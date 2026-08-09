Во время поездки вы узнаете историю Култукского тракта, увидите Байкал со смотровой площадки в Култуке, прогуляетесь по тропе на три озера: Изумрудное, Сказка и Теплое. А также сделаете красивые фотографии на фоне горы Шапка Мономаха.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Это поездка на три озера, которые называют «Теплые озёра». Они не взаимосвязаны и непохожи друг на друга, даже по своему химическому составу. Одно из озёр возникло в результате таяния ледников, а два других oбразовались пoслe пpoвeдeния каpьepных pабoт. Организационные моменты:
- В моих турах нет скучного экскурсионного маршрута — посмотрите направо, посмотрите налево, и лекций с историческими датами. Я создаю программу тура под ваши желания и ориентируюсь на настроение группы.
- Локации могут меняться в процессе поездки или дополняться другими не менее интересными местами.
- Поездка проходит в небольших группах до 5 человек на минивене Хонда Фрид. Дети младше 7 лет располагаются в бустере, не в детском кресле. Учитывайте это при бронировании экскурсии.
- В автомобиле запрещена еда и сладкие напитки, шоколадки. По дороге мы можем заехать в кафе на завтрак или ужин.
- Экскурсия является индивидуальной, не сборная группа. Цена указана за экскурсию максимум до 5 чел Важная информация: Оплата на месте возможна наличными или переводом гиду на карту.
Ежедневно с 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- П. Култук
- Живописный култукский тракт
- Три озера: Изумрудное, Теплое, Сказка
- Горная вершина Шапка Мономаха
- Черные реликтовые тополя
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер туда-обратно
Что не входит в цену
- Обед в кафе. Средний чек 600-1000 р/чел
- Входной билет на территорию экопарка - май, июнь 500 руб. /чел, июль, август, сентябрь - 1000 р/чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу в центре г. Иркутска
Завершение: По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Оплата на месте возможна наличными или переводом гиду на карту
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Огромное спасибо Тамаре. Мы безумно довольны поездкой. Наш гид всю дорогу рассказывала интересные факты о местах, которые мы проезжали. Сделала несколько остановок в необычных местах. Время пролетело быстро, но впечатления останутся надолго!
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М
Это было настоящее приключение! Тёплые озёра оказались удивительными – каждое со своим характером. Особенно запомнилось Изумрудное: вода настолько прозрачная, что видно дно, а цвет просто завораживает! Вид с Култукского тракта на Байкал – великолепен, а прогулка по лесу наполнила энергией. Гид рассказывал так увлечённо, что время пролетело незаметно. Очень рекомендуем эту экскурсию!
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Д
Я влюбилась в эти места! Озеро Сказка полностью оправдывает своё название – будто попадаешь в волшебный лес. Вода чистейшая, воздух наполнен ароматом хвои. А Тёплое озеро действительно приятное для отдыха – мы даже зашли по колено, вода была комфортной. Вид на гору Шапка Мономаха – отличный финал дня. Спасибо за прекрасную организацию!
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О
Вчера вернулись с экскурсии на теплые озера. Это было невероятно! Потрясающие виды, изумрудная вода и удивительная природа. Спасибо организатору Виталине за незабываемый опыт! Обязательно рекомендую всем! Надеюсь, что осенью доедем до Ольхона!
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А
Если хотите увидеть Байкал с необычного ракурса – эта экскурсия идеальна! Смотровая площадка в Култуке открывает потрясающую панораму, а сами Тёплые озёра – настоящие жемчужины Прибайкалья.
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К
Путешествие на тёплые озёра это прекрасные виды на горы, свежий воздух, а также возможность искупаться в чистой воде. Прогулка по тёплым озера была очень красивой.
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Входит в следующие категории Байкала
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