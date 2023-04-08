1 день

Иркутск - о. Ольхон - п. Хужир - скала Шаманка

В аэропорту Иркутска вас будет ждать гид.

Когда все расположатся во вместительном салоне Toyota Hiace, начнётся трансфер до острова Ольхон.

На переправе к острову вы впервые почувствуете прохладный ветер Байкала.

Высаживаемся на остров и выезжаем к Хужиру.

В посёлке мы заселимся в отель “Байкал Хан” или “Сарайский” (уточняйте информацию у менеджеров).

Вечером вас ждёт часовая прогулка на катере.

Для того чтобы увидеть главный символ Ольхона – скалу Шаманку, необходимо выйти пораньше.

Путь к ней ведёт через 13 столбов Сэргэ, которые символизируют небесных покровителей шаманов.

Наконец, мы подходим к скале, где реальность и мистический мир первобытной магии слиты воедино.

Магнетизму Шаманки просто нельзя сопротивляться.

Закройте глаза и зарядитесь энергией от главного места силы Байкала.

Затем спускаемся к пирсу, где нас ожидает быстроходный катер.

Во время потрясающей прогулки мы подплывём к Бакланьему камню, населённому сотнями чаек.

Вообразите, как все птицы внезапно поднимутся в небо, и в этот момент неповторимый байкальский закат окрасит белые крылья в красные и розовые тона!

Наслаждаться открывшимся зрелищем вы будете с бокалом шампанского в руках.

Включено: без питания.