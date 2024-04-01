Представляем вашему вниманию уникальный трехдневный тур по зимнему Байкалу, который станет ярким воспоминанием на всю жизнь. Вас ожидает путешествие по заснеженным просторам, где каждый день будет наполнен новыми открытиями.
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Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 10:00
Описание тураЧто вас ждет: Для тех, у кого нет возможности отправиться в долгое путешествие, предлагаем взять все лучшее от зимнего Байкала всего за три дня. Мы собрали небольшую, но действительно впечатляющую программу с самыми красивыми локациями и интереснейшими местами. В первый день тура вас ждет знакомство с Улан-Удэ — посмотрим на самую большую голову Ленина в мире, поднимемся на обзорную площадку в дацане «Ринпоче Багша» и посетим сувенирные лавки. А после отправимся на Байкал, где вас ждет этнопрограмма прямо на льду, погружающая в уникальную культуру и быт местного народа. Второй и третий дни тура мы посвятим изучению красот зимнего Байкала. Отправимся в Чивыркуйский залив, попробуем блюда традиционной кухни и примем оздоровительные минеральные ванны на открытом воздухе в бухте Змеевая. Также вы посетите знаменитый остров Ольхон с его «хрустальными» гротами и скалой Шаманка. Важно знать • Примерно с 20 марта по 30 апреля нерпы выходят на лед Байкала, чтобы погреться: у вас будет уникальная возможность увидеть байкальского эндемика буквально повсюду!:
- На территории отеля «Сосны» вы сможете за доплату покататься на снегоходах, прогуляться по экотропе протяженностью около километра, ведущей прямо к Байкалу, покататься на лыжах. Там же можно будет посетить баню с тёплой и прохладной купелями, а также расслабиться и согреться на SPA процедурах.
- Рекомендуем взять с собой: теплую зимнюю одежду (непродуваемую и непромокаемую куртку), тёплые вещи, шапки, две пары удобной теплой обуви, крема с SPF защитой от солнца, солнцезащитные очки, предметы личной гигиены и купальник.
- Компания «Кристальный Байкал» не несет ответственности за выполнение программы тура в полном объеме в случае опоздания туристов к месту сбора. В этом случае стоимость экскурсии не возмещается.
- Программа тура может быть изменена по техническим причинам или погодным условиям.
1 февраля по 30 апреля
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Советов
- Обзорная площадка в дацане «Ринпоче Багша»
- Чивыркуйский залив
- Бухта Змеевая
- Остров Ольхон
- Скалы Саган-Хушин и Шаманка
Что включено
- Проживание в отеле "Cosmos Selection" 5 в Улан-Удэ (1 ночь) и в отеле "Сосны" на Байкале (2 ночи)
- Питание по программе
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Перелет до Улан-Удэ и обратно в ваш город
- Страховка
Место начала и завершения?
Улан-Удэ
Когда и сколько длится?
Когда: 1 февраля по 30 апреля
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Не забудьте взять с собой: лыжный костюм
- Коньки
- Ледянки
- Теплую и удобную обувь
- Термос с горячим чаем и перекус
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
1 апр 2024
Успели увидеть зимний Байкал. Спасибо экскурсоводам, вывозили сразу на места, где еще в конце марта сохранялось великолепие зимнего Байкала. Спасибо Марии, организатору туру. Всегда на связи. Понравилось радушность местного населения.
А
Андрей
11 мар 2024
В
Вера
24 фев 2024
Отдых был в феврале. Зимний Байкал прекрасен!
Виды потрясающие. Поездка на о. Ольхон п. Хужир -место силы! Много открытий для себя!
Организатору Марии, гиду Ольге -спасибо за прекрасные экскурсии!
Виды потрясающие. Поездка на о. Ольхон п. Хужир -место силы! Много открытий для себя!
Организатору Марии, гиду Ольге -спасибо за прекрасные экскурсии!
Тур входит в следующие категории Байкала
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