Здравствуй, Ольхон! Экскурсия по Байкалу на 3 дня / 2 ночи

Погрузитесь в мир природы Байкала с нашим экскурсионным туром на Ольхон. Незабываемые впечатления гарантированы
Предлагаем вам уникальную возможность познакомиться с живописным островом Ольхон, который является жемчужиной Байкала.

В течение трех дней вы исследуете его красоты, узнаете о местных традициях и посетите самые значимые смотровые площадки.

В
читать дальше

первый день вы отправитесь из Иркутска и проведете вечер в уютном Хужире, где сможете насладиться закатом на берегу озера.

Второй день будет посвящен поездке к мысу Хобой, где вы увидите знаменитые скалы Три Брата и пик Любви, а также сможете посетить Узуры - место силы и красоты. Третий день начнется с утреннего отдыха и завершится возвращением в Иркутск.

Этот тур станет незабываемым приключением и подарит вам массу эмоций и впечатлений от величественного Байкала

5
4 отзыва
Здравствуй, Ольхон! Экскурсия по Байкалу на 3 дня / 2 ночи
Здравствуй, Ольхон! Экскурсия по Байкалу на 3 дня / 2 ночи
Здравствуй, Ольхон! Экскурсия по Байкалу на 3 дня / 2 ночи
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый10 000 ₽
Пенсионный9 500 ₽
Дошкольный9 000 ₽

Что вас ожидает:

  • Хужир
  • Смотровая площадка в посёлке Хужир
  • Сад камней
  • Семисосны
  • Скальный комплекс Трезубец
  • Падь Халзаны
  • Смотровая Baikal View

Описание тура

Программа: День первый 08:30 — 10:00 отправление из Иркутска, прибытие на Ольхон 17:30 обзорная прогулка по Хужиру. Смотровая Байкал Вью День второй 10:00 — отправление на северную оконечность острова мыс Хобой по маршруту Хужир → Харанцанские острова (смотровая) Три Брата → мыс Хобой → пик Любви → Узуры, Хранитель Байкала. 17:00 — свободное время. Прогулки пешком, на лошадях, велосипедах. День третий 09:30 — 10:00. Отправление в Иркутск.

Ежедневно в 9:00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Хужир
  • Смотровая площадка в посёлке Хужир
  • Сад камней
  • Семисосны
  • Скальный комплекс Трезубец
  • Падь Халзаны
  • Смотровая Baikal View
Что включено
  • Все транспортные услуги
  • Экскурсионное сопровождение
  • Ланч во время поездки на Хобой
Что не входит в цену
  • Доступ в нацпарк (кроме льготников)
  • Питание и личные расходы
  • Проживание от 1250 руб. /ночь (организатор может помочь вам с бронированием жилья)
  • В период с конца марта по 1 мая дополнительно оплачивается переправа на хивусе.
  • Авиабилеты до Иркутска
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место посадки на трансфер в Иркутске
Завершение: Центральный рынок или площадь графа Сперанского/сквер Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 2 дней 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Обратите внимание, что проживание оплачивается дополнительно - мы можем подобрать для вас отель, турбазу или отдельную кровать в номере под ваши запросы
  • Просьба уточнить место отправления из Иркутска - отель или адрес в центре (если из аэропорта или с ж/д - время прибытия рейса). Выбирайте рейс с прибытием в Иркутск до 09:30
  • Для бронирования отелей и доступа в нацпарк просьба прислать Ф. И. О, д. р., серию-номер документа и город проживания на всех участников
  • В период с 1 января до открытия ледовой переправы в середине февраля и и конца марта по 1 мая дополнительно оплачивается переправа на хивусе
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
А
1 мая 2024
ОХ**ТЕЛЬНО!

Знакомство с Байкалом считаю удачным 🙌
М
28 мар 2024
Только что вернулись из поездки на Байкал, давно хотели посмотреть именно зимний Байкал, его волшебный лёд и заснеженные утесы. В поселке Хужир приятно удивились двум кафе, уютным, с авторской кухней. Путешествие удалось!
С
25 фев 2024
Р
1 июля 2023

Тур входит в следующие категории Байкала

ГрупповыеНа автобусеЛетниеВсе турыОднодневные из ИркутскаОбзорные

Похожие туры из Байкала

Четырёхдневный тур на Ольхон
Авторский тур
4 дня
4 отзыва
Путешествие на Ольхон: Четыре дня исследований и приключений на Байкале
Погрузитесь в магию Байкала и острова Ольхон, где каждый день приносит новые открытия и впечатления. Вас ждут уникальные ледяные пейзажи и древние места силы
Начало: Ваш адрес в Иркутске
Расписание: Точное время зависит от вашего адреса
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
65 500 за человека
Трёхдневный тур на Ольхон
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Трёхдневное приключение на Ольхоне: от древних пещер до бурятской кухни
Погрузитесь в магию Байкала с туром на Ольхон. От древних пещер до вкуса бурятской кухни - каждый день обещает новые открытия
Начало: Иркутск, по договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 12:00
31 мая в 09:00
51 000 за человека
Двухдневный тур на Ольхон
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Двухдневное приключение на Ольхоне: От ледяных гротов до бурятской кухни
Погрузитесь в мир природных чудес Байкала с уникальным двухдневным туром. Вас ждут не только ледяные гроты, но и вкус бурятской кухни
Начало: Иркутск, по договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 12:00
31 мая в 09:00
37 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры на Байкале
Все туры из Байкала
ХорошоТам