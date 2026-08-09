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А Анастасия Огромное спасибо Тамаре. Мы безумно довольны поездкой. Наш гид всю дорогу рассказывала интересные факты о местах, которые мы проезжали. Сделала несколько остановок в необычных местах. Время пролетело быстро, но впечатления останутся надолго! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Максим Это было настоящее приключение! Тёплые озёра оказались удивительными – каждое со своим характером. Особенно запомнилось Изумрудное: вода настолько прозрачная, что видно дно, а цвет просто завораживает! Вид с Култукского тракта на Байкал – великолепен, а прогулка по лесу наполнила энергией. Гид рассказывал так увлечённо, что время пролетело незаметно. Очень рекомендуем эту экскурсию! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Д Дарья Я влюбилась в эти места! Озеро Сказка полностью оправдывает своё название – будто попадаешь в волшебный лес. Вода чистейшая, воздух наполнен ароматом хвои. А Тёплое озеро действительно приятное для отдыха – мы даже зашли по колено, вода была комфортной. Вид на гору Шапка Мономаха – отличный финал дня. Спасибо за прекрасную организацию! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Ольга Вчера вернулись с экскурсии на теплые озера. Это было невероятно! Потрясающие виды, изумрудная вода и удивительная природа. Спасибо организатору Виталине за незабываемый опыт! Обязательно рекомендую всем! Надеюсь, что осенью доедем до Ольхона! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Артём Если хотите увидеть Байкал с необычного ракурса – эта экскурсия идеальна! Смотровая площадка в Култуке открывает потрясающую панораму, а сами Тёплые озёра – настоящие жемчужины Прибайкалья. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет