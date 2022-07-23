Осенний круиз по Байкалу

Круиз осенью - это не скучное перемещение между достопримечательностями

5
2 отзыва
Круиз осенью – это не скучное перемещение между достопримечательностями.

Во время проведения круиза возможно наблюдение нерпы, а также медведей, выходящих на берег в районе полуострова Святой Нос.

А яркие краски осени в сочетании с первозданной мощью великого озера никого не оставят равнодушным! Маршрут: поселок Листвянка – Кругобайкальская Железная дорога – бухта Песчаная – пролив Малое Море – остров Ольхон – Чивыркуйский залив – Малое Море.
Осенний круиз по Байкалу
Осенний круиз по Байкалу
Осенний круиз по Байкалу
Осенний круиз по Байкалу
Осенний круиз по Байкалу
Осенний круиз по Байкалу
Осенний круиз по Байкалу
Осенний круиз по Байкалу
Осенний круиз по Байкалу
Осенний круиз по Байкалу
Осенний круиз по Байкалу
Осенний круиз по Байкалу
Осенний круиз по Байкалу
Осенний круиз по Байкалу
Осенний круиз по Байкалу
Осенний круиз по Байкалу
Осенний круиз по Байкалу
Осенний круиз по Байкалу
Осенний круиз по Байкалу
Осенний круиз по Байкалу
Осенний круиз по Байкалу
Осенний круиз по Байкалу
Осенний круиз по Байкалу
Осенний круиз по Байкалу
Осенний круиз по Байкалу
Осенний круиз по Байкалу
Осенний круиз по Байкалу
Осенний круиз по Байкалу
Ближайшие даты:
10
сен

Что вас ожидает 🤩

Знаменитая КБЖД
Знаменитая КБЖД
Прогуляемся в сопровождении гида по заброшенным тоннелям и галереям Кругобайкальской железной дороги
Байкальская нерпа
Байкальская нерпа
Отправимся к Ушканьим островам наблюдать за лежбищем нерпы
Вкусная рыбалка
Вкусная рыбалка
Для любителей организуем рыбалку на хариуса, щуку, окуня и сазана, а повар с удовольствием приготовит на обед наш улов
Гостеприимный Чивыркуй
Гостеприимный Чивыркуй
Посвятим день отдыху, купанию или катанию на лодке по заливу
Приятные пешие прогулки
Приятные пешие прогулки
Насладимся пешими прогулками по уникальным природным местам

Программа тура по дням

1 день

Золотая пряжка России

12:00 Посадка на круизный теплоход в поселке Листвянка.

Туристический поселок Листвянка расположен на юго-западном побережье Байкала, в 65 километрах от Иркутска, у истока реки Ангара, город и поселок связывает живописная асфальтированная автодорога.

Размещение в каютах теплохода.

Знакомство с командой, инструктаж по технике безопасности и правилам поведения на борту и на Байкале.

Переход до Кругобайкальской железной дороги (время в пути около 2–х часов).

Обед на борту теплохода.

После обеда пешеходная экскурсия в сопровождении гида по заброшенным тоннелям и галереям начала 20 века, маршрут начинается от станции Уланово (Хвойная – 98 км КБЖД) и проходит по берегу озера (около 1,5 км) среди крайне живописной природы.

Ужин на борту теплохода.

Ночевка на борту теплохода в одной из удобных бухт КБЖД.

При неблагоприятных погодных условиях по решению капитана, теплоход может отправиться на ночевку в поселок Большие Коты, что расположен в 40 км от КБЖД.

Водный переход 160 километров, время в пути 10 часов.

Золотая пряжка РоссииЗолотая пряжка РоссииЗолотая пряжка РоссииЗолотая пряжка РоссииЗолотая пряжка России
2 день

Бухта Песчаная

Около 6 утра выход с места ночевки и переход до бухты Песчаная.

Бухта знаменита ходульными деревьями, великолепными видами на озеро со скал, окружающих бухту, отличным песчаным пляжем.

Завтрак на борту теплохода.

Обед на борту теплохода.

По желанию пешеходный переход до бухты Бабушка или бухта Сенная (оговаривается на месте с гидом) по живописной горной тропе, проходящей над берегом озера по отрогам Приморского хребта.

Вечером русская баня на берегу Байкала (оплачивается отдельно на месте сопровождающему).

После того как отлично разогреешься в бане можно искупаться в прохладных водах Байкала.

Ужин на борту теплохода.

Ночевка на борту теплохода.

Водный переход 100 километров, время в пути 6 часов.

Бухта ПесчанаяБухта ПесчанаяБухта ПесчанаяБухта Песчаная
3 день

Петроглифы утеса Саган-Заба

Около 6 утра выход теплохода и переход вдоль западного побережья на север, до острова Ольхон (время в пути около 8-10 часов), крупнейшего острова на Байкале и одного из сакральных мест бурятского народа и шаманисткой религии.

Байкал – это голубое сердце Сибири, а Ольхон – сердце Байкала.

Остров является географическим, историческим и сакральным центром озера – средоточие древних легенд и исторических преданий.

Завтрак на борту теплохода.

Обед на борту теплохода.

В пути возможна остановка у беломраморной скалы Сааган-Заба (при отсутствии волны и достаточном уровне воды) и осмотр наскальных рисунков (петроглифов) III-V веков нашей эры.

Прохождение пролива Малые Ольхонские Ворота – узкого пролива между островом Ольхон и материком.

Ужин на борту теплохода.

Ночевка на борту теплохода в одном из заливов южной оконечности острова Ольхон.

Водный переход 120 километров, время в пути 8 часов.

Петроглифы утеса Саган-ЗабаПетроглифы утеса Саган-ЗабаПетроглифы утеса Саган-ЗабаПетроглифы утеса Саган-ЗабаПетроглифы утеса Саган-Заба
4 день

Острова Малого Моря

Завтрак на борту теплохода.

Небольшая водная прогулка по Малому Морю.

Обед на борту теплохода.

Переход по Малому Морю от южной оконечности острова Ольхон к северной.

По пути, если позволяет время и погодные условия посещение острова Огой, на вершине которого в 2004 году была построен Будистский храм (ступа).

С вершины острова открывается великолепный вид на Ольхон и Малое Море.

Ужин на борту теплохода.

Ночевка на усмотрение капитана в одном и заливов Малого Моря.

Водный переход 70 километров, время в пути 5 часов.

Острова Малого МоряОстрова Малого МоряОстрова Малого МоряОстрова Малого Моря
5 день

Дикая природа Чивыркуйского залива

Завтрак на борту теплохода.

Ранний выход теплохода с Малого моря.

Водный переход через открытый Байкал с Западного на Восточное побережье до Чивыркуйского залива.

Обед на борту теплохода.

К вечеру прибытие в Чивыркуйский залив – одно из уникальнейших мест на Байкале.

Залив мелководен, хорошо прогревается и располагает огромными гидробиологическими ресурсами.

Ужин на борту теплохода.

Ночевка в бухте Змеиная, знаменитой своими целебными радоновыми ваннами с температурой воды от +41 до +45 градусов.

Водный переход через Байкал 110-120 километров, время в пути 8-10 часов.

Дикая природа Чивыркуйского заливаДикая природа Чивыркуйского заливаДикая природа Чивыркуйского заливаДикая природа Чивыркуйского залива
6 день

Гостеприимный Чивыркуй

Завтрак на борту теплохода.

Отдых в Чивыркуйском заливе.

Прогулки по заливам Чивыркуя, для всех желающих будет организована рыбалка.

Кому не интересна рыбалка может посвятить день отдыху, купанию или просто покататься на лодке по заливу.

Возможна спиннинговая рыбалка на щуку, окуня и сазана.

Наш повар с удовольствием приготовит для Вас на обед Ваш улов.

Обед на борту теплохода.

Водный переход до острова Большой Бакланий.

Раньше на острове селились бакланы (кармараны).

В настоящее время здесь селятся тетерева, которые с наступлением весны устраивают здесь страстные тетеревинные тока.

Иногда на острове можно встретить лося.

Пешая прогулка по острову, возможна организация спиннинговой рыбалки на хариуса, щуку.

Для любителей пляжного отдыха и загара великолепный берег и теплая вода.

Ужин на борту теплохода.

Ночевка в одной из бухт Чивыркуйского залива.

Водный переход 20-30 км километров, время в пути 1-2 часа.

Гостеприимный ЧивыркуйГостеприимный ЧивыркуйГостеприимный ЧивыркуйГостеприимный Чивыркуй
7 день

Загадка Ушканьих островов

Около 6 часов утра выход с Чивыркуйского залива, переход на западное побережье Байкала, на Малое Море.

Завтрак на борту теплохода.

По пути, из Чивыркуйского залива находятся самые известные на Байкале острова – Ушканьи острова.

Каменистые берега островов служат лежбищем единственного млекопитающего на Байкале – байкальского тюленя, нерпы.

При условии благоприятной погоды, возможна будет высадка на берег и прогулка по острову.

Все желающие могут посетить остров за дополнительную плату на месте (около 2500-3000 рублей).

Обед на борту теплохода.

К вечеру возвращение в пролив Малое Море.

Остановка на Сарайском пляже, посещение Бурхан (Шаман – Скалы).

Шаман-скала, одна из девяти святынь Азии (ранее именовалась камень-храм).

Наиболее почитаемым святым местом на Байкале была пещера в скале этого мыса Шаманка, которой приносили жертвы и давали обеты со времени появления первых шаманов.

Экскурсия по поселку Хужир (главный поселок острова Ольхон).

Ночевка на усмотрение капитана в одной из бухт Малого Моря.

Ужин на борту теплохода.

Водный переход 120 километров, время в пути 8-10 часов.

Загадка Ушканьих острововЗагадка Ушканьих острововЗагадка Ушканьих острововЗагадка Ушканьих острововЗагадка Ушканьих острововЗагадка Ушканьих островов
8 день

Малое море

Завтрак на борту теплохода.

12:00 – 13:00 Высадка туристов в поселке Сахюрта (МРС).

Время посадки и высадки может меняться, дополнительно уточнять при бронировании круиза.

Проживание

Тур предусматривает проживание на теплоходе класса комфорт.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

КАЮТЫДвухместная каюта
При 2-местном размещении 		Двухместная каюта
При 1-местном размещении
Улучшенные
(№ 1, 5, 6)		120 000160 000
Стандарт
(№ 2, 4)		98 000120 000

Варианты проживания

Теплоход

7 ночей

Корабль класса «комфорт» (длина 25 м, ширина 4,5 метра) располагает четырьмя каютами: носовая «VIP», две каюты в средней части теплохода и одна каюта в кормовой части. Каюты

В носовой и средней части корпуса расположены 3 каюты и 2 совмещенных санузла (гальюна), вход в каюты и санузлы из коридора, ведущего из кают компании.

В каюте так же есть шкаф для одежды, рундуки для личных вещей, телевизор и DVD проигрыватель.

Все каюты оснащены системой вентиляции и отопления.

В гальюнах – душ, электрический унитаз, раковина, подогреваемые полы. Расход горячей воды неограничен.

В кормовой части теплохода расположены 2 каюты и совмещенный гальюн. Вход в каюты и санузлы из коридора ведущего с палубы.

Кают-компания теплохода расположена в надстройке и представляет из себя салон с входом с палубы, в кают компании мягкий диван и обеденный стол, плазменный телевизор, DVD проигрыватель.

В надстройке так же расположен камбуз, изолированный от салона и гальюн с входом с палубы.

Между надстройкой и тамбуром ведущим в кормовые каюты на палубе находится стол и скамейки для обедов на свежем воздухе. Обеденное пространство закрыто сверху тентом.

В кормовой части теплохода имеется сауна с отдельным входом с палубы. В сауне есть душ.

На корме оборудована площадка для ныряния и рыбалки, находится на уровне ватерлинии.

Примечание: рекомендуется взять с собой в путешествие банный халат и тапочки.

ТеплоходТеплоходТеплоходТеплоходТеплоходТеплоходТеплоход

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все трансферы по программе
  • Групповой трансфер Малое Море – Иркутск
  • Размещение и питание на борту теплохода
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Рекреационные сборы
  • Медицинская страховка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Размещение в гостинице и экскурсии до и после экспедиционного круиза
  • Трансфер Иркутск – Листвянка
  • Страховка от несчастного случая
  • Страхование багажа и рисков, связанных с отменой поездки (рекомендовано)
  • Чаевые персоналу и команде (рекомендовано)
Место начала и завершения?
Иркутский район, посёлок Листвянка
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • ветрозащитная, водоотталкивающая куртка, флисовая куртка, легкая шапочка;
  • непродуваемые и непромокаемые теплые штаны на плохую погоду и вечера;
  • легкая ветровка или куртка на хорошую погоду;
  • теплый свитер;
  • теплая шапка, кепка или панамка от солнца;
  • термобелье;
  • перчатки;
  • теплые носки (1 пара), тонкие носки;
  • ботинки или кроссовки с горным протектором для прогулок по пересеченной местности;
  • легкая обувь для нахождения внутри корабля (мокасины, кроссовки с антискользящим протектором, чтобы не скользить по палубе теплохода);
  • солнцезащитные очки;
  • крем от загара и от обветривания;
  • купальник или купальные плавки для посещение бань, горячих источников на маршруте;
  • все средства личной гигиены;
  • личную мини-аптечку (укачивание, простуда, расстройства желудка, головная боль и тд.);
  • репелленты, защищающие от укусов комаров и мошки (во время прогулок по материку);
  • непромокаемый вкладыш (мешок) для защиты особо ценных личных вещей (деньги, документы, фотокамера и пр.) от воды;
  • маленький фонарик, работающий от пальчиковых батареек, бинокль (если он у вас есть);
  • фотоаппарат (с запасными батарейками или зарядным устройством);
  • документы: удостоверение личности или ксерокопию первых страниц и страницы с пропиской регистрации паспорта, путевку или документ, заменяющий ее (ваучер, лист бронирования) и страховой медицинский полис.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Медицинская страховка входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить дополнительную страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Как организовано питание?

Стандартное питание на корабле – это обычная домашняя кухня, например: борщ, солянка, котлеты, овощное рагу, мясная поджарка, рыбные блюда. На завтрак – блинчики, йогурт, оладьи, омлет. Свежие фрукты, овощи, сок. Шашлыки, деликатесы, рыбное меню оговаривается отдельно и, как правило, оплачивается дополнительно. Кок готовит на камбузе, который расположен в надстройке корабля и представляет собой изолированную от туристов, хорошо оборудованную кухню со всем необходимым: холодильник, микроволновая печь, кух. комбайн, газовая печь с духовкой и т. д. Туристы едят в просторной кают –компании за общим столом. Подача блюд осуществляется через раздаточное окно с камбуза. При хорошей погоде возможна сервировка на корме корабля, закрытой тентом от дождя, где стоит стол и есть скамейки.

Вегетаринцев или людей с пищевой аллергией просьба сразу предупредить кока и гида о ваших предпочтениях в еде, а желательно это указать вашему менеджеру еще при бронировании тура, во избежание дальнейших казусных ситуаций на борту теплохода.

Внимание: спиртные напитки и закуски к ним не предусмотрены. Туристы приобретают их самостоятельно.

Особенности тура

Круиз не требует специальной подготовки и в нем могут участвовать все физически здоровые туристы.

Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, участвовать в круизе не рекомендуется.

Лучше вас никто не знает о вашем состоянии здоровья, поэтому при наличии индивидуальных отклонений в состоянии здоровья обязательно предупредите об этом сопровождающего вас гида-проводника, а при появлении известных вам признаков недомогания или заболевания немедленно обратитесь к гиду-проводнику. Конфиденциальность при этом гарантируется.

На случай непредвиденных мелких травм у гида-проводника имеется аптечка.

Перед уходом в круиз сопровождающим гидом-проводником проводится инструктаж по технике безопасности. Турист обязан соблюдать правила личной безопасности и правила, изложенные в инструкции, выполнять указания и команды гида-проводника, капитана корабля.

Группу сопровождает по маршруту опытный гид-проводник, имеющий опыт работы на маршруте. Сопровождающий в круизе – это человек, который будет рассказывать вам о Байкале, договаривается на месте, например, с организацией бани, помогает повару накрывать на стол и решает возникшие по ходу путешествия ситуации.

Команда теплохода состоит из капитана, механика, кока и гида. Все члены команды обладают высокой квалификацией, большим опытом судоходства по Байкалу. Капитан имеет право изменить курс в случае резкого ухудшения погодных условий или других обстоятельств, а также при тяжелом заболевании или получении травм участниками круиза.

Всегда стоит учитывать погодные условия! Вас может покачать на волне и в связи с этим будьте готовы к изменению маршрута, к незапланированным стоянкам. Во время непогоды опытные капитаны действуют по обстоятельствам. Поэтому знайте, что программа не является окончательной и может быть изменена в зависимости от погодных условий. Но в большинстве случаев – это небольшие изменения, которые не сильно отражаются на маршруте круиза. Капитаны всегда стараются догнать время «ранними переходами»

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
М
23 июля 2022
Всё было на высшем уровне.
Самое классное, это баня и купание в Байкале!!!
Море впечатлений и фотографий. Благодаря шаманскому обряду, который провела гид-Ольга, нас сопровождал хорошая погода и солнце, хотя по прогнозу были дождь и шторм.
В
1 ноя 2020
Благодарю за прекрасную организацию поездки! Это был насыщенный, интересный день. Возили, показывали, кормили, катали на хивусе))) Оставалось только восхищаться красотами Байкала. Вечером с Ириной обошли половину Иркутска, узнал много интересного. Еще раз, спасибо вам!

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🧒Можно с детьми🧳Многодневные туры🛳КруизыВодные развлечения

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