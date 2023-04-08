июл
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Иркутск - о. Ольхон - п. Хужир - скала Шаманка
В аэропорту Иркутска вас будет ждать гид.
Когда все расположатся во вместительном салоне Toyota Hiace, начнётся трансфер до острова Ольхон.
На переправе к острову вы впервые почувствуете прохладный ветер Байкала.
Высаживаемся на остров и выезжаем к Хужиру.
В посёлке мы заселимся в отель “Байкал Хан” или “Сарайский” (уточняйте информацию у менеджеров).
Вечером вас ждёт часовая прогулка на катере.
Для того чтобы увидеть главный символ Ольхона – скалу Шаманку, необходимо выйти пораньше.
Путь к ней ведёт через 13 столбов Сэргэ, которые символизируют небесных покровителей шаманов.
Наконец, мы подходим к скале, где реальность и мистический мир первобытной магии слиты воедино.
Магнетизму Шаманки просто нельзя сопротивляться.
Закройте глаза и зарядитесь энергией от главного места силы Байкала.
Затем спускаемся к пирсу, где нас ожидает быстроходный катер.
Во время потрясающей прогулки мы подплывём к Бакланьему камню, населённому сотнями чаек.
Вообразите, как все птицы внезапно поднимутся в небо, и в этот момент неповторимый байкальский закат окрасит белые крылья в красные и розовые тона!
Наслаждаться открывшимся зрелищем вы будете с бокалом шампанского в руках.
Включено: без питания.
Мыс Хобой
Завтракаем в ресторане при отеле и выдвигаемся в путь.
Мыс Хобой – самая северная точка острова, и именно туда мы поедем.
Вся экскурсия пройдёт на УАЗиках, их ещё называют "буханками".
Наверное, только эта машина может выдержать суровые своеобразные дороги.
Во время поездки вы проникнетесь красотой острова: высокими скалы будут сменять песчаные дюны, а голая ольхонская степь густыми лесами.
Хобой – это место на Ольхоне, которое обладает особым духовным значением.
С этой точки открывается захватывающий вид на Байкальские горы.
На самом краю мира вам организуют необыкновенный пикник.
Сервированный стол будет обильно заставлен разнообразными закусками, фирменным чаем на основе местных трав, десертами и горячими блюдами.
По пути к отелю мы заглянем к мистической скульптуре “Хранитель Байкала” Даши Намдакова, увидим живописные заливы и мысы.
Вечером предлагаем отправиться в небольшую экскурсию вдоль берега Ольхона на сап-бордах.
Опытный инструктор научит вас основам управления сапом.
На экскурсии он всегда будет рядом, чтобы помочь в случае необходимости.
Эта живописная водная прогулка станет прекрасным завершением дня.
Включено: завтрак, обед-пикник.
о. Ольхон - о. Огой - бухта Песчаная
Наслаждаемся прекрасным завтраком и готовимся к поездке в бухту Песчаную на быстроходном катере.
Первым пунктом назначения станет таинственный остров Огой, на котором расположена буддийская Ступа Просветления.
Мы советуем вам обойти ступу хотя бы 7 раз и загадать желание – тогда оно обязательно исполнится!
Обеденный перерыв мы проведем в бухте Ая, в отеле с одноименным названием.
Местный ресторан порадует вас разнообразной кухней.
Здесь есть европейские, русские и традиционные бурятские блюда.
Наше водное турне к Песчанке продолжается!
На пути вам встретятся прекраснейшие локации Байкала: залив Тутайский, утёс Саган-Заба и многие другие.
При достаточной доле везения вы даже увидите байкальских нерп: летом шанс встретиться с этими милыми животными очень высок.
Причаливаем в бухте и заселяемся на базу отдыха “Байкальские Дюны”.
Впереди отдых с дороги и приветственный ужин.
Включено: завтрак, обед, ужин.
Бухта Песчаная
В программе этот день оставлен свободным.
У вас есть огромное количество вариантов для развлечений!
В шаговой доступности находится пляж с золотистым рассыпчатым песком, где вы можете отдохнуть на лежаках или расположиться в уютных беседках.
Температура воды в бухте одна из самых тёплых на Байкале, поэтому смело отправляйтесь купаться!
Если захотите, можно арендовать матрас, сап-борд или даже покататься на банане.
Для любителей активного отдыха на базе есть площадки для баскетбола, волейбола и других игр.
С гидом вы можете отправиться к бухтам Синичка и Бабушка.
Полюбуйтесь замечательными ходульными деревьями, чьи корни выглядят из-под земли на два-три метра!
Они выглядят так необычно!
А вечером настоятельно рекомендуем забронировать баню на берегу Байкала.
Включено: завтрак, обед, ужин.
Бухта Песчаная - Иркутск
Первая половина дня свободна: можно отправиться на пляж, позаниматься активными развлечениями.
В 15:00 покидаем солнечный пляж Песчанки и садимся на борт футуристичного теплохода "Комета", по своей форме больше напоминающий самолёт, чем корабль.
Во время путешествия вы почувствуете себя как на борту самолета.
В окне иллюминатора будут проплывать Большое Голоустное, утёс Скрипер, напоминающий плавник кита, живописный мыс Кадильный и легендарный Шаман-Камень.
И всё это великолепие на фоне безграничного Байкала.
Около 21:00 по реке Ангаре мы пришвартовываемся в порту Иркутска.
С причала "Ракета" вас отвезут в отель “Звезда”, где вы сможете отдохнуть.
Включено: завтрак, обед.
Иркутск
Утром неспешно завтракаем, а после подготавливаемся к отъезду.
Трансфер до аэропорта.
На этом насыщенное путешествие подходит к концу.
Включено: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах:
- отель Байкал Хан/отель Сарайский – номер категории стандарт, 2 ночи;
- отель Байкальские дюны – номер категории стандарт, 2 ночи;
- отель Звезда – номер категории стандарт, 1 ночь;
Доплата за одноместное размещение – 16 000 рублей.
Варианты проживания
Отель «Байкал Хан»
Отель Байкал Хан на острове Ольхон сочетает эстетику дикого Байкала и удобства современной городской жизни. Ваш отдых здесь скрасят красивые и стильные зоны отдыха, летний ресторан с панорамными окнами на Байкал и авторской кухней, мангальная зона, детская площадка. Помимо этого, в отеле есть отдельное пространство для проведения сеансов йоги и других духовных практик.
Туристический комплекс «Сарайский»
Туристический комплекс Сарайский на 1-й линии Сарайского залива идеально подходит, чтобы отдохнуть на природе и зарядиться энергетикой Ольхона. Гостям предлагается территория с лесопарком, гостевые дома, уютные номера, кафе и русские бани. А ещё в пешей доступности от отеля находится знаменитая скала Шаманка.
База отдыха «Байкальские Дюны»
База отдыха Байкальские Дюны на бухте Песчаной объединяет зелёную природу Байкала и высокий уровень комфорта. Вашему вниманию предоставляются бассейн, ресторан, спортивные площадки и мангальные зоны. Также недалеко от базы расположены обустроенный песчаный пляж и баня прямо на берегу Байкала.
Гостиничный дом «Звезда»
Гостиничный дом Звезда в Иркутске предлагает высокие стандарты обслуживания гостей и уделяет особое внимание повышенному комфорту и сервису. Всё это вместе с фирменным сибирским гостеприимством создаёт атмосферу радушия и уюта. Приятным дополнением к этому станут круглосуточная сауна и отличные рестораны: традиционной китайской кухни «Китайский иероглиф» и сибирской кухни «Ресторан Охотников».
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансферы по программе
- Сопровождение гида
- Трансфер Иркутск – паромная переправа отель "Звезда" – аэропорт на авто тойота хайс (или подобное)
- Трансфер на быстроходном теплоходе "Комета" с бухты Песчаная до Иркутска
- Аренда быстроходного катера на закат (1ч)
- Экскурсия на Хобой на УАЗе
- Прогулка на сап-бордах на Ольхоне
- Организация обеда-пикника на экскурсии на Хобой
- Переход на быстроходном катере до бухты Песчаная. По пути посещение о. Огой
- Разрешения на посещение нац. парка
- Проживание, указанное в программе
- Питание, указанное в программе:2 день – завтрак, обед-пикник3 день – завтрак, обед, ужин4 день – завтрак, обед, ужин5 день – завтрак, обед6 день – завтрак.
- 2 день – завтрак, обед-пикник
- 3 день – завтрак, обед, ужин
- 4 день – завтрак, обед, ужин
- 5 день – завтрак, обед
- 6 день – завтрак
- Что не входит
- Авиа и ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную стоимость
- Дополнительное питание, не указанное в программе или указанное за дополнительную стоимость
- Алкогольная/табачная продукция
- Место начала и завершения?
- Иркутск
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Крепкого вам здоровья, сил и энергии для достижения всех своих целей и новых вершин!