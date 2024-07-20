Экскурсии по КБЖД

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии по КБЖД» на Байкале, цены от 5 800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
КБЖД - инженерно-архитектурное чудо света
Пешая
3 отзыва
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
КБЖД - инженерно-архитектурное чудо света
Историческая прогулка по КБЖД вдоль Байкала. Пеший маршрут, уникальные достопримечательности и незабываемые виды ждут вас
Начало: По договоренности с туристом
«Мы посетим музей КБЖД, увидим паровоз серии Л «Лебедянка», старинный маяк и камень желаний»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
1 авг в 09:00
от 13 500 за всё до 4 чел.
Познавательный день на Байкале
15 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Познавательный день на Байкале: от Листвянки до шаманских легенд
Откройте для себя волшебство Байкала в компании знающего гида. Путешествие из Иркутска в Листвянку обещает стать незабываемым
Начало: Место Вашего проживания в Иркутске (центр города)
«вид на ж/д станцию «Байкал», откуда начинается старинная ветка Транссиба, которая называется КБЖД (Кругобайкальская железная дорога
Расписание: В любой день и время (круглый год) в 10:00
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Летний паровозный тур по КБЖД
12 часов
Групповая
до 25 чел.
Летний паровозный тур по КБЖД
Начало: По договоренности
«Затем мы отправимся на КБЖД, где наш экскурсовод расскажет вам увлекательную историю о Байкале и продемонстрирует фильмы, которые помогут вам погрузиться в атмосферу этого величественного места»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лилия
    20 июля 2024
    КБЖД - инженерно-архитектурное чудо света
    Экскурсию провел Артем. Мы ему очень благодарны! Пили травяной чай и кофе из самовара на берегу Байкала. Погода выдалась великолепная.
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    Все запланированные места посетили. На катере пересекли по водной глади Байкал. По отвесной скале поднялись на самый вверх. Здесь уникальная природа и исторические достопримечательности – единственный сохранившийся маяк 1901 года, белый камень – уникальный выход геологических пород белого мрамора, церковь Преображения Господня – внутри деревянной церкви находится резной иконостас и др. Вниз до КБЖД спустились по деревянной лесенке в 320 ступеней. Далее мы шли примерно 5 км по шпалам КБЖД или по каменистой тропе вдоль железной дороги до Галереи № 1, которая является памятником инженерного искусства. Интересно, познавательно. Данную экскурсию рекомендую!

  • Н
    Наталья
    29 июня 2024
    КБЖД - инженерно-архитектурное чудо света
    Большое спасибо за рекомендацию, Алина! Сергей действительно профессионал - мы в полном восторге! Это кладезь знаний и о КБЖД, и
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    о Байкале. Гид с широчайшим кругозором! Экскурсия очень насыщенная много локаций успели посмотреть мы (я, муж и сын 10 лет) уставшие и счастливые!

  • Н
    Наталья
    1 сентября 2023
    Познавательный день на Байкале
    Экскурсия, проведенная Натальей - комфортное и очень познавательное путешествие! Она - специалист своего дела. Нам было очень интересно, Наталья знает
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    колоссальное количество фактов, легенд и сказаний. И это не было просто повествованием. Это практически всегда был диалог. Отвечая на наши вопросы, Наталья умело вплетала свои знания. Не спеша, она давала нам право выбора локаций, объясняя нюансы. Мы рекомендуем Наталью, как отличного эксперта своего дела!

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Экскурсии по КБЖД»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Байкале
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Набережная
  3. Тункинская долина
  4. Хребет Хамар-Дабан
  5. Мыс Кобылья голова
  6. Мыс Саган-Хушун
  7. Мыс Хобой
Сколько стоит экскурсия по Байкалу в июле 2024
Сейчас на Байкале в категории "Экскурсии по КБЖД" можно забронировать 3 экскурсии от 5 800 до 13 500. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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