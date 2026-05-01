Описание тура
Это сокращённый вариант нашего популярного путешествия Весь Байкал за 11 дней. Мы собрали интересные и важные места Байкала и объединили в короткую программу, включили круиз на корабле и свободный день, чтобы у вас был выбор. Всё питание и проживание входит в стоимость!
Программа тура по дням
Иволгинский дацан и Усть-Баргузин
Встреча в Улан-Удэ и далее поедем на первую экскурсию — в буддийский центр Иволгинский дацан. Затем пообедаем (за доп. плату) и прогуляемся по Улан-Удэ.
Вечером — переезд в Усть-Баргузин, заселение, ужин и первое знакомство с Байкалом.
Вы можете прилететь раньше и изучить Улан-Удэ получше. В этом случае вы сами бронируете дополнительную ночь в гостинице, а мы вас сориентируем, где водитель вас сможет забрать в городе в 1 день тура.
Проживание: гостиница
Питание: ужин
На авто: 325 км. Пешком: 5 км.
Баргузинская долина
Позавтракаем и поедем в прекрасную Баргузинскую долину. Здесь вы увидите Дуган богини Янжимы. Эту святыню очень почитают местные жители. Пообедаем национальной бурятской кухней. Возвращение в гостиницу вечером.
Проживание: гостиница
Питание: завтрак, обед, ужин
На авто: 250 км. Пешком: 5 км.
Круиз на корабле по Байкалу
Утром у вас будет время, чтобы самостоятельно погулять по сосновому берегу Байкала и при желании искупаться. Затем — вкуснейший обед из свежей байкальской рыбы.
А потом поедем в Чивыркуйский залив. Сначала на автобусе доберёмся до Монахово, где пересядем на корабль и возьмём курс в бухту Змеиная. Приготовьтесь к приключению! По пути нам встретиться остров, где гнездятся бакланы, которые не против принять угощения с ваших рук.
Доберёмся до горячих источников и устроим небольшую стоянку. Это самое тёплое место озера! Можно будет искупаться, но не более 10 минут (больше может быть вредно для здоровья).
Затем мы зайдём в тихую бухту, устроим ужин с созерцанием заката и заночуем на корабле. Желающие смогут вечером порыбачить (снасти предоставляются).
Проживание: корабль
Питание: завтрак, обед, ужин
На авто: 60 км. По воде: 18 км. Пешком: 2 км.
Круиз на корабле по Байкалу
На корабле или на быстроходном катере нам предстоит прибыть на остров Ольхон, минуя священный полуостров Святой нос. Если повезёт с погодой, заглянем на Ушканьи острова, где живёт много нерп (за доп. плату).
Полюбуемся с воды прекрасными берегами и мысами Ольхона. Вскоре причалим, доедем до турбазы, поужинаем и отправимся набираться сил.
Проживание: турбаза
Питание: завтрак, обед, ужин
По воде: 160 км. Пешком: 2 км.
Мыс Хобой
Сегодня мы вас удивим необычной экскурсией на загадочный мыс Хобой самый северный мыс на острове. Его считают местом силы - по легенде, именно здесь первый бурятский шаман получил свою силу. Профессиональный гид с удовольствием расскажет вам подробнее об этом месте.
Пообедаем на природе, и нагулявшись вернёмся на турбазу. После ужина вы сможете самостоятельно отдохнуть на берегу, насладиться закатом и окунуться.
Проживание: турбаза
Питание: завтрак, обед-перекус, ужин
На авто: 100 км. Пешком: 5 км.
Свободное время на Ольхоне
Свободный день, который можно провести, как вам захочется. Вы сможете вдоволь накупаться в озере, посетить местный музей, отдохнуть или заказать экскурсию за доп. плату.
Варианты экскурсий:
поездка на автомобиле на юг острова Ольхон;
аренда катамарана, лодки, байдарки или сапсёрфа;
аренда велосипеда;
катание на лошадях;
поездка на катере на остров Огой;
встреча с шаманом и проведение обряда;
сибирская баня.
Все активности можно забронировать и оплатить прямо на месте.
Проживание: турбаза
Питание: завтрак, ужин
Переезд в Иркутск
После завтрака — переезд в аэропорт Иркутска. В пути остановка в кафе на обед (оплачивается самостоятельно). Прибытие в аэропорт около 17:00.
Питание: завтрак
На авто: 350 км
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все переезды по маршруту
- Все описанные экскурсии, кроме 6-го дня на Ольхоне и Ушканьих островов
- Проживание в 2-местных номерах в гостиницах (5 ночей)
- Проживание на корабле (1 ночь)
- Питание: все завтраки, кроме 1 дня, 4 обеда, 6 ужинов
- Переход на арендованном только под нашу группу корабле в бухту Змеиная п. Хужир
- Рекреационные сборы за посещение национальных парков и заповедников
- Входные билеты в музеи по программе
- Работа команды Клуба (водителей, капитана, гидов)
Что не входит в цену
- Авиабилеты до начала тура и обратно
- Дополнительные экскурсии по желанию
- Завтрак в 1 день, обеды в кафе в 1, 6, 7 дни, ужин в 7 день
- Одноместное размещение
- Расходы личного характера (мед. страховка, сувениры и т. д.)
О чём нужно знать до поездки
Встреча
Встреча группы в первый день тура в 09:30 в аэропорту города Улан-Удэ (Uud). Наш гид будет ожидать вас с табличкой у выхода из аэропорта. Кроме того, у нас будут номера ваших рейсов и телефонов, так что мы в любом случае свяжемся с вами!
Если вы прибываете раньше начала программы, сообщите нам название и адрес отеля, где планируете остановиться. Мы заедем за вами в отель утром в 1-й день перед общей встречей в аэропорту.
Обратно
В последний день тура — групповой трансфер до аэропорта Иркутска (входит в стоимость).
Мы рекомендуем приобретать обратные билеты на рейсы с вылетом после 19:00 или на следующий день после окончания тура.
Питание
Внимание! Так как тур групповой, еда готовится одна для всех участников. К сожалению, мы не сможем подготовить для вас индивидуальное меню.
Если у вас острая непереносимость или аллергия на какие-либо продукты, заранее предупредите об этом менеджера! Мы передадим эту информацию гиду / в места размещения. Однако убедительно просим вас на месте лично проконтролировать этот вопрос.
Если же вы придерживаетесь строгих ограничений, рекомендуем позаботиться о своём питании и привезти с собой или купить на месте привычные для вас продукты.
Пожелания к путешественнику
- Внимание! Если вы отправляетесь один(а), то вам необходимо будет доплатить за одноместное размещение. По вашему желанию мы можем постараться подобрать для вас пару из участников группы, однако пара находится не всегда и мы не можем её гарантировать.
- Обратите внимание на место и время сбора группы. В случае опоздания участника транспорт отправляется без него. Опоздание и досрочный выезд не компенсируются. Необходимо заранее сообщить информацию о своем прибытии на маршрут менеджеру.
- Необходимо взять с собой одежду и снаряжение, указанные в списке вещей. Список вам пришлёт наш менеджер после оплаты путешествия.
- Маршруты могут проходить по малонаселенной местности, лишенной благ цивилизации, поэтому нужно быть готовым к путешествию в походных условиях и перемене погоды.
- Каждый участник путешествия кроме документа, удостоверяющего личность, должен иметь ксерокопию паспорта (первой страницы и страницы с регистрацией).
- В путешествии могут участвовать туристы, не имеющие медицинских противопоказаний. Участник обязан проконсультироваться с врачом перед тем, как выбрать программу путешествия. Лицам, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по маршрутам не рекомендуется.
- На каждом маршруте работают опытные сотрудники, сопровождающие группы. По объективным причинам (плохая погода, рекомендации Мчс, возникновение угрозы жизни и здоровью туристов и пр.) руководитель группы имеет право самостоятельно изменить программу путешествия.
- Участник путешествия обязан выполнять правила техники безопасности и команды руководителя группы. Только руководитель группы определяет порядок, темп и вид передвижения группы.
- Каждому участнику путешествия рекомендуется иметь страховку медицинских и транспортных расходов и от несчастных случаев с повышенным коэффициентом для занятий активными видами отдыха.
- Убедительная просьба с уважением относиться к культурно-историческим ценностям, традициям, обычаям коренного населения. Просим вас беречь природу и соблюдать природоохранные правила.
- Для маршрутов, проводимых в тех регионах, где рекомендованы или обязательны прививки, необходимо их сделать своевременно и должным образом.
- Во время путешествия запрещается: употребление алкогольных напитков, любые действия, мешающие отдыху после отбоя, использование ненормативной лексики, появление в обнаженном виде, самостоятельное разведение костров и приготовление пищи с использованием открытого огня.
- Участник путешествия понимает, что в случае нарушения этих правил участнику путешествия делается предупреждение, а в случае неоднократного нарушения - участник путешествия сходит с маршрута в ближайшем населенном пункте, без всякого возврата неиспользованных средств.