Хотите посетить Байкал, но отпуск еще далеко? Наш тур выходного дня идеально подойдет для вас! Вы сможете сбежать от рутины рабочей недели и на несколько дней перенестись в совершенно другой мир, наслаждаясь природой и красотами региона.
Впечатления, которые вы получите, останутся с вами на долгие годы, а красивые фотографии станут отличным напоминанием об увлекательном путешествии.
Впечатления, которые вы получите, останутся с вами на долгие годы, а красивые фотографии станут отличным напоминанием об увлекательном путешествии.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
День 1:
Мы приглашаем вас на увлекательное путешествие, начинающееся с того момента, когда мы заберем вас из любой точки Иркутска. Вас ждут незабываемые впечатления: посещение архитектурно-этнографического музея Тальцы, остановка у истока реки Ангары, знакомство с знаменитым Шаман-камнем и подъем на смотровую площадку на высоту 728 метров. Вы также посетите Свято-Никольский Храм, попробуете самую вкусную рыбу Байкала на рыбном рынке и посетите Байкальский музей за дополнительную плату. Завершим день заселением в отель в Листвянке и свободным временем.
День 2:
Наше путешествие продолжается с посещения Шаман-камня, к которому мы подойдем на катере на расстоянии «вытянутой руки». Затем наш путь приведет нас вдоль Порта Байкала и Кругобайкальской железной дороги. Первая остановка - поселок Шумиха, где мы осмотрим Итальянскую стенку, насладимся пикником на свежем воздухе и отправимся на катере до станции Половинная, где мы рассмотрим мосты и тоннели. Если будет желание, можно искупаться в озере.
День 3:
Сегодня мы отправляемся в Иркутск, где вас ожидает обзорная экскурсия по городу. Наше незабываемое путешествие подошло к концу, и мы прощаемся с вами, но надеемся увидеть вас снова зимой!
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Гид на протяжении всей программы
- Все трансферы и экскурсии
- Входные билеты и сборы в Нац. Парк
- Питание по программе
- Проживание в Листвянке (программа Lite) / на Ольхоне в благоустроенных 2-х местных номерах (удобства в номере)
- Что не входит
- Проживание в Иркутске
- Питание, которое не входит в программу (на Ольхоне можно поужинать в кафе, вариантов много)
- Дополнительно к программе можно добавить:
- Баня на берегу Байкала 4500 руб. /час до 4х чел, далее 600 руб с чел в час
- Посещение Этнопарка с фольклорной программой, узнаем о культе бурят, цена 10000 руб. за группу
- Экскурсия по Тажеранским Степям — место кочевки древнего народа, предков современных якутов: виды на Байкал с высоты птичьего полета, долина каменных духов, бухта Ая и панорамные точки горы Тондора, цена: 12000 руб. за группу
- Также для тех, кто остаётся на 1-2 дня дольше, есть трекинги по ББТ, сплавы по рекам, экскурсии на Кругобайкальскую ж/д, на минеральные источники Аршан и Тункинскую долину
- По необходимости можем включить в программу проживание в Иркутске — можем предложить отель Тайга, цена 5400-6400 руб. /сутки за 2х местный номер с завтраком, новый отель, хорошее расположение рядом с набережной (необходимо 1-2 ночи, зависит от даты вылета)
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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