Встреча

Встреча группы в первый день тура в 09:30 в аэропорту города Улан-Удэ (Uud). Наш гид будет ожидать вас с табличкой у выхода из аэропорта. Кроме того, у нас будут номера ваших рейсов и телефонов, так что мы в любом случае свяжемся с вами!

Если вы прибываете раньше начала программы, сообщите нам название и адрес отеля, где планируете остановиться. Мы заедем за вами в отель утром в 1-й день перед общей встречей в аэропорту.

Обратно

В последний день тура — групповой трансфер до аэропорта Иркутска (входит в стоимость).

Мы рекомендуем приобретать обратные билеты на рейсы с вылетом после 19:00 или на следующий день после окончания тура.

Питание

Внимание! Так как тур групповой, еда готовится одна для всех участников. К сожалению, мы не сможем подготовить для вас индивидуальное меню.

Если у вас острая непереносимость или аллергия на какие-либо продукты, заранее предупредите об этом менеджера! Мы передадим эту информацию гиду / в места размещения. Однако убедительно просим вас на месте лично проконтролировать этот вопрос.

Если же вы придерживаетесь строгих ограничений, рекомендуем позаботиться о своём питании и привезти с собой или купить на месте привычные для вас продукты.