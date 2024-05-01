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первый день вы отправитесь из Иркутска и проведете вечер в уютном Хужире, где сможете насладиться закатом на берегу озера.



Второй день будет посвящен поездке к мысу Хобой, где вы увидите знаменитые скалы Три Брата и пик Любви, а также сможете посетить Узуры - место силы и красоты. Третий день начнется с утреннего отдыха и завершится возвращением в Иркутск.



Этот тур станет незабываемым приключением и подарит вам массу эмоций и впечатлений от величественного Байкала