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Авторский тур
4 дня
Круиз на Байкале до Ольхона: отдых и экскурсии на теплоходе комфорт-класса
Приглашаем на незабываемый круиз по Байкалу. Откройте для себя волшебство природы, историю и культуру в комфортной атмосфере
Начало: Россия, Иркутский район, рабочий посёлок Листвянка
«Скидка 20% на круиз в июле за быстрое бронирование и оплату в течении 3 дней с момента бронирования»
22 июля в 10:00
1 авг в 10:00
от 60 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Навстречу Байкальской осени. Круиз по Байкалу
Начало: Иркутский район, посёлок Листвянка
«Круиз осенью – это не скучное перемещение между достопримечательностями»
10 сен в 10:00
от 116 000₽ за человека
скидка
6%
Авторский тур
4 дня
Навстречу Байкальской осени. Листвянка - КБЖД - бухта Песчаная - о. Ольхон
Начало: Иркутский район, посёлок Листвянка
«Круиз осенью – это не скучное перемещение между достопримечательностями»
10 сен в 10:00
от 6400060 000₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
Навстречу Байкальской осени. Малое Море - остров Ольхон - Чивыркуйский залив - Малое Море
Начало: Иркутский район, посёлок Листвянка
«Без долгих переездов, Вы увидите огромное количество природных достопримечательностей, панорамные виды, насладитесь невероятными рассветами и закатами на палубе теплохода»
13 сен в 10:00
от 7400070 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Знакомство с Байкалом
Начало: Аэропорт Иркутска
Расписание: 24.08.22 — 29.08.22 в 10:00
25 июня в 10:00
2 июля в 10:00
69 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина11 января 2024Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍
- ДДмитрий2 августа 2023Все организовано с первого шага до последнего выше всяких похвал.
- ЛЛюбовь2 августа 2023Гид замечательная, кок вообще супер, все организовано на отлично.
- ЯЯнина9 января 2023Осенний круиз по БайкалуОрганизация тура на высоким уровне! И отели, и трансферы, и гид, и программа - всё здорово!
- ААнна8 августа 2022Тур очень понравился. Не все удалось посмотреть, но Байкал - суровый товарищ и погода не всегда благоприятная для путешествия. Очень
- ЛЛариса7 августа 2022Только что вернулись с круиза, нам всё понравилось!!! Программа тура полностью соответствует заявленной в путёвке, несмотря на погодные условия. Удачное сочетание
- ММисяков23 июля 2022Мы с сыном очень благодарны за тур по Байкалу. Незабываемые впечатления. Отдельная благодарность гиду - Ольге за создание необычной тёплой атмосферы общения, интересные рассказы и подробную информацию. Два высоко классных профессионала-капитан и кокк порадовали нас своим мастерством.
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Круизы»
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