Тур выходного дня «Lite»

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Ответы на вопросы
Хотите посетить Байкал, но отпуск еще далеко? Наш тур выходного дня идеально подойдет для вас! Вы сможете сбежать от рутины рабочей недели и на несколько дней перенестись в совершенно другой мир, наслаждаясь природой и красотами региона.

Впечатления, которые вы получите, останутся с вами на долгие годы, а красивые фотографии станут отличным напоминанием об увлекательном путешествии.
Тур выходного дня «Lite»
Тур выходного дня «Lite»
Тур выходного дня «Lite»
Тур выходного дня «Lite»
Тур выходного дня «Lite»
Тур выходного дня «Lite»
Ближайшие даты:
4
мая
5
мая
6
мая
7
мая
8
мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

День 1:

Мы приглашаем вас на увлекательное путешествие, начинающееся с того момента, когда мы заберем вас из любой точки Иркутска. Вас ждут незабываемые впечатления: посещение архитектурно-этнографического музея Тальцы, остановка у истока реки Ангары, знакомство с знаменитым Шаман-камнем и подъем на смотровую площадку на высоту 728 метров. Вы также посетите Свято-Никольский Храм, попробуете самую вкусную рыбу Байкала на рыбном рынке и посетите Байкальский музей за дополнительную плату. Завершим день заселением в отель в Листвянке и свободным временем.

День 2:

Наше путешествие продолжается с посещения Шаман-камня, к которому мы подойдем на катере на расстоянии «вытянутой руки». Затем наш путь приведет нас вдоль Порта Байкала и Кругобайкальской железной дороги. Первая остановка - поселок Шумиха, где мы осмотрим Итальянскую стенку, насладимся пикником на свежем воздухе и отправимся на катере до станции Половинная, где мы рассмотрим мосты и тоннели. Если будет желание, можно искупаться в озере.

День 3:

Сегодня мы отправляемся в Иркутск, где вас ожидает обзорная экскурсия по городу. Наше незабываемое путешествие подошло к концу, и мы прощаемся с вами, но надеемся увидеть вас снова зимой!

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид на протяжении всей программы
  • Все трансферы и экскурсии
  • Входные билеты и сборы в Нац. Парк
  • Питание по программе
  • Проживание в Листвянке (программа Lite) / на Ольхоне в благоустроенных 2-х местных номерах (удобства в номере)
Что не входит
  • Проживание в Иркутске
  • Питание, которое не входит в программу (на Ольхоне можно поужинать в кафе, вариантов много)
  • Дополнительно к программе можно добавить:
  • Баня на берегу Байкала 4500 руб. /час до 4х чел, далее 600 руб с чел в час
  • Посещение Этнопарка с фольклорной программой, узнаем о культе бурят, цена 10000 руб. за группу
  • Экскурсия по Тажеранским Степям — место кочевки древнего народа, предков современных якутов: виды на Байкал с высоты птичьего полета, долина каменных духов, бухта Ая и панорамные точки горы Тондора, цена: 12000 руб. за группу
  • Также для тех, кто остаётся на 1-2 дня дольше, есть трекинги по ББТ, сплавы по рекам, экскурсии на Кругобайкальскую ж/д, на минеральные источники Аршан и Тункинскую долину
  • По необходимости можем включить в программу проживание в Иркутске — можем предложить отель Тайга, цена 5400-6400 руб. /сутки за 2х местный номер с завтраком, новый отель, хорошее расположение рядом с набережной (необходимо 1-2 ночи, зависит от даты вылета)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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