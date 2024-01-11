Туры по воде на Байкале

Найдено 10 туров в категории «Водные развлечения» на Байкале, цены от 12 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие до Ольхона. Круиз
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Круиз на Байкале до Ольхона: отдых и экскурсии на теплоходе комфорт-класса
Приглашаем на незабываемый круиз по Байкалу. Откройте для себя волшебство природы, историю и культуру в комфортной атмосфере
Начало: Россия, Иркутский район, рабочий посёлок Листвянка
«Скидка 20% на круиз в июле за быстрое бронирование и оплату в течении 3 дней с момента бронирования»
22 июля в 10:00
1 авг в 10:00
от 60 000 за человека
Навстречу Байкальской осени. Круиз по Байкалу
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Навстречу Байкальской осени. Круиз по Байкалу
Начало: Иркутский район, посёлок Листвянка
«Круиз осенью – это не скучное перемещение между достопримечательностями»
10 сен в 10:00
от 116 000 за человека
Знакомство с Байкалом
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Знакомство с Байкалом
Начало: Аэропорт Иркутска
«Вы также сможете сходить в нерпинарий или же заказать прогулку на катере (не входит в стоимость)»
Расписание: 24.08.22 — 29.08.22 в 10:00
25 июня в 10:00
2 июля в 10:00
69 000 за человека
Тур выходного дня «Maximum»
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Тур выходного дня «Maximum»
Начало: По договоренности
«А в заключительный день тура мы отправимся на незабываемую водную прогулку по Малому морю, где окунемся в мир удивительных островов»
Расписание: Ежедневно июнь-август
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
97 500 за человека
Треккинг по Большой Байкальской Тропе (2 дня)
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Треккинг по Большой Байкальской Тропе (2 дня)
Начало: По договоренности
«Вечером нас ждёт отправление в Иркутск на теплоходе»
Расписание: Каждый день в 9:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
28 500 за человека
Relax на Байкале за 4 дня
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
4 дня
Relax на Байкале за 4 дня
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7, Иркутск
Расписание: См. календарь
21 июня в 09:00
12 июля в 09:00
52 000 за человека
Золотое кольцо Байкала. Экспресс-тур на 6 дней
Авторский тур
5 дней
Золотое кольцо Байкала. Экспресс-тур на 6 дней
Начало: Г. Иркутск, аэропорт или ж/д вокзал
«Водное путешествие по Байкалу на катере»
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
80 380 за человека
По Большой Байкальской тропе за два дня
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
2 дня
По Большой Байкальской тропе за два дня
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
15 июня в 09:00
13 июля в 09:00
12 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    11 января 2024
    Навстречу Байкальской осени. Круиз по Байкалу
    Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍
    Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍
  • Д
    Дмитрий
    2 августа 2023
    Навстречу Байкальской осени. Круиз по Байкалу
    Все организовано с первого шага до последнего выше всяких похвал.
  • Л
    Любовь
    2 августа 2023
    Навстречу Байкальской осени. Круиз по Байкалу
    Гид замечательная, кок вообще супер, все организовано на отлично.
  • Я
    Янина
    9 января 2023
    Осенний круиз по Байкалу
    Организация тура на высоким уровне! И отели, и трансферы, и гид, и программа - всё здорово!
  • А
    Анна
    8 августа 2022
    Путешествие до Ольхона. Круиз
    Тур очень понравился. Не все удалось посмотреть, но Байкал - суровый товарищ и погода не всегда благоприятная для путешествия. Очень
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    понравилась команда, которая сопровождала наш тур. Капитан - скромный, немногословны, но очень профессиональный и внимательный человек. Кок - это чудо - он всегда был весел, улыбался и очень доброжелательно относился ко всем. А готовил…. это чудо. Все было очень вкусно, разнообразно, прекрасно оформлено и многообразно. Большой респект ему. Про гида и говорить нечего. Это чудная девочка Оля, так влюблена в Байкал, так много о нем знает и рассказывает, что заражает всех своим отношением к нему. Лучше гида я во всех своих путешествиях не встречала. А главное, что она не только много знает и рассказывает, а само ее отношение - глубокая любовь и уважения к этому уникальному месту и природе вокруг него. Глубочайшая благодарность ей. Есть, конечно некоторые претензии к техническому устройству проживания (например, отсутствие вентиляции), но это все высказано и принято. В целом, на корабле все было нормально устроено и благоприятно. Баня - супер. Купанье - прелесть. Катанье на лодке - очень-очень. Очень довольны. Байкал - чудо и мы благодарны за представленную возможность приятно провести время и ощутить всю прелесть этого места

  • Л
    Лариса
    7 августа 2022
    Путешествие до Ольхона. Круиз
    Только что вернулись с круиза, нам всё понравилось!!! Программа тура полностью соответствует заявленной в путёвке, несмотря на погодные условия. Удачное сочетание
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    пеших и морских переходов, интересно и наблюдать за скалистым берегом Байкала, и прогуляться по КБЖД, бухточкам, Ольхону. Организовывали баню с купанием в Байкале, просто бомба?, превосходные ощущения. По желанию ходили на рыбалку, катались на моторной лодке. Отдельное спасибо супер-пупер-мега-крутой команде 'Арго': Оле-гиду, Владимиру-камитану, Владимиру - повару (главному по плюшками). Капитан подстраивал переходы под изменчивое настроение Байкала, не рисковал, не смотря на вынужденный простой в Б. Голоустном, мы всё успели посмотреть. Оля окружила группу заботой, поделилась очень интересной и многообразной информацией о Байкале, легендах, фактах. Была внимательна к каждому участнику тур-группы. Жемчужиной круиза стал повар Володя, он не оставил шанса хоть на секунду проголодаться. Меню было простым и многообразным. Всём очень рекомендуем! Р. S. Трансфер с МРС до Иркутска был отстой (водитель гнал, рисковал нашими жизнями, не было ни одной тех. остановки) неприятный типчик.

  • М
    Мисяков
    23 июля 2022
    Путешествие до Ольхона. Круиз
    Мы с сыном очень благодарны за тур по Байкалу. Незабываемые впечатления. Отдельная благодарность гиду - Ольге за создание необычной тёплой атмосферы общения, интересные рассказы и подробную информацию. Два высоко классных профессионала-капитан и кокк порадовали нас своим мастерством.
  • Д
    Дмитрий
    15 марта 2022
    Байкал. Зимний драйв
    Иван, добрый день! Большое спасибо за тур, мы остались очень довольны. Обязательно будем рекомендовать Вас. И Олег крутой, с ним было нам очень комфортно.
  • В
    Вера
    10 февраля 2022
    Байкал. Зимний драйв
    Это была самая чудесная зимняя поездка! Ледовая мощь Байкала неповторима и впечатляет! А главное у нас был самый замечательный гид.
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    Он показал нам лучшие места, организовал катания на коньках, на ватрушке по озерной глади. Спасибо большое, Иван! Всем советую увидеть Байкал в компании Ивана и его коллег.

  • А
    Аида
    5 февраля 2022
    Байкал. Зимний драйв
    Ребята, вы крутые! Спасибо за прием! Благодаря вам самые яркие впечатления от нашего путешествия. Так держать!

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Водные развлечения»

Самые популярные туры этой рубрики на Байкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 8
  1. Путешествие до Ольхона. Круиз
  2. Навстречу Байкальской осени. Круиз по Байкалу
  3. Знакомство с Байкалом
  4. Тур выходного дня «Maximum»
  5. Треккинг по Большой Байкальской Тропе (2 дня)
Какие места ещё посмотреть на Байкале
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Кобылья голова
  2. Малое Море
  3. Тункинская долина
  4. Хребет Хамар-Дабан
Сколько стоит тур на Байкале в июне 2024
Сейчас на Байкале в категории "Водные развлечения" можно забронировать 10 авторских туров от 12 800 до 116 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Водные туры на Байкале на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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