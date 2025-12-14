Описание тура
Предлагаем поездку на Байкал не с Иркутской, а Бурятской стороны - здесь меньше туристов, больше колорита, пространства для мыслей и медитаций. Почему Бурятия? Здесь много, много Гор, мало туристов, буйство красок, древние традиции и богатая история, здесь живут староверы, мирно соседствуют буддизм, шаманизм. Бурятия это сердце Азии очаровательное место на земле, богатое неописуемо красивой природой, с удивительно чистым воздухом и великим Байкалом. Новое Эксклюзивное путешествие 2025 года в Бурятии с нашим клубом путешественников вкоторм посетим сакральное Урочище, Баргузинские пески, между Баргузинским и Икатским хребтами! Мы увидим уникальные геологический памятники природы, расположенные в Курумканском районе республики Бурятия, в долине рек Баргузин и Аргада. Лето на Байкале потрясающе красивое время года, когда появляется молодая трава, воздух пахнет свежестью молодых листьев и цветами, особенно живописны цветущие долины и горные склоны. Сотни прозрачных ручьев и водопадов стекают с гор, и повсюду витает особая энергия радости пробуждения Байкала.
- Знакомство с Миром Байкала и сакральной Баргузиской долины
- Горная система Баргузинский хребет
- Иволгинский дацан
- Шаманский хребет
- Встреча с буддийским ламой
- Памятники древних цивилизаций петроглифы
- Продегустируем национальные бурятские блюда
- Искупаемся в горячих термальных источниках
- Отведаем настоящую байкальскую уху из омуля.
- Попаримся в баньке
Программа тура по дням
Иволгинский дацан, плато Чинкисхана, Столовая гора
Встреча в Аэропорту Улан-Удэ прилет утренним рейсом в промежутке 07:00-09:00.
Отправная точка нашего путешествия Иволгинский дацан. Знакомство с Бурятией следует начать с буддийского храма, поскольку здесь мы можем увидеть частичку Азии в России. Восточная архитектура, буддийские образы, чудесные явления, это то, что характеризует Бурятию. Иволгинский дацан, является сегодня центром традиционного буддизма России. Это место известно во всем мире, поскольку в Иволгинском дацане хранится нетленное тело великого Хамбо ламы Итигелова (Главы буддизма). Далее 13:00 посетим этно-усадьбу где нас ждет обед и где мы в интерактивном формате проведем несколько часов.
Будем учиться стрелять из лука, играть в национальные игры, разучим традиционный Бурятский танец Ехор, затем мы выезжаем на плато Чингисхана. Сакральное место силы, где увидим место падения метеорита. 19:00 Приедем в наш отель, который расположен в самом центре города в пяти минутах ходьбы от центральной площади, заселяемся в отель где можно будет поужинать или выбрать любой другой ресторан в Улан-Удэ
Царство Байкала, кедровый лес термальный источник
Завтрак 09:00 в гостинице.
Далее 10:00 выезд на Байкал и Баргузинскую долину на комфортабельном, японском автомобиле, минивэне, делика, тойота или ниссан. Путь проходит вдоль озера Байкал. Дневной пробег 280 км. Передвигаемся в пути с небольшими остановками каждые 30-40 минут выходим погулять в красивых местах. 13:00 Обедаем в населенном пункте Турка в кафе, где есть разнообразное меню и кормят вкусно! Далее посмотрим село Горячинск которое находится в глубокой южной бухте залива. Бухта очень удобна для отдыха: вода здесь теплее, чем во многих местах Байкала, здесь хороший песчаный пляж и отмель, рядом с селом высокие склоны гор, покрытые хвойным лесом. Погуляем по кедровому лесу. Прибрежные воды бухты богаты рыбой - хариус, омуль, сиг. Гуляем, отдыхаем на Байкале. При хорошей безветренной погоде по желанию, покатаемся на доске Sup. 18:00 Приезжаем в Усть- Баргузин, заселяемся и ужинаем в 19:00, ужин закажем заранее, возможно на выбор блюда из рыбы или мяса, также вегетарианское меню. Ночь в комфортной уютной гостинице или в гостевом доме в селе Усть-Баргузин.
По Байкалу Заповедник п /о Святой Нос
Утром завтракаем в 09:00 В этот день у нас запланировано посещение уникального природного комплекса - Национального парка Баргузинский. Здесь обитают лось, кабарга, заяц-беляк, соболь, бурый медведь, бурозубка, чёрношапочный сурок, рябчик и другие. В водах Байкала, водиться, омуль, сиг, осётр, хариус, таймень, ленок и другие рыбы. Собираемся и выезжаем на величественный по красоте полуостров Святой Нос, с единственным в своем роде уникальным пляжем на Байкале протяженностью 22 км! . Отдыхаем в Баргузинском заливе, покатаемся на доске Suр. Устроим пикник на берегу Байкала и вечером в районе 20:00 вернемся в Уст- Баргузин где нас будет ждать ужин и баня проехав в этот день 70 км по берегу Байкала.
Баргузинский хребет, места силы Бурятии
Встретив рассвет 09:00 - завтракаем, купаемся и переезжаем в Баргузинскую долину. Небольшие переезды по 30-50 минут в дороге с остановками на прогулки по 1 часу в красивых и знаковых местах в сакральной долине где по преданию, родилась мать Чингисхана. По словам российских и иностранных туристов одно из самых красивых мест на Земле. 14:00 Обед. Далее посетим расположенный в подножье гор буддийский монастырь-Баргузинский Дацан. Где находиться один из главных энергетических центров Бурятии, самопроявленнй лик святой Янжимы или (Сарасвати в индуизме). Янжима - танцующая богиня, покровительница плодородия, жизненной силы. В этот день есть возможность совершить 1-2 часовой трекинг на одну из сакральных гор Бурятии. На ночь остановимся в большом просторном гостевом доме с видом на горы.
Байкал. Дацан Ринпоче Багша
Встанем пораньше, позавтракаем в 8:00 и отправимся в обратную дорогу в Улан-Удэ. Едем вдоль берега Байкала. Заедем на термальные источники, прогуляемся по реликтовому лесу. Останавливаемся, любуемся природой, фотографируем. Пообедав в 13:00 в кафе, вернемся в город к 16:00 и сходим на экскурсию в буддийский комплекс Ринпоче Багша в местности Лысая гора, где можно будет позвонить в колокол, который установлен в беседке. Как и полагается, у позвонившего в колокол загаданное желание сбудется. Места силы, в которых мы побывали, уникальная энергия самого загадочного озера на планете, новый взгляд на самого себя будут способствовать этому. Вечером в 18:00 ужин самостоятельно — с выбором кафе поможем. Ночуем в гостинице Уланудэ.
Шаманские горы по местам протопопа Аввакума
Завтрак в 9:00. Далее, в 10:00 выезд в Тарбагатайский район, в дороге 1 час. До обеда в 13:00 посещение старообрядческой деревни, где посетим этнографический музей и староверскую церковь древлеправославный храм. Экскурсия по местам протопопа Аввакума Захова, сакральноe местo горa Спящий Лев. Юнеско признало искусство староверов в Бурятии шедевром устного и нематериального мирового наследия. Далее выезд на реку Селенга, посещение стоянки Гэсэра героя народного эпоса. По желанию (обговаривается заранее) можно рассмотреть возможность встретиться с ламой астрологом. 19:00 Ужин. Далее размещение в гостинице в городе Улан-Удэ.
Завершение путешествия. Переезд в аэропорт или на
Окончание нашего путешествия. Переезд в аэропорт или на вокзал. Говорим до свидания новым друзьям, планируем встретиться на новых маршрутах или вернуться на летний Байкал в следующем году.
Варианты проживания
2-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из аэропорта по программе (вокзал)
- Проживание: гостиницы 3, гостевые дома
- Переезд по всему маршруту: авто минивэн
- Хорошее трехразовое питание по программе
- Услуги профессионального гида-проводника
- Все входные платы в нацпарки и музеи
- Неопреновые костюмы, аренда сапбордов или байдарок
- Групповая аптечка, средства связи и навигации
- Авторский подарок на память от нашего клуба
Что не входит в цену
- Перелет/переезд до Улан-Удэ и обратно
- Раннее заселение
- Одноместное размещение
- Завтраки в день начала тура и в день вылета
- Ужин в 1,5 и 6 дни
- По желанию консультации астролога - тибетолога (от 2000 руб.)
- Прочие личные расходы по маршруту
Пожелания к путешественнику
Большинство наших путешествий являются групповыми. Мы стараемся набирать небольшие группы до 8 восьми человек таким образом, чтобы участники превратились в единомышленников и друзей. Это позволит создать уютную и дружественную атмосферу на протяжении всего путешествия, а это уже является залогом получения максимально положительных эмоций и впечатлений от поездки. Перед поездкой будет проведен общий инструктаж, во время которого вы сможете задать дополнительные вопросы. Все вопросы по личной подготовке к путешествию (снаряжение, местность, настрой) обязательно задайте до ее начала руководителю группы.