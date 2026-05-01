Лучшее на Байкале за 7 дней (комфорт, всё включено)

Это сокращённый вариант нашего популярного путешествия «Весь Байкал за 11 дней»
Описание тура

Это сокращённый вариант нашего популярного путешествия Весь Байкал за 11 дней. Мы собрали интересные и важные места Байкала и объединили в короткую программу, включили круиз на корабле и свободный день, чтобы у вас был выбор. Всё питание и проживание входит в стоимость!

Программа тура по дням

1 день

Иволгинский дацан и Усть-Баргузин

Встреча в Улан-Удэ и далее поедем на первую экскурсию — в буддийский центр Иволгинский дацан. Затем пообедаем (за доп. плату) и прогуляемся по Улан-Удэ.

Вечером — переезд в Усть-Баргузин, заселение, ужин и первое знакомство с Байкалом.

Вы можете прилететь раньше и изучить Улан-Удэ получше. В этом случае вы сами бронируете дополнительную ночь в гостинице, а мы вас сориентируем, где водитель вас сможет забрать в городе в 1 день тура.

Проживание: гостиница

Питание: ужин

На авто: 325 км. Пешком: 5 км.

Фото Евгения Пелевина и из архива Странника

2 день

Баргузинская долина

Позавтракаем и поедем в прекрасную Баргузинскую долину. Здесь вы увидите Дуган богини Янжимы. Эту святыню очень почитают местные жители. Пообедаем национальной бурятской кухней. Возвращение в гостиницу вечером.

Проживание: гостиница

Питание: завтрак, обед, ужин

На авто: 250 км. Пешком: 5 км.

Фото Дарьи Малицкой и Антона Дули

3 день

Круиз на корабле по Байкалу

Утром у вас будет время, чтобы самостоятельно погулять по сосновому берегу Байкала и при желании искупаться. Затем — вкуснейший обед из свежей байкальской рыбы.

А потом поедем в Чивыркуйский залив. Сначала на автобусе доберёмся до Монахово, где пересядем на корабль и возьмём курс в бухту Змеиная. Приготовьтесь к приключению! По пути нам встретиться остров, где гнездятся бакланы, которые не против принять угощения с ваших рук.

Доберёмся до горячих источников и устроим небольшую стоянку. Это самое тёплое место озера! Можно будет искупаться, но не более 10 минут (больше может быть вредно для здоровья).

Затем мы зайдём в тихую бухту, устроим ужин с созерцанием заката и заночуем на корабле. Желающие смогут вечером порыбачить (снасти предоставляются).

Проживание: корабль

Питание: завтрак, обед, ужин

На авто: 60 км. По воде: 18 км. Пешком: 2 км.

Фото Юлии Ильиной, Антона Дули и из архива Странника

4 день

Круиз на корабле по Байкалу

На корабле или на быстроходном катере нам предстоит прибыть на остров Ольхон, минуя священный полуостров Святой нос. Если повезёт с погодой, заглянем на Ушканьи острова, где живёт много нерп (за доп. плату).

Полюбуемся с воды прекрасными берегами и мысами Ольхона. Вскоре причалим, доедем до турбазы, поужинаем и отправимся набираться сил.

Проживание: турбаза

Питание: завтрак, обед, ужин

По воде: 160 км. Пешком: 2 км.

Фото Антона Дули и из архива Странника

5 день

Мыс Хобой

Сегодня мы вас удивим необычной экскурсией на загадочный мыс Хобой самый северный мыс на острове. Его считают местом силы - по легенде, именно здесь первый бурятский шаман получил свою силу. Профессиональный гид с удовольствием расскажет вам подробнее об этом месте.
Пообедаем на природе, и нагулявшись вернёмся на турбазу. После ужина вы сможете самостоятельно отдохнуть на берегу, насладиться закатом и окунуться.

Проживание: турбаза

Питание: завтрак, обед-перекус, ужин

На авто: 100 км. Пешком: 5 км.

Фото Евгения Пелевина, Анжелики Поповой и из архива Странника

6 день

Свободное время на Ольхоне

Свободный день, который можно провести, как вам захочется. Вы сможете вдоволь накупаться в озере, посетить местный музей, отдохнуть или заказать экскурсию за доп. плату.

Варианты экскурсий:

  • поездка на автомобиле на юг острова Ольхон;

  • аренда катамарана, лодки, байдарки или сапсёрфа;

  • аренда велосипеда;

  • катание на лошадях;

  • поездка на катере на остров Огой;

  • встреча с шаманом и проведение обряда;

  • сибирская баня.

Все активности можно забронировать и оплатить прямо на месте.

Проживание: турбаза

Питание: завтрак, ужин

Фото Евгения Пелевина, Виктора Серебренникова, Анжелики Поповой

7 день

Переезд в Иркутск

После завтрака — переезд в аэропорт Иркутска. В пути остановка в кафе на обед (оплачивается самостоятельно). Прибытие в аэропорт около 17:00.

Питание: завтрак

На авто: 350 км

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все переезды по маршруту
  • Все описанные экскурсии, кроме 6-го дня на Ольхоне и Ушканьих островов
  • Проживание в 2-местных номерах в гостиницах (5 ночей)
  • Проживание на корабле (1 ночь)
  • Питание: все завтраки, кроме 1 дня, 4 обеда, 6 ужинов
  • Переход на арендованном только под нашу группу корабле в бухту Змеиная п. Хужир
  • Рекреационные сборы за посещение национальных парков и заповедников
  • Входные билеты в музеи по программе
  • Работа команды Клуба (водителей, капитана, гидов)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до начала тура и обратно
  • Дополнительные экскурсии по желанию
  • Завтрак в 1 день, обеды в кафе в 1, 6, 7 дни, ужин в 7 день
  • Одноместное размещение
  • Расходы личного характера (мед. страховка, сувениры и т. д.)
О чём нужно знать до поездки

Встреча

Встреча группы в первый день тура в 09:30 в аэропорту города Улан-Удэ (Uud). Наш гид будет ожидать вас с табличкой у выхода из аэропорта. Кроме того, у нас будут номера ваших рейсов и телефонов, так что мы в любом случае свяжемся с вами!

Если вы прибываете раньше начала программы, сообщите нам название и адрес отеля, где планируете остановиться. Мы заедем за вами в отель утром в 1-й день перед общей встречей в аэропорту.

Обратно

В последний день тура — групповой трансфер до аэропорта Иркутска (входит в стоимость).

Мы рекомендуем приобретать обратные билеты на рейсы с вылетом после 19:00 или на следующий день после окончания тура.

Питание

Внимание! Так как тур групповой, еда готовится одна для всех участников. К сожалению, мы не сможем подготовить для вас индивидуальное меню.

Если у вас острая непереносимость или аллергия на какие-либо продукты, заранее предупредите об этом менеджера! Мы передадим эту информацию гиду / в места размещения. Однако убедительно просим вас на месте лично проконтролировать этот вопрос.

Если же вы придерживаетесь строгих ограничений, рекомендуем позаботиться о своём питании и привезти с собой или купить на месте привычные для вас продукты.

Пожелания к путешественнику
  1. Внимание! Если вы отправляетесь один(а), то вам необходимо будет доплатить за одноместное размещение. По вашему желанию мы можем постараться подобрать для вас пару из участников группы, однако пара находится не всегда и мы не можем её гарантировать.
  2. Обратите внимание на место и время сбора группы. В случае опоздания участника транспорт отправляется без него. Опоздание и досрочный выезд не компенсируются. Необходимо заранее сообщить информацию о своем прибытии на маршрут менеджеру.
  3. Необходимо взять с собой одежду и снаряжение, указанные в списке вещей. Список вам пришлёт наш менеджер после оплаты путешествия.
  4. Маршруты могут проходить по малонаселенной местности, лишенной благ цивилизации, поэтому нужно быть готовым к путешествию в походных условиях и перемене погоды.
  5. Каждый участник путешествия кроме документа, удостоверяющего личность, должен иметь ксерокопию паспорта (первой страницы и страницы с регистрацией).
  6. В путешествии могут участвовать туристы, не имеющие медицинских противопоказаний. Участник обязан проконсультироваться с врачом перед тем, как выбрать программу путешествия. Лицам, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по маршрутам не рекомендуется.
  7. На каждом маршруте работают опытные сотрудники, сопровождающие группы. По объективным причинам (плохая погода, рекомендации Мчс, возникновение угрозы жизни и здоровью туристов и пр.) руководитель группы имеет право самостоятельно изменить программу путешествия.
  8. Участник путешествия обязан выполнять правила техники безопасности и команды руководителя группы. Только руководитель группы определяет порядок, темп и вид передвижения группы.
  9. Каждому участнику путешествия рекомендуется иметь страховку медицинских и транспортных расходов и от несчастных случаев с повышенным коэффициентом для занятий активными видами отдыха.
  10. Убедительная просьба с уважением относиться к культурно-историческим ценностям, традициям, обычаям коренного населения. Просим вас беречь природу и соблюдать природоохранные правила.
  11. Для маршрутов, проводимых в тех регионах, где рекомендованы или обязательны прививки, необходимо их сделать своевременно и должным образом.
  12. Во время путешествия запрещается: употребление алкогольных напитков, любые действия, мешающие отдыху после отбоя, использование ненормативной лексики, появление в обнаженном виде, самостоятельное разведение костров и приготовление пищи с использованием открытого огня.
  13. Участник путешествия понимает, что в случае нарушения этих правил участнику путешествия делается предупреждение, а в случае неоднократного нарушения - участник путешествия сходит с маршрута в ближайшем населенном пункте, без всякого возврата неиспользованных средств.
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Николай
Николай — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Ведущий туроператор приключенческого туризма в России! Уже 17 лет мы создаем уникальные авторские путешествия по всему миру: от Адыгеи до Австралии. У нас вы найдёте как лайт-туры с большим количеством прогулок
по природным достопримечательностям, так и классические походы с рюкзаками и палатками, а также сплавы, восхождения, конные туры и многое другое. У нас собственная команда профессиональных гидов, продуманная логистика, вкусное питание и максимально насыщенные программы. Наши главные приоритеты: качество, надёжность и счастливые улыбки туристов. Возможно, поэтому 70% наших путешественников возвращаются к нам снова. Гарантируем лучшую цену на туристическом рынке и задаем стандарты качества.

