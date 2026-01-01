Описание тура
Вы давно хотели посмотреть Байкал, попасть на о. Ольхон? Но все время сложно выбрать время? Мы постарались уложить в 3 дня посещение знаковых для Байкала мест.
Мы подготовили экспресс Тур на Байкал под лозунгом: Да здравствуют заряд энергии и яркие впечатления. Он рассчитан на компанию из одного, двух-тех, а можно и 4-х человек. Это всесезонный тур. Для природы озера Байкал все сезоны хороши для путешествия, так как в каждом их них озеро по разному открывается для путешественника.
Вы прилетаете утренним рейсом, у вас с собой только все самое необходимое (из перечня в конце описания тура). Налегке мы садимся в комфортный внедорожник (Hyundai Greta) и сразу отправляемся к сердцу Байкала, к месту, где расположен остров Ольхон, который делит озеро на два моря, Малое и Большое. Малое Море - пролив на озере Байкал, отделяет остров Ольхон от материковой части.
Так что вас ждут 3 дня завораживающих впечатлений, где никто и ничего не будут вам мешать получать удовольствие от жизни.
Программа тура по дням
Прилёт В Иркутск, Встреча С Байкалом
Отъезд на побережье Малого Моря Вы прилетаете утренним рейсом. В терминале аэропорта г. Иркутск Вас встречает гид с табличкой с вашим именем. Вы садитесь в комфортный внедорожник (Hyundai Greta) и сразу отправляемся к сердцу Байкала, к месту, где расположен остров Ольхон, который делит озеро на два моря, Малое и Большое. (250 км, 3,5 часа). Остановка на завтрак будет в уютном бурятском кафе, где Вы попробуете традиционные бурятские блюда (позы, бухлер). Во время трансфера вы сможете полюбоваться живописными пейзажами. От поселка Еланцы простирается Тажеранская степь, уникальное природное место. Мы проедем по Тажеранской степи к отрогам Приморского хребта, где перед нашими глазами откроется вид на Малое море. Во время наших экскурсий Вы и сами убедитесь в том, насколько красива и разнообразна природа Малого моря.
Наш путь дальше лежит по грунтовой дороге, которая идет вдоль Приморского хребта.
Автомобильно - пешеходная экскурсия по побережью Малого Моря
Нашим глазам откроются великолепные виды природы. Слева - отроги хребта, справа - Малое море и остров Ольхон. Мы подъедем к самому подножью Приморского хребта. Отсюда открывается удивительная панорама. Бескрайние просторы, пролив Ольхонские ворота, горы и скалы, и ни души… такой Байкал открывается Вам во время этой экскурсии. Наслаждаемся видами и единением с природой!
Отправляемся далее к Сарминскому ущелью. Ущелье известно тем, что здесь, рождается мощнейший ветер Срама. Приближаемся к Сарминскому ущелью. Взору открывается обширное пространство, с хаотично разбросанными огромными валунами. Осуществим пешую прогулку к входу в ущелье. Погрузимся в атмосферу этих мест.
Двигаемся дальше к Курминскому заливу. Пешая прогулка вдоль залива и по Курминской косе к мысу Уюга. На сакральном мысе Уюга хорошо чувствуется атмосфера просветления, идущая от острова Огой. Любуемся видом на Курминскую косу и залив с высоты мыса Уюга.
Далее следуем до базы отдыха. Вечером собираемся у мангала и жарим шашлык, бурханим - отдаем дань местным духам. Потом мы присядем у костра или мангала, и сидя у огня, будем созерцать, как солнце садится за Приморский хребет и Байкал погружается в разноцветные краски заката. Потом будем смотреть на невероятно звездное небо и на бескрайние просторы, которые открываются перед взором. Питание не включено: завтрак, обед, ужин в отеле, либо в заведениях национальной кухни.
Экскурсия на о. Ольхон
Наш путь лежит на остров Ольхон. Ольхон — самый большой и единственный населённый остров на Байкале. Остров Ольхон самый большой из 26 островов Байкала, его географический, исторический и сакральный центр, даже по своей форме напоминающий очертания озера. После завтрака, мы собираем вещи и выезжаем из домиков. Садимся в машину, и едем туда, куда падал наш взгляд на обзорной экскурсии, на о. Ольхон. отправляемся по дороге строну п. Черноруд, огибаем залив Мухор с другой стороны и посещаем площадку где открывается вид на Куркутский залив, бухту Базарная. Гуляем, фотографируемся. Далее прибытие на переправу. Экскурсия на ближайший склон возвышенности, оттуда открывается панорама на пролив Ольхонские ворота, Куркутский залив, мыс Кобылья голова
Вы увидите одновременно Малое и Большое моря две части Байкала, разделённые Ольхоном, и знаменитый пролив Ольхонские ворота, пролегающий между островом и материком. На остров мы будем переправляться на пароме. Посадка на паром (или хивус в зимнее время) на остров Ольхон. Переправа занимает 30 минут. Еще 40 км по острову и мы в поселке Хужир столице острова. Протяженность: 90 км. Время в пути: около з часа.
Далее экскурсия на берег Байкала к скале Шаманка, или мыс Бурхан, место силы. Местные жители почитают эту скалу, и здесь до сих пор проводят шаманские обряды и Сарайский пляж, где сможете полюбоваться прекрасным видом на Малое Море. Экскурсия в краеведческий музей острова Ольхон (по желанию). Посещение сувенирной лавки.
Вы разместитесь в гостиничном комплексе. После размещения вы сможете пообедать и отдохнуть с дороги. (в зимнее время мы возвращаемся в к местам размещения на материке).
Питание не включено: завтрак, обед, ужин в отеле, либо в заведениях национальной кухни. Экскурсии на о. Огой, м. Хобой, катание на коньках в стоимость тура не включено, оплачивается по желанию, дополнительно.
П. Хужир трансфер в г. Иркутск
Свободное время до 11 часов. Гуляем по побережью Байкала и окрестностям. Перед отъездом с острова, нужно обязательно прогуляться на берег Байкала для того, чтобы попрощаться с великим озеро-морем и пообещать непременно вернуться. Трансфер в г. Иркутск.
Питание: включено -завтрак на базе отдыха, не включено - обед, ужин
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Тур рассчитан на компанию 1 - 4 человек, возможен при оплате минимум двух мест в туре
- Трансфер на внедорожнике типа кроссовер
- Размещение двухместном номере, с возможностью организации 3-го места: в 1-й день благоустроенный гостевой дом с удобствами, зоной кухни, телевизором, 2-й день в отеле на о. Ольхон (в зимнее время размещение на материке) 2-х местный номер стандарт. кровати в номерах могут быть раздельными либо одна большая двухместная
- Экскурсии в объеме оговоренном в описании тура
- Завтрак в отеле во 3-й день тура
Что не входит в цену
- Дополнительные развлечения, питание, трансфер, размещение, экскурсии в объеме не оговоренном в описании тура
Пожелания к путешественнику
Наличие экипировки подходящей для непогоды, ветров - обязательно. Наличие специальной обуви с протектором подходящим для походов в ущелье и подъемов на смотровые площадки - обязательно. На экскурсиях, походах, трансфере просьба быть вежливыми и соблюдать сухой закон.