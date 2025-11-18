Мы отправляемся в путешествие по живописной тропе вдоль Байкала (23 км) с видами на скалы, бухты и тайгу. По пути нас ждут оборудованные стоянки, купание в прозрачной воде и отдых
Описание экскурсии
Маршрут: Иркутск → Листвянка → пешком по тропе → Большие Коты → теплоход → Листвянка → Иркутск 🗓 Что вас ждёт: 🚐 Иркутск: сбор у гостиницы «Ангара». Трансфер на комфортабельном авто в Листвянку. 🗺 Листвянка: инструктаж и старт маршрут: подготовка и выход на тропу. Начинается путешествие вдоль берега Байкала по живописной эко-дороге! 🥾 Пеший переход до Больших Котов: протяжённость маршрута — 23 км. По пути:
панорамные смотровые точки • чистейший воздух и аромат лесных трав • оборудованные стоянки для отдыха • возможность искупаться и перекусить 📸 Идеальный маршрут для фото и перезагрузки от городской суеты ☕ Большие Коты: свободное время: можно посидеть на берегу, перекусить или зайти в местное кафе 🛥 Обратный путь по воде: теплоход до Листвянки. С борта открываются потрясающие виды на весь пройденный путь! 📍 Возвращение по месту проживания Важная информация: В пик сезона (июль) лучше бронировать за неделю — быстро разбирают билеты на теплоход.
Сезон: с 1 июня по 30 сентября
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Байкал
- Листвянка
- Большие Коты
Что включено
- Трансфер Иркутск - Листвянка
- Сопровождение гида
- Перекус в дороге
- Теплоход Большие Коты - Листвянка
Что не входит в цену
- Билет в Прибайкальский нацпарк - 250 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7, гостиница «Ангара»
Завершение: Ул. Сухэ-Батора, 7, гостиница «Ангара»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- В пик сезона (июль) лучше бронировать за неделю - быстро разбирают билеты на теплоход
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Байкала
