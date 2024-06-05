Экскурсии на автобусе на Байкале

Найдено 3 экскурсии в категории «На автобусе» на Байкале, цены от 3 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вокруг Баргузинской долины
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
11 отзывов
Вокруг Баргузинской долины: дворец Янжимы, Сувинский замок, Ининский сад камней
Путешествие по Баргузинской долине: дворец Богини Янжимы, Сувинский Саксонский замок и Ининский сад камней. Ощутите магию Бурятии
Начало: Турка, Горячинск
Расписание: с 1 мая по 30 октября
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 800 за человека
Сибирское гостеприимство - Байкал в Листвянке и музей «Тальцы»
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
19 отзывов
Сибирское гостеприимство: Байкал, Листвянка и музей Тальцы
Вас ждет незабываемое путешествие к берегам Байкала, где вы откроете для себя уникальные традиции и красоты природы
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7 (гостиница «Ангара»)
Расписание: По субботам в 9:30 (время начала может корректироваться)
22 июня в 09:00
29 июня в 09:00
3 900 за человека
Красоты Тункинской долины: поездка в Аршан
🚌 На автобусе
Индивидуальная
15 часов
1 отзыв
Красоты Тункинской долины: поездка в Аршан
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
22 июня в 08:00
от 4 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    5 июня 2024
    Красоты Тункинской долины: поездка в Аршан
    Экскурсия в Аршан оставила у меня незабываемые впечатления! Это живописное место с горными пейзажами, минеральными источниками и чистым воздухом. Поход
    читать дальше

    к водопаду был немного утомительным, но вид сверху того стоил. Также я посетил местный курорт с горячими минеральными источниками, но местечко на любителя на мой взгляд. Рекомендую всем посетить Аршан для отдыха и наслаждения природой!

  • Д
    Дмитрий
    23 апреля 2024
    Сибирское гостеприимство - Байкал в Листвянке и музей «Тальцы»
    Мы много увидели для себя нового, включая место основания самого города. Старинную архитектуру, обычаи того времени, и даже попробовали традиционной
    читать дальше

    кухни! Так же в первый раз своими глазами увидели знаменитое во всём мире озеро Байкал, познакомились с её фауной и достопримечательностями, были на смотровой площадке, с высоты колеса обозрения созерцали просторы озера и горы его окружающие, виды невозможно передать словами и фото снимками. Так же кактались на катерах с воздушными подушками на самом озере, где сначала летали по льду Байкала, а потом и непосредственно по самой воде! Прекрасная пора на озере - это весна, где вы можете одновременно застать и лед и воду! Ну и конечно же во всех наших мероприятиях нас сопровождал очень опытный и профессиональный гид Татьяна, за что ей большое человеческое спасибо и благодарность, что всё объясняла и показывала! Очень хочется иметь такие поездки чаще и дольше! Всем рекомендую, и советую. Не дорого, доступно и очень удобно! Спасибо за прекрасное удовольствие, которое вы доставили нам Татьяна!!!

  • В
    Виктория
    19 марта 2024
    На внедорожнике по южной части Ольхона к острову Огой
    Очень интересная экскурсия. Нам показали пузырьки. Накормили вкусной ухой, и дали вдоволь накататься на чистом красивом льду.
  • Н
    Наталья
    8 марта 2024
    На внедорожнике по южной части Ольхона к острову Огой
    Очень понравилась экскурсия. Ее нам проводил местный житель Хужира – Анатолий. Увидели много красоты, нашли чистейший лёд и лёд с
    читать дальше

    пузырьками откопали. Уха вкусная. Анатолий очень интересно рассказывал и смешно шутил, атмосфера была приятная. Советую экскурсию. Из минусов - один туалет за всю 6-часовую экскурсию.

  • А
    Алина
    28 февраля 2024
    Сибирское гостеприимство - Байкал в Листвянке и музей «Тальцы»
    Сама экскурсия интересная. Но гид оставляет желать лучшего. Не называла время возвращения в автобус и поэтому на первой локации (Камень
    читать дальше

    Черского) мы ждали одну компанию 40 минут!!!!! Потом сообщила, что мы не попадаем в Байкальский музей. Привезли к Байкалу. Дали свободное время. После, когда ехали в Тальцы, водитель ей кивнул мол, может остановиться у музея Байкальского, она махнула «езжай». Время встречи в автобусе на конечной точке она также не озвучила. Просто «ну после экскурсии - обратно». Так что сам маршрут и Листвянка прекрасны, а вот к гиду вопросы. Никакой заинтересованности, желания показать как можно больше туристам - нет + никакой информации. Еще вначале сказала «не буду грузить вас фактами»)))

  • Е
    Елена
    11 октября 2023
    Вокруг Баргузинской долины
    Спасибо за экскурсию! Мы прогуливаясь по тропам и медитировали на камнях. Особенно впечатлила возможность посетить дацан и узнать больше о буддийской культуре.
  • К
    Кристина
    30 сентября 2023
    Вокруг Баргузинской долины
    Отличная программа экскурсии! Мы не только насладились красотой природы, но и погрузились в историю местности, посетив Сувинский замок и узнав о его тайнах. Это был день полный впечатлений и новых знаний.
  • Д
    Дмитрий
    22 августа 2023
    Вокруг Баргузинской долины
    Спасибо за организацию тура по Баргузинской долине. Все очень понравилось. У вас очень красиво. Намного красивее природа, чем с Иркутской стороны Байкала.
  • О
    Ольга
    16 августа 2023
    Сибирская сказка на южном побережье озера Байкал
    Экскурсия прошла на отлично. По дороге Елена рассказывала обо всех достопримечательностях. А на обратном пути завезла на чудесный пляж с розовым песком. Рекомендую!
  • Д
    Дарья
    9 августа 2023
    Невероятный день на Ольхоне в мини-группе
    Экскурсия понравилась! Маршрут очень живописный❤️ Александр много рассказывал, ответил на все вопросы, успевал шутить и вести буханку по ольхонским горочкам. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «На автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Байкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вокруг Баргузинской долины
  2. Сибирское гостеприимство - Байкал в Листвянке и музей «Тальцы»
  3. Красоты Тункинской долины: поездка в Аршан
Какие места ещё посмотреть на Байкале
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Малое Море
  2. Набережная
  3. Хребет Хамар-Дабан
  4. Тункинская долина
  5. Мыс Саган-Хушун
  6. Мыс Хобой
  7. Мыс Кобылья голова
Сколько стоит экскурсия по Байкалу в июне 2024
Сейчас на Байкале в категории "На автобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 3 900 до 6 800. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию на Байкале на 2024 год на автобусе, 31 ⭐ отзыв, цены от 3900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам