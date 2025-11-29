1 день

Прилет. Листвянка

Рекомендуем прилетать за день, чтобы отдохнуть после долгого перелета и привыкнуть к разнице во времени.

До 1100 забираем всех в аэропорту. Тех кто прилетит за день до начала тура мы заберем от вашей гостиницы. Далее нас ждет переезд в поселок Листвянка и заселение в эко отель прямо в лесу. После мы отправимся на прогулку на смотровую площадку Камень Черского.

По желанию можно подняться на канатной дороге. Так же можно сходить в Нерпинарий или в Байкальский Лимнологический музей.

Возвращение в гостиницу и ужин.

Питание не включено

