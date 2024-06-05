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кухни! Так же в первый раз своими глазами увидели знаменитое во всём мире озеро Байкал, познакомились с её фауной и достопримечательностями, были на смотровой площадке, с высоты колеса обозрения созерцали просторы озера и горы его окружающие, виды невозможно передать словами и фото снимками. Так же кактались на катерах с воздушными подушками на самом озере, где сначала летали по льду Байкала, а потом и непосредственно по самой воде! Прекрасная пора на озере - это весна, где вы можете одновременно застать и лед и воду! Ну и конечно же во всех наших мероприятиях нас сопровождал очень опытный и профессиональный гид Татьяна, за что ей большое человеческое спасибо и благодарность, что всё объясняла и показывала! Очень хочется иметь такие поездки чаще и дольше! Всем рекомендую, и советую. Не дорого, доступно и очень удобно! Спасибо за прекрасное удовольствие, которое вы доставили нам Татьяна!!!