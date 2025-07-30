Что вас ждет

Погрузитесь в уникальную атмосферу местных традиций и обычаев с экскурсией на остров Ольхон, который считается духовным центром Байкала. Наша экскурсия начнется уже по дороге из Иркутска. В пути мы сделаем несколько остановок, на которых знаток местных традиций и обычаев поделится с нами интересными фактами о Байкале, Ольхоне, а также познакомит вас с национальной кухней Бурятии во время обеда в Еланцах. На нашем пути мы встретим скульптуру Орла — священного животного у бурят. Мы также переправимся на остров Ольхон, где нас встретят красивейшие пейзажи пролива Малое море и Хужира. Закончим наш первый день путешествия, встретив закат на мысе Бурхан и посетив сакральное место — скалу Шаманку, которая считается местом силы на Байкале. Во второй день мы отправимся на автотур на колоритном УАЗике на экскурсию по северной части острова Ольхон. Нас ждут красивейшие пейзажи и бездорожье. В этот день мы посетим множество интересных мест: мыс Харанцы с видом на острова Беленький и Крокодильчик, Урочище Песчаное, мыс Три Брата, север острова — мыс Хобой и мыс Любви. При выборе 3- и 4-дневных туров вы также насладитесь водной прогулкой по Малому морю. Мы посетим остров Замогой и остров Огой с Буддийской Ступой Просветления, где вы сможете погрузиться в атмосферу духовности и медитации. А кроме того, вас ждет глазной источник — удивительный природный объект, который находится на острове Огой. В случае непогоды, мы отправимся на юг острова на автомобильной экскурсии, где вы сможете увидеть множество интересных мест, таких как Сад Камней, Халзаны, мыс Кобылья Голова и скала Трезубец. Завершится 4-дневный тур встречей рассвета на Шаманке. У вас будет свободное время, которое можно потратить на купание в озере, загорание на солнце или прогулку по живописному острову Ольхон. Важная информация:Благоустроенные номера — это один из следующих вариантов, в котором будут свободные номера на ваши даты:

Гостевой дом Воскресение • Гостевой дом Санрайз • Мини-отель Шаманка • Отель Панорама • Отель Отдых на Ольхоне • Усадьба Никиты Бенчарова.