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Авторский тур
4 дня
Круиз на Байкале до Ольхона: отдых и экскурсии на теплоходе комфорт-класса
Приглашаем на незабываемый круиз по Байкалу. Откройте для себя волшебство природы, историю и культуру в комфортной атмосфере
Начало: Россия, Иркутский район, рабочий посёлок Листвянка
«Скидка 20% на круиз в июле за быстрое бронирование и оплату в течении 3 дней с момента бронирования»
22 июля в 10:00
1 авг в 10:00
от 60 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Навстречу Байкальской осени. Круиз по Байкалу
Начало: Иркутский район, посёлок Листвянка
«Круиз осенью – это не скучное перемещение между достопримечательностями»
10 сен в 10:00
от 116 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Знакомство с Байкалом
Начало: Аэропорт Иркутска
«Вы также сможете сходить в нерпинарий или же заказать прогулку на катере (не входит в стоимость)»
Расписание: 24.08.22 — 29.08.22 в 10:00
25 июня в 10:00
2 июля в 10:00
69 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Тур выходного дня «Maximum»
Начало: По договоренности
«А в заключительный день тура мы отправимся на незабываемую водную прогулку по Малому морю, где окунемся в мир удивительных островов»
Расписание: Ежедневно июнь-август
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
97 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Треккинг по Большой Байкальской Тропе (2 дня)
Начало: По договоренности
«Вечером нас ждёт отправление в Иркутск на теплоходе»
Расписание: Каждый день в 9:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
28 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Relax на Байкале за 4 дня
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7, Иркутск
Расписание: См. календарь
21 июня в 09:00
12 июля в 09:00
52 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Золотое кольцо Байкала. Экспресс-тур на 6 дней
Начало: Г. Иркутск, аэропорт или ж/д вокзал
«Водное путешествие по Байкалу на катере»
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
80 380₽ за человека
Авторский тур
2 дня
По Большой Байкальской тропе за два дня
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
15 июня в 09:00
13 июля в 09:00
12 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина11 января 2024Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍
- ДДмитрий2 августа 2023Все организовано с первого шага до последнего выше всяких похвал.
- ЛЛюбовь2 августа 2023Гид замечательная, кок вообще супер, все организовано на отлично.
- ЯЯнина9 января 2023Осенний круиз по БайкалуОрганизация тура на высоким уровне! И отели, и трансферы, и гид, и программа - всё здорово!
- ААнна8 августа 2022Тур очень понравился. Не все удалось посмотреть, но Байкал - суровый товарищ и погода не всегда благоприятная для путешествия. Очень
- ЛЛариса7 августа 2022Только что вернулись с круиза, нам всё понравилось!!! Программа тура полностью соответствует заявленной в путёвке, несмотря на погодные условия. Удачное сочетание
- ММисяков23 июля 2022Мы с сыном очень благодарны за тур по Байкалу. Незабываемые впечатления. Отдельная благодарность гиду - Ольге за создание необычной тёплой атмосферы общения, интересные рассказы и подробную информацию. Два высоко классных профессионала-капитан и кокк порадовали нас своим мастерством.
- ДДмитрий15 марта 2022Байкал. Зимний драйвИван, добрый день! Большое спасибо за тур, мы остались очень довольны. Обязательно будем рекомендовать Вас. И Олег крутой, с ним было нам очень комфортно.
- ВВера10 февраля 2022Байкал. Зимний драйвЭто была самая чудесная зимняя поездка! Ледовая мощь Байкала неповторима и впечатляет! А главное у нас был самый замечательный гид.
- ААида5 февраля 2022Байкал. Зимний драйвРебята, вы крутые! Спасибо за прием! Благодаря вам самые яркие впечатления от нашего путешествия. Так держать!
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит тур на Байкале в июне 2024
Сейчас на Байкале в категории "Водные развлечения" можно забронировать 10 авторских туров от 12 800 до 116 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Водные туры на Байкале на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024