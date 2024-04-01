Главные экскурсионные места на Байкале

Найдено 14 туров в категории «Популярные места» на Байкале, цены от 12 500 ₽, скидки до 6%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Четырёхдневный тур на Ольхон
Авторский тур
4 дня
4 отзыва
Путешествие на Ольхон: Четыре дня исследований и приключений на Байкале
Погрузитесь в магию Байкала и острова Ольхон, где каждый день приносит новые открытия и впечатления. Вас ждут уникальные ледяные пейзажи и древние места силы
Начало: Ваш адрес в Иркутске
Расписание: Точное время зависит от вашего адреса
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
65 500 за человека
Трёхдневный тур на Ольхон
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Трёхдневное приключение на Ольхоне: от древних пещер до бурятской кухни
Погрузитесь в магию Байкала с туром на Ольхон. От древних пещер до вкуса бурятской кухни - каждый день обещает новые открытия
Начало: Иркутск, по договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
51 000 за человека
Фотопутешествие по топовым локациям Байкала
Авторский тур
3 дня
11 отзывов
Фотопутешествие по топовым локациям Байкала: съемка с дрона
Вас ждет трехдневное путешествие по величественному Байкалу с профессиональной фотосессией и уникальными кадрами
Начало: Аэропорт Иркутска
Расписание: Точное время зависит от вашего адреса
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
72 500 за человека
«Летний драйв» за 6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
11 отзывов
Авторский тур «Летний драйв» по Байкалу на 6 дней
Приветствуем на шестидневном туре «Летний драйв» по Байкалу! Уникальные достопримечательности, культурные традиции бурят и незабываемые пейзажи ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: Еженедельно в 9:30
17 июня в 09:30
24 июня в 09:30
89 000 за человека
Навстречу Байкальской осени. Листвянка - КБЖД - бухта Песчаная - о. Ольхон
скидка
6%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Навстречу Байкальской осени. Листвянка - КБЖД - бухта Песчаная - о. Ольхон
Начало: Иркутский район, посёлок Листвянка
10 сен в 10:00
от 6400060 000 за человека
Знакомство с Байкалом
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Знакомство с Байкалом
Начало: Аэропорт Иркутска
Расписание: 24.08.22 — 29.08.22 в 10:00
25 июня в 10:00
2 июля в 10:00
69 000 за человека
Минеральные источники Аршан и Тункинская долина
Авторский тур
1 день 6 часов
Минеральные источники Аршан и Тункинская долина
Начало: Иркутск, по договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
25 500 за человека
Заповедный Байкал и аутентичный Аршан - калейдоскоп пейзажей за два дня
🚶 Пешая
Авторский тур
2 дня
Заповедный Байкал и аутентичный Аршан - калейдоскоп пейзажей за два дня
Начало: Иркутск (место проживания туристов)
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
43 000 за всё до 3 чел.
Летний четырёхдневный тур на Ольхон
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Летний четырёхдневный тур на Ольхон
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
74 000 за человека
Тур выходного дня «Medium 2.0»
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Тур выходного дня «Medium 2.0»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно июнь-август
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
62 000 за человека
Тур выходного дня «Maximum»
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Тур выходного дня «Maximum»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно июнь-август
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
97 500 за человека
Меж великих озер: Тункинский парк с подъемом на пик Галина
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Меж великих озер: Тункинский парк с подъемом на пик Галина
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
6 июля в 08:00
10 авг в 08:00
12 500 за человека
Бурятия: Красота Тункинской долины
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Бурятия: Красота Тункинской долины
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
14 000 за человека
Золотое кольцо Байкала. Экспресс-тур на 6 дней
Авторский тур
5 дней
Золотое кольцо Байкала. Экспресс-тур на 6 дней
Начало: Г. Иркутск, аэропорт или ж/д вокзал
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
80 380 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    1 апреля 2024
    Зимний Байкал во всем великолепии: все лучшее за 3 дня
    Успели увидеть зимний Байкал. Спасибо экскурсоводам, вывозили сразу на места, где еще в конце марта сохранялось великолепие зимнего Байкала. Спасибо Марии, организатору туру. Всегда на связи. Понравилось радушность местного населения.
  • А
    Анна
    10 марта 2024
    Фотопутешествие по топовым локациям Байкала
    Я в восторге! Тур отличный, интересный, красивый, заряжающий. Организация на 5+! Гиду Игорю и фотографу Кристине отдельная благодарность. Мы радовались как дети! Мой ребенок сказал, что это лучшее путешествие, в котором он был. Огромное спасибо за эмоции!
  • В
    Вера
    24 февраля 2024
    Зимний Байкал во всем великолепии: все лучшее за 3 дня
    Отдых был в феврале. Зимний Байкал прекрасен! Виды потрясающие. Поездка на о. Ольхон п. Хужир -место силы! Много открытий для себя! Организатору Марии, гиду Ольге -спасибо за прекрасные экскурсии!
  • Е
    Екатерина
    11 января 2024
    Навстречу Байкальской осени. Листвянка - КБЖД - бухта Песчаная - о. Ольхон
    Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍
    Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍
  • О
    Ольга
    25 сентября 2023
    Лазурный берег Байкала. Отдых в бухте Песчаная
    Экскурсовод Виктория очень обаятельная и интересный рассказчик, чувствуется большой запас знаний истории.
  • Т
    Таня
    12 сентября 2023
    «Летний драйв» за 6 дней
    Это было очень круто! Программа отличная, гид Олег и водитель с вкуснейшей ухой супер. Спасибо вам и вашей команде!
  • Л
    Лариса
    1 сентября 2023
    «Летний драйв» за 6 дней
    Просто всё супер! Жилье, обслуживание, кофе утром классное, Дима прелесть, завтраки классные 🙂 всё очень хорошо, спасибо большое!
  • Н
    Надежда
    21 августа 2023
    Лазурный берег Байкала. Отдых в бухте Песчаная
    Всё было организовано отлично, начиная с подготовки к путешествию (оформление документов, информационная поддержка, дополнительные услуги) и само путешествие "от и до": продуманный маршрут, прекрасные условия пребывания на всех этапах (и размещение, и питание, и сопровождение), и даже… погода!
  • Т
    Тамара
    18 августа 2023
    «Летний драйв» за 6 дней
    Иван, хочу выразить Вам и Вашей фирме большую признательность за великолепно организованный тур! Спасибо!!! Побывать на Ольхоне было моей мечтой
    читать дальше

    долгое время, и с Вашей помощью, в том числе, она реализовалась самым лучшим образом! Вы даже не представляете, как это важно для меня было именно сейчас! Все было просто замечательно, и размещение в домике, и все экскурсии, и питание (придётся теперь отвыкать от такого обильного и вкусного)) Олег очень профессиональный гид, и просто очень хороший человек. Желаю процветания, благополучия Вашему агентству, всем его сотрудникам!!!

  • А
    Александра
    16 августа 2023
    Лазурный берег Байкала. Отдых в бухте Песчаная
    Все четко, на все вопросы отвечали, все понравилось.
    Все четко, на все вопросы отвечали, все понравилосьВсе четко, на все вопросы отвечали, все понравилосьВсе четко, на все вопросы отвечали, все понравилосьВсе четко, на все вопросы отвечали, все понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Популярные места»

Самые популярные туры этой рубрики на Байкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 14
  1. Четырёхдневный тур на Ольхон
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  3. Фотопутешествие по топовым локациям Байкала
  4. «Летний драйв» за 6 дней
  5. Навстречу Байкальской осени. Листвянка - КБЖД - бухта Песчаная - о. Ольхон
Какие места ещё посмотреть на Байкале
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  2. Малое Море
  3. Тункинская долина
  4. Хребет Хамар-Дабан
Сколько стоит тур на Байкале в июне 2024
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