небольших озера со сказочными названиями: «Изумрудное», «Тёплое» и «Сказка».
Потрясающий вид, хрустальный воздух, множество красот вокруг исполинских гор всё это создаёт чарующую атмосферу.
В тёплое время года здесь можно прокатиться на катамаране или sup-боте, вдоволь накупаться и позагорать. В зимнее время просто подышать чистым воздухом, посмотреть на всю эту красоту, сделать множество фотографий, а будет желание — попариться в баньке.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит
  • Посещение Экопарка «Озера на Снежной» — 300 руб/чел, дети до 14 лет — 100 р., дети до 8 лет — без оплаты
  • Парковочное место — 500 р.
  • Посещение смотровой площадки «Гора Соболиная» — 400 руб/чел. В выходные и праздники 500 руб/чел.
  • Питание. Средний чек — 1000 руб/чел.
Место начала и завершения?
У вашей гостиницы
Когда и сколько длится
Когда: Проводится в любой день с 8 утра. Круглогодично
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Благодарю за заказ экскурсии!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Проводится в любой день с 8 утра. Круглогодично

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