Морское путешествие к бухте Песчаной

5
3 отзыва
Программа по дням
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Насладитесь безграничными байкальскими просторами в своё удовольствие – ведь на водные прогулки в совокупности выделено больше 15 часов! На надёжном катере “Yamaha-FR27” и футуристичном крылатом теплоходе “Комета” вам предстоит увидеть скрытые от посторонних глаз заливы, укромные бухты, зрелищные мысы, отдалённые лежбища нерп и скалы, населённые сотнями чаек.
Морское путешествие к бухте Песчаной
Морское путешествие к бухте Песчаной
Морское путешествие к бухте Песчаной
Морское путешествие к бухте Песчаной
Морское путешествие к бухте Песчаной
Морское путешествие к бухте Песчаной
Морское путешествие к бухте Песчаной
Морское путешествие к бухте Песчаной
Морское путешествие к бухте Песчаной
Морское путешествие к бухте Песчаной
Морское путешествие к бухте Песчаной
Морское путешествие к бухте Песчаной
Морское путешествие к бухте Песчаной
Морское путешествие к бухте Песчаной
Морское путешествие к бухте Песчаной
Морское путешествие к бухте Песчаной
Ближайшие даты:
10
июл
2
авг

Что вас ожидает:

Водные просторы
Водные просторы
Отправимся на атмосферную водную прогулку с великолепным закатом и игристыми напитками
Сап-борды
Сап-борды
Насладимся единением с природой во время плавания на сап-бордах вдоль Ольхона
"Кометой по Байкалу"
"Кометой по Байкалу"
"Пролетим" через Байкал на уникальном крылатом теплоходе "Комета"
Необыкновенный пикник на Ольхоне
Необыкновенный пикник на Ольхоне
Нас ждет красиво сервированный стол с разнообразными вкусными блюдами и шикарный вид на озеро
Солнечный пляж бухты Песчаная
Солнечный пляж бухты Песчаная
Отдохнем на великолепном пляже с золотистым рассыпчатым песком, искупаемся и позагораем
Буддийская Ступа Просветления
Буддийская Ступа Просветления
Если обойти ступу хотя бы 7 раз и загадать желание – тогда оно обязательно исполнится!

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - о. Ольхон - п. Хужир - скала Шаманка

В аэропорту Иркутска вас будет ждать гид.

Когда все расположатся во вместительном салоне Toyota Hiace, начнётся трансфер до острова Ольхон.

На переправе к острову вы впервые почувствуете прохладный ветер Байкала.

Высаживаемся на остров и выезжаем к Хужиру.

В посёлке мы заселимся в отель “Байкал Хан” или “Сарайский” (уточняйте информацию у менеджеров).

Вечером вас ждёт часовая прогулка на катере.

Для того чтобы увидеть главный символ Ольхона – скалу Шаманку, необходимо выйти пораньше.

Путь к ней ведёт через 13 столбов Сэргэ, которые символизируют небесных покровителей шаманов.

Наконец, мы подходим к скале, где реальность и мистический мир первобытной магии слиты воедино.

Магнетизму Шаманки просто нельзя сопротивляться.

Закройте глаза и зарядитесь энергией от главного места силы Байкала.

Затем спускаемся к пирсу, где нас ожидает быстроходный катер.

Во время потрясающей прогулки мы подплывём к Бакланьему камню, населённому сотнями чаек.

Вообразите, как все птицы внезапно поднимутся в небо, и в этот момент неповторимый байкальский закат окрасит белые крылья в красные и розовые тона!

Наслаждаться открывшимся зрелищем вы будете с бокалом шампанского в руках.

Включено: без питания.

Иркутск - о. Ольхон - п. Хужир - скала ШаманкаИркутск - о. Ольхон - п. Хужир - скала ШаманкаИркутск - о. Ольхон - п. Хужир - скала ШаманкаИркутск - о. Ольхон - п. Хужир - скала Шаманка
2 день

Мыс Хобой

Завтракаем в ресторане при отеле и выдвигаемся в путь.

Мыс Хобой – самая северная точка острова, и именно туда мы поедем.

Вся экскурсия пройдёт на УАЗиках, их ещё называют "буханками".

Наверное, только эта машина может выдержать суровые своеобразные дороги.

Во время поездки вы проникнетесь красотой острова: высокими скалы будут сменять песчаные дюны, а голая ольхонская степь густыми лесами.

Хобой – это место на Ольхоне, которое обладает особым духовным значением.

С этой точки открывается захватывающий вид на Байкальские горы.

На самом краю мира вам организуют необыкновенный пикник.

Сервированный стол будет обильно заставлен разнообразными закусками, фирменным чаем на основе местных трав, десертами и горячими блюдами.

По пути к отелю мы заглянем к мистической скульптуре “Хранитель Байкала” Даши Намдакова, увидим живописные заливы и мысы.

Вечером предлагаем отправиться в небольшую экскурсию вдоль берега Ольхона на сап-бордах.

Опытный инструктор научит вас основам управления сапом.

На экскурсии он всегда будет рядом, чтобы помочь в случае необходимости.

Эта живописная водная прогулка станет прекрасным завершением дня.

Включено: завтрак, обед-пикник.

Мыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс Хобой
3 день

о. Ольхон - о. Огой - бухта Песчаная

Наслаждаемся прекрасным завтраком и готовимся к поездке в бухту Песчаную на быстроходном катере.

Первым пунктом назначения станет таинственный остров Огой, на котором расположена буддийская Ступа Просветления.

Мы советуем вам обойти ступу хотя бы 7 раз и загадать желание – тогда оно обязательно исполнится!

Обеденный перерыв мы проведем в бухте Ая, в отеле с одноименным названием.

Местный ресторан порадует вас разнообразной кухней.

Здесь есть европейские, русские и традиционные бурятские блюда.

Наше водное турне к Песчанке продолжается!

На пути вам встретятся прекраснейшие локации Байкала: залив Тутайский, утёс Саган-Заба и многие другие.

При достаточной доле везения вы даже увидите байкальских нерп: летом шанс встретиться с этими милыми животными очень высок.

Причаливаем в бухте и заселяемся на базу отдыха “Байкальские Дюны”.

Впереди отдых с дороги и приветственный ужин.

Включено: завтрак, обед, ужин.

о. Ольхон - о. Огой - бухта Песчанаяо. Ольхон - о. Огой - бухта Песчанаяо. Ольхон - о. Огой - бухта Песчанаяо. Ольхон - о. Огой - бухта Песчанаяо. Ольхон - о. Огой - бухта Песчанаяо. Ольхон - о. Огой - бухта Песчанаяо. Ольхон - о. Огой - бухта Песчаная
4 день

Бухта Песчаная

В программе этот день оставлен свободным.

У вас есть огромное количество вариантов для развлечений!

В шаговой доступности находится пляж с золотистым рассыпчатым песком, где вы можете отдохнуть на лежаках или расположиться в уютных беседках.

Температура воды в бухте одна из самых тёплых на Байкале, поэтому смело отправляйтесь купаться!

Если захотите, можно арендовать матрас, сап-борд или даже покататься на банане.

Для любителей активного отдыха на базе есть площадки для баскетбола, волейбола и других игр.

С гидом вы можете отправиться к бухтам Синичка и Бабушка.

Полюбуйтесь замечательными ходульными деревьями, чьи корни выглядят из-под земли на два-три метра!

Они выглядят так необычно!

А вечером настоятельно рекомендуем забронировать баню на берегу Байкала.

Включено: завтрак, обед, ужин.

Бухта ПесчанаяБухта ПесчанаяБухта ПесчанаяБухта Песчаная
5 день

Бухта Песчаная - Иркутск

Первая половина дня свободна: можно отправиться на пляж, позаниматься активными развлечениями.

В 15:00 покидаем солнечный пляж Песчанки и садимся на борт футуристичного теплохода "Комета", по своей форме больше напоминающий самолёт, чем корабль.

Во время путешествия вы почувствуете себя как на борту самолета.

В окне иллюминатора будут проплывать Большое Голоустное, утёс Скрипер, напоминающий плавник кита, живописный мыс Кадильный и легендарный Шаман-Камень.

И всё это великолепие на фоне безграничного Байкала.

Около 21:00 по реке Ангаре мы пришвартовываемся в порту Иркутска.

С причала "Ракета" вас отвезут в отель “Звезда”, где вы сможете отдохнуть.

Включено: завтрак, обед.

Бухта Песчаная - ИркутскБухта Песчаная - ИркутскБухта Песчаная - ИркутскБухта Песчаная - Иркутск
6 день

Иркутск

Утром неспешно завтракаем, а после подготавливаемся к отъезду.

Трансфер до аэропорта.

На этом насыщенное путешествие подходит к концу.

Включено: завтрак.

ИркутскИркутскИркутск

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах:

  • отель Байкал Хан/отель Сарайский – номер категории стандарт, 2 ночи;
  • отель Байкальские дюны – номер категории стандарт, 2 ночи;
  • отель Звезда – номер категории стандарт, 1 ночь;

Доплата за одноместное размещение – 16 000 рублей.

Варианты проживания

Отель «Байкал Хан»

2 ночи

Отель Байкал Хан на острове Ольхон сочетает эстетику дикого Байкала и удобства современной городской жизни. Ваш отдых здесь скрасят красивые и стильные зоны отдыха, летний ресторан с панорамными окнами на Байкал и авторской кухней, мангальная зона, детская площадка. Помимо этого, в отеле есть отдельное пространство для проведения сеансов йоги и других духовных практик.

Отель «Байкал Хан»Отель «Байкал Хан»Отель «Байкал Хан»Отель «Байкал Хан»

Туристический комплекс «Сарайский»

2 ночи

Туристический комплекс Сарайский на 1-й линии Сарайского залива идеально подходит, чтобы отдохнуть на природе и зарядиться энергетикой Ольхона. Гостям предлагается территория с лесопарком, гостевые дома, уютные номера, кафе и русские бани. А ещё в пешей доступности от отеля находится знаменитая скала Шаманка.

Туристический комплекс «Сарайский»Туристический комплекс «Сарайский»Туристический комплекс «Сарайский»Туристический комплекс «Сарайский»

База отдыха «Байкальские Дюны»

2 ночи

База отдыха Байкальские Дюны на бухте Песчаной объединяет зелёную природу Байкала и высокий уровень комфорта. Вашему вниманию предоставляются бассейн, ресторан, спортивные площадки и мангальные зоны. Также недалеко от базы расположены обустроенный песчаный пляж и баня прямо на берегу Байкала.

База отдыха «Байкальские Дюны»База отдыха «Байкальские Дюны»

Гостиничный дом «Звезда»

1 ночь

Гостиничный дом Звезда в Иркутске предлагает высокие стандарты обслуживания гостей и уделяет особое внимание повышенному комфорту и сервису. Всё это вместе с фирменным сибирским гостеприимством создаёт атмосферу радушия и уюта. Приятным дополнением к этому станут круглосуточная сауна и отличные рестораны: традиционной китайской кухни «Китайский иероглиф» и сибирской кухни «Ресторан Охотников».

Гостиничный дом «Звезда»Гостиничный дом «Звезда»Гостиничный дом «Звезда»Гостиничный дом «Звезда»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы по программе
  • Сопровождение гида
  • Трансфер Иркутск – паромная переправа отель "Звезда" – аэропорт на авто тойота хайс (или подобное)
  • Трансфер на быстроходном теплоходе "Комета" с бухты Песчаная до Иркутска
  • Аренда быстроходного катера на закат (1ч)
  • Экскурсия на Хобой на УАЗе
  • Прогулка на сап-бордах на Ольхоне
  • Организация обеда-пикника на экскурсии на Хобой
  • Переход на быстроходном катере до бухты Песчаная. По пути посещение о. Огой
  • Разрешения на посещение нац. парка
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе:2 день – завтрак, обед-пикник3 день – завтрак, обед, ужин4 день – завтрак, обед, ужин5 день – завтрак, обед6 день – завтрак.
  • 2 день – завтрак, обед-пикник
  • 3 день – завтрак, обед, ужин
  • 4 день – завтрак, обед, ужин
  • 5 день – завтрак, обед
  • 6 день – завтрак
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную стоимость
  • Дополнительное питание, не указанное в программе или указанное за дополнительную стоимость
  • Алкогольная/табачная продукция
Место начала и завершения?
Иркутск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
8 апр 2023
Выражаю огромную бладарность организаторам восхождения на гору Мунку-Сардык, отдельно Марии и Александру!
Крепкого вам здоровья, сил и энергии для достижения всех своих целей и новых вершин!
О
28 мар 2023
Со стороны организаторов тура сделано всё чётко и своевременно, программа насыщенная. По транспорту, проживанию и питанию всё проходило по графику, без отклонений или изменений. Огромное спасибо всём организаторам, водителям и гиду Вере!
Ю
11 мар 2023
Организатор всё предусмотрел!!! Отзывчивы и внимательны!

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