Сияние льда: 8 незабываемых дней на Байкале

Групповой тур на Байкале
Приглашаем вас в эксклюзивный тур по зимнему Байкалу: магия льда, места силы и полная перезагрузка! Необычайные виды, удивительные открытия, новые впечатления — зимний Байкал готовит по-настоящему теплый прием.

Предлагаем самую насыщенную программу для тех, кто хочет всё увидеть самое красивое, попробовать всё самое вкусное и узнать всё самое интересное!
Сияние льда: 8 незабываемых дней на Байкале
Сияние льда: 8 незабываемых дней на Байкале
Сияние льда: 8 незабываемых дней на Байкале
Ближайшие даты:
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
7
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Иволгинский дацан
  • Поселок Горячинск
  • Чивыркуйский залив
  • Смотровая площадка в местности Монахово
  • Остров Малый Кылтыгей и Белый камень
  • Бухта Змеевая
  • Баргузинская долина
  • Дворец богини Янжимы
  • Сувинский Саксонский замок
  • Ининский сад камней
  • Остров Ольхон
  • Мыс Хобой
  • Скала Шаманка
  • Скала Саган-Хушин
  • Улан-Удэ

Описание

Что вас ожидает:

  • погружение в национальный колорит — культуру, быт, традиции и обычаи бурят;
  • захватывающие дух пейзажи и самые необычные фотосессии;
  • места с невероятно мощной энергетикой;
  • лед Байкала в самых удивительных формах и состояниях;
  • вкуснейшие блюда национальной кухни;
  • полная перезагрузка и отдых;

• оздоровительные процедуры и многое другое. Важно знать:

  • Примерно с 20 марта по 30 апреля нерпы выходят на лед Байкала, чтобы погреться: у вас будет уникальная возможность увидеть байкальского эндемика буквально повсюду!
  • Рекомендуем взять с собой: теплую зимнюю одежду (непродуваемую и непромокаемую куртку), тёплые вещи, шапки, две пары удобной теплой обуви, крема с SPF защитой от солнца, солнцезащитные очки, предметы личной гигиены и купальник.
  • Организатор не несет ответственности за выполнение программы тура в полном объеме в случае опоздания туристов к месту сбора. В этом случае стоимость экскурсии не возмещается.
  • Программа тура может быть изменена по техническим причинам или погодным условиям.

с 20 января по 30 апреля

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Иволгинский дацан
  • Поселок Горячинск
  • Чивыркуйский залив
  • Смотровая площадка в местности Монахово
  • Остров Малый Кылтыгей и Белый камень
  • Бухта Змеевая
  • Баргузинская долина
  • Дворец богини Янжимы
  • Сувинский Саксонский замок
  • Ининский сад камней
  • Остров Ольхон
  • Мыс Хобой
  • Скала Шаманка
  • Скала Саган-Хушин
  • Улан-Удэ
Что включено
  • Проживание в отеле "Cosmos Selection" 5 в Улан-Удэ (1 ночь) и в отеле "Сосны" на Байкале (6 ночей)
  • Питание по программе
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
  • Перелет (переезд) до Улан-Удэ и обратно
  • Личные расходы
  • Дополнительные услуги и развлечения, не предусмотренные программой тура
  • Страховка
Место начала и завершения?
Улан-Удэ
Когда и сколько длится?
Когда: с 20 января по 30 апреля
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Рекомендуем взять с собой: теплую зимнюю одежду (непродуваемую и непромокаемую куртку)
  • Тёплые вещи
  • Шапки
  • Две пары удобной теплой обуви
  • Крема с SPF защитой от солнца
  • Солнцезащитные очки
  • Предметы личной гигиены и купальник
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Байкала

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