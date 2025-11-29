Мои заказы

Зимний Байкал (Листвянка + Ольхон)

Предлагаем вам полностью организованный тур «под ключ» в самое сердце Сибири
Описание тура

Предлагаем вам полностью организованный тур под ключ в самое сердце Сибири - озеро Байкал. В феврале лед становится самым прозрачным и крепким за всю зиму. И это лучшее время для зимней поездки. Говорят, что здесь можно увидеть больше 50 видов льда! Проверим? А ещё посетим необыкновенные пещеры, посмотрим на трещины и торосы, послушаем как говорит лед Впечатляет? Тогда вперед осуществлять свою мечту

Программа тура по дням

1 день

Прилет. Листвянка

Рекомендуем прилетать за день, чтобы отдохнуть после долгого перелета и привыкнуть к разнице во времени.

До 1100 забираем всех в аэропорту. Тех кто прилетит за день до начала тура мы заберем от вашей гостиницы. Далее нас ждет переезд в поселок Листвянка и заселение в эко отель прямо в лесу. После мы отправимся на прогулку на смотровую площадку Камень Черского.

По желанию можно подняться на канатной дороге. Так же можно сходить в Нерпинарий или в Байкальский Лимнологический музей.

Возвращение в гостиницу и ужин.

Питание не включено

2 день

Кбжд на снегоходах

Сегодня нас ждет увлекательное путешествие по льду Байкала на снегоходах, и да, за рулем будете вы. В течении 5 часов мы будем получать заряд адреналина, увидим старинную Кругобайкальскую железную дорогу и горный гребет Хамар Дабан. Обедать будем на теплой базе в аутентичном сибирском деревянном доме.

Включен завтрак и обед. Ужин оплачивается лично

3 день

Хивус на Ольхон

В 09.00 отправляемся на Хивусе из поселка Листвянка в поселок Хужир на острове Ольхон. По дороге мы будем останавливаться, чтобы насладиться видами на лед и пузырики, фотографироваться с торосами и гулять по бухтам. А еще у нас с собой коньки и желающие смогут покататься.

В Хужир приедем на закате, нас ждет заселение в гостиницу (примерно в 18:00). Ужин и отдых.

Питание включено

4 день

Велопрогулка до острова Харанцы

Сегодня мы отправимся исследовать лед на шипованных велосипедах. Это безопасное и очень увлекательное занятие. Мы осмотрим окрестности Хужира, спустимся к скале Шаманка и поедем до острова Харанцы. Там заглянем во все пещеры и поднимемся наверх, чтобы насладиться панорамами. Вернемся в гостиницу к обеду. После останется личное время на прогулки.

Включен завтрак и ужин. Обед оплачивается лично

5 день

Путешествия по мысам и обед на льду

В 10:00 отправляемся на буханках на противоположный берег к Мысу Зама.

По пути мы заедем на горный источник, посмотрим становую трещину и огромные торосы, а на самом мысе мы увидим красивейшую пещеру с удивительными пушистыми наростами.

На обед будет вкуснейшая уха из омуля прямо на льду. Далее едем к северной точке острова Ольхон. Там мы посетим мыс Хобой, и скалы 3 брата.

И не забывайте, коньки у нас всегда с собой, чтобы в любой момент можно было насладиться полетом над льдом. Возвращение в гостиницу около 17:00.

Питание включено

6 день

Путешествие на юг Ольхона, баня на Байкале

Отправляемся в путешествие на юг, к острову Огой, самому крупному в Малом море. Добравшись до острова, посетим его знаменитый мыс Дракон, поднимемся к одному из известнейших буддийских символов Байкала - Ступе Просветления.

Далее мы едем еще южнее, сфотографируемся с красивейшими сокуями на мысе Харгой и Кобылья голова.

Нагулявшись мы отправляемся к поселку Сахюрта, а именно в одну из бухт где расположена интересная банька. Нас ждет увлекательный ритуал парения 7 паров. Финальный штрих этого парения - это окунание в ледяные воды Байкала.

Расслабленные заселяемся в гостиницу в Сахюрте.

Питание включено

7 день

Путь в Иркутск

Сегодня мы возвращаемся в Иркутск. Можно взять авиабилеты с вылетом после 15:00 или остаться и посмотреть Иркутск, а улететь на следующий день.

Включен завтрак

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы и переезды, предусмотренные программой тура
  • Проживание в гостинице Baikal Dream (2 ночи), Olkhon hill (3 ночи), База в Сахюрте (1 ночь)
  • Завтраки и ужины в отеле, обеды на свежем воздухе
  • Все экскурсии предусмотренные программой тура
  • Аренда коньков
  • Фотосопровождение от гидов на протяжении всей программы
  • Плата за нахождение на территории Нац парков
Что не входит в цену
  • Авиаперелеты до Иркутска и обратно
  • 2 обеда и 2 ужина
  • Личная страховка (по желанию)
  • Доп расходы на сувениры и личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
SVETLANA
SVETLANA — Тревел-эксперт
Обожаю горы и путешествия. Впервые побывала в горах в 2018 году и через год переехала жить на Кавказ. Взошла на вершину Эльбруса 10 раз, поднималась на Казбек с севера и юга,
читать дальше

восходила на Арарат и Фишт, проехала на машине всю Турцию и Грузию, ходила в трекинги в Непале. В России была на Алтае, Камчатке, Кольском полуострове, Карелии, Байкале, Кавказе, Калмыкии и готова показывать вам эти места. Мой самый любимый регион - Камчатка. Не могу сказать почему, но если вы там побываете, то обязательно меня поймете. Моя главная миссия в проекте - это организаторская работа. За всей романтикой горных путешествий стоит огромная рутина подготовительных работ. Забронировать гостиницу и трансфер, найти выгодные авиабилеты, оформить пропуски или страховку, ответить на все вопросы, помочь с выбором направления и позже проконсультировать по выбору снаряжения и другим не менее важным вопросам. Кроме организаторской работы я вожу походы, трекинги, наслаждаюсь завораживающими видами, изучаю культуры разных мест, поэтому рядом со мной вы не останетесь равнодушными к тому, что будет нас окружать в туре. Я за уникальные нетипичные локации, неспешное любование, вкусные пикники на природе, изменение программы в зависимости от обстоятельств во благо участникам и против жестких таймингов. Если вам откликается моя позиция, то добро пожаловать в наши туры!

