По зимнему льду Байкала

Лёд Байкала - это сказка наяву, это настоящая магия

Лёд Байкала — это сказка наяву, это настоящая магия.

В течение 7 дней нас ждёт активный треккинг на священном Байкале, скованном изумрудным, переливающимся на солнце льдом.

Мы посетим «сердце Байкала» — остров Ольхон, увидим буддийскую Ступу Просветления на острове Огой, овеянный легендами шаманский мыс Бурхан, будем восхищаться уникальным голубым льдом на мысе Хобой и обязательно встретим рассвет над самым огромным озером нашей Земли.

А ещё покатается по льду Байкала на коньках и даже на шипованных велосипедах! Данный маршрут разработан для тех, кто хочет комфортно провести свой отпуск на Байкале.

На все прогулки группа ходит налегке, а ночует в номерах на тёплой турбазе.
По зимнему льду Байкала
По зимнему льду Байкала
По зимнему льду Байкала
По зимнему льду Байкала
По зимнему льду Байкала
По зимнему льду Байкала
По зимнему льду Байкала
По зимнему льду Байкала
По зимнему льду Байкала
По зимнему льду Байкала

Что вы увидите 🤩

  • село Сахюрта
  • озеро Байкал
  • мыс «Кобылья Голова»
  • пролив Ольхонские ворота
  • остров Огой
  • треккинг к Буддистской ступе просветления
  • остров Ольхон
  • скала Шаманка (мыс Бурхан)
  • 13 столбов сэргэ
  • Сарайский пляж
  • корабли с рисунками
  • катание на коньках
  • Большое море
  • Мыс Уншуй
  • мыс Хобой
  • голубые громадины-льдины Байкала
  • Бугульдейка
  • треккинг в Мраморный карьер
  • Малое море
  • залив Мухор
День 1
город Иркутск — село Сахюрта — озеро Байкал
Спустя несколько часов, комфортный трансфер привезёт нас к самому глубокому, пресноводному озеру нашей планеты — озеру Байкал. Сегодня мы впервые увидим и прикоснёмся к его величеству Льду, который здесь каждый день разный. На его цвет и прозрачность влияет не только солнечный свет, но и температура воздуха. Лёд здесь невероятно прозрачный, что позволяет наблюдать за увлекательной подводной жизнью: видно, как на большой глубине, прямо под нами, снуют между камней шустрые бычки и омули. В течение недели будем жить в этой сказке, ходить в походы и восхищаться знаменитыми ледовыми гротами и скульптурами, которые создал Байкал! Вечером поселение на турбазе в селе Сахюрта.
День 2
Малое море, поход на мыс «Кобылья Голова», пролив Ольхонские ворота
После завтрака, идём на нашу первую зимнюю прогулку. Не удивляйтесь, мы будет именно ходить пешком по льду во время тура на Байкал. В феврале толщина льда Байкала достигает 100-150 см, поэтому по озеру можно смело ходить пешком, бегать и даже ездить на автомобиле. В это время прогулки по льду Байкала становятся любимым занятием туристов. Всю неделю мы живем возле Малого моря — это мелководный пролив, отделённый островом Ольхон от остального Байкала. Он соединяется с легендарным озером небольшим проливом под названием Ольхонские ворота.
В этот день у нас по плану треккинг к мысу Кобылья голова, который в профиль имеет интересное сходство с лежащей лошадью. На эту тему инструктор припас туристические легенды. Сегодня в туре на Байкала впервые увидим заветные наплески льда и сделаем первые десятки фотографий! На вершине мыса Кобылья голова стоят необычные пирамидки Обо, обязательно поднимемся наверх и рассмотрим их поближе.
Активная часть треккинга: 21 км, перепад высот 450-470 м, продолжительность похода 5-6 часов.
День 3
Остров Огой, Буддисткая ступа просветления. Остров Ольхон, скала Шаманка, Сарайский пляж, разрисованные корабли, 13 шаманских столбов Сэргэ
С утра едем на остров Огой. Наверняка вы уже поняли, что в походе по льду Байкала мы не только ходим, но и ездим на машине! Каждый год в этих местах прокладывают зимнюю трассу для движения транспорта, делают специальную разметку и наносят светоотражающую краску. За безопасностью дороги лично наблюдает МЧС. Зимний тур на Байкал невозможно представить без посещения острова Огой. Приехав сюда, попадём в священное для буддистов место. Именно здесь поставлена Ступа Просветления, в которую вложены реликвии, привезённые из разных уголков мира. По преданию, если вокруг Ступы пройти три круга и загадать желание, оно обязательно сбудется.
Затем едем в самое сердце Байкала — на остров Ольхон. В поселке Хужир совершим поход на скалу Шаманка, погуляем по Сарайскому пляжу, увидим порт с разрисованными кораблями и сделаем фотографии 13 загадочных, шаманских столбов Сэргэ. Если вы отправились в треккинг на Байкал с детьми, то их отдых явно украсит прогулка в царство разрисованных кораблей. Грозная рыба-пила и инопланетный корабль несомненно оживят фото этого дня!
«Шаман-скала» — скалистый мыс, уходящий в изумрудную, байкальскую воду. Эта скала является символом Великого Байкала. Также это место именуют мыс «Бурхан». Бурхан — главное божество Байкала, который некогда жил в сквозной пещере в Шаман-скале. В древности здесь часто совершались жертвоприношения хозяину острова. В краеведческом музее находятся шаманские предметы, найденные в этих местах. Какой же зимний тур на озеро Байкал обойдётся без посещения сувенирного рынка? Купить милые сердцу сувениры сможем сегодня в местном магазине.
Активная часть треккинга: 5, 3 км, перепад высот 450-470 м, продолжительность похода 6-7 часов.
День 4
Большое море, Остров Ольхон, поход на Мыс Уншуй
С утра будем кататься по льду Байкала. Все желающие смогут взять напрокат коньки или даже шипованные велосипеды. Кататься на велосипедах по льду — это очень круто! Сегодня будет треккинг на Байкале, выйдем на Большое море, к мысу Уншуй. На Большом море будем гулять по новым, весьма живописным окрестностям. Поднимемся на скалу, что расположена над мысом Уншуй — с её вершины будет очередной, потрясающий вид на ледовую гладь Байкала.
Каждый день вы будете узнавать что-то новое про лёд Байкала. Тур в эти места подарит вам новое слово — сокуи. Это ледяные наплески причудливой формы, которые появляются во время штормов. Поздней осенью сердитые, байкальские волны бьются о скалы и капли воды застывают на них причудливыми сосульками. Они похожи на длинные шлейфы или закрученные по спирали длинные иголки.
Активная часть треккинга: 14, 1 км, перепад высот 450-500 м, продолжительность похода 6-7 часов.
День 5
Остров Ольхон, мыс Хобой, голубые громадины-льдины Байкала
Мыс Хобой — обязательный пункт зимнего путешествия на Байкал. Туры в это место невероятно популярны! Мы с вами уже многое посмотрели на Байкале и, казалось бы, лёд нас уже не может удивить. Но нет! Вы ещё не видели зимний мыс Хобой, который находится на самом севере острова Ольхон. Это место окутано древними легендами и преданиями.
«Музей Льда», «Царство Снежной королевы» — как только не называют наши туристы этот поход! Сегодня посетим ледяные замки и гроты, заглянем в ледяные пещеры и сфотографируем причудливые наплески на скалах.
Также на мысе Хобой увидим знаменитые, голубые громадины-льдины Байкала. Это невероятное зрелище!
Активная часть треккинга: 5, 2 км, перепад высот 450-510 м, продолжительность похода 8 часов.
День 6
Бугульдейка, треккинг в Мраморный карьер
Сегодня отправляемся в Бугульдейку! В посёлке с таким юморным названием вновь совершим поход по льду и заглянем в местные бухты. Посмотрим на Байкал с другого ракурса и познакомимся с мистической Мишкиной горой! Говорят, что на ней есть особые врата, из которых время от времени выходят духи.
Также в этот день похода на зимний Байкал посетим ещё одно удивительное место — Мраморный карьер. Когда-то в нём велась добыча ценного минерала, но сегодня работы остановлены. Поэтому сейчас сможем вдоволь нагуляться среди огромных, белоснежных и даже слегка футуристичных блоков мрамора. Здесь всегда получаются необычные фото!
Активная часть треккинга: 4, 5 км, перепад высот 470-640 м, продолжительность похода 6-7 часов.
День 7
Малое море, треккинг по заливу Мухор
С утра идём в поход, встречать новый день на озере Байкал! Поднимемся на невысокую горку, чтобы полюбоваться панорамой и запечатлеть очередной, потрясающий рассвет. Затем идём гулять в залив Мухор.
Активная часть треккинга: 4, 2 км, перепад высот 450-460 м, продолжительность маршрута 2-3 часа.
Сегодня прощаемся с зимним Байкалом и его потрясающим льдом. До новых встреч!
 Что входит
  • Автотранспортные переезды по маршруту на микроавтобусе
  • Переезды по маршруту на УАЗиках
  • Проживание на базе отдыха «Наратэй». Двух-, трёхместные номера «Стандарт». Удобства в номере, телевизор
  • За дополнительную плату на базе отдыха можно поиграть в настольные игры: настольный теннис, русский бильярд, аэрохоккей, настольный футбол, игра «Дартс», шашки, шахматы, нарды, имеется прокат коньков и велосипедов. Есть русская баня с парной и большой зоной отдыха, стоимость 1400 руб. /час – до 6 человек, 100 руб. /час — за каждого последующего человека, 150 руб. — березовый веник, чай — бесплатно
  • Трёхразовое питание: завтрак (день 2-7), обед (день 2-6), ужин (день 1-6)
  • Регистрация группы в МЧС
  • Билеты в Забайкальский национальный парк
  • Услуги инструктора-проводника.
 Что не входит
  • Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Иркутск)
  • Питание во время трансфера: обед в 1-й и в 7-й день
  • По желанию, прокат коньков (150-200 руб. /час), велосипедов (350-450 руб. /час)
  • Страховка (не обязательно).
Начало
🚩 Начало: г. Иркутск аэропорт (возле главного входа со сторо
🏁 Место завершения: г. Иркутск аэропорт (возле главного входа со стороны города)
Важная информация
  • Район путешествия: Российская Федерация, Иркутская область, озеро Байкал, остров Ольхон.
  • Старт маршрута: г. Иркутск (аэропорт) в 09:00 по местному времени (МСК+5).
  • Финиш маршрута: г. Иркутск (аэропорт) в 16:00 по местному времени (МСК+5).
  • Если вы приезжаете за день до начала маршрута или уезжаете позже, в г. Иркутск можно остановиться в гостинице «Syberia» или гостинице «Таормина». Также есть возможность снять квартиру на сутки (1000-1400 руб. /сутки), множество предложений по аренде квартир вы найдете на ресурсе «Авито». Часовой пояс. Время отличается от московского времени на +5 часов. Денежная единица: российский рубль.
  • Общая информация по маршруту:
  • Тип отдыха: проживание на турбазе, прогулки налегке.
  • Проживание: турбаза.
  • Питание: трехразовое (завтрак и ужин в кафе, обед - сухой паек на маршруте).
  • Маршрут проходит на высоте: 450-510 м.
  • Протяженность маршрута: 43, 5 км.
  • Ограничение по возрасту: от 8 до 60 лет.
  • Уровень сложности маршрута: легкий+ (70% маршрута), средний (30% маршрута).
  • Мобильная связь по маршруту: ежедневно до 09:00 и после 18:00. Во время прогулок мобильная связь зачастую отсутствует. Наибольшие зоны покрытия имеют операторы Билайн и Теле-2. Мобильный интернет 3G есть у всех операторов, но 4G у МТС, Мегафона и Теле2. На Малом Море и Ольхоне из-за особенности местности мобильный интернет не везде принимает сигнал.
  • Инфраструктура. В селе Сахюрта и поселке Хужир есть небольшие продуктовые магазины, кафе. Для оплаты в кафе и магазинах следует иметь наличные деньги, оплата банковскими картами не развита.
  • Одежда
  • В путешествиях на Байкал очень важен принцип многослойности одежды. Зимой на Байкале может быть мороз -15С… -20С, яркое солнце в безветренную погоду, порой может дуть сильный ветер. Комбинируя одежду, вы будете комфортно себя чувствовать в любых погодных условиях.
  • 1. Нижний слой. Термобелье - футболка с длинным рукавом и кальсоны.
  • 2. Средний слой. Кофта и штаны из флиса.
  • 3. Верхний слой. Ветрозащитные, утепленные куртка (с капюшоном) и штаны. Прекрасный вариант - пуховые куртки с мембраной или одежда с утеплителем Primaloft®, который обладает водоотталкивающими и «дышащими» свойствами, быстро сохнет и согревает даже намокнув.
  • Обувь
  • Во время похода мы передвигаемся по скользкому льду, ледяным гротам и камням, поднимаемся и спускаемся по льду. Поэтому необходимо, чтобы обувь была удобной, теплой, защищала стопу и имела нескользкую подошву.
  • Валенки брать в поход не рекомендуется. Это отличная, теплая обувь, но они совершенно не держат стопу. Можно брать с собой теплые треккинговые ботинки или зимнюю обувь типа Salomon Toundra, зимние сапоги «Хаски» (модель 075С), обувь Сolumbia (коллекция Titanium).
  • Носки
  • Шерстяные носки, треккинговые носки с добавлением шерсти или термоноски. Термоноски хорошо отводят влагу и сохраняют тепло.
  • Самонагревающиеся вкладыши-стельки
  • Если ваши пальцы ног мерзнут всегда и в любой обуви, то рекомендуем взять с собой самогревы для пальцев ног (одноразовые соляные грелки). Они имеют с одной стороны скругленную форму и приклеиваются к носку, сохраняют тепло в течение 4-7 часов после вскрытия упаковки.
  • Ледоступы, кошки для гололёда или айсеры
  • Это очень важный пункт снаряжения для зимней поездки. Мы проводим на льду большое количество времени, лёд под ногами скользкий, порой также будет встречаться битый лёд. По такой поверхности гораздо удобнее перемещаться, когда к вашей обуви прикреплены ледоступы/кошки/айсеры, чтобы подошвы не скользили. На данный момент в продаже имеются «городские» кошки, например Petzl Spiky Plus и его аналоги. Резиновая основа в форме чулка имеет несколько небольших шипов. Чулок натягивается на ботинок, после чего кошки готовы к использованию. Они хорошо справляются с возложенной на них задачей - уменьшением скольжения по оледенелой поверхности. Кошки весят мало, почти не занимают места, быстро надеваются и снимаются.
  • Более современная и надежная модификация кошек – айсеры. Подошва Vibram (или другая, в зависимости от производителя) с металлическими шипами крепится к ботинкам с помощью ремней с липучками. Стальные шипы обеспечивают отличное сцепление с поверхностью. Кроме того, их подошва является хорошей теплоизоляцией, что весьма важно в зимний период. Айсеры быстро снимаются и надеваются. Однако, из-за более массивной конструкции и улучшенных характеристик сцепления, они имеют больший вес, чем кошки. Айсеры или городские кошки в походах очень удобны, они позволяют быстрее преодолевать обледенелые поверхности, а также снижают риск травматизма. До начала похода необходимо примерить их на всю обувь, которую вы будете брать с собой.
  • Перчатки
  • Следует взять две пары, так как почти весь день вы будете их носить, а перчатки достаточно быстро промокают. Для фотографов прекрасный вариант – это гибридные перчатки-варежки с откидывающимся верхом. Перчатка без пальцев позволяет удобно держать фотоаппарат и нажимать на кнопки, а откидывающаяся варежка оперативно согревает замерзшие пальцы.
  • Варежки с пуховым, шерстяным или синтетическим утеплителем Надеваются поверх перчаток во время сильного мороза и ветра.
  • Шапка
  • Шапку вы будете носить весь поход. Она должна быть максимально теплой и комфортной. Для разнообразия можно взять вторую шапку, яркую и позитивную, с помопном, с ушками или с хвостом для красочных фотографий
  • Защита для лица
  • Зимой на Байкале может дуть сильный ветер, особенно на открытом льду. Самая удобная защита для лица – это балаклава, флисовый шарф-труба или флисовая полумаска для нижней части лица, застегивающаяся на затылке липучкой. Одну из перечисленных вещей обязательно следует взять с собой.
  • Солнцезащитные очки
  • В ясные дни очки защищают глаза от воздействия солнечных лучей, которые могут обжечь внешние слои глаза. Снег отражает до 80% солнечных лучей. Когда солнечный свет отражается от снега, он становится очень ярким и сопровождается интенсивным блеском, из-за которого затруднительно смотреть.
  • Солнцезащитный крем
  • Рекомендуем взять с собой, особенно людям с чувствительной кожей.
  • Фонарик
  • Турист порой встает пораньше, чем заснять рассвет на Байкале)). Поэтому фонарик пригодится. Желательно иметь налобный фонарь, чтобы ваши руки были свободны. Также фонарь будет вам полезен для подсветки гротов, льда или ледяных пещер.
  • Туристический коврик
  • Его следует иметь с собой в любом походе. Вещь легкая, удобная и практически незаменимая На подподпник можно присесть, прилечь при фотосъемке, также во время ходьбы он защищает спину от ветра.
  • Сушилки для обуви
  • Поскольку практически весь день мы проводим на улице, то к вечеру обувь становится влажной, ее необходимо просушивать. Сушилки особенно полезны при отсутствии запасной пары обуви.
  • Трекинговые палки
  • С палками легче идти и сохранять равновесие на льду.
  • Термос
  • Во время прогулки по льду чашечка горячего чая с байкальскими травами всегда будет кстати.
Время проведения: См. календарь
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 14 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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