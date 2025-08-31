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Хотим познакомить вас с насыщенным и необычным туром с посещением экоцентра «Таловское».



В тур включены непременно посещаемый многими туристами Мраморный карьер, поселок Бугульдейка на берегу Байкала, а также катание на квадроциклах по тропам и сторожкам охотников! Проживать будем в экоцентре «Таловское» в лесу.