Семейные развлекательные туры Байкальска

Найдено 3 тура в категории «Можно с детьми» в Байкальске, цены от 28 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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Красивейшие места Байкала: Ольхон, Листвянка, Байкальск. Весна
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Красивейшие места Байкала: Ольхон, Листвянка, Байкальск. Весна
Начало: Г. Иркутск
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 85 800 за человека
Летние и осенние сокровища Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Летние и осенние сокровища Байкала
Начало: Г. Иркутск
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 84 700 за человека
Знакомство с Байкальском. Зимний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Знакомство с Байкальском. Зимний тур
Начало: Россия, Иркутск
27 дек в 10:00
3 янв в 10:00
от 28 400 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Байкальску в категории «Можно с детьми»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Красивейшие места Байкала: Ольхон, Листвянка, Байкальск. Весна
  2. Летние и осенние сокровища Байкала
  3. Знакомство с Байкальском. Зимний тур
Сколько стоит тур в Байкальске в июне 2024
Сейчас в Байкальске в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 тура от 28 400 до 85 800. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Байкальске на 2024 год по теме «Можно с детьми», 9 ⭐ отзывов, цены от 28400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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