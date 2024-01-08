Невероятный Аршан: Саянские горы, Бурятия (всё включено)
Индивидуальная экскурсия на Байкале

Обзорная экскурсия на машине по Бурятии: посещение буддийского храма Бодхидхарма

5
6 отзывов
Вы проведёте целый день в одном из самых живописных мест Сибири — на курорте Аршан.

Красоты Тункинской долины, Саянов и Байкала, горная река с водопадом и горячие минеральные источники — вас ждёт незабываемый отдых!
Невероятный Аршан: Саянские горы, Бурятия (всё включено)
Невероятный Аршан: Саянские горы, Бурятия (всё включено)
Невероятный Аршан: Саянские горы, Бурятия (всё включено)
Ближайшие даты:
15
фев
16
фев
23
фев
25
фев
26
фев
1
мар
2
мар
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Тункинская долина
  • Байкал
  • Аршан
  • Водопады
  • Термальные и минеральные источники
  • Кедровые рощи
  • Будийский Дацан

Описание

Что вас ждет:

пос. Култук (обзорная площадка) * Озеро Байкал • пос. Аршан прогулка к Будде медицины • прогулка по кедровому лесу • минеральные источники (для глаз, желудка, общеукрепляющий - можно попить и набрать домой) • прогулка по горному ущелью реки Кынгырга к водопаду • обед • посещение буддийского действующего храма Бодхидхарма • посещение монгольского рынка • пос. Жемчуг, купание в термальном источнике Необходимое для комфортного тура:.
пос. Култук (обзорная площадка) * Озеро Байкал • пос. Аршан прогулка к Будде медицины • прогулка по кедровому лесу • минеральные источники (для глаз, желудка, общеукрепляющий - можно попить и набрать домой) • прогулка по горному ущелью реки Кынгырга к водопаду • обед • посещение буддийского действующего храма Бодхидхарма • посещение монгольского рынка • пос. Жемчуг, купание в термальном источнике Необходимое для комфортного тура:.
удобная обувь • одежда по погоде • купальные принадлежности, тапочки резиновые, полотенце • перекус.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Экскурсионное обслуживание
  • Купание в термальном источнике
  • Все билеты по маршруту (вход в парк, к водопадам)
  • Обед
  • Вода на каждого участника
Что не входит
  • Дополнительные заезды по маршруту
  • Сувениры и развлечения
Место начала и завершения?
ул. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Обязательно при бронировании необходимо связаться с гидом для подтверждения и утончения деталей
  • Необходимое для комфортного тура:
  • Удобная обувь
  • Одежда по погоде
  • Купальные принадлежности, тапочки резиновые, полотенце
  • Перекус
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
А
8 янв 2024
Экскурсия понравилась, Марина очень много интересного рассказывает на протяжении всей поездки. Все продумано до мелочей: удобный транспорт, водичка всем и даже обед без очередей! Красоты невероятные! Теперь только к Вам.
З
28 июня 2023
Очень интересная и познавательная экскурсия. Природа Бурятии - реально красивая и завораживающая😍. Горы, долина, река, Дацаны, а блюда национальные😋, всё это надо увидеть и ощутить воочию. Гиды Марина и Вячеслав крутые, организовали экскурсию на высшем уровне👍. Стопроцентно рекомендую!
Л
14 июня 2023
10 июня 2023г
Большое спасибо за интересно- познавательную экскурс на Аршан.
Гид Вячеслав так подробно поведал нам традиции и обычаи бурятского народа,провел по святым местам,показал красоты горных троп, мы попробовали национальное блюдо- базы,искупались термальном источнике.
Уставшие,но довольные мы вернулись домой
Огромное спасибо за хорошо проведённый день. Друзья рекомендую вам выбрать экскурсию у этих гидов,вы не пожалеете.
М
12 июня 2023
Экскурсия прошла на отлично!!! Гид всё подробно рассказывал, показывали самые красивые места в Бурятии, посетили водопад, и много много чего ещё интересного. Купались в горячих источниках. Погрузились в культуру, историю и национальную кухню Бурятии. Вобщем всё было супер👍👍👍 всем рекомендую, не пожалеете 🤝
О
26 мая 2023

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Байкала

ИндивидуальныеНа весь деньПрирода и пейзажиГоры

Похожие туры из Байкала

Идеальный Аршан - Саянские горы (Все включено)
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Идеальный Аршан - Саянские горы (Все включено)
ул. Ленина
Завтра
16 фев
21 фев
23 фев
от 19 500 за всё до 3 чел.
Красоты Малого моря и Ольхона - поездка в мини-группе
Мини-группа
12 часов
41 отзыв
Путешествие по Ольхону и Малому морю: незабываемые впечатления
Откройте для себя сокровища Байкала: Ольхон и Малое море с экспертным гидом и комфортным транспортом
Иркутск ул. Сухэ-Батора 7
Завтра
16 фев
17 фев
18 фев
10 000 за человека
Танцующая богиня - к лику Янжимы с посещением озера Байкал
Индивидуальная
14 часов
Танцующая богиня Янжима: экскурсия с посещением Байкала
Откройте для себя магию Бурятии, поклонитесь богине Янжиме и насладитесь красотой озера Байкал
Центральная площадь
Сегодня
Завтра
16 фев
17 фев
24 800 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий на Байкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
HOROSHO
TAM