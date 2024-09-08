Программа тура по дням
Аршан
Встреча в городе Иркутск в 10:00, в аэропорту у справочной.
Отправление в поселок Аршан.
Вы проедете вдоль Тункинских гольцов, которые славятся своими остроконечными вершинами.
Обед самостоятельно в местном кафе.
Рекомендуем попробовать блюда бурятской кухни.
После обеда прогуляемся до буддийского дацана со ступами-субурганами, на Аршанские источники, поднимемся до водопада вдоль горной реки Кынгарга (1,5 км).
Питание: самостоятельно.
Примечание: в случае опоздания по любым причинам, туристы самостоятельно догоняют группу. Рекомендуем прибывать за день до начала тура!
Восхождение на пик Любви
Сегодня совершим восхождение на одну из самых знаменитых вершин Тункинских Гольцов – пик Любви 2124 м (занимает около 4-6 часов).
Берем с собой перекус, чай или воду (минимум 1 литр на человека), кофточку или курточку, дождевик и отправляемся в путь.
Дорога наша будет проходить по таежному лесу, сменяющемуся скалами ближе к вершине.
На вершине отдыхаем, фотографируемся и любуемся завораживающей дух панорамой гор и лесов.
Затем спускаемся в п. Аршан.
Питание: самостоятельно.
Поселок Монды
Переезд в поселок Монды.
От моста через Белый Иркут отправимся по древней тропе к перевалу Нуху-Дабан (около 2,8 км).
Тропа проходит через знаменитую скалу с отверстием.
Эта арка считается сакральным “местом силы”.
По традиции здесь нужно сделать подношение хозяину гор.
По легенде, герой Гэсэр-Хан в погоне за волшебной серебристой лисицей проложил себе кратчайший путь, пробив стрелой проход в горной стене, ставшей преградой на его тропе.
Так появились священные врата.
Затем прогулка по летней тропе в сторону Мунку-Сардык (на пик не поднимаемся).
Обязательно брать с собой воды не менее 1 л!
Возвращение в Монды.
Свободное время.
Питание: самостоятельно.
Байкальск
Усаживаемся по местам, и отправляемся на горячие источники в поселке Жемчуг (принятие ванн оплачивается самостоятельно).
Обед в кафе самостоятельно.
Рекомендуем попробовать знаменитые большие чебуреки.
Выезд в г. Байкальск.
Поднимаемся на смотровую площадку горнолыжного комплекса (подъемник оплачивается на месте).
Делаем панорамные фотографии с высоты птичьего полета.
К вечеру переезжаем в Иркутск.
Байкальский горнолыжный комплекс сегодня — это сеть сертифицированных трасс и подъемников, квалифицированные инструкторы и лыжный патруль, прокат горнолыжного сноубордического инвентаря и камера хранения, спортивный магазин, охраняемая автостоянка, сеть ski-баров и ресторанов.
Питание: самостоятельно.
Поселок Большие Коты
С утра движемся на причал.
Переезд на рейсовом катере в поселок Большие Коты.
В этот день нам уже предстоит прокатится по Ангаре с выходом в открытый Байкал.
Красота пейзажей будет сменятся очень быстро и большинство проводят все время на небольшой палубе.
Размещение на базе отдыха эконом класса с удобствами на этаже или улице.
Прогулка вдоль берега по тропе на очень живописную точку озера — гора Скрипер (6-7 часов).
Скала Скрипер — большой обособленный горный массив, сложенный редкостной на Байкале породой — юрским конгломератом.
На высоте 200 метров от уровня озера есть пещера, в которой обнаружена стоянка древнего человека.
Сначала тропа идет прямо по берегу с шикарным видом на озеро, а потом уходит в лес и петляя по серпантину выходит на обзорную точку.
С вершины вид удивительный, захватывает дух.
Обед у нас будет на берегу Байкала (скидываемся на продукты), каждый сможет проявить себя в помощи и приготовлении еды.
После обеда возвращение в Большие Коты.
Питание: самостоятельно.
Листвянка. Отъезд
Сборы.
Ближе вечеру переезд в поселок Листвянка (при большой группе возможен переезд раньше).
Мы посетим рынок, куда круглый год приезжают, чтоб купить рыбу.
Вы самостоятельно купите себе то, что Вам нравится, будь то соленая или копченая рыба.
Советуем попробовать омуль холодного и горячего копчения!
Переезд к подножью горы.
Небольшое восхождение на обзорную точку, откуда открывается живописный вид на озеро Байкал и реку Ангару.
Спуск и переезд в Иркутск.
Трансфер в аэропорт или на ж/д самостоятельно.
Питание: самостоятельно.
Проживание
В стоимость тура не входит проживание.
Размещение бронируется самостоятельно, турист может выбрать наиболее предпочтительный для себя вариант.
Возможно бронирование через организатора за дополнительную плату, обсуждается после бронирования и предоплаты тура (также возможно частичное бронирование через организатора и самостоятельно).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча и сопровождение гидом на маршруте
- Трансфер по программе
- Катер
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание (кафе, рестораны) и закупка продуктов (обед во время треккинга)
- Проживание: хостел от 1 000 руб., благоустроенные от 2 500 руб
- Посещение нац. парка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак рекомендуем 30-40 литров.;
- очки солнцезащитные;
- ложка, кружка, тарелка;
- накидка от дождя — только для маршрутов, где температура держится выше нуля;
- индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных и специфических медикаментов не более 200гр. по весу);
- термос или пластиковая бутылка;
- иметь защитные средства от укусов кровососущих насекомых на маршрутах (в основном на маршрутах, где температура не опускается ниже нуля);
- средства от загара (обязательно в горах и путешествиях на воде);
- одежда;
- нижнее белье — не менее 2-3 комплекта;
- термобелье 1 шт;
- брюки легкие, спортивные, для ежедневной носки, в зависимости от времени года;
- кофта, флиска или т. п 1-2 шт. (желательно из современных материалов);
- штормовой костюм – куртка + брюки. Наличие обязательно (Летом — защита от ветра и дождя. Куртка – лучше утепленная с капюшоном (в соответствии с временем года. Как правило в горах и на Байкале должна быть обязательна в наличии. Брюки – защита от ветра, влаги.);
- носки простые (или трекинговые) — 2–4 пары;
- обувь (полуботинки или кроссовки. Для турбаз можете взять тапочки);
- трекинговые палки на усмотрение участников;
- средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.);
- кепка с козырьком + шапочка Обязательно иметь на всем маршруте следующие документы – паспорт, полис обязательного медицинского страхования, ребенку– свидетельство о рождении.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Нужен ли пропуск в приграничную зону?
Внимание! Оформление пропуска по условиям подачи документов в приграничных зонах РФ осуществляется за месяц до даты начала поездки, для иностранных граждан за 2 месяца. Вы также можете оформить пропуск самостоятельно на сайте государственных услуг.
Возможны ли изменения в программе тура?
Фирма оставляет за собой право изменить программу (погодные условия, нарушения работы транспорта и др.) — не изменяя объема и качества предоставленных услуг.