Индивидуальный тур на Байкал: путешествие на остров Ольхон на автобусе
Остров Ольхон — это исторический и сакральный центр Байкала.
Также он является старейшим центром цивилизации, славится своими таинственными пещерами, наскальными рисунками, древними легендами и историческими традициями
Также он является старейшим центром цивилизации, славится своими таинственными пещерами, наскальными рисунками, древними легендами и историческими традициями
Ближайшие даты:
1
мая
мая
2
мая
мая
3
мая
мая
4
мая
мая
5
мая
мая
6
мая
мая
7
мая
мая
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Скульптура «Орёл»
- Ольхон
- Смотровая площадка на пролив Малое море и Хужир
- Мыс Бурхан
- Скала Шаманка
- Мысы Харанцы, Три Брата, Хобой и мыс Любви
Описание
Что вас ждет
Погрузитесь в уникальную атмосферу местных традиций и обычаев с экскурсией на остров Ольхон, который считается духовным центром Байкала. Наши гиды познакомят вас с историей этого величественного места и сопроводят вас в увлекательном путешествии. В пути мы сделаем несколько остановок, где гиды расскажут про местные традиции и обычаи, а также о Байкале и Ольхоне. На обед мы заедем в гостеприимные Еланцы и попробуем национальную бурятскую кухню. Затем отправимся на переправу на остров Ольхон, где вы сможете насладиться видами с красивой смотровой площадки на пролив Малое море и Хужир. Вечером встретим закат на мысе Бурхан, где расположена сакральная скала Шаманка, считающаяся местом силы на Байкале. Во второй день мы отправимся в автотур на колоритном местном УАЗике — транспорте, который никогда не подведет на бездорожье. Мы посетим северную часть острова Ольхон, где вы сможете насладиться красивыми пейзажами и необычными местами. Обедаем на природе и продолжим путешествие. Посетим много интересных мест, таких как мыс Харанцы с видом на острова Беленький и Крокодильчик, Урочище Песчаное, мыс Три Брата, а также север острова — мыс Хобой и мыс Любви. Важная информация:Благоустроенные номера — это один из следующих вариантов, в котором будут свободные номера на ваши даты:
Гостевой дом Воскресение • Гостевой дом Санрайз • Мини-отель Шаманка • Отель Панорама • Отель Отдых на Ольхоне • Усадьба Никиты Бенчарова.
Ежедневно в 10:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Скульптура «Орёл»
- Ольхон
- Смотровая площадка на пролив Малое море и Хужир
- Мыс Бурхан
- Скала Шаманка
- Мысы Харанцы, Три Брата, Хобой и мыс Любви
Что включено
- Гид
- Все трансферы и экскурсии
- Входные билеты и сборы на посещение заповедных территорий
- Питание по программе
- Проживание в благоустроенных 2-х местных номерах (удобства в номере)
Что не входит в цену
- При одноместном размещении доплата - 3500 руб. /сутки
- Во время ледостава (конец декабря - начало февраля) и ледохода (конец марта - начало мая) необходим дополнительный трансфер по острову, который стоит 10 000 руб. с группы и 1 200 руб. с человека, переправа на катере, либо воздушной подушке (цена в обе стороны)
- Питание, которое не входит в программу (на Ольхоне можно поужинать в кафе, вариантов много)
- Дополнительно к программе можно добавить:
- Баня на берегу Байкала - от 4500 руб. /час до 4 чел., далее - 600 руб. с чел. в час
- Посещение Этнопарка с фольклорной программой - 14000 руб. за группу
- Экскурсия по Тажеранским Степям - 14000 руб. за группу
- Для тех, кто остаётся на 1-2 дня дольше, есть трекинги по ББТ, сплавы по рекам, экскурсии в Листвянку, на Кругобайкальскую ж/д, на минеральные источники Аршан и Тункинскую долину
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Благоустроенные номера - это один из следующих вариантов, в котором будут свободные номера на ваши даты:
- Гостевой дом Воскресение
- Гостевой дом Санрайз
- Мини-отель Шаманка
- Отель Панорама
- Отель Отдых на Ольхоне
- Усадьба Никиты Бенчарова
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Байкала
Похожие туры из Байкала
Авторский тур
4 дня
Путешествие на Ольхон: Четыре дня исследований и приключений на Байкале
Погрузитесь в магию Байкала и острова Ольхон, где каждый день приносит новые открытия и впечатления. Вас ждут уникальные ледяные пейзажи и древние места силы
Ваш адрес в Иркутске
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
65 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Трёхдневное приключение на Ольхоне: от древних пещер до бурятской кухни
Погрузитесь в магию Байкала с туром на Ольхон. От древних пещер до вкуса бурятской кухни - каждый день обещает новые открытия
Иркутск, по договоренности
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
51 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Двухдневное приключение на Ольхоне: От ледяных гротов до бурятской кухни
Погрузитесь в мир природных чудес Байкала с уникальным двухдневным туром. Вас ждут не только ледяные гроты, но и вкус бурятской кухни
Иркутск, по договоренности
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
37 000₽ за человека