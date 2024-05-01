Предлагаем вам уникальную возможность познакомиться с живописным островом Ольхон, который является жемчужиной Байкала.
В течение трех дней вы исследуете его красоты, узнаете о местных традициях и посетите самые значимые смотровые площадки.
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В течение трех дней вы исследуете его красоты, узнаете о местных традициях и посетите самые значимые смотровые площадки.
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|10 000 ₽
|Пенсионный
|9 500 ₽
|Дошкольный
|9 000 ₽
Что вас ожидает:
- Хужир
- Смотровая площадка в посёлке Хужир
- Сад камней
- Семисосны
- Скальный комплекс Трезубец
- Падь Халзаны
- Смотровая Baikal View
Описание тура
Программа: День первый 08:30 — 10:00 отправление из Иркутска, прибытие на Ольхон 17:30 обзорная прогулка по Хужиру. Смотровая Байкал Вью День второй 10:00 — отправление на северную оконечность острова мыс Хобой по маршруту Хужир → Харанцанские острова (смотровая) Три Брата → мыс Хобой → пик Любви → Узуры, Хранитель Байкала. 17:00 — свободное время. Прогулки пешком, на лошадях, велосипедах. День третий 09:30 — 10:00. Отправление в Иркутск.
Ежедневно в 9:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хужир
- Смотровая площадка в посёлке Хужир
- Сад камней
- Семисосны
- Скальный комплекс Трезубец
- Падь Халзаны
- Смотровая Baikal View
Что включено
- Все транспортные услуги
- Экскурсионное сопровождение
- Ланч во время поездки на Хобой
Что не входит в цену
- Доступ в нацпарк (кроме льготников)
- Питание и личные расходы
- Проживание от 1250 руб. /ночь (организатор может помочь вам с бронированием жилья)
- В период с конца марта по 1 мая дополнительно оплачивается переправа на хивусе.
- Авиабилеты до Иркутска
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место посадки на трансфер в Иркутске
Завершение: Центральный рынок или площадь графа Сперанского/сквер Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 2 дней 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Обратите внимание, что проживание оплачивается дополнительно - мы можем подобрать для вас отель, турбазу или отдельную кровать в номере под ваши запросы
- Просьба уточнить место отправления из Иркутска - отель или адрес в центре (если из аэропорта или с ж/д - время прибытия рейса). Выбирайте рейс с прибытием в Иркутск до 09:30
- Для бронирования отелей и доступа в нацпарк просьба прислать Ф. И. О, д. р., серию-номер документа и город проживания на всех участников
- В период с 1 января до открытия ледовой переправы в середине февраля и и конца марта по 1 мая дополнительно оплачивается переправа на хивусе
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
1 мая 2024
ОХ**ТЕЛЬНО!
Знакомство с Байкалом считаю удачным 🙌
Знакомство с Байкалом считаю удачным 🙌
М
Майя
28 мар 2024
Только что вернулись из поездки на Байкал, давно хотели посмотреть именно зимний Байкал, его волшебный лёд и заснеженные утесы. В поселке Хужир приятно удивились двум кафе, уютным, с авторской кухней. Путешествие удалось!
С
Света
25 фев 2024
Р
Ренат
1 июля 2023
Тур входит в следующие категории Байкала
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