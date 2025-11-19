Мои заказы

На коньках по льду Байкала: Ольхон, хивусы и собачьи упряжки

Путешествие комфорт-класса. Лучшие отели региона
На коньках по льду Байкала: Ольхон, хивусы и собачьи упряжки



Описание тура

Путешествие комфорт + класса. Лучшие отели региона. Продуманность и высокий сервис в деталях (сервируем пикник на льду, а не походную посуду). Насыщенная и проработанная программа каждый день.

Этой зимой мы отправляемся в настоящее приключение по бескрайним просторам Байкала и его окрестностей. Впереди нас ждут километры чистейшего прозрачного льда, ледяные пещеры и живописные торосы, все самые потрясающие локации на озере и острове Ольхон, поездки на суднах на воздушной подушке и на квадроциклах, аутентичная кухня Байкальского края и встреча с удивительными людьми! Кажется, в этом путешествии мы собрали всё самое интересное, что можно увидеть и попробовать на Байкале зимой!

Программа тура по дням

1 день

Дорога на Ольхон

Пришло время начаться твоему большому и сказочному путешествию на Байкале! Встретим тебя в аэропорте Иркутска, а далее наш путь будет пролегать к самому сердцу Байкала острову Ольхон. По приезде нас будет ждать теплый приветственный ужин в отеле. А перед длинной ночью отправимся к красотам мыса Бурхан, полюбуемся на скалистый берег и возможно успеем словить завораживающее красное зарево заката.

2 день

Хобой

На второй день нашего путешествия отправимся на Уазах исследовать север Ольхона. Наша главная цель мыс Хобой. Посмотрим какие шикарные виды отсюда открываются, а затем нас ждет самая главная активность на Байкале катание на коньках!

Не забудем пообедать прямо на льду озера и отправиться покорять новые красивешие места: мыс Харанцы, урочище Песчаное, мыс Три Брата. Описать эту красоту невозможно. Только увидеть! А вечером все желающие смогут насладиться горячей баней после такого насыщенного дня.

3 день

Бухта Песчаная

Впечатления дня как быстро может передвигаться по льду судно на воздушной подушке! На хивусах исследуем окрестности живописной бухты Песчаной, увидим знаменитый пузырьковый лед Байкала и сделаем тысячи фото!

4 день

Листвянка

Утро посвятим достопримечательностям Листвянки: поднимемся на камень Черского и посетим музей Байкала.

А во второй половине дня нас ждет сплошное умиление мы отправляемся в питомник хаски! Здесь мы сможем вдоволь потискать этих милашек, а после еще и прокатиться с ветерком по заснеженным тропам на собачьих упряжках!

5 день

Последний

Сегодня последний день нашего байкальского приключения. Если твой вылет не очень рано, рекомендуем осмотреться в столице Байкала Иркутске.

В любом случае,не прощаемся! До новых встреч, дорогой петешественник!

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповой трансфер из/в аэропорт Иркутска
  • Перемещение на микроавтобусах и Уазах
  • 2-местное размещение в комфортных отелях
  • Завтраки во все дни
  • Обеды в дни: 1 и 3
  • Обед на льду в день 2 (за исключением январских дат. В январе обед будет организован на материке)
  • Забота и поддержка 24/7 до и во время тура
  • Сопровождение профессиональным местным гидом, отвечающим за безопасность во время тура
  • Помощь в подборе авиабилетов
  • Входные билеты, эко-сборы
  • Подъем на камень Черского
  • Аренда коньков в день 2
  • Поездка на хивусах в день 3
  • Поездка на Уазах на мыс Хобой
  • Посещение Байкальского музея
  • Катание на собачьих упряжках
  • Экскурсии ко всем природным достопримечательностям: мыс Бурхан, мыс Три Брата, мыс Харанцы, бухта Песчаная, п. Бугульдейка, бухта Айя, с. Большое Голоустное
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Обеды в дни: 4, 5
  • Ужины во все дни
  • Посещение бани
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анна
Анна — Тревел-эксперт
Привет! Меня зовут Аня, мы с командой более 3 лет создаем вдохновляющие групповые поездки для счастливых людей в разные уголки мира. С нами съездило уже более 1500 путешественников. Наши туры выверены по соотношению
читать дальше

наполненности, сервиса и цены. Мы не экономим на вашем удовольствии и комфорте. Мы всегда внимательны к мелочам и высокому уровню сервиса. Этому мы уделяем действительно много времени, именно поэтому в наших турах вы увидите лучшие отели региона, личного повара в поездке, на той же Камчатке икру и крабов каждый день, шикарные фотоснимки с каждого нашего путешествия. Сейчас у нас открыто более 10 направлений по России и не только: Камчатка, Байкал, Алтай, Кольский полуостров, Южная Африка, Дагестан. Каждое направление мы проверяем лично: останавливаемся сами во всех отелях и ресторанах, которые предлагаем вам в поездке, чтоб выбрать по-настоящему лучшие места, а наши гиды проверяют туристические локации и безопасность маршрутов. Программу путешествия составляем по простому принципу: «Делаем то, что любим сами». А мы, если честно, просто обожаем гулять, наслаждаться красотой природы, вкусно есть и активно проводить время: фрирайд, конные прогулки, рафтинг, вертолеты, рыбалка, серфинг и многое другое, что вы сможете попробовать в наших поездках. Наша семья насчитывает более тысячи счастливых путешественников, многие из которых остаются на связи после поездки и вместе планируют новые приключения. Поэтому мы смело утверждаем, что самое крутое в наших турах — это люди! Путешествуй не один, путешествуй с нами!

