Зимний Байкал во всем великолепии: все лучшее за 3 дня

Откройте для себя зимний Байкал с нашим эксклюзивным туром. Величественные пейзажи и культурное наследие ждут вас
Представляем вашему вниманию уникальный трехдневный тур по зимнему Байкалу, который станет ярким воспоминанием на всю жизнь. Вас ожидает путешествие по заснеженным просторам, где каждый день будет наполнен новыми открытиями.

Познакомьтесь с
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Улан-Удэ и самой большой головой Ленина, ощутите дух Байкала на этнопрограмме прямо на льду озера, насладитесь красотами Чивыркуйского залива и острова Ольхон.

В программу включены посещение сувенирных лавок, традиционные блюда местной кухни и оздоровительные процедуры.

Важно помнить о подготовке к путешествию: теплая одежда, солнцезащитные средства и удобная обувь - ваш комфорт в наших руках.

Обратите внимание, что компания «Кристальный Байкал» заботится о вашем времени, поэтому пунктуальность - залог полноценного удовольствия от тура.

Программа может адаптироваться в зависимости от погодных условий, что позволит вам насладиться каждым моментом безопасно и комфортно

4.67
3 отзыва
Зимний Байкал во всем великолепии: все лучшее за 3 дня
Зимний Байкал во всем великолепии: все лучшее за 3 дня
Зимний Байкал во всем великолепии: все лучшее за 3 дня
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 10:00

Описание тура

Что вас ждет: Для тех, у кого нет возможности отправиться в долгое путешествие, предлагаем взять все лучшее от зимнего Байкала всего за три дня. Мы собрали небольшую, но действительно впечатляющую программу с самыми красивыми локациями и интереснейшими местами. В первый день тура вас ждет знакомство с Улан-Удэ — посмотрим на самую большую голову Ленина в мире, поднимемся на обзорную площадку в дацане «Ринпоче Багша» и посетим сувенирные лавки. А после отправимся на Байкал, где вас ждет этнопрограмма прямо на льду, погружающая в уникальную культуру и быт местного народа. Второй и третий дни тура мы посвятим изучению красот зимнего Байкала. Отправимся в Чивыркуйский залив, попробуем блюда традиционной кухни и примем оздоровительные минеральные ванны на открытом воздухе в бухте Змеевая. Также вы посетите знаменитый остров Ольхон с его «хрустальными» гротами и скалой Шаманка. Важно знать • Примерно с 20 марта по 30 апреля нерпы выходят на лед Байкала, чтобы погреться: у вас будет уникальная возможность увидеть байкальского эндемика буквально повсюду!:
  • На территории отеля «Сосны» вы сможете за доплату покататься на снегоходах, прогуляться по экотропе протяженностью около километра, ведущей прямо к Байкалу, покататься на лыжах. Там же можно будет посетить баню с тёплой и прохладной купелями, а также расслабиться и согреться на SPA процедурах.
  • Рекомендуем взять с собой: теплую зимнюю одежду (непродуваемую и непромокаемую куртку), тёплые вещи, шапки, две пары удобной теплой обуви, крема с SPF защитой от солнца, солнцезащитные очки, предметы личной гигиены и купальник.
  • Компания «Кристальный Байкал» не несет ответственности за выполнение программы тура в полном объеме в случае опоздания туристов к месту сбора. В этом случае стоимость экскурсии не возмещается.
  • Программа тура может быть изменена по техническим причинам или погодным условиям.

1 февраля по 30 апреля

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь Советов
  • Обзорная площадка в дацане «Ринпоче Багша»
  • Чивыркуйский залив
  • Бухта Змеевая
  • Остров Ольхон
  • Скалы Саган-Хушин и Шаманка
Что включено
  • Проживание в отеле "Cosmos Selection" 5 в Улан-Удэ (1 ночь) и в отеле "Сосны" на Байкале (2 ночи)
  • Питание по программе
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
  • Перелет до Улан-Удэ и обратно в ваш город
  • Страховка
Место начала и завершения?
Улан-Удэ
Когда и сколько длится?
Когда: 1 февраля по 30 апреля
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Не забудьте взять с собой: лыжный костюм
  • Коньки
  • Ледянки
  • Теплую и удобную обувь
  • Термос с горячим чаем и перекус
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
1
М
1 апр 2024
Успели увидеть зимний Байкал. Спасибо экскурсоводам, вывозили сразу на места, где еще в конце марта сохранялось великолепие зимнего Байкала. Спасибо Марии, организатору туру. Всегда на связи. Понравилось радушность местного населения.
А
11 мар 2024
В
24 фев 2024
Отдых был в феврале. Зимний Байкал прекрасен!
Виды потрясающие. Поездка на о. Ольхон п. Хужир -место силы! Много открытий для себя!
Организатору Марии, гиду Ольге -спасибо за прекрасные экскурсии!

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