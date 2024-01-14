Остров Ольхон – это самый крупный и единственный обитаемый остров на озере. Священное место среди шаманистов. Место с потрясающей красотой и энергетикой. В ходе трехдневной экскурсии мы посещаем Тажеранские степи и проедем весь Ольхон.
Ближайшие даты:
14
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Кудинская равнина
- Приморский Хребет
- Тажеранские степи
- Бухта Ая
- Гора Тан-Хан
- Долина Каменных духов
- Скала Трезубец
- Сарминское Ущелье
- Мыс Хоргой Курыканская стена
- Скала Шаманка
- Урочище Песчаное
- Скала Три Брата
- Местность Узуры
- Скульптура Хранитель Байкала
- Мыс Шунте
- Мыс Хобой
Описание
Что вас ожидает:Первый день: переплываем на пароме, проезжаем по его южной части и увидим самую известную достопримечательность скалу Шаманка на мысе бурхан. Второй день: северная экскурсия, доедем до мыса Хобой. Третий день: возвращение в Иркутск через Тажеранские степи.
Экскурсию лучше бронировать заранее
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Проживание — от 5000 рублей за двухместный номер
- Питание
- Сбор нац. парка — 460 руб/чел
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Подъеду по вашему адресу в Иркутске или пригородеЗавершение: Иркутск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Экскурсию лучше бронировать заранееЭкскурсия длится около 2.5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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