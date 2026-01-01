Встреча:

Встреча группы в аэропорту города Иркутск (Ikt) в 10:00 утра. Прилететь необходимо любым рейсом до 09:30. Наш гид будет ожидать вас у выхода из аэропорта. Кроме того, у нас будут номера ваших рейсов и телефонов, так что мы в любом случае свяжемся с вами!

Если вы прибываете раньше начала программы, сообщите нам название и адрес отеля, где вы планируете остановиться. Мы заедем за вами в отель утром в 1-й день перед общей встречей в аэропорту.

Важно! Если ваше время прибытия отличается от остальных участников группы, то мы можем помочь организовать индивидуальный трансфер (оплачивается дополнительно).

Обратно:

В последний день тура — самостоятельный трансфер в аэропорт Улан-Удэ (около 30 минут, оплачивается дополнительно).

Билеты можно приобретать на любое время вылета. Выселение из отеля до 12:00.

Вы можете приобретать билеты после того, как менеджер сообщит, что набрано минимальное количество участников, и пришлёт вам подтверждение. Большинство наших заездов гарантировано состоятся, однако мы рекомендуем не покупать билеты до согласования с менеджером.

Питание:

Внимание! Так как тур групповой, еда готовится одна для всех участников. К сожалению, мы не сможем подготовить для вас индивидуальное меню.

Если у вас острая непереносимость или аллергия на какие-либо продукты, заранее предупредите об этом менеджера! Мы передадим эту информацию гиду / в места размещения. Однако убедительно просим вас на месте лично проконтролировать этот вопрос.

Если же вы придерживаетесь строгих ограничений, рекомендуем позаботиться о своём питании и привезти с собой или купить на месте привычные для вас продукты.