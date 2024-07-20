9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
КБЖД - инженерно-архитектурное чудо света
Историческая прогулка по КБЖД вдоль Байкала. Пеший маршрут, уникальные достопримечательности и незабываемые виды ждут вас
Начало: По договоренности с туристом
«Мы посетим музей КБЖД, увидим паровоз серии Л «Лебедянка», старинный маяк и камень желаний»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
1 авг в 09:00
от 13 500₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Познавательный день на Байкале: от Листвянки до шаманских легенд
Откройте для себя волшебство Байкала в компании знающего гида. Путешествие из Иркутска в Листвянку обещает стать незабываемым
Начало: Место Вашего проживания в Иркутске (центр города)
«вид на ж/д станцию «Байкал», откуда начинается старинная ветка Транссиба, которая называется КБЖД (Кругобайкальская железная дорога)»
Расписание: В любой день и время (круглый год) в 10:00
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Групповая
до 25 чел.
Летний паровозный тур по КБЖД
Начало: По договоренности
«Затем мы отправимся на КБЖД, где наш экскурсовод расскажет вам увлекательную историю о Байкале и продемонстрирует фильмы, которые помогут вам погрузиться в атмосферу этого величественного места»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛилия20 июля 2024Экскурсию провел Артем. Мы ему очень благодарны! Пили травяной чай и кофе из самовара на берегу Байкала. Погода выдалась великолепная.
- ННаталья29 июня 2024Большое спасибо за рекомендацию, Алина! Сергей действительно профессионал - мы в полном восторге! Это кладезь знаний и о КБЖД, и
- ННаталья1 сентября 2023Экскурсия, проведенная Натальей - комфортное и очень познавательное путешествие! Она - специалист своего дела. Нам было очень интересно, Наталья знает
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Экскурсии по КБЖД»
Самые популярные экскурсии этой рубрики на Байкале
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть на Байкале
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Байкалу в июле 2024
Сейчас на Байкале в категории "Экскурсии по КБЖД" можно забронировать 3 экскурсии от 5 800 до 13 500. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию на Байкале на 2024 год по теме «Экскурсии по КБЖД», 18 ⭐ отзывов, цены от 5800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь