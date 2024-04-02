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Авторский тур
12 дней
Красивейшие места Байкала: Ольхон, Листвянка, Байкальск. Весна
Начало: Г. Иркутск
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 85 800₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Летние и осенние сокровища Байкала
Начало: Г. Иркутск
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 84 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Знакомство с Байкальском. Зимний тур
Начало: Россия, Иркутск
27 дек в 10:00
3 янв в 10:00
от 28 400₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГалина2 апреля 2024Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
- ГГалина2 апреля 2024Здравствуйте! От всей души благодарю организаторов тура и особенно гида Александра, проводившего для меня экскурсии во время тура.
- ККонстантин15 марта 2024Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
- ААнна26 февраля 2024Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!
Ответы на вопросы от путешественников по Байкальску в категории «Можно с детьми»
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Сколько стоит тур в Байкальске в июне 2024
Сейчас в Байкальске в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 тура от 28 400 до 85 800. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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