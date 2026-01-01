Описание тура
Увидеть весь Байкал за один отпуск! Вас ждут не только знаменитые и сакральные места, но и потаённые уголки первозданной природы самого глубокого озера нашей планеты.
Путешествие разработано настоящими знатоками Байкала!
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Программа тура по дням
Иркутск - Тальцы - посёлок Листвянка
Встречаем участников группы в 10:00 (время местное) в аэропорту г. Иркутск. Обращаем внимание, что ваш рейс должен прилететь не позднее 09:30.
Следующий этап — посещение основных достопримечательностей Иркутска. Пообедаем в кафе (за свой счёт), а затем отправимся на экскурсию в знаменитый музей Тальцы. Он находится прямо под открытым небом, и в нём представлены редчайшие памятники архитектуры, истории и этнографии.
После музея нам предстоит переезд в посёлок Листвянка, где мы заедем на рыбный рынок и разместимся в гостевом доме.
Вечером соберёмся всей группой, познакомимся и отдохнём.
На авто: 100 км. Пешком: 5 км.
Фото Владимира Гущина, Алексея Орешкина
Листвянка - Байкальский музей - Большие Коты
После завтрака сходим на экскурсию в Байкальский музей и узнаем про озеро абсолютно всё: и историю возникновения, и результаты научных исследований, изучим его флору и фауну, и увидим нерпу!
Затем освободим номера, оставим большую часть вещей в камере хранения гостевого дома, а с собой возьмём только всё необходимое для одной ночевки, после чего отправимся на катере в Большие Коты, где разместимся в гостевом доме. Если у вас останутся силы после столь насыщенного дня:), то можно будет прогуляться с нашим гидом до мыса Скрипер (в пути 3 ч) и посмотреть на захватывающие виды Байкала! Вечером отдых и ужин.
На авто: 20 км. Пешком: 10 км.
Фото Антона Дули, Елены Цыкаревой и из архива клуба
Прогулка по Большой Байкальской тропе
Сегодня совершим несложный поход налегке по Большой Байкальской тропе это изумительной красоты маршрут протяжённостью около 20 км, проложенный по западному побережью озера. В полной мере насладимся красотами Байкала, слегка перекусим и при тёплой погоде искупаемся.
При желании можно арендовать катер и проделать весь маршрут по воде (оплачивается отдельно). Если вы хотите воспользоваться услугами катера на весь маршрут, сообщите об этом заранее при бронировании тура. Также можно часть тропы пройти пешком, а часть проплыть на катере (этот вариант обсуждается с гидом на месте).
После перехода поужинаем и насладимся отдыхом.
Пешком: 20 км
Фото Дениса Куренкова, Анжелики Поповой и из архива Клуба
Листвянка - остров Ольхон
Сегодня мы покидаем гостеприимную Листвянку и движемся навстречу новым впечатлениям. Наша цель — остров Ольхон. Переезд займёт весь день, в пути сделаем остановку у памятников Орлу и Бродяги. Затем разместимся в гостевом доме, поужинаем и отдохнём.
На авто: 350 км. Пешком: 5 км.
Фото Ларисы Качаловой и из архива Клуба
Поездка по острову Ольхон: экскурсия на мыс Хобой
Сегодня мы вас удивим необычной экскурсией на загадочный мыс Хобой — самый северный мыс на острове. Его считают местом силы — по легенде, именно здесь первый бурятский шаман получил свою силу. Профессиональный гид с удовольствием расскажет вам подробнее об этом месте. Насладимся обедом на свежем воздухе. Ближе к вечеру вернёмся в гостевой дом, поужинаем, и каждый проведёт время по своему усмотрению: можно пойти искупаться или полюбоваться заходом солнца.
На авто: 100 км. Пешком: 5 км.
Фото Анжелики Поповой и из архива Клуба
Свободный день на острове Ольхон
Сегодня свободный день, который каждый может провести, как хочет! Вариантов отдыха много: позагорать на пляже, посетить музей, приобрести памятные сувениры, отправиться на велопрогулку или отоспаться как следует. В гостевом доме предлагается множество экскурсий: к примеру, можно прокатиться на юг острова на машине, арендовать велосипед, лодку, катамаран, сапсёрф, прокатиться верхом, встретиться с шаманом, посетить остров Огой и т. д. Цены на экскурсии демократичные. Все активности можно забронировать и оплатить прямо на месте.
Фото Виктора Серебренникова, Антона Дули, Анжелики Поповой
Остров Ольхон - полуостров Святой Нос
Сегодня у нас насыщенный день! Нам предстоит погрузиться на корабль или на быстроходный катер и посетить священный полуостров Святой Нос. Уже становится понятно, как велик Байкал и почему его называют морем, ведь наш путь займёт несколько часов. Если захотим, сможем посетить заповедные Ушканьи острова (при хорошей погоде!) и увидеть лежбище нерп (высадка на острова по желанию и оплачивается на месте заповеднику).
Капитан нашего корабля предложит искупаться в горячем источнике, и мы уверены, что вы оцените это развлечение по достоинству.
Вечером прибудем в уединённую бухту, поужинаем и заночуем прямо на корабле.
По воде: 160 км. Пешком: 2 км.
Фото Андрея Таничева, Антона Дули и из архива Клуба
Бухта Крестовская - пос. Монахово - Усть-Баргузин
Утром — переезд в один из крупнейших заливов Байкала с тёплой водой и живописными бухточками — Чивыркуйский залив. Искупаемся в горячих источниках (купаемся 10 минут, не больше, чтобы не навредить здоровью), а они действительно горячие — целых 20 градусов! Их считают самым тёплым местом Байкала. Затем доберёмся до посёлка Монахово и высадимся на берег. Отсюда будем держать путь в Усть-Баргузин, где заселимся на турбазу и насладимся изысками национальной байкальской кухни.
На авто: 60 км. По воде: 18 км. Пешком: 2 км.
Фото Антона Дули и из архива Клуба
Усть-Баргузин - прогулка по Баргузинской долине
Утром завтракаем и в 9.00 отправляемся на восточный берег Байкала, в одно из красивейших мест этого дивного края Баргузинскую долину, где проведём почти целый день. Там мы обязательно посетим священный объект поклонения — Баргузинский дацан, куда буддисты со всех концов России приезжают, чтобы попросить у богини Янжимы успехов в творчестве и счастья в семейной жизни. Именно здесь в 2005 году обнаружили на камне изображение танцующей Янжимы, после чего место приобрело своё особое значение.
Пообедаем в позной — традиционном бурятском заведении, а к вечеру прибудем обратно в гостевой дом, где поужинаем и отдохнём.
На авто: 250 км. Пешком: 5 км.
Фото Антона Дули и Максима Ткаченко
Усть-Баргузин - Улан-Удэ - Иволгинский дацан
После завтрака нас ждёт 5-часовой переезд в Улан-Удэ. После прибытия мы отправимся на экскурсию в Иволгинский дацан Хамбын Хурэ, основанный в 1945 году. Он считается буддистским центром России, и в нём основал свою резиденцию духовный лидер российских буддистов. Затем прогуляемся по городскому центру и посетим монументальную скульптуру в самом сердце Улан-Удэ — изваяние головы В. И. Ленина весом в 42 тонны! К вечеру заселимся в гостиницу.
На авто: 325 км. Пешком: 5 км.
Фото Евгения Пелевина и Юлии Ильиной
Отъезд домой
После завтрака (входит в стоимость) — самостоятельный переезд в аэропорт (не входит в стоимость) и обратный вылет.
Примечание: В случае плохой погоды (сильных ветров, шторма и т. д.) или иных обстоятельств, маршрут и порядок посещения локаций может быть изменен.
Фото из архива Клуба
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все переезды по маршруту
- Все описанные экскурсии, кроме 6 дня на Ольхоне и Ушканьих островов
- Проживание в гостевых домах в 2-местных номерах (8 дней)
- Проживание на корабле (1 ночь)
- Проживание в гостинице Улан-Удэ, 2-местное размещение (10 день тура)
- Питание по программе
- Переход на арендованном только под нашу группу катере в бухту Змеиная - п. Хужир
- Рекреационные сборы за посещение национальных парков и заповедников
- Работа команды (гидов, водителей, капитана)
Что не входит в цену
- Авиабилеты до начала тура и обратно
- Питание во время переездов
- Личные расходы (одноместное размещение, доп. экскурсии, сувениры и т. д.)
- Медицинская страховка
О чём нужно знать до поездки
Встреча:
Встреча группы в аэропорту города Иркутск (Ikt) в 10:00 утра. Прилететь необходимо любым рейсом до 09:30. Наш гид будет ожидать вас у выхода из аэропорта. Кроме того, у нас будут номера ваших рейсов и телефонов, так что мы в любом случае свяжемся с вами!
Если вы прибываете раньше начала программы, сообщите нам название и адрес отеля, где вы планируете остановиться. Мы заедем за вами в отель утром в 1-й день перед общей встречей в аэропорту.
Важно! Если ваше время прибытия отличается от остальных участников группы, то мы можем помочь организовать индивидуальный трансфер (оплачивается дополнительно).
Обратно:
В последний день тура — самостоятельный трансфер в аэропорт Улан-Удэ (около 30 минут, оплачивается дополнительно).
Билеты можно приобретать на любое время вылета. Выселение из отеля до 12:00.
Вы можете приобретать билеты после того, как менеджер сообщит, что набрано минимальное количество участников, и пришлёт вам подтверждение. Большинство наших заездов гарантировано состоятся, однако мы рекомендуем не покупать билеты до согласования с менеджером.
Питание:
Внимание! Так как тур групповой, еда готовится одна для всех участников. К сожалению, мы не сможем подготовить для вас индивидуальное меню.
Если у вас острая непереносимость или аллергия на какие-либо продукты, заранее предупредите об этом менеджера! Мы передадим эту информацию гиду / в места размещения. Однако убедительно просим вас на месте лично проконтролировать этот вопрос.
Если же вы придерживаетесь строгих ограничений, рекомендуем позаботиться о своём питании и привезти с собой или купить на месте привычные для вас продукты.
Пожелания к путешественнику
- Внимание! Если вы отправляетесь один(а), то вам необходимо будетдоплатить за одноместное размещение. По вашему желанию мы можем постараться подобрать для вас пару из участников группы, однако пара находится не всегда и мы не можем её гарантировать.
- Обратите внимание на место и время сбора группы. В случае опоздания участника транспорт отправляется без него. Опоздание и досрочный выезд не компенсируются. Необходимо заранее сообщить информацию о своем прибытии на маршрут менеджеру.
- Необходимо взять с собой одежду и снаряжение, указанные в списке вещей. Список вам пришлёт наш менеджер после оплаты путешествия.
- Маршруты могут проходить по малонаселенной местности, лишенной благ цивилизации, поэтому нужно быть готовым к путешествию в походных условиях и перемене погоды.
- Каждый участник путешествия кроме документа, удостоверяющего личность, должен иметь ксерокопию паспорта (первой страницы и страницы с регистрацией).
- В путешествии могут участвовать туристы, не имеющие медицинских противопоказаний. Участник обязан проконсультироваться с врачом перед тем, как выбрать программу путешествия. Лицам, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по маршрутам не рекомендуется.
- На каждом маршруте работают опытные сотрудники, сопровождающие группы. По объективным причинам (плохая погода, рекомендации Мчс, возникновение угрозы жизни и здоровью туристов и пр.) руководитель группы имеет право самостоятельно изменить программу путешествия.
- Участник путешествия обязан выполнять правила техники безопасности и команды руководителя группы. Только руководитель группы определяет порядок, темп и вид передвижения группы.
- Каждому участнику путешествия рекомендуется иметь страховку медицинских и транспортных расходов и от несчастных случаев с повышенным коэффициентом для занятий активными видами отдыха.
- Убедительная просьба с уважением относиться к культурно-историческим ценностям, традициям, обычаям коренного населения. Просим вас беречь природу и соблюдать природоохранные правила.
- Для маршрутов, проводимых в тех регионах, где рекомендованы или обязательны прививки, необходимо их сделать своевременно и должным образом.
- Во время путешествия запрещается: употребление алкогольных напитков, любые действия, мешающие отдыху после отбоя, использование ненормативной лексики, появление в обнаженном виде, самостоятельное разведение костров и приготовление пищи с использованием открытого огня.
- Участник путешествия понимает, что в случае нарушения этих правил участнику путешествия делается предупреждение, а в случае неоднократного нарушения - участник путешествия сходит с маршрута в ближайшем населенном пункте, без всякого возврата неиспользованных средств.