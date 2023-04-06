Покоряем Байкал на багги

Приключение на Байкале: мини-групповая экскурсия на багги с посещением мест силы

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Путешествие-портал к местам силы Байкала.

Будем разгоняться до 80-90 км/ч, проезжать вброд по горной реке, преодолевать препятствия и наслаждаться великолепными видами природы. Посетим Курминское озеро, Сарминское ущелье, Мыс Цаган-Хушун, Уюга и мыс Хадарта.
Покоряем Байкал на багги
Покоряем Байкал на багги
Покоряем Байкал на багги
Покоряем Байкал на багги
Покоряем Байкал на багги
Покоряем Байкал на багги
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Что вас ожидает:

  • Курма
  • Курминское озеро
  • Мыс Цаган-Хушун
  • Мыс Уюга
  • Мыс Хадарта
  • Сарминское ущелье
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Путешествие-портал к местам силы Малого Моря

Название маршрута отражает историю, мы посетим Сарминское ущелье, по которому в Сибирь пришли казаки, вы увидите наскальные рисунки древних людей и услышите байкальские легенды.

Программа:

Курма – Курминское озеро.
Проходим инструктаж и отправляемся в путь! Мы подобрали контрастный участок дороги, чтобы вы получили весь спектр ощущений от багги!
Проверим машины в деле! Будем разгоняться до 80-90 км/ч, проезжать вброд по горной реке, преодолевать препятствия и бездорожье. В пути насладимся великолепными видами долины реки Курма и косы Курминского озера.

Мыс Цаган-Хушун

Мыс Цаган-Хушун – одна из ключевых точек экскурсии. На наш взгляд, это наиболее живописное место Малого моря: тут открываются величественные виды, природные арки, загадочные пещеры и головокружительные панорамы, напоминающие бухты Балийских побережий. Останавливаемся, гуляем, делаем эффектные фото.

Мыс Уюга – мыс Хадарта

Нам предстоит перейти вброд на багги небольшое болото: почувствуйте себя покорителями нрава Сибирской природы!
Отправляемся к мысу Уюга. Тут можно покормить чаек, закрепить ленточку на священных столбах и совершить символичный обряд местным духам, чтобы дорога на Сарму прошла успешно. Мыс Хадарта знаменит редкими минеральными камнями и захватывающими видами на остров Огой и акваторию Малого Моря.

Сарминское ущелье – Курма

Дорога на Сарму прямая и относительно ровная: на багги тут можно хорошо разогнаться и преодолеть этот участок с ветерком. Пройдём по Сарминской косе и остановимся в самобытном Сарминском ущелье.
Тут формируется самый сильный байкальский ветер – Сарма: уникальное природное явление. Мы сделаем часовую стоянку: обследуем окрестности, изучим наскальные рисунки, увидим горные панорамы.
Желающие могут попытать удачу в рыбной ловле на красивейшей горной реке Сарма. Устроим обед с байкальской ухой, настойками и песнями под гармошку. Заряжаемся эмоциями и отправляемся на багги в обратный путь.

Согласно расписанию в календаре

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
Что не входит
  • Экскурсия
  • Обед
Место начала и завершения?
Деревня Курма, Ольхонский район, Иркутская область
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • В ближайшее время с вами свяжется наш сотрудник и уточнит ваше местонахождение. Трансфер гибкий и осуществляется с побережья малого моря (как со стороны Ольхона, так и со стороны материка). После контакта
  • Вы будете знать точное место встречи. Возможно изменение времени
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Групповые
Летние
Активный отдых
Выездные

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