1 день

Экскурсии по Листвянке и Кбжд. Музей Байкала

Добро пожаловать в Иркутск — город, который станет началом вашего удивительного путешествия к Байкалу!

Сбор группы рядом с гидом с табличкой:

аэропорт: 08:0008:30 (внутри здания у выхода в город, напротив выдачи багажа);

ж/д вокзал: 09:0009:30 (внутри здания у выхода в город, подъезд Пригородные кассы).

Пожалуйста, при бронировании тура сообщите номер рейса или поезда, а также контактный телефон. В случае опоздания к месту сбора группы, добираться до маршрута придется самостоятельно за свой счет.

Наш день начинается с вкусного завтрака в уютном кафе, чтобы наполнить нас нас силами, но наши мысли уже там, у древнего озера! В предвкушении чуда мы строим планы на день… и вот он, момент истины — мы отправляемся навстречу Байкалу, в легендарную Листвянку!

Наш путь — это отдельное приключение! 70 километров по живописному Байкальскому тракту пролетают как одно мгновение. Дорога вьется серпантином по горным склонам, утопающим в изумрудной зелени тайги. Мы то и дело замираем у окон: вот сверкает на солнце Иркутское водохранилище, а вот открываются захватывающие виды на бескрайние заливы гордой и прекрасной Ангары. Это лишь первые штрихи к портрету сибирской природы, которая готовит нам еще немало восторгов!

И вот мы на месте! Листвянка — эти самые Ворота Байкала, место, где его грандиозный дух чувствуется особенно остро. У этого поселка удивительная судьба! Когда-то здесь шумело рыбацкое поселение, кипела жизнь: через здешнюю таможню шли караваны с товарами из далекого Китая, а на верфях рождались легендарные байкальские ледоколы. Здесь, вгрызаясь в тайны озера, работали ученые умы. Кажется, сам воздух здесь пропитан историей!

Листвянка уникальна самой природой. Именно здесь из хрустальной груди Байкала вырывается на свободу его строптивая дочь — красавица Ангара, единственная река, что несет его воды в мир. Поселок, как драгоценный камень, зажат между самой кромкой могучего озера и вздымающимися к небу отрогами Приморского хребта. Дальше — только дикая, нетронутая природа, царство ветра и воды. Дорога обрывается, и начинается настоящая магия!

Наше знакомство с Листвянкой начинается с места силы — загадочного Шаман-камня. Мы услышим трогательную и драматичную легенду о любви Ангары и Енисея, которая навсегда останется в памяти.

Далее нас ждет потрясающий Музей Байкала, где за стеклом аквариума кипит таинственная жизнь глубин. И, конечно, главные звезды — очаровательные байкальские нерпы! Их игривые глаза и умилительные усатые мордочки не оставят равнодушным никого.

Мы прикоснемся к благодати в старинной Святоникольской церкви, стоящей на берегу как символ веры и чуда, и ощутим умиротворение этого святого места.

После сытного обеда с местными деликатесами нас ждет продолжение — невероятное водное путешествие к Кругобайкальской железной дороге! Мы увидим это инженерное чудо, этот памятник человеческому гению, с лучшего ракурса — с борта катера.

Представьте, всего 84 километра пути, но каких! Журнал Forbes по праву включил этот маршрут в число красивейших в мире. Это не просто дорога, это — Золотая пряжка великого Транссиба. Пряжка, которая с огромным трудом соединила разорванные Байкалом стальные пути России. А золотой ее назвали не просто так: ее стоимость была астрономической! Это настоящий памятник человеческой воле, вырезанный в неприступных скалах.

Попробуйте осознать: каждый сантиметр этой дороги пробивали вручную, с порохом и кайлом. Работа кипела день и ночь, а продвигались вперед всего на 40-50 см в сутки! Целый день труда — и ваш ростомер меньше полуметра.

Итог этого титанического труда невероятен:

39 тоннелей (почти 9 км подземной сказки!),

47 каменных галерей и мощные подпорные стены, уходящие в небо на 14 километров,

424 инженерных сооружения на 84 км пути — такой плотности нет больше нигде в мире!

Мы не будем просто проплывать мимо этого чуда. Мы сойдем на берег, чтобы прикоснуться к истории ладонями. Мы пройдемся по прохладным и таинственным тоннелям, где до сих пор витает дух тех отважных инженеров и рабочих. Мы поднимем головы к величественным каменным аркам и галереям, защищающим путь от обвалов. Это путешествие сквозь время и камень!

После насыщенного дня мы вернемся в Листвянку, где нас ждет дегустация байкальской рыбы. Здесь же на рыбном рынке можно будет купить свежей рыбы и сувениров на память о этом дне.

Затем — трансфер в Иркутск, размещение в отеле. Уставшие, но невероятно счастливые, вы сможете поужинать в свое удовольствие (за дополнительную плату), делясь впечатлениями об этом дне, полном чудес.

Гид: да.

Питание включено: завтрак, обед, дегустация рыбы.

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