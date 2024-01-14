Трехдневный джип-тур на остров Ольхон

Индивидуальный тур на Байкале
Остров Ольхон – это самый крупный и единственный обитаемый остров на озере. Священное место среди шаманистов. Место с потрясающей красотой и энергетикой. В ходе трехдневной экскурсии мы посещаем Тажеранские степи и проедем весь Ольхон.
Трехдневный джип-тур на остров Ольхон
Трехдневный джип-тур на остров Ольхон
Трехдневный джип-тур на остров Ольхон
Трехдневный джип-тур на остров Ольхон
Трехдневный джип-тур на остров Ольхон
Трехдневный джип-тур на остров Ольхон
Трехдневный джип-тур на остров Ольхон
Ближайшие даты:
14
янв
15
янв
16
янв
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янв
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даты

Что вас ожидает:

  • Кудинская равнина
  • Приморский Хребет
  • Тажеранские степи
  • Бухта Ая
  • Гора Тан-Хан
  • Долина Каменных духов
  • Скала Трезубец
  • Сарминское Ущелье
  • Мыс Хоргой Курыканская стена
  • Скала Шаманка
  • Урочище Песчаное
  • Скала Три Брата
  • Местность Узуры
  • Скульптура Хранитель Байкала
  • Мыс Шунте
  • Мыс Хобой

Описание

Что вас ожидает:Первый день: переплываем на пароме, проезжаем по его южной части и увидим самую известную достопримечательность скалу Шаманка на мысе бурхан. Второй день: северная экскурсия, доедем до мыса Хобой. Третий день: возвращение в Иркутск через Тажеранские степи.

Экскурсию лучше бронировать заранее

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Проживание — от 5000 рублей за двухместный номер
  • Питание
  • Сбор нац. парка — 460 руб/чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Подъеду по вашему адресу в Иркутске или пригороде
Завершение: Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсию лучше бронировать заранее
Экскурсия длится около 2.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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