Во время поездки вы узнаете историю Култукского тракта, увидите Байкал со смотровой площадки в Култуке, прогуляетесь по тропе на три озера: Изумрудное, Сказка и Мёртвое. А также сделаете красивые фотографии на фоне горы Шапка Мономаха.
Ближайшие даты:
17
дек
дек
18
дек
дек
19
дек
дек
20
дек
дек
21
дек
дек
22
дек
дек
23
дек
дек
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Смотровая площадка п. Култук
- Живописный култукский тракт
- Три озера: Изумрудное, Мёртвое, Сказка
- Горная вершина Шапка Мономаха
Описание
Что вас ожидает: Это поездка на три горных озера, которые называют «Теплые озёра». Они не взаимосвязаны и непохожи друг на друга, даже по своему химическому составу. Одно из озёр возникло в результате таянии ледников, а два других oбразовались пoслe пpoвeдeния каpьepных pабoт. Организационные моменты:
- В моих турах нет скучного экскурсионного маршрута — посмотрите направо, посмотрите налево, и лекций с историческими датами. Я создаю программу тура под ваши желания и ориентируюсь на настроение группы.
- Локации могут меняться в процессе поездки или дополняться другими не менее интересными местами.
- Поездка проходит в небольших группах до 3-4 человек на автомобиле Фольксваген Поло. Просьба обратить внимание, если вас 4 взрослых человека, удобно ли будет располагаться в легковом автомобиле. Дети младше 7 лет располагаются в бустере, не в детском кресле. Учитывайте это при бронировании экскурсии.
- В автомобиле запрещена еда и сладкие напитки, шоколадки. По дороге мы можем заехать в кафе на завтрак или ужин.
- Экскурсия является индивидуальной, не сборная группа. Цена указана за экскурсию независимо от количества участников, максимум до 4 чел.
Ежедневно с 09:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер туда-обратно
- Что не входит
- Питание
- Личные расходы
- Входной билет на территорию парка — 500 руб. /чел
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберу в любом удобном месте г. ИркутскаЗавершение: По согласованию
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 09:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры из Байкала
Индивидуальная
7 часов
Озеро Байкал в шаговой доступности
Иркутск. Место по согласованию
18 дек
19 дек
20 дек
21 дек
от 11 250₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Знакомство с озером Байкал за 1 день
Ваш отель в Иркутске
Завтра
18 дек
19 дек
20 дек
от 12 990₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
12 часов
Красоты Малого моря и Ольхона - поездка в мини-группе
Иркутск ул. Сухэ-Батора 7
Завтра
18 дек
19 дек
20 дек
9 500₽ за человека