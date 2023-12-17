Путешествие на Тёплые озёра

Индивидуальная экскурсия на Байкале
Во время поездки вы узнаете историю Култукского тракта, увидите Байкал со смотровой площадки в Култуке, прогуляетесь по тропе на три озера: Изумрудное, Сказка и Мёртвое. А также сделаете красивые фотографии на фоне горы Шапка Мономаха.
Путешествие на Тёплые озёра
Путешествие на Тёплые озёра
Путешествие на Тёплые озёра
Путешествие на Тёплые озёра
Путешествие на Тёплые озёра
Путешествие на Тёплые озёра
Путешествие на Тёплые озёра
Ближайшие даты:
17
дек
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дек
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Что вас ожидает:

  • Смотровая площадка п. Култук
  • Живописный култукский тракт
  • Три озера: Изумрудное, Мёртвое, Сказка
  • Горная вершина Шапка Мономаха

Описание

Что вас ожидает: Это поездка на три горных озера, которые называют «Теплые озёра». Они не взаимосвязаны и непохожи друг на друга, даже по своему химическому составу. Одно из озёр возникло в результате таянии ледников, а два других oбразовались пoслe пpoвeдeния каpьepных pабoт. Организационные моменты:
  • В моих турах нет скучного экскурсионного маршрута — посмотрите направо, посмотрите налево, и лекций с историческими датами. Я создаю программу тура под ваши желания и ориентируюсь на настроение группы.
  • Локации могут меняться в процессе поездки или дополняться другими не менее интересными местами.
  • Поездка проходит в небольших группах до 3-4 человек на автомобиле Фольксваген Поло. Просьба обратить внимание, если вас 4 взрослых человека, удобно ли будет располагаться в легковом автомобиле. Дети младше 7 лет располагаются в бустере, не в детском кресле. Учитывайте это при бронировании экскурсии.
  • В автомобиле запрещена еда и сладкие напитки, шоколадки. По дороге мы можем заехать в кафе на завтрак или ужин.
  • Экскурсия является индивидуальной, не сборная группа. Цена указана за экскурсию независимо от количества участников, максимум до 4 чел.

Ежедневно с 09:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер туда-обратно
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
  • Входной билет на территорию парка — 500 руб. /чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу в любом удобном месте г. Иркутска
Завершение: По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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