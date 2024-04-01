читать дальше Улан-Удэ и самой большой головой Ленина, ощутите дух Байкала на этнопрограмме прямо на льду озера, насладитесь красотами Чивыркуйского залива и острова Ольхон.



В программу включены посещение сувенирных лавок, традиционные блюда местной кухни и оздоровительные процедуры.



Важно помнить о подготовке к путешествию: теплая одежда, солнцезащитные средства и удобная обувь - ваш комфорт в наших руках.



Обратите внимание, что компания «Кристальный Байкал» заботится о вашем времени, поэтому пунктуальность - залог полноценного удовольствия от тура.



Программа может адаптироваться в зависимости от погодных условий, что позволит вам насладиться каждым моментом безопасно и комфортно

Представляем вашему вниманию уникальный трехдневный тур по зимнему Байкалу, который станет ярким воспоминанием на всю жизнь. Вас ожидает путешествие по заснеженным просторам, где каждый день будет наполнен новыми открытиями.Познакомьтесь с