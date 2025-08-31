Хотим познакомить вас с насыщенным и необычным туром с посещением экоцентра «Таловское».
В тур включены непременно посещаемый многими туристами Мраморный карьер, поселок Бугульдейка на берегу Байкала, а также катание на квадроциклах по тропам и сторожкам охотников! Проживать будем в экоцентре «Таловское» в лесу.
В тур включены непременно посещаемый многими туристами Мраморный карьер, поселок Бугульдейка на берегу Байкала, а также катание на квадроциклах по тропам и сторожкам охотников! Проживать будем в экоцентре «Таловское» в лесу.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание тураЧто вас ожидает: Таловское Таловское — хорошее место для уединенного и спокойного отдыха на природе, проведения неформальных переговоров и закрытых корпоративных мероприятий. Это место, где встречаются четыре важные составляющие для настоящего отдыха: свежий воздух соснового леса, кристально-чистая вода, щедрая природа и тепло сибирского гостеприимства! Экоцентр «Таловское» Экоцентр «Таловское» расположен в самом «сердце» Приморского хребта в Ольхонском районе Иркутской области на берегу реки Бугульдейка, 18 км. автодороги Косая Степь-Бугульдейка. База отдыха включает в себя двухэтажный коттедж на 11 мест (2 двухместных номера на первом этаже, четырехместный и семейный трехместный номера на втором этаже, гостиная с камином на первом этаже, 2 санузла с душевой кабиной), также есть гостевой этаж в отдельном здании — это 2 двухместных номера с общим санузлом. На территории базы есть отдельный дом — кухня с большой обеденной зоной и современной кухней, которая оснащена всей необходимой техникой и посудой. Для наших гостей доступны 2 мангальные зоны. Также рекомендуем посетить нашу русскую баню, попариться, а самым смелым предлагаем окунуться в пруд рядом с баней. Поселок Бугульдейка и Мраморный карьер Бугульдейка — небольшой поселок в Ольхонском районе Иркутской области. Численность населения не превышает 1000 человек. Располагается в устье одноименной реки, которая проторила себе дорогу к Байкалу в горном массиве Приморского хребта. Окрестности Бугульдейки входят в состав Прибайкальского национального парка и поэтому являются особо охраняемой природной зоной. Богатейшие подземные кладовые белоснежной породы мрамора обнаружены лишь в единственном месте Байкальской земли — на Бугульдейском месторождении. Законсервированный карьер открыт для посещения, поэтому сюда частенько заглядывают экотуристы. На его вершине можно полюбоваться громадными мраморными глыбами размерами с легковушку, поглазеть с высоты на пустующее месторождение, сделать немало классных снимков. Любители экстрима могут спускаться в глубину белоснежного рудника по металлическим лестницам, высота отвесных узорчатых стен местами превышает 10 м. Драйв-тур на квадроциклах по тайге Распределение по квадроциклам: 2 человека на 1 квадроцикл. Выезд по таежной дороге, в пути нас ждет пересечение рек и ручьев, грязевые отрезки дороги, заболоченные низменности, преодоление перевала. Отсюда открывается великолепный вид на горные третичные степи, скальники и гольцы горной тайги. Это место обитания таких животных, как Сибирская косуля, благородный олень — изюбрь, рысь, бурый медведь. Всего в пути около 30 км. Это занимает 2-3 часа. Организационные детали • Организатор оставляет за собой право корректировать программу и менять средства размещения на подобные или лучшего качества.
- Последовательность проведения экскурсий, указанная в программе тура, может быть изменена по погодным условиям.
- Отели, указанные в программе, могут быть изменены на равные или выше по классу обслуживания.
- Городские объекты посещения (рестораны, музеи) могут быть задействованы после снятия в Иркутской области ограничительных мер, связанных с пандемией.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Экоцентр «Таловское»
- Поселок Бугульдейка
- Мраморный карьер
- Прибайкальский национальный парк
Что включено
- Встреча и проводы в Иркутске
- Все трансферы и передвижения, указанные в программе
- Экскурсия в Бугульдейку и на Мраморный карьер (день 1)
- Экскурсия на квадроциклах по тайге (день 2)
- Размещение в эко-центре «Таловское», 2-хместные номера (1 ночь)
- Питание по программе
Что не входит в цену
- Дополнительное питание, услуги и трансферы, не указанные в программе или указанные за дополнительную стоимость
- Посещение бани в экоцентре
- Алкогольная, табачная, сувенирная и иная продукция
- Авиабилеты
Место начала и завершения?
Г. Иркутск, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Байкала
Похожие туры из Байкала
Лето 2025. Яхты. Глэмпинг. Северный Байкал
Это индивидуальный тур
31 авг в 10:00
24 авг в 10:00
от 145 000 ₽ за человека
-
7%
Тур на Байкал «Премиум» - 4 дня
Тур с самыми интересными развлечениями: баня с прорубью, багги, коньки, шипованные велосипеды и т. д
25 фев в 10:00
2 мар в 10:00
от 61 900 ₽
66 900 ₽ за человека
Четырёхдневный тур на Ольхон
Погрузитесь в магию Байкала и острова Ольхон, где каждый день приносит новые открытия и впечатления. Вас ждут уникальные ледяные пейзажи и древние места силы
Начало: Обсудите с гидом комфортное место встречи
Расписание: Точное время зависит от вашего адреса
Завтра в 09:30
24 июл в 09:30
96 000 ₽ за человека