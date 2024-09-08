2 день

Восхождение на пик Любви

Сегодня совершим восхождение на одну из самых знаменитых вершин Тункинских Гольцов – пик Любви 2124 м (занимает около 4-6 часов).

Берем с собой перекус, чай или воду (минимум 1 литр на человека), кофточку или курточку, дождевик и отправляемся в путь.

Дорога наша будет проходить по таежному лесу, сменяющемуся скалами ближе к вершине.

На вершине отдыхаем, фотографируемся и любуемся завораживающей дух панорамой гор и лесов.

Затем спускаемся в п. Аршан.

Питание: самостоятельно.