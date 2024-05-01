Что вас ждет

Погрузитесь в уникальную атмосферу местных традиций и обычаев с экскурсией на остров Ольхон, который считается духовным центром Байкала. Наши гиды познакомят вас с историей этого величественного места и сопроводят вас в увлекательном путешествии. В пути мы сделаем несколько остановок, где гиды расскажут про местные традиции и обычаи, а также о Байкале и Ольхоне. На обед мы заедем в гостеприимные Еланцы и попробуем национальную бурятскую кухню. Затем отправимся на переправу на остров Ольхон, где вы сможете насладиться видами с красивой смотровой площадки на пролив Малое море и Хужир. Вечером встретим закат на мысе Бурхан, где расположена сакральная скала Шаманка, считающаяся местом силы на Байкале. Во второй день мы отправимся в автотур на колоритном местном УАЗике — транспорте, который никогда не подведет на бездорожье. Мы посетим северную часть острова Ольхон, где вы сможете насладиться красивыми пейзажами и необычными местами. Обедаем на природе и продолжим путешествие. Посетим много интересных мест, таких как мыс Харанцы с видом на острова Беленький и Крокодильчик, Урочище Песчаное, мыс Три Брата, а также север острова — мыс Хобой и мыс Любви. Важная информация:Благоустроенные номера — это один из следующих вариантов, в котором будут свободные номера на ваши даты:

Гостевой дом Воскресение • Гостевой дом Санрайз • Мини-отель Шаманка • Отель Панорама • Отель Отдых на Ольхоне • Усадьба Никиты Бенчарова.