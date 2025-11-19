Описание тура
Путешествие комфорт + класса. Лучшие отели региона. Продуманность и высокий сервис в деталях (сервируем пикник на льду, а не походную посуду). Насыщенная и проработанная программа каждый день.
Этой зимой мы отправляемся в настоящее приключение по бескрайним просторам Байкала и его окрестностей. Впереди нас ждут километры чистейшего прозрачного льда, ледяные пещеры и живописные торосы, все самые потрясающие локации на озере и острове Ольхон, поездки на суднах на воздушной подушке и на квадроциклах, аутентичная кухня Байкальского края и встреча с удивительными людьми! Кажется, в этом путешествии мы собрали всё самое интересное, что можно увидеть и попробовать на Байкале зимой!
Программа тура по дням
Дорога на Ольхон
Пришло время начаться твоему большому и сказочному путешествию на Байкале! Встретим тебя в аэропорте Иркутска, а далее наш путь будет пролегать к самому сердцу Байкала острову Ольхон. По приезде нас будет ждать теплый приветственный ужин в отеле. А перед длинной ночью отправимся к красотам мыса Бурхан, полюбуемся на скалистый берег и возможно успеем словить завораживающее красное зарево заката.
Хобой
На второй день нашего путешествия отправимся на Уазах исследовать север Ольхона. Наша главная цель мыс Хобой. Посмотрим какие шикарные виды отсюда открываются, а затем нас ждет самая главная активность на Байкале катание на коньках!
Не забудем пообедать прямо на льду озера и отправиться покорять новые красивешие места: мыс Харанцы, урочище Песчаное, мыс Три Брата. Описать эту красоту невозможно. Только увидеть! А вечером все желающие смогут насладиться горячей баней после такого насыщенного дня.
Бухта Песчаная
Впечатления дня как быстро может передвигаться по льду судно на воздушной подушке! На хивусах исследуем окрестности живописной бухты Песчаной, увидим знаменитый пузырьковый лед Байкала и сделаем тысячи фото!
Листвянка
Утро посвятим достопримечательностям Листвянки: поднимемся на камень Черского и посетим музей Байкала.
А во второй половине дня нас ждет сплошное умиление мы отправляемся в питомник хаски! Здесь мы сможем вдоволь потискать этих милашек, а после еще и прокатиться с ветерком по заснеженным тропам на собачьих упряжках!
Последний
Сегодня последний день нашего байкальского приключения. Если твой вылет не очень рано, рекомендуем осмотреться в столице Байкала Иркутске.
В любом случае,не прощаемся! До новых встреч, дорогой петешественник!
Варианты проживания
2-x местный номер
Что включено
- Групповой трансфер из/в аэропорт Иркутска
- Перемещение на микроавтобусах и Уазах
- 2-местное размещение в комфортных отелях
- Завтраки во все дни
- Обеды в дни: 1 и 3
- Обед на льду в день 2 (за исключением январских дат. В январе обед будет организован на материке)
- Забота и поддержка 24/7 до и во время тура
- Сопровождение профессиональным местным гидом, отвечающим за безопасность во время тура
- Помощь в подборе авиабилетов
- Входные билеты, эко-сборы
- Подъем на камень Черского
- Аренда коньков в день 2
- Поездка на хивусах в день 3
- Поездка на Уазах на мыс Хобой
- Посещение Байкальского музея
- Катание на собачьих упряжках
- Экскурсии ко всем природным достопримечательностям: мыс Бурхан, мыс Три Брата, мыс Харанцы, бухта Песчаная, п. Бугульдейка, бухта Айя, с. Большое Голоустное
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Обеды в дни: 4, 5
- Ужины во все дни
- Посещение бани