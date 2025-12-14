1 день

Иволгинский дацан, плато Чинкисхана, Столовая гора

Встреча в Аэропорту Улан-Удэ прилет утренним рейсом в промежутке 07:00-09:00.

Отправная точка нашего путешествия Иволгинский дацан. Знакомство с Бурятией следует начать с буддийского храма, поскольку здесь мы можем увидеть частичку Азии в России. Восточная архитектура, буддийские образы, чудесные явления, это то, что характеризует Бурятию. Иволгинский дацан, является сегодня центром традиционного буддизма России. Это место известно во всем мире, поскольку в Иволгинском дацане хранится нетленное тело великого Хамбо ламы Итигелова (Главы буддизма). Далее 13:00 посетим этно-усадьбу где нас ждет обед и где мы в интерактивном формате проведем несколько часов.

Будем учиться стрелять из лука, играть в национальные игры, разучим традиционный Бурятский танец Ехор, затем мы выезжаем на плато Чингисхана. Сакральное место силы, где увидим место падения метеорита. 19:00 Приедем в наш отель, который расположен в самом центре города в пяти минутах ходьбы от центральной площади, заселяемся в отель где можно будет поужинать или выбрать любой другой ресторан в Улан-Удэ

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