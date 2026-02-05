Описание тура
Забудьте о суете. Закройте глаза на мгновение и представьте…
Вы стоите на берегу древнего, как сама планета, озера. Ветер, несущий ароматы тайги и свежести чистейшей воды, ласкает лицо. Где-то вдали загадочно темнеет легендарный Шаман-камень, хранитель вековых тайн и преданий. Это не просто поездка. Это паломничество к колыбели силы и красоты — на великий Байкал.
Мы приглашаем вас в путешествие, где каждый день — это новое глубокое переживание:
Откройте для себя лик Байкала: Вы пройдете по набережной Листвянки, заглянете в душу озера через илл. минаторы музея, и ощутите благоговение на смотровой площадке, где Ангара навеки прощается со своим отцом.
Испытайте восторг первооткрывателя: Мы подарим вам водную экскурсию по маленькому морю с выходом на знаменитую Кругобайкалку — архитектурный шедевр, вписанный в суровые скалы. Вы услышите стук колес истории и ощутите мощь инженерной мысли, покорившей стихию.
Прикоснитесь к сакральному центру силы: Остров Ольхон станет вашим главным впечатлением. Мыс Бурхан (скала Шаманка) заберет все ваши тревоги и наполнит душу спокойствием, а бескрайний Сарайский пляж с его золотыми дюнами заставит поверить, что вы на краю света.
Насладитесь гармонией природы и души: Мы увезем вас в цветущую Тункинскую долину, к подножию саянских хребтов, где вы попробуете воду из целебных источников Аршана и ощутите, как природа исцеляет не только тело, но и дух.
И, конечно, вкусите Байкал на вкус: Насыщенная программа будет сдобрена щедрыми дегустациями. Вы попробуете знаменитого байкальского омуля и блюда бурятской кухни, чтобы память о путешествии осталась не только в сердце, но и в кулинарном восторге.
Вас ждет уникальный микс двух культур — Иркутской области и Бурятии, комфорт одной гостиницы на всем протяжении тура и насыщенная программа, где собраны только топовые, самые топовые локации.
Это больше, чем тур. Это встреча с собой в гармонии в природой Байкала. Готовы ли вы к ней?
Программа тура по дням
Экскурсии по Листвянке и Кбжд. Музей Байкала
Добро пожаловать в Иркутск — город, который станет началом вашего удивительного путешествия к Байкалу!
Сбор группы рядом с гидом с табличкой:
аэропорт: 08:0008:30 (внутри здания у выхода в город, напротив выдачи багажа);
ж/д вокзал: 09:0009:30 (внутри здания у выхода в город, подъезд Пригородные кассы).
Пожалуйста, при бронировании тура сообщите номер рейса или поезда, а также контактный телефон. В случае опоздания к месту сбора группы, добираться до маршрута придется самостоятельно за свой счет.
Наш день начинается с вкусного завтрака в уютном кафе, чтобы наполнить нас нас силами, но наши мысли уже там, у древнего озера! В предвкушении чуда мы строим планы на день… и вот он, момент истины — мы отправляемся навстречу Байкалу, в легендарную Листвянку!
Наш путь — это отдельное приключение! 70 километров по живописному Байкальскому тракту пролетают как одно мгновение. Дорога вьется серпантином по горным склонам, утопающим в изумрудной зелени тайги. Мы то и дело замираем у окон: вот сверкает на солнце Иркутское водохранилище, а вот открываются захватывающие виды на бескрайние заливы гордой и прекрасной Ангары. Это лишь первые штрихи к портрету сибирской природы, которая готовит нам еще немало восторгов!
И вот мы на месте! Листвянка — эти самые Ворота Байкала, место, где его грандиозный дух чувствуется особенно остро. У этого поселка удивительная судьба! Когда-то здесь шумело рыбацкое поселение, кипела жизнь: через здешнюю таможню шли караваны с товарами из далекого Китая, а на верфях рождались легендарные байкальские ледоколы. Здесь, вгрызаясь в тайны озера, работали ученые умы. Кажется, сам воздух здесь пропитан историей!
Листвянка уникальна самой природой. Именно здесь из хрустальной груди Байкала вырывается на свободу его строптивая дочь — красавица Ангара, единственная река, что несет его воды в мир. Поселок, как драгоценный камень, зажат между самой кромкой могучего озера и вздымающимися к небу отрогами Приморского хребта. Дальше — только дикая, нетронутая природа, царство ветра и воды. Дорога обрывается, и начинается настоящая магия!
Наше знакомство с Листвянкой начинается с места силы — загадочного Шаман-камня. Мы услышим трогательную и драматичную легенду о любви Ангары и Енисея, которая навсегда останется в памяти.
Далее нас ждет потрясающий Музей Байкала, где за стеклом аквариума кипит таинственная жизнь глубин. И, конечно, главные звезды — очаровательные байкальские нерпы! Их игривые глаза и умилительные усатые мордочки не оставят равнодушным никого.
Мы прикоснемся к благодати в старинной Святоникольской церкви, стоящей на берегу как символ веры и чуда, и ощутим умиротворение этого святого места.
После сытного обеда с местными деликатесами нас ждет продолжение — невероятное водное путешествие к Кругобайкальской железной дороге! Мы увидим это инженерное чудо, этот памятник человеческому гению, с лучшего ракурса — с борта катера.
Представьте, всего 84 километра пути, но каких! Журнал Forbes по праву включил этот маршрут в число красивейших в мире. Это не просто дорога, это — Золотая пряжка великого Транссиба. Пряжка, которая с огромным трудом соединила разорванные Байкалом стальные пути России. А золотой ее назвали не просто так: ее стоимость была астрономической! Это настоящий памятник человеческой воле, вырезанный в неприступных скалах.
Попробуйте осознать: каждый сантиметр этой дороги пробивали вручную, с порохом и кайлом. Работа кипела день и ночь, а продвигались вперед всего на 40-50 см в сутки! Целый день труда — и ваш ростомер меньше полуметра.
Итог этого титанического труда невероятен:
39 тоннелей (почти 9 км подземной сказки!),
47 каменных галерей и мощные подпорные стены, уходящие в небо на 14 километров,
424 инженерных сооружения на 84 км пути — такой плотности нет больше нигде в мире!
Мы не будем просто проплывать мимо этого чуда. Мы сойдем на берег, чтобы прикоснуться к истории ладонями. Мы пройдемся по прохладным и таинственным тоннелям, где до сих пор витает дух тех отважных инженеров и рабочих. Мы поднимем головы к величественным каменным аркам и галереям, защищающим путь от обвалов. Это путешествие сквозь время и камень!
После насыщенного дня мы вернемся в Листвянку, где нас ждет дегустация байкальской рыбы. Здесь же на рыбном рынке можно будет купить свежей рыбы и сувениров на память о этом дне.
Затем — трансфер в Иркутск, размещение в отеле. Уставшие, но невероятно счастливые, вы сможете поужинать в свое удовольствие (за дополнительную плату), делясь впечатлениями об этом дне, полном чудес.
Гид: да.
Питание включено: завтрак, обед, дегустация рыбы.
Ольхон. Шаманка. Тажераны. Памятники Орлу и Бродяге
С первыми лучами солнца мы завтракаем в отеле впереди долгий и невероятный путь. Нас ждет самое сердце Байкала, его сакральный центр величественный остров Ольхон и пролив Малое Море!
Пейзажи за окном нашего автомобиля будут меняться, как кадры в кино: урбанистические пейзажи Иркутска останутся позади, уступая место бескрайним, продутым всеми ветрами степям. Затем нас обнимет своей прохладной тенью зеленая тайга, и вот, наконец, перед нами возникнут суровые скалистые берега древнего Байкала-великана. Эта дорога не просто перемещение в пространстве, это путешествие к истокам, к дикой, первозданной природе.
По древним поверьям, на Байкал нельзя являться с тяжелыми мыслями. Чтобы путь был счастливым, а ветра благосклонными, мы совершим остановку в месте силы, священном для местных жителей. Здесь, в атмосфере, наполненной тайнами шаманизма, мы узнаем о древних традициях и обрядах, задобрим местных духов и очистим душу для встречи с великим озером.
Дальше нас ждет встреча с властелином этих просторов! Проехав Тажеранские ворота, мы остановимся у исполинской бронзовой фигуры орла могущественного покровителя здешних земель. Размах его крыльев целых 7 метров! Застыв в вечном полете, он охраняет эти уникальные степи, чей возраст немыслимые 400 миллионов лет. С вершины холма откроется вид, от которого захватывает дух бескрайние просторы Тажеранского массива, настоящей геологической сокровищницы Байкала.
И вот он, момент, когда синева Байкала впервые появляется на горизонте! Мы сделаем остановку на смотровой площадке Куркутского залива, где в бронзе застыл знаменитый Бродяга герой пронзительной песни По диким степям Забайкалья. Его задумчивый взгляд устремлен на бирюзовые воды озера, и теперь эту картину увидим и мы.
На пароме, разрезая прохладные байкальские волны, мы переправимся на остров Ольхон. И здесь нас уже будут ждать верные железные кони для покорения островных дорог легендарные Уазы-буханки. Это не просто транспорт, это символ Ольхона, единственный способ добраться до его самых потаенных и прекрасных уголков.
Рассаживаемся по машинам и отправляемся в настоящее сафари по бескрайним просторам Ольхона, навстречу его главным чудесам и легендам. Приключение начинается.
И вот мы на Ольхоне и это не просто остров. Это сердце Байкала, забившееся для нас прямо в его центре! Здесь, над самой глубокой точкой озера, сконцентрировалась вся его невероятная энергия, вся красота и все древние легенды. Ольхон это целый мир в миниатюре, и даже его форма, если взглянуть на карту, в точности повторяет священные очертания самого Байкала.
За один день мы увидим всё! Наш путь пройдет сквозь бескрайние степи, где ветер играет ковылем, мимо золотистых песчаных дюн, по горным тропам и хвойным лесам, где воздух пьяняще свеж. Мы будем ступать по теплым галечным пляжам, слушая убаюкивающий перезвон поющих катышей, и замирать на краю величественных обрывов, с которых открываются виды на бирюзовую бесконечность.
Кульминацией нашего путешествия станет встреча с мысом Бурхан одной из девяти величайших святынь всей Азии. Вы точно видели его на всех открытках и фотографиях Байкала две скалы-пади, увенчанные величественной Шаман-скалой.
Но никакие снимки не передадут ту колоссальную энергию, что исходит от этого места! Здесь время останавливается. Загадайте самое сокровенное желание, стоя лицом к ветру, говорят, духи Ольхона благосклонны к тем, чьи сердца чисты.
У вас будет время почувствовать себя настоящим Робинзоном! Мы остановимся на белоснежных песках Сарайского пляжа здесь можно сбросить обувь и побродить по теплому песку, подставить лицо солнцу и, если хватит смелости, совершить заплыв в хрустально-чистых и пронзительно свежих водах Байкала. Это мгновения абсолютной свободы и единения с природой.
Обед и ужин сегодня станут частью нашего большого приключения мы будем пробовать вкуснейшую байкальскую кухню, приготовленную с местным колоритом.
А под закат, наполненные силой и впечатлениями, мы отправимся в обратный путь в Иркутск, увозя в сердцах частичку дикой, прекрасной и вечной души Байкала.
Гид: да.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Аршан. Водопады реки Кынгарга. Дацан Бодхидхарма
Ранний завтрак и мы отправляемся в новое, совершенно иное путешествие! Сегодня нас ждет не водная стихия, а мощь гор и целебная сила долины. Мы едем в знаменитый Аршан, что в переводе с бурятского означает целебный источник.
Наш путь лежит через густую сибирскую тайгу, которая, словно страж, пропускает нас всё дальше. Мы проедем через поселок Култук, южные ворота Байкала, где нас ждет головокружительный Култукский серпантин! На минуту мы остановимся, чтобы в последний раз за этот день восхититься открывающейся панорамой на могучее озеро вид, от которого замирает сердце.
Затем мы сворачиваем с трассы, и мир вокруг волшебным образом преображается! Перед нами распахивается бескрайняя Тункинская долина с ее изумрудными лугами, полями и петляющей лентой реки Иркут. А на горизонте, словно мираж, возникают заснеженные великаны Тункинские Гольцы, самый восточный хребет Саян. Они будут сопровождать нас почти весь путь, маня своей суровой красотой.
И вот мы на месте! Аршан это не просто курортный поселок. Это место силы, где смешиваются запахи хвои и цветущих лугов, а воздух кажется особенно прозрачным и пьянящим. Здесь яркое-яркое солнце, синее-синее небо и первозданная тайга с величественными кедрами.
А весной склоны холмов одеваются в нежно-розовую дымку это цветет багульник! Летом же альпийские луга взрываются фейерверком красок: огненные маки, нежные лилии и загадочные саранки, над которыми порхают стаи разноцветных бабочек.
Этот курорт природный санаторий. Высокое горное солнце дарит живительный ультрафиолет, который заряжает энергией, помогает нормализовать давление и укрепляет иммунитет. По количеству солнечных дней Аршан даст фору даже Крыму!
После насыщенной дороги нас ждет долгожданный обед, где мы наконец-то познакомимся с настоящей бурятской кухней. И коронным блюдом, конечно же, станут знаменитые Бузы (позы)! Эти сочные, ароматные паровые деликатесы невероятно вкусны и сытны, настоящее гастрономическое открытие Сибири!
После сытного обеда нас ждет пешая экскурсия, которая подарит настоящую прохладу и поразит своей красотой. Мы отправимся на водопады реки Кынгарга (только до первого водопада), что в переводе означает Барабан и вы сразу поймете, откуда это имя, услышав ее мощный, ритмичный гул!
Нас будет сопровождать свежий, напоенный тайгой воздух и непрерывный шум горной реки, несущей свои кристально-чистые воды. Тропа, идущая вдоль берега, удобна и живописна. Примерно через полтора километра нас ждет встреча с первым водопадом самым доступным и оттого не менее величественным. Поток воды с оглушительным рокотом падает с высоты с десятиэтажный дом, разбиваясь в миллионы брызг, в которых играет радуга. Но главная магия под ногами! Дно каньона выстлано гладким, отполированным водой мрамором нежных розовых и солнечных оттенков. Это зрелище неземной красоты!
Насытившись мощью стихии, мы сменим обстановку и отправимся в место умиротворения и мудрости буддийский дацан Бодхидхарма. Вы узнаете удивительную историю проникновения буддизма в Бурятию, который не вытеснил, а мудро впитал в себя древние шаманские верования. Сам дацан, построенный в 1991 году, является наследником древних традиций. Мы научимся правильно двигаться по его территории по ходу солнца, слева направо, чувствуя гармонию этого святого места. Здесь царит особая, медитативная атмосфера, где даже время течет иначе.
Усталые, но невероятно наполненные впечатлениями, красотой, энергией гор и тишиной дацана мы отправимся в обратный путь в Иркутск. Возвращение будет поздним, под мерцание звезд, что станет идеальной точкой в этом дне, полном контрастов и открытий.
Гида: да.
Питание включено: завтрак, обед.
Прощание с Сибирью. Завершение путешествия
Ваше утро начнется с вкусного завтрака в гостинице. После этого у вас будет немного времени, чтобы насладиться последними моментами в Иркутске, сделать памятные фотографии или просто прогуляться по городу.
Расчетный час в гостинице: до 12:00. Пожалуйста, освободите номер до этого времени или продлите его на месте за дополнительную плату.
Самостоятельный трансфер: вы самостоятельно добираетесь на такси до аэропорта или ж/д вокзала.
Мы надеемся, что это путешествие оставило в вашем сердце теплые воспоминания, яркие впечатления и желание вернуться на Байкал снова. Спасибо, что были с нами! Счастливого пути и до новых встреч!
Гид: нет.
Питание включено: завтрак.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Цена по акции Лето (кол-во мест ограничено) на 1-го человека при 2/3-местном размещении: Стандарт (2 звезды): 51 000 рублей с человека Комфорт (3 звезды): 55 800 рублей с человека Комфорт+ (4 звезды): 63 000 рублей с человека
- Экскурсии:
- Водная экскурсия на Кбжд с выходом на берег
- Экскурсия на остров Ольхон, мыс Бурхан, Сарайский пляж
- Экскурсия в Листвянку, музей Байкала, смотровая площадка у Шаман камня
- Экскурсия в Аршан, Тункинская долина
- Проживание в гостинице в выбранной категории, 2/3-местное размещение
- Все трансферы по программе Услуги гида
- Питание: 1д Зо, 2д Зоу, 3д-Зо, 4д З
- Дегустация байкальской рыбы и традиционной кухни
- Сборы за посещение Прибайкальского и Тункинского национальных парков
Что не входит в цену
- Доплата за одноместное размещение: Стандарт (2 звезды): 12 000 рублей, Комфорт (3 звезды): 17500 рублей, Комфорт+ (4 звезды): 24000 рублей
- Авиа или ж/д билеты
- Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
- Питание, не указанное в программе тура
- Размещение другого уровня
- Индивидуальное обслуживание
- Дополнительные экскурсии
О чём нужно знать до поездки
Какие условия оплаты?
- Первая оплата вносится на портале - 15%. Открываются контакты, можно обмениваться анкетными данными. Направляю вам анкету. Без анкеты невозможно бронировать, посадить на места в группу и подготовить договор.
- Вторая оплата вносится по договору с нами 45% в течении 1-2-х дней после получения договора.
- Остаток по туру без скидки: 40% вносится за 21 день до начала тура.
- Остаток 40% по Акции Ранее Бронирование вносится до 05.02.2026
Комфортабельное проживание: 3 ночи в Иркутске
Лазурный Берег(С382025005806), Михаил Строгов (С382024008950), Яковлевъ
(С382024007716), Матрешка (С382024004676)
Предусмотрено ли подселение?
Возможно Только Женское Подселение В 2-3-Местных Номерах. Мужское Подселение Не Предусмотрено.
Будут ли применены штрафы при моем отказе от оплаченного тура?
Согласно ст. 32 закона Рф 2300-1 О защите прав потребителей и ст. 782 Гк Рф, Потребитель вправе в любое время отказаться от исполнения договора оказания услуг, при условии оплаты исполнителю фактически понесенных расходов. Заранее указывать размер штрафов для физических лиц запрещено законом. Поэтому при определении фактически понесенных расходов большую роль играет срок отказа туриста от поездки, влияющий на возможность реализации его места в туре для минимизации расходов и ряда других юридических условий и причин.
Что мне взять с собой из вещей?
Удобная, разношенная обувь для пеших прогулок (кроссовки, ботинки, кеды, фиксированные сандалии).
Сланцы.
Удобная одежда для пеших и автомобильных экскурсий спортивные/или удобные брюки, не сковывающие движения, рубашка или футболка с длинным или коротким рукавом, брюки, шорты.
Свитер / флиска / толстовка.
Куртка (по возможности ветронепродуваемая и с мембраной от дождя).
Кепка или панама (бандана) / шапка (на май).
Носки 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 1 пара шерстяных (при походных турах).
Купальный костюм.
Гигиеническая губная помада и крем от солнца с высоким фактором защиты.
Солнцезащитные очки.
Индивидуальные лекарственные средства.