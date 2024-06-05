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Групповая
12 часов
Вокруг Баргузинской долины: дворец Янжимы, Сувинский замок, Ининский сад камней
Путешествие по Баргузинской долине: дворец Богини Янжимы, Сувинский Саксонский замок и Ининский сад камней. Ощутите магию Бурятии
Начало: Турка, Горячинск
Расписание: с 1 мая по 30 октября
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 800₽ за человека
Групповая
8 часов
Сибирское гостеприимство: Байкал, Листвянка и музей Тальцы
Вас ждет незабываемое путешествие к берегам Байкала, где вы откроете для себя уникальные традиции и красоты природы
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7 (гостиница «Ангара»)
Расписание: По субботам в 9:30 (время начала может корректироваться)
22 июня в 09:00
29 июня в 09:00
3 900₽ за человека
Индивидуальная
15 часов
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
22 июня в 08:00
от 4 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна5 июня 2024Экскурсия в Аршан оставила у меня незабываемые впечатления! Это живописное место с горными пейзажами, минеральными источниками и чистым воздухом. Поход
- ДДмитрий23 апреля 2024Мы много увидели для себя нового, включая место основания самого города. Старинную архитектуру, обычаи того времени, и даже попробовали традиционной
- ВВиктория19 марта 2024На внедорожнике по южной части Ольхона к острову ОгойОчень интересная экскурсия. Нам показали пузырьки. Накормили вкусной ухой, и дали вдоволь накататься на чистом красивом льду.
- ННаталья8 марта 2024На внедорожнике по южной части Ольхона к острову ОгойОчень понравилась экскурсия. Ее нам проводил местный житель Хужира – Анатолий. Увидели много красоты, нашли чистейший лёд и лёд с
- ААлина28 февраля 2024Сама экскурсия интересная. Но гид оставляет желать лучшего. Не называла время возвращения в автобус и поэтому на первой локации (Камень
- ЕЕлена11 октября 2023Спасибо за экскурсию! Мы прогуливаясь по тропам и медитировали на камнях. Особенно впечатлила возможность посетить дацан и узнать больше о буддийской культуре.
- ККристина30 сентября 2023Отличная программа экскурсии! Мы не только насладились красотой природы, но и погрузились в историю местности, посетив Сувинский замок и узнав о его тайнах. Это был день полный впечатлений и новых знаний.
- ДДмитрий22 августа 2023Спасибо за организацию тура по Баргузинской долине. Все очень понравилось. У вас очень красиво. Намного красивее природа, чем с Иркутской стороны Байкала.
- ООльга16 августа 2023Сибирская сказка на южном побережье озера БайкалЭкскурсия прошла на отлично. По дороге Елена рассказывала обо всех достопримечательностях. А на обратном пути завезла на чудесный пляж с розовым песком. Рекомендую!
- ДДарья9 августа 2023Невероятный день на Ольхоне в мини-группеЭкскурсия понравилась! Маршрут очень живописный❤️ Александр много рассказывал, ответил на все вопросы, успевал шутить и вести буханку по ольхонским горочкам. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «На автобусе»
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