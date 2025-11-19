Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Путешествие комфорт + класса. Лучшие отели региона. Продуманность и высокий сервис в деталях (сервируем пикник на льду, а не походную посуду). Насыщенная и проработанная программа каждый день.

Этой зимой мы отправляемся в настоящее приключение по бескрайним просторам Байкала и его окрестностей. Впереди нас ждут километры чистейшего прозрачного льда, ледяные пещеры и живописные торосы, все самые потрясающие локации на озере и острове Ольхон, поездки на суднах на воздушной подушке и на квадроциклах, аутентичная кухня Байкальского края и встреча с удивительными людьми! Кажется, в этом путешествии мы собрали всё самое интересное, что можно увидеть и попробовать на Байкале зимой!