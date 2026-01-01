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Весь Байкал за 11 дней из Иркутска (всё включено)

Увидеть весь Байкал за один отпуск! Вас ждут не только знаменитые
Весь Байкал за 11 дней из Иркутска (всё включено)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Весь Байкал за 11 дней из Иркутска (всё включено)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Весь Байкал за 11 дней из Иркутска (всё включено)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Увидеть весь Байкал за один отпуск! Вас ждут не только знаменитые и сакральные места, но и потаённые уголки первозданной природы самого глубокого озера нашей планеты.

Путешествие разработано настоящими знатоками Байкала!

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Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Тальцы - посёлок Листвянка

Встречаем участников группы в 10:00 (время местное) в аэропорту г. Иркутск. Обращаем внимание, что ваш рейс должен прилететь не позднее 09:30.

Следующий этап — посещение основных достопримечательностей Иркутска. Пообедаем в кафе (за свой счёт), а затем отправимся на экскурсию в знаменитый музей Тальцы. Он находится прямо под открытым небом, и в нём представлены редчайшие памятники архитектуры, истории и этнографии.

После музея нам предстоит переезд в посёлок Листвянка, где мы заедем на рыбный рынок и разместимся в гостевом доме.

Вечером соберёмся всей группой, познакомимся и отдохнём.

На авто: 100 км. Пешком: 5 км.

Фото Владимира Гущина, Алексея Орешкина

Иркутск - Тальцы - посёлок ЛиствянкаИркутск - Тальцы - посёлок ЛиствянкаИркутск - Тальцы - посёлок Листвянка
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Листвянка - Байкальский музей - Большие Коты

После завтрака сходим на экскурсию в Байкальский музей и узнаем про озеро абсолютно всё: и историю возникновения, и результаты научных исследований, изучим его флору и фауну, и увидим нерпу!

Затем освободим номера, оставим большую часть вещей в камере хранения гостевого дома, а с собой возьмём только всё необходимое для одной ночевки, после чего отправимся на катере в Большие Коты, где разместимся в гостевом доме. Если у вас останутся силы после столь насыщенного дня:), то можно будет прогуляться с нашим гидом до мыса Скрипер (в пути 3 ч) и посмотреть на захватывающие виды Байкала! Вечером отдых и ужин.

На авто: 20 км. Пешком: 10 км.

Фото Антона Дули, Елены Цыкаревой и из архива клуба

Листвянка - Байкальский музей - Большие КотыЛиствянка - Байкальский музей - Большие КотыЛиствянка - Байкальский музей - Большие Коты
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Прогулка по Большой Байкальской тропе

Сегодня совершим несложный поход налегке по Большой Байкальской тропе это изумительной красоты маршрут протяжённостью около 20 км, проложенный по западному побережью озера. В полной мере насладимся красотами Байкала, слегка перекусим и при тёплой погоде искупаемся.

При желании можно арендовать катер и проделать весь маршрут по воде (оплачивается отдельно). Если вы хотите воспользоваться услугами катера на весь маршрут, сообщите об этом заранее при бронировании тура. Также можно часть тропы пройти пешком, а часть проплыть на катере (этот вариант обсуждается с гидом на месте).

После перехода поужинаем и насладимся отдыхом.

Пешком: 20 км

Фото Дениса Куренкова, Анжелики Поповой и из архива Клуба

Прогулка по Большой Байкальской тропеПрогулка по Большой Байкальской тропеПрогулка по Большой Байкальской тропе
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Листвянка - остров Ольхон

Сегодня мы покидаем гостеприимную Листвянку и движемся навстречу новым впечатлениям. Наша цель — остров Ольхон. Переезд займёт весь день, в пути сделаем остановку у памятников Орлу и Бродяги. Затем разместимся в гостевом доме, поужинаем и отдохнём.

На авто: 350 км. Пешком: 5 км.

Фото Ларисы Качаловой и из архива Клуба

Листвянка - остров ОльхонЛиствянка - остров ОльхонЛиствянка - остров Ольхон
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Поездка по острову Ольхон: экскурсия на мыс Хобой

Сегодня мы вас удивим необычной экскурсией на загадочный мыс Хобой — самый северный мыс на острове. Его считают местом силы — по легенде, именно здесь первый бурятский шаман получил свою силу. Профессиональный гид с удовольствием расскажет вам подробнее об этом месте. Насладимся обедом на свежем воздухе. Ближе к вечеру вернёмся в гостевой дом, поужинаем, и каждый проведёт время по своему усмотрению: можно пойти искупаться или полюбоваться заходом солнца.

На авто: 100 км. Пешком: 5 км.

Фото Анжелики Поповой и из архива Клуба

Поездка по острову Ольхон: экскурсия на мыс ХобойПоездка по острову Ольхон: экскурсия на мыс ХобойПоездка по острову Ольхон: экскурсия на мыс Хобой
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Свободный день на острове Ольхон

Сегодня свободный день, который каждый может провести, как хочет! Вариантов отдыха много: позагорать на пляже, посетить музей, приобрести памятные сувениры, отправиться на велопрогулку или отоспаться как следует. В гостевом доме предлагается множество экскурсий: к примеру, можно прокатиться на юг острова на машине, арендовать велосипед, лодку, катамаран, сапсёрф, прокатиться верхом, встретиться с шаманом, посетить остров Огой и т. д. Цены на экскурсии демократичные. Все активности можно забронировать и оплатить прямо на месте.

Фото Виктора Серебренникова, Антона Дули, Анжелики Поповой

Свободный день на острове ОльхонСвободный день на острове ОльхонСвободный день на острове Ольхон
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Остров Ольхон - полуостров Святой Нос

Сегодня у нас насыщенный день! Нам предстоит погрузиться на корабль или на быстроходный катер и посетить священный полуостров Святой Нос. Уже становится понятно, как велик Байкал и почему его называют морем, ведь наш путь займёт несколько часов. Если захотим, сможем посетить заповедные Ушканьи острова (при хорошей погоде!) и увидеть лежбище нерп (высадка на острова по желанию и оплачивается на месте заповеднику).

Капитан нашего корабля предложит искупаться в горячем источнике, и мы уверены, что вы оцените это развлечение по достоинству.

Вечером прибудем в уединённую бухту, поужинаем и заночуем прямо на корабле.

По воде: 160 км. Пешком: 2 км.

Фото Андрея Таничева, Антона Дули и из архива Клуба

Остров Ольхон - полуостров Святой НосОстров Ольхон - полуостров Святой НосОстров Ольхон - полуостров Святой Нос
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Бухта Крестовская - пос. Монахово - Усть-Баргузин

Утром — переезд в один из крупнейших заливов Байкала с тёплой водой и живописными бухточками — Чивыркуйский залив. Искупаемся в горячих источниках (купаемся 10 минут, не больше, чтобы не навредить здоровью), а они действительно горячие — целых 20 градусов! Их считают самым тёплым местом Байкала. Затем доберёмся до посёлка Монахово и высадимся на берег. Отсюда будем держать путь в Усть-Баргузин, где заселимся на турбазу и насладимся изысками национальной байкальской кухни.

На авто: 60 км. По воде: 18 км. Пешком: 2 км.

Фото Антона Дули и из архива Клуба

Бухта Крестовская - пос. Монахово - Усть-БаргузинБухта Крестовская - пос. Монахово - Усть-БаргузинБухта Крестовская - пос. Монахово - Усть-Баргузин
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
9 день

Усть-Баргузин - прогулка по Баргузинской долине

Утром завтракаем и в 9.00 отправляемся на восточный берег Байкала, в одно из красивейших мест этого дивного края Баргузинскую долину, где проведём почти целый день. Там мы обязательно посетим священный объект поклонения — Баргузинский дацан, куда буддисты со всех концов России приезжают, чтобы попросить у богини Янжимы успехов в творчестве и счастья в семейной жизни. Именно здесь в 2005 году обнаружили на камне изображение танцующей Янжимы, после чего место приобрело своё особое значение.

Пообедаем в позной — традиционном бурятском заведении, а к вечеру прибудем обратно в гостевой дом, где поужинаем и отдохнём.

На авто: 250 км. Пешком: 5 км.

Фото Антона Дули и Максима Ткаченко

Усть-Баргузин - прогулка по Баргузинской долинеУсть-Баргузин - прогулка по Баргузинской долинеУсть-Баргузин - прогулка по Баргузинской долине
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
10 день

Усть-Баргузин - Улан-Удэ - Иволгинский дацан

После завтрака нас ждёт 5-часовой переезд в Улан-Удэ. После прибытия мы отправимся на экскурсию в Иволгинский дацан Хамбын Хурэ, основанный в 1945 году. Он считается буддистским центром России, и в нём основал свою резиденцию духовный лидер российских буддистов. Затем прогуляемся по городскому центру и посетим монументальную скульптуру в самом сердце Улан-Удэ — изваяние головы В. И. Ленина весом в 42 тонны! К вечеру заселимся в гостиницу.

На авто: 325 км. Пешком: 5 км.

Фото Евгения Пелевина и Юлии Ильиной

Усть-Баргузин - Улан-Удэ - Иволгинский дацанУсть-Баргузин - Улан-Удэ - Иволгинский дацанУсть-Баргузин - Улан-Удэ - Иволгинский дацан
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
11 день

Отъезд домой

После завтрака (входит в стоимость) — самостоятельный переезд в аэропорт (не входит в стоимость) и обратный вылет.

Примечание: В случае плохой погоды (сильных ветров, шторма и т. д.) или иных обстоятельств, маршрут и порядок посещения локаций может быть изменен.

Фото из архива Клуба

Отъезд домойОтъезд домойОтъезд домой
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Все переезды по маршруту
  • Все описанные экскурсии, кроме 6 дня на Ольхоне и Ушканьих островов
  • Проживание в гостевых домах в 2-местных номерах (8 дней)
  • Проживание на корабле (1 ночь)
  • Проживание в гостинице Улан-Удэ, 2-местное размещение (10 день тура)
  • Питание по программе
  • Переход на арендованном только под нашу группу катере в бухту Змеиная - п. Хужир
  • Рекреационные сборы за посещение национальных парков и заповедников
  • Работа команды (гидов, водителей, капитана)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до начала тура и обратно
  • Питание во время переездов
  • Личные расходы (одноместное размещение, доп. экскурсии, сувениры и т. д.)
  • Медицинская страховка
О чём нужно знать до поездки

Встреча:

Встреча группы в аэропорту города Иркутск (Ikt) в 10:00 утра. Прилететь необходимо любым рейсом до 09:30. Наш гид будет ожидать вас у выхода из аэропорта. Кроме того, у нас будут номера ваших рейсов и телефонов, так что мы в любом случае свяжемся с вами!

Если вы прибываете раньше начала программы, сообщите нам название и адрес отеля, где вы планируете остановиться. Мы заедем за вами в отель утром в 1-й день перед общей встречей в аэропорту.

Важно! Если ваше время прибытия отличается от остальных участников группы, то мы можем помочь организовать индивидуальный трансфер (оплачивается дополнительно).

Обратно:

В последний день тура — самостоятельный трансфер в аэропорт Улан-Удэ (около 30 минут, оплачивается дополнительно).

Билеты можно приобретать на любое время вылета. Выселение из отеля до 12:00.

Вы можете приобретать билеты после того, как менеджер сообщит, что набрано минимальное количество участников, и пришлёт вам подтверждение. Большинство наших заездов гарантировано состоятся, однако мы рекомендуем не покупать билеты до согласования с менеджером.

Питание:

Внимание! Так как тур групповой, еда готовится одна для всех участников. К сожалению, мы не сможем подготовить для вас индивидуальное меню.

Если у вас острая непереносимость или аллергия на какие-либо продукты, заранее предупредите об этом менеджера! Мы передадим эту информацию гиду / в места размещения. Однако убедительно просим вас на месте лично проконтролировать этот вопрос.

Если же вы придерживаетесь строгих ограничений, рекомендуем позаботиться о своём питании и привезти с собой или купить на месте привычные для вас продукты.

Пожелания к путешественнику
  1. Внимание! Если вы отправляетесь один(а), то вам необходимо будетдоплатить за одноместное размещение. По вашему желанию мы можем постараться подобрать для вас пару из участников группы, однако пара находится не всегда и мы не можем её гарантировать.
  2. Обратите внимание на место и время сбора группы. В случае опоздания участника транспорт отправляется без него. Опоздание и досрочный выезд не компенсируются. Необходимо заранее сообщить информацию о своем прибытии на маршрут менеджеру.
  3. Необходимо взять с собой одежду и снаряжение, указанные в списке вещей. Список вам пришлёт наш менеджер после оплаты путешествия.
  4. Маршруты могут проходить по малонаселенной местности, лишенной благ цивилизации, поэтому нужно быть готовым к путешествию в походных условиях и перемене погоды.
  5. Каждый участник путешествия кроме документа, удостоверяющего личность, должен иметь ксерокопию паспорта (первой страницы и страницы с регистрацией).
  6. В путешествии могут участвовать туристы, не имеющие медицинских противопоказаний. Участник обязан проконсультироваться с врачом перед тем, как выбрать программу путешествия. Лицам, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по маршрутам не рекомендуется.
  7. На каждом маршруте работают опытные сотрудники, сопровождающие группы. По объективным причинам (плохая погода, рекомендации Мчс, возникновение угрозы жизни и здоровью туристов и пр.) руководитель группы имеет право самостоятельно изменить программу путешествия.
  8. Участник путешествия обязан выполнять правила техники безопасности и команды руководителя группы. Только руководитель группы определяет порядок, темп и вид передвижения группы.
  9. Каждому участнику путешествия рекомендуется иметь страховку медицинских и транспортных расходов и от несчастных случаев с повышенным коэффициентом для занятий активными видами отдыха.
  10. Убедительная просьба с уважением относиться к культурно-историческим ценностям, традициям, обычаям коренного населения. Просим вас беречь природу и соблюдать природоохранные правила.
  11. Для маршрутов, проводимых в тех регионах, где рекомендованы или обязательны прививки, необходимо их сделать своевременно и должным образом.
  12. Во время путешествия запрещается: употребление алкогольных напитков, любые действия, мешающие отдыху после отбоя, использование ненормативной лексики, появление в обнаженном виде, самостоятельное разведение костров и приготовление пищи с использованием открытого огня.
  13. Участник путешествия понимает, что в случае нарушения этих правил участнику путешествия делается предупреждение, а в случае неоднократного нарушения - участник путешествия сходит с маршрута в ближайшем населенном пункте, без всякого возврата неиспользованных средств.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Николай
Николай — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Ведущий туроператор приключенческого туризма в России! Уже 17 лет мы создаем уникальные авторские путешествия по всему миру: от Адыгеи до Австралии. У нас вы найдёте как лайт-туры с большим количеством прогулок
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по природным достопримечательностям, так и классические походы с рюкзаками и палатками, а также сплавы, восхождения, конные туры и многое другое. У нас собственная команда профессиональных гидов, продуманная логистика, вкусное питание и максимально насыщенные программы. Наши главные приоритеты: качество, надёжность и счастливые улыбки туристов. Возможно, поэтому 70% наших путешественников возвращаются к нам снова. Гарантируем лучшую цену на туристическом рынке и задаем стандарты качества.

Тур входит в следующие категории Байкала

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