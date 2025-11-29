Описание тура
Предлагаем вам полностью организованный тур под ключ в самое сердце Сибири - озеро Байкал. В феврале лед становится самым прозрачным и крепким за всю зиму. И это лучшее время для зимней поездки. Говорят, что здесь можно увидеть больше 50 видов льда! Проверим? А ещё посетим необыкновенные пещеры, посмотрим на трещины и торосы, послушаем как говорит лед Впечатляет? Тогда вперед осуществлять свою мечту
Программа тура по дням
Прилет. Листвянка
Рекомендуем прилетать за день, чтобы отдохнуть после долгого перелета и привыкнуть к разнице во времени.
До 1100 забираем всех в аэропорту. Тех кто прилетит за день до начала тура мы заберем от вашей гостиницы. Далее нас ждет переезд в поселок Листвянка и заселение в эко отель прямо в лесу. После мы отправимся на прогулку на смотровую площадку Камень Черского.
По желанию можно подняться на канатной дороге. Так же можно сходить в Нерпинарий или в Байкальский Лимнологический музей.
Возвращение в гостиницу и ужин.
Питание не включено
Кбжд на снегоходах
Сегодня нас ждет увлекательное путешествие по льду Байкала на снегоходах, и да, за рулем будете вы. В течении 5 часов мы будем получать заряд адреналина, увидим старинную Кругобайкальскую железную дорогу и горный гребет Хамар Дабан. Обедать будем на теплой базе в аутентичном сибирском деревянном доме.
Включен завтрак и обед. Ужин оплачивается лично
Хивус на Ольхон
В 09.00 отправляемся на Хивусе из поселка Листвянка в поселок Хужир на острове Ольхон. По дороге мы будем останавливаться, чтобы насладиться видами на лед и пузырики, фотографироваться с торосами и гулять по бухтам. А еще у нас с собой коньки и желающие смогут покататься.
В Хужир приедем на закате, нас ждет заселение в гостиницу (примерно в 18:00). Ужин и отдых.
Питание включено
Велопрогулка до острова Харанцы
Сегодня мы отправимся исследовать лед на шипованных велосипедах. Это безопасное и очень увлекательное занятие. Мы осмотрим окрестности Хужира, спустимся к скале Шаманка и поедем до острова Харанцы. Там заглянем во все пещеры и поднимемся наверх, чтобы насладиться панорамами. Вернемся в гостиницу к обеду. После останется личное время на прогулки.
Включен завтрак и ужин. Обед оплачивается лично
Путешествия по мысам и обед на льду
В 10:00 отправляемся на буханках на противоположный берег к Мысу Зама.
По пути мы заедем на горный источник, посмотрим становую трещину и огромные торосы, а на самом мысе мы увидим красивейшую пещеру с удивительными пушистыми наростами.
На обед будет вкуснейшая уха из омуля прямо на льду. Далее едем к северной точке острова Ольхон. Там мы посетим мыс Хобой, и скалы 3 брата.
И не забывайте, коньки у нас всегда с собой, чтобы в любой момент можно было насладиться полетом над льдом. Возвращение в гостиницу около 17:00.
Питание включено
Путешествие на юг Ольхона, баня на Байкале
Отправляемся в путешествие на юг, к острову Огой, самому крупному в Малом море. Добравшись до острова, посетим его знаменитый мыс Дракон, поднимемся к одному из известнейших буддийских символов Байкала - Ступе Просветления.
Далее мы едем еще южнее, сфотографируемся с красивейшими сокуями на мысе Харгой и Кобылья голова.
Нагулявшись мы отправляемся к поселку Сахюрта, а именно в одну из бухт где расположена интересная банька. Нас ждет увлекательный ритуал парения 7 паров. Финальный штрих этого парения - это окунание в ледяные воды Байкала.
Расслабленные заселяемся в гостиницу в Сахюрте.
Питание включено
Путь в Иркутск
Сегодня мы возвращаемся в Иркутск. Можно взять авиабилеты с вылетом после 15:00 или остаться и посмотреть Иркутск, а улететь на следующий день.
Включен завтрак
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы и переезды, предусмотренные программой тура
- Проживание в гостинице Baikal Dream (2 ночи), Olkhon hill (3 ночи), База в Сахюрте (1 ночь)
- Завтраки и ужины в отеле, обеды на свежем воздухе
- Все экскурсии предусмотренные программой тура
- Аренда коньков
- Фотосопровождение от гидов на протяжении всей программы
- Плата за нахождение на территории Нац парков
Что не входит в цену
- Авиаперелеты до Иркутска и обратно
- 2 обеда и 2 ужина
- Личная страховка (по желанию)
- Доп расходы на сувениры и личные расходы