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понравилась команда, которая сопровождала наш тур. Капитан - скромный, немногословны, но очень профессиональный и внимательный человек. Кок - это чудо - он всегда был весел, улыбался и очень доброжелательно относился ко всем. А готовил…. это чудо. Все было очень вкусно, разнообразно, прекрасно оформлено и многообразно. Большой респект ему. Про гида и говорить нечего. Это чудная девочка Оля, так влюблена в Байкал, так много о нем знает и рассказывает, что заражает всех своим отношением к нему. Лучше гида я во всех своих путешествиях не встречала. А главное, что она не только много знает и рассказывает, а само ее отношение - глубокая любовь и уважения к этому уникальному месту и природе вокруг него. Глубочайшая благодарность ей. Есть, конечно некоторые претензии к техническому устройству проживания (например, отсутствие вентиляции), но это все высказано и принято. В целом, на корабле все было нормально устроено и благоприятно. Баня - супер. Купанье - прелесть. Катанье на лодке - очень-очень. Очень довольны. Байкал - чудо и мы благодарны за представленную возможность приятно провести время и ощутить всю прелесть этого места