Обзорная экскурсия на машине по Бурятии: посещение буддийского храма Бодхидхарма
Вы проведёте целый день в одном из самых живописных мест Сибири — на курорте Аршан.
Красоты Тункинской долины, Саянов и Байкала, горная река с водопадом и горячие минеральные источники — вас ждёт незабываемый отдых!
Красоты Тункинской долины, Саянов и Байкала, горная река с водопадом и горячие минеральные источники — вас ждёт незабываемый отдых!
Ближайшие даты:
15
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фев
16
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фев
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Тункинская долина
- Байкал
- Аршан
- Водопады
- Термальные и минеральные источники
- Кедровые рощи
- Будийский Дацан
Описание
Что вас ждет:
пос. Култук (обзорная площадка) * Озеро Байкал • пос. Аршан прогулка к Будде медицины • прогулка по кедровому лесу • минеральные источники (для глаз, желудка, общеукрепляющий - можно попить и набрать домой) • прогулка по горному ущелью реки Кынгырга к водопаду • обед • посещение буддийского действующего храма Бодхидхарма • посещение монгольского рынка • пос. Жемчуг, купание в термальном источнике Необходимое для комфортного тура:.
пос. Култук (обзорная площадка) * Озеро Байкал • пос. Аршан прогулка к Будде медицины • прогулка по кедровому лесу • минеральные источники (для глаз, желудка, общеукрепляющий - можно попить и набрать домой) • прогулка по горному ущелью реки Кынгырга к водопаду • обед • посещение буддийского действующего храма Бодхидхарма • посещение монгольского рынка • пос. Жемчуг, купание в термальном источнике Необходимое для комфортного тура:.
удобная обувь • одежда по погоде • купальные принадлежности, тапочки резиновые, полотенце • перекус.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Экскурсионное обслуживание
- Купание в термальном источнике
- Все билеты по маршруту (вход в парк, к водопадам)
- Обед
- Вода на каждого участника
- Что не входит
- Дополнительные заезды по маршруту
- Сувениры и развлечения
- Место начала и завершения?
- ул. Ленина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Обязательно при бронировании необходимо связаться с гидом для подтверждения и утончения деталей
- Необходимое для комфортного тура:
- Удобная обувь
- Одежда по погоде
- Купальные принадлежности, тапочки резиновые, полотенце
- Перекус
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
8 янв 2024
Экскурсия понравилась, Марина очень много интересного рассказывает на протяжении всей поездки. Все продумано до мелочей: удобный транспорт, водичка всем и даже обед без очередей! Красоты невероятные! Теперь только к Вам.
З
Зося
28 июня 2023
Очень интересная и познавательная экскурсия. Природа Бурятии - реально красивая и завораживающая😍. Горы, долина, река, Дацаны, а блюда национальные😋, всё это надо увидеть и ощутить воочию. Гиды Марина и Вячеслав крутые, организовали экскурсию на высшем уровне👍. Стопроцентно рекомендую!
Л
Лариса
14 июня 2023
10 июня 2023г
Большое спасибо за интересно- познавательную экскурс на Аршан.
Гид Вячеслав так подробно поведал нам традиции и обычаи бурятского народа,провел по святым местам,показал красоты горных троп, мы попробовали национальное блюдо- базы,искупались термальном источнике.
Уставшие,но довольные мы вернулись домой
Огромное спасибо за хорошо проведённый день. Друзья рекомендую вам выбрать экскурсию у этих гидов,вы не пожалеете.
Большое спасибо за интересно- познавательную экскурс на Аршан.
Гид Вячеслав так подробно поведал нам традиции и обычаи бурятского народа,провел по святым местам,показал красоты горных троп, мы попробовали национальное блюдо- базы,искупались термальном источнике.
Уставшие,но довольные мы вернулись домой
Огромное спасибо за хорошо проведённый день. Друзья рекомендую вам выбрать экскурсию у этих гидов,вы не пожалеете.
М
Мария
12 июня 2023
Экскурсия прошла на отлично!!! Гид всё подробно рассказывал, показывали самые красивые места в Бурятии, посетили водопад, и много много чего ещё интересного. Купались в горячих источниках. Погрузились в культуру, историю и национальную кухню Бурятии. Вобщем всё было супер👍👍👍 всем рекомендую, не пожалеете 🤝
О
Ольга
26 мая 2023
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