Круизы и туры по воде на Байкале

Найдено 5 туров в категории «Круизы» на Байкале, цены от 60 000 ₽, скидки до 6%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие до Ольхона. Круиз
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Круиз на Байкале до Ольхона: отдых и экскурсии на теплоходе комфорт-класса
Приглашаем на незабываемый круиз по Байкалу. Откройте для себя волшебство природы, историю и культуру в комфортной атмосфере
Начало: Россия, Иркутский район, рабочий посёлок Листвянка
«Скидка 20% на круиз в июле за быстрое бронирование и оплату в течении 3 дней с момента бронирования»
22 июля в 10:00
1 авг в 10:00
от 60 000 за человека
Навстречу Байкальской осени. Круиз по Байкалу
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Навстречу Байкальской осени. Круиз по Байкалу
Начало: Иркутский район, посёлок Листвянка
«Круиз осенью – это не скучное перемещение между достопримечательностями»
10 сен в 10:00
от 116 000 за человека
Навстречу Байкальской осени. Листвянка - КБЖД - бухта Песчаная - о. Ольхон
скидка
6%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Навстречу Байкальской осени. Листвянка - КБЖД - бухта Песчаная - о. Ольхон
Начало: Иркутский район, посёлок Листвянка
«Круиз осенью – это не скучное перемещение между достопримечательностями»
10 сен в 10:00
от 6400060 000 за человека
Навстречу Байкальской осени. Малое Море - остров Ольхон - Чивыркуйский залив - Малое Море
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Навстречу Байкальской осени. Малое Море - остров Ольхон - Чивыркуйский залив - Малое Море
Начало: Иркутский район, посёлок Листвянка
«Без долгих переездов, Вы увидите огромное количество природных достопримечательностей, панорамные виды, насладитесь невероятными рассветами и закатами на палубе теплохода»
13 сен в 10:00
от 7400070 000 за человека
Знакомство с Байкалом
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Знакомство с Байкалом
Начало: Аэропорт Иркутска
Расписание: 24.08.22 — 29.08.22 в 10:00
25 июня в 10:00
2 июля в 10:00
69 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    11 января 2024
    Навстречу Байкальской осени. Круиз по Байкалу
    Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍
    Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍
  • Д
    Дмитрий
    2 августа 2023
    Навстречу Байкальской осени. Круиз по Байкалу
    Все организовано с первого шага до последнего выше всяких похвал.
  • Л
    Любовь
    2 августа 2023
    Навстречу Байкальской осени. Круиз по Байкалу
    Гид замечательная, кок вообще супер, все организовано на отлично.
  • Я
    Янина
    9 января 2023
    Осенний круиз по Байкалу
    Организация тура на высоким уровне! И отели, и трансферы, и гид, и программа - всё здорово!
  • А
    Анна
    8 августа 2022
    Путешествие до Ольхона. Круиз
    Тур очень понравился. Не все удалось посмотреть, но Байкал - суровый товарищ и погода не всегда благоприятная для путешествия. Очень
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    понравилась команда, которая сопровождала наш тур. Капитан - скромный, немногословны, но очень профессиональный и внимательный человек. Кок - это чудо - он всегда был весел, улыбался и очень доброжелательно относился ко всем. А готовил…. это чудо. Все было очень вкусно, разнообразно, прекрасно оформлено и многообразно. Большой респект ему. Про гида и говорить нечего. Это чудная девочка Оля, так влюблена в Байкал, так много о нем знает и рассказывает, что заражает всех своим отношением к нему. Лучше гида я во всех своих путешествиях не встречала. А главное, что она не только много знает и рассказывает, а само ее отношение - глубокая любовь и уважения к этому уникальному месту и природе вокруг него. Глубочайшая благодарность ей. Есть, конечно некоторые претензии к техническому устройству проживания (например, отсутствие вентиляции), но это все высказано и принято. В целом, на корабле все было нормально устроено и благоприятно. Баня - супер. Купанье - прелесть. Катанье на лодке - очень-очень. Очень довольны. Байкал - чудо и мы благодарны за представленную возможность приятно провести время и ощутить всю прелесть этого места

  • Л
    Лариса
    7 августа 2022
    Путешествие до Ольхона. Круиз
    Только что вернулись с круиза, нам всё понравилось!!! Программа тура полностью соответствует заявленной в путёвке, несмотря на погодные условия. Удачное сочетание
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    пеших и морских переходов, интересно и наблюдать за скалистым берегом Байкала, и прогуляться по КБЖД, бухточкам, Ольхону. Организовывали баню с купанием в Байкале, просто бомба?, превосходные ощущения. По желанию ходили на рыбалку, катались на моторной лодке. Отдельное спасибо супер-пупер-мега-крутой команде 'Арго': Оле-гиду, Владимиру-камитану, Владимиру - повару (главному по плюшками). Капитан подстраивал переходы под изменчивое настроение Байкала, не рисковал, не смотря на вынужденный простой в Б. Голоустном, мы всё успели посмотреть. Оля окружила группу заботой, поделилась очень интересной и многообразной информацией о Байкале, легендах, фактах. Была внимательна к каждому участнику тур-группы. Жемчужиной круиза стал повар Володя, он не оставил шанса хоть на секунду проголодаться. Меню было простым и многообразным. Всём очень рекомендуем! Р. S. Трансфер с МРС до Иркутска был отстой (водитель гнал, рисковал нашими жизнями, не было ни одной тех. остановки) неприятный типчик.

  • М
    Мисяков
    23 июля 2022
    Путешествие до Ольхона. Круиз
    Мы с сыном очень благодарны за тур по Байкалу. Незабываемые впечатления. Отдельная благодарность гиду - Ольге за создание необычной тёплой атмосферы общения, интересные рассказы и подробную информацию. Два высоко классных профессионала-капитан и кокк порадовали нас своим мастерством.

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Круизы»

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Сколько стоит тур на Байкале в июне 2024
Сейчас на Байкале в категории "Круизы" можно забронировать 5 авторских туров от 60 000 до 116 000 со скидкой до 6%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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