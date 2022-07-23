1 день

Золотая пряжка России

12:00 Посадка на круизный теплоход в поселке Листвянка.

Туристический поселок Листвянка расположен на юго-западном побережье Байкала, в 65 километрах от Иркутска, у истока реки Ангара, город и поселок связывает живописная асфальтированная автодорога.

Размещение в каютах теплохода.

Знакомство с командой, инструктаж по технике безопасности и правилам поведения на борту и на Байкале.

Переход до Кругобайкальской железной дороги (время в пути около 2–х часов).

Обед на борту теплохода.

После обеда пешеходная экскурсия в сопровождении гида по заброшенным тоннелям и галереям начала 20 века, маршрут начинается от станции Уланово (Хвойная – 98 км КБЖД) и проходит по берегу озера (около 1,5 км) среди крайне живописной природы.

Ужин на борту теплохода.

Ночевка на борту теплохода в одной из удобных бухт КБЖД.

При неблагоприятных погодных условиях по решению капитана, теплоход может отправиться на ночевку в поселок Большие Коты, что расположен в 40 км от КБЖД.

Водный переход 160 километров, время в пути 10 часов.