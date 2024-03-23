авто – экскурсии на Байкале

Найдено 9 экскурсий в категории «авто» на Байкале, цены от 10 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Иркутск и Байкал за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Эксклюзивный тур: Иркутск и Байкал - культура и природа в одном путешествии
Погрузитесь в уникальный мир Сибири: от деревянного зодчества Иркутска до берегов величественного Байкала
Начало: У вашего отеля в Иркутске
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Идеальный Аршан - Саянские горы (Все включено)
скидка
5%
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Путешествие в Аршан и Саянские горы: экскурсия из Иркутска с полным пакетом услуг
Приглашаем вас на незабываемое путешествие к подножию Саянских гор. Вас ждут горные реки, водопады и термальные источники
Начало: Ул. Ленина
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
от 2200020 900 за всё до 2 чел.
Путешествие в Бурятию: Тункинская долина и Аршан
Индивидуальная
12 часов
15 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Тункинская долина и Аршан в Бурятии
Окунитесь в мир древних традиций и неповторимой природы Бурятии. Тункинская долина и Аршан ждут вас в этом незабываемом путешествии
Начало: Место вашего проживания в Иркутске
Расписание: Каждый день в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 19 000 за всё до 3 чел.
Ключ к Байкалу - поселок Большое Голоустное
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Ключ к Байкалу: незабываемое путешествие в Большое Голоустное
Приглашаем вас на однодневное путешествие к озеру Байкал, где вы откроете для себя чарующие пейзажи и уникальную культуру Большого Голоустного
Начало: Заезд по адресу
Расписание: По бронированию
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 12 000 за всё до 2 чел.
Листвянка - один день на берегу самого большого озера планеты
Индивидуальная
7 часов
Листвянка: уникальное путешествие на берегу Байкала за один день
Погрузитесь в мир байкальских тайн и красот. Экскурсия в Листвянку откроет перед вами величие самого глубокого озера мира
Начало: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
10 500 за всё до 4 чел.
Листвянка - ворота Байкала
Индивидуальная
8 часов
Листвянка - ворота Байкала: путешествие к истокам Ангары
Погрузитесь в мир Байкала: от истории до уникальной флоры и фауны, насладитесь красотой и мистикой озера
Начало: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
10 500 за всё до 4 чел.
Увидеть Байкал за один день
Индивидуальная
9 часов
Уникальное путешествие на Байкал: Листвянка и Тальцы за один день
Погрузитесь в уникальный мир Байкала с индивидуальной экскурсией. Откройте для себя красоту Листвянки и историю музея Тальцы в компании опытного гида
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7, Иркутск
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
12 000 за человека
Поселок Листвянка и музей Тальцы
Индивидуальная
7 часов
Поселок Листвянка и музей Тальцы на Байкале: путешествие в культуру
Отправьтесь в путешествие по живописному Байкалу, где история и природа сливаются в единое целое. Откройте для себя дух Прибайкалья
Начало: Иркутск
Расписание: Любой день по запросу
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 10 500 за всё до 3 чел.
Аршан - красота Тункинской долины
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
15 часов
Увлекательная поездка в Аршан через Тункинскую долину
Индивидуальная экскурсия по живописной Тункинской долине. Посетите Аршан, водопады, минеральные источники и буддийский дацан. Удобный трансфер из Иркутска
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1800016 200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кристина
    23 марта 2024
    Ключ к Байкалу - поселок Большое Голоустное
    Нам все очень понравилось. Отличный гид, комфортное перемещение и потрясающая локация. Спасибо)
  • Г
    Галина
    17 марта 2024
    Ключ к Байкалу - поселок Большое Голоустное
    Спешим поставить пять с плюсом экскурсии "Ключ к Байкалу - посёлок Большое Голоустное" от 13 марта 2024 года. Это волшебная
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    зимняя сказка, которую нам поведали потрясающие профессионалы Марина и Владислав. Их любовь и уважение к своему краю передалось и нам. Мы очарованы Байкальский страной! Большое спасибо за это великолепным профи и очень сердечным и заботливым Марине и Владиславу!

  • А
    Анна
    9 марта 2024
    Ключ к Байкалу - поселок Большое Голоустное
    Экскурсия просто потрясающая. Красоты Байкала впечатляют. Лед,,Кудыкина гора, Церкви и храмы, все впечатлило. Больше спасибо гиду Марине, рассказывала истории, легенды и исторические события всю и экскурсию, мы не скучали. Надеюсь мы увидимся еще не раз)
  • С
    Светлана
    23 августа 2023
    Лучшее на Байкале: однодневная экскурсия на Ольхон (из Иркутска/Листвянки)
    Экскурсия очень понравилась, гид Никита показал много красивых мест, рассказал кучу интересных историй. Вся экскурсия прошла легко и непринужденно, теперь хотим вернуться зимой)
  • С
    Светлана
    16 августа 2023
    Идеальный Аршан - Саянские горы (Все включено)
    Путешествовали в Тункинскую долину на машине с Вячеславом. Прекрасная поездка! Масса впечатлений. Водопад, прогулка по горам, дацаны, потухшие вулканы, минеральные
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    источники, Аршан,-всего не перечислишь! По пути встречались белки, бурундучки, суслики, поползни. Вячеслав - прекрасный водитель и гид. Чудесные виды, волшебный воздух. Очень рекомендую! Организаторы поездки- Марина и Вячеслав- интересные собеседники, внимательные и любящие свое дело люди

  • Е
    Елена
    4 августа 2023
    Лучшее на Байкале: однодневная экскурсия на Ольхон (из Иркутска/Листвянки)
    3 дня назад вернулись из Иркутска. Хотим поблагодарить за организацию путешествия. Все прошло гладко, программу всю выполнили, с гидом- водителем
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    Алексеем даже подружились. Впечатления от информации, от пейзажей и потрясающих воображения видов природы, незабываемы! Благодарим команду этой экскурсионной фирмы. Волгодонск, Краснодар 🖐🏻

  • Е
    Елена
    26 июля 2023
    Байкал в Большом Голоустном и поход на Сухое озеро
    Экскурсия - супер! Интересный маршрут! Красота! БОЛЬШОЕ СПАСИБО Ивану за знакомство с Байкалом!
  • С
    Сулус
    5 декабря 2022
    Путешествие в Бурятию: Тункинская долина и Аршан
    Мы просто в восторге от проведенной экскурсии. Спасибо большое Ксении!!!
  • А
    Анастасия
    2 декабря 2022
    Путешествие в Бурятию: Тункинская долина и Аршан
    Экскурсия оставила просто незабываемые ощущения! Безумно красивые виды! Гид Ксения - очень приятная девушка, которая рассказывала много интересных фактов о
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    здешних местах. Было очень комфортно путешествовать с гидом, как будто едешь со старой знакомой в маленькое путешествие! Экскурсия проходила на комфортном автомобиле, заезжали отведать вкусную бурятскую кухню. Благодарим очень за экскурсию и за эти впечатления!

  • А
    Алёна
    10 ноября 2022
    Путешествие в Бурятию: Тункинская долина и Аршан
    Лучшая экскурсия с лучшим гидом Ксенией. Прилетела в Иркутск из Владивостока, по делам на четыре дня и очень хотелось провести
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    день для себя. Выбрав Тур на Аршан не пожалела не на минутку и выбрав себе индивидуальную экскурсию с Ксенией. Я влюбилась в Бурятию

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «авто»

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  1. Иркутск и Байкал за один день
  2. Идеальный Аршан - Саянские горы (Все включено)
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  4. Ключ к Байкалу - поселок Большое Голоустное
  5. Листвянка - один день на берегу самого большого озера планеты
Какие места ещё посмотреть на Байкале
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Набережная
  3. Хребет Хамар-Дабан
  4. Мыс Кобылья голова
  5. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Байкалу в июне 2024
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